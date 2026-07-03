Kovászos uborkás lángos
Hozzávalók
Lángos
-
500 g finomliszt
-
1 ek cukor
-
25 g friss élesztő
-
1 ek só
-
380 ml víz
-
2 ek napraforgó olaj
-
5 dl napraforgó olaj
Feltétek
-
3 gerezd fokhagyma (apróra vágva)
-
300 g tejföl
-
450 g kovászos uborka
-
kapor ízlés szerint
- 4% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
Lángos
-
83g finomliszt303 kcal
-
2g cukor6 kcal
-
4 kcal
-
2g só0 kcal
-
63g víz0 kcal
-
24 kcal
-
71g napraforgó olaj0 kcal
Feltétek
-
2g fokhagyma2 kcal
-
50g tejföl99 kcal
-
75g kovászos uborka11 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
Lángos
-
500g finomliszt1820 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
25g friss élesztő26 kcal
-
11g só0 kcal
-
380g víz0 kcal
-
16g napraforgó olaj141 kcal
-
425g napraforgó olaj0 kcal
Feltétek
-
9g fokhagyma12 kcal
-
300g tejföl594 kcal
-
450g kovászos uborka68 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
Lángos
-
23.5g finomliszt86 kcal
-
0.5g cukor2 kcal
-
1.2g friss élesztő1 kcal
-
0.5g só0 kcal
-
17.9g víz0 kcal
-
0.8g napraforgó olaj7 kcal
-
20g napraforgó olaj0 kcal
Feltétek
-
0.4g fokhagyma1 kcal
-
14.1g tejföl28 kcal
-
21.2g kovászos uborka3 kcal
-
0 kcal
- 4% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 66% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.8 g
Zsír
-
Összesen 13.3 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 30 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1046.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 31 mg
-
Kálcium 81 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 36 mg
-
Foszfor 162 mg
-
Nátrium 733 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 71.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 184.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 66 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 13 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 63 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 61 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 46 micro
-
β-crypt 20 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 34 micro
- 4% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 66% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 64.5 g
Zsír
-
Összesen 80 g
-
Telített zsírsav 34 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 22 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 177 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 6276.5 g
-
Cink 8 mg
-
Szelén 185 mg
-
Kálcium 484 mg
-
Vas 8 mg
-
Magnézium 214 mg
-
Foszfor 972 mg
-
Nátrium 4400 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 429 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 18 mg
Víz
-
Összesen 1109 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 395 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 18 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 81 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 376 micro
-
Kolin: 146 mg
-
Retinol - A vitamin: 363 micro
-
α-karotin 50 micro
-
β-karotin 278 micro
-
β-crypt 120 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 207 micro
- 4% Fehérje
- 25% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 66% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3 g
Zsír
-
Összesen 3.8 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 8 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 295.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 23 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 46 mg
-
Nátrium 207 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 52.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 19 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 18 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 17 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 13 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 10 micro
Elkészítés
Lángos
- A langyos vízbe morzsoljuk az élesztőt és adjuk hozzá a cukrot.
- Közben egy keverőtálba öntsük a lisztet, sót és olajat, majd a felfutott élesztőt.
- Kézzel vagy géppel dagasszuk 5-10 percig.
- Fedjük le és tegyük el kelni egy órát.
- Utána olajos kézzel gombócozzuk ki 6 egyenlő részre.
- Tegyük el tálcára és fedjük le. Hagyjuk kelni még 20 percet.
- Olajos kézzel nyújtsuk ki lángos formára, kézben vagy tálcán.
- Forró olajban süssük arany barnára mindkét oldalát.
- Tegyük rá a feltéteket.
Feltétek
- A fokhagymát vágjuk apróra vagy reszeljük és kenjük meg vele a lángost. Erre mehet a tejföl, a végén pedig apróra vágott kovászos uborka kaporral bekeverve.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Sütés ideje: 15 p
A Dohány utcai Pesti Lángos híres lángosa ez a kovászos uborkás verzió. Isteni a nyári melegben, de érdemes náluk is megkóstolni, mert a tésztájuk pazar.