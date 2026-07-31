Legegyszerűbb tócsni
Hozzávalók
-
750 g burgonya (pucolt súly)
-
só ízlés szerint
-
1 db tojás
-
50 g finomliszt
-
1 kk fokhagymapor (vöröshagymapor)
-
bors ízlés szerint
-
2 dl repceolaj
- 4% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
188g burgonya108 kcal
-
0 kcal
-
14g tojás17 kcal
-
13g finomliszt46 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
43g repceolaj19 kcal
- 4% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
750g burgonya433 kcal
-
0 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
170g repceolaj75 kcal
- 4% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
73.2g burgonya42 kcal
-
0 kcal
-
5.4g tojás7 kcal
-
4.9g finomliszt18 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
16.6g repceolaj7 kcal
- 4% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.7 g
Zsír
-
Összesen 3.5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 216.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 26 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 37 mg
-
Foszfor 118 mg
-
Nátrium 26 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 34.2 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 122.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 19 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 28 mg
-
D vitamin: 10 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 30 micro
-
Kolin: 54 mg
-
Retinol - A vitamin: 19 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 76 micro
- 4% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 22.8 g
Zsír
-
Összesen 14.1 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 180 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 866.9 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 34 mg
-
Kálcium 102 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 146 mg
-
Foszfor 470 mg
-
Nátrium 103 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 136.9 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 488.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 77 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 111 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 18 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 120 micro
-
Kolin: 215 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 6 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 303 micro
- 4% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 73% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.2 g
Zsír
-
Összesen 1.4 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 18 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 84.6 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 14 mg
-
Foszfor 46 mg
-
Nátrium 10 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 13.4 g
-
Cukor 0 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 47.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 8 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 21 mg
-
Retinol - A vitamin: 8 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 30 micro
Elkészítés
- A burgonyát nagylyukú reszelőn lereszeljük, majd besózzuk, és hagyjuk állni 10 percet. Érdemes eleve egy tál fölé tett szitába reszelni a krumplit, mert így a felesleges lé egy jó része magától kicsepeg belőle.
- A burgonyát a pihentetés után kézzel kinyomkodjuk - nem kell nagyon alaposan, maradjon azért nedvesség benne. A kinyomkodott krumplit áttesszük egy nagy tálba.
- Hozzáadjuk a felvert tojást, a lisztet, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és megszórjuk hagymaporral. Alaposan összeforgatjuk a tésztát, majd hagyjuk 10 percet pihenni - közben felforrósíthatjuk az olajat.
- A tócsnitésztát egy kanál segítségével a forró olajba porciózzuk, majd ott kicsit szétterítjük-szétnyomkodjuk. Nagyjából oldalanként 2-2 perc alatt aranybarnára sütjük, majd egy hűtőrácsra tesszük lecsepegni. Ne zsúfoljuk túl az edényt, úgyis gyorsan megsülnek, ne ezen akarjunk időt spórolni.
- A kész tócsnit azon melegében tálaljuk, mellé pedig mindenképp kínáljunk valamilyen tejfölös mártogatóst.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 15 p
Tócsni, lapcsánka, cicege vagy macok - mindegy hogyan hívjuk, ezt a pofonegyszerű burgonyás ételt mindannyian imádjuk. Bár egész évben érdemes készíteni, a nyárnak elmaradhatatlan eleme a tócsni, amit mi tejfölös mártogatósba tunkolva imádunk a legjobban.