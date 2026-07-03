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lángos hagyományos lángos

Kovászos uborkás lángos

Hankusz Sára
Kovászos uborkával és tejföllel megkent lángos rózsaszín-fehér kockás papíron, fa asztalon tálalva.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Lángos

Feltétek

449
Kalória
10.8g
Fehérje
71.5g
Szénhidrát
13.3g
Zsír
184.8g
Víz
29.5g
Koleszterin
3g
Élelmi rost
4.9g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír

Lángos

Feltétek

Összesen 449 kcal
  • 4% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír

Lángos

Feltétek

Összesen 2700 kcal
  • 4% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír

Lángos

Feltétek

Összesen 128 kcal
  • 4% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 66% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    10.8 g

Zsír

  • Összesen
    13.3 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    30 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1046.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    31 mg
  • Kálcium
    81 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    36 mg
  • Foszfor
    162 mg
  • Nátrium
    733 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    71.5 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    184.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    66 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    13 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    63 micro
  • Kolin:
    24 mg
  • Retinol - A vitamin:
    61 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    46 micro
  • β-crypt
    20 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    34 micro
Összesen 449 kcal
  • 4% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 66% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    64.5 g

Zsír

  • Összesen
    80 g
  • Telített zsírsav
    34 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    22 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    177 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    6276.5 g
  • Cink
    8 mg
  • Szelén
    185 mg
  • Kálcium
    484 mg
  • Vas
    8 mg
  • Magnézium
    214 mg
  • Foszfor
    972 mg
  • Nátrium
    4400 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    429 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    18 mg

Víz

  • Összesen
    1109 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    395 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    18 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    81 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    376 micro
  • Kolin:
    146 mg
  • Retinol - A vitamin:
    363 micro
  • α-karotin
    50 micro
  • β-karotin
    278 micro
  • β-crypt
    120 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    207 micro
Összesen 2700 kcal
  • 4% Fehérje
  • 25% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 66% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3 g

Zsír

  • Összesen
    3.8 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    8 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    295.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    23 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    46 mg
  • Nátrium
    207 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    52.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    17 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    13 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    10 micro
Összesen 128 kcal

Elkészítés

Lángos

  1. A langyos vízbe morzsoljuk az élesztőt és adjuk hozzá a cukrot.
  2. Közben egy keverőtálba öntsük a lisztet, sót és olajat, majd a felfutott élesztőt.
  3. Kézzel vagy géppel dagasszuk 5-10 percig.
  4. Fedjük le és tegyük el kelni egy órát.
  5. Utána olajos kézzel gombócozzuk ki 6 egyenlő részre.
  6. Tegyük el tálcára és fedjük le. Hagyjuk kelni még 20 percet.
  7. Olajos kézzel nyújtsuk ki lángos formára, kézben vagy tálcán.
  8. Forró olajban süssük arany barnára mindkét oldalát.
  9. Tegyük rá a feltéteket.

Feltétek

  1. A fokhagymát vágjuk apróra vagy reszeljük és kenjük meg vele a lángost. Erre mehet a tejföl, a végén pedig apróra vágott kovászos uborka kaporral bekeverve.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Sütés ideje: 15 p
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