r
Nosalty Logó
lángos tócsni

Legegyszerűbb tócsni

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

190
Kalória
5.7g
Fehérje
34.2g
Szénhidrát
3.5g
Zsír
122.1g
Víz
45g
Koleszterin
3.3g
Élelmi rost
1.2g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 190 kcal
  • 4% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 759 kcal
  • 4% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 74 kcal
  • 4% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.7 g

Zsír

  • Összesen
    3.5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    216.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    26 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    37 mg
  • Foszfor
    118 mg
  • Nátrium
    26 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    34.2 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    122.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    19 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    28 mg
  • D vitamin:
    10 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    30 micro
  • Kolin:
    54 mg
  • Retinol - A vitamin:
    19 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    76 micro
Összesen 190 kcal
  • 4% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    22.8 g

Zsír

  • Összesen
    14.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    180 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    866.9 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    34 mg
  • Kálcium
    102 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    146 mg
  • Foszfor
    470 mg
  • Nátrium
    103 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    136.9 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    13 mg

Víz

  • Összesen
    488.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    77 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    111 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    120 micro
  • Kolin:
    215 mg
  • Retinol - A vitamin:
    77 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    6 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    303 micro
Összesen 759 kcal
  • 4% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 73% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.2 g

Zsír

  • Összesen
    1.4 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    84.6 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    14 mg
  • Foszfor
    46 mg
  • Nátrium
    10 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.4 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    47.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    8 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    21 mg
  • Retinol - A vitamin:
    8 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    30 micro
Összesen 74 kcal

Elkészítés

  1. A burgonyát nagylyukú reszelőn lereszeljük, majd besózzuk, és hagyjuk állni 10 percet. Érdemes eleve egy tál fölé tett szitába reszelni a krumplit, mert így a felesleges lé egy jó része magától kicsepeg belőle.
  2. A burgonyát a pihentetés után kézzel kinyomkodjuk - nem kell nagyon alaposan, maradjon azért nedvesség benne. A kinyomkodott krumplit áttesszük egy nagy tálba.
  3. Hozzáadjuk a felvert tojást, a lisztet, majd ízlés szerint sózzuk, borsozzuk és megszórjuk hagymaporral. Alaposan összeforgatjuk a tésztát, majd hagyjuk 10 percet pihenni - közben felforrósíthatjuk az olajat.
  4. A tócsnitésztát egy kanál segítségével a forró olajba porciózzuk, majd ott kicsit szétterítjük-szétnyomkodjuk. Nagyjából oldalanként 2-2 perc alatt aranybarnára sütjük, majd egy hűtőrácsra tesszük lecsepegni. Ne zsúfoljuk túl az edényt, úgyis gyorsan megsülnek, ne ezen akarjunk időt spórolni.
  5. A kész tócsnit azon melegében tálaljuk, mellé pedig mindenképp kínáljunk valamilyen tejfölös mártogatóst.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 15 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Tócsni, lapcsánka, cicege vagy macok - mindegy hogyan hívjuk, ezt a pofonegyszerű burgonyás ételt mindannyian imádjuk. Bár egész évben érdemes készíteni, a nyárnak elmaradhatatlan eleme a tócsni, amit mi tejfölös mártogatósba tunkolva imádunk a legjobban.

Hasonló receptek

Összes tócsni
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Lángos
hagyományos lángos

Klasszik lángos

A lángos egy hamisítatlan magyar találmány, amit elsősorban a nyári időszakhoz kötünk, azonban az év bármely időszakában elkészíthetjük. Ropogós szélek, puha belső és légies ...

Simon Gábor

Címlapról ajánljuk

tinilány ebéd közben vizet iszik
Grillezz!

Tényleg árt az evés közbeni vízivás? Ezt mondják a szakemberek

Sokan még ma is úgy gondolják, hogy az étkezés közbeni vízivás káros, mert felhígítja a gyomorsavat, felfúj, és megnehezíti az emésztést. A szakértők szerint azonban ennek nincs tudományos alapja: az egészséges szervezet képes egyszerre feldolgozni az ételt és a folyadékot is. Sőt, a megfelelő hidratáltság kifejezetten fontos szerepet játszik az emésztőrendszer működésében.

lángossütés szabadban, rengeteg olajban
Grillezz!

Mit együnk és mit ne, ha kánikula van – A...

A nyári hőség nemcsak a közérzetünkre van hatással, hanem az étvágyunkat és az étkezési szokásainkat is megváltoztathatja. Kánikulában sokan kevésbé kívánják a nehéz, forró ételeket, a szervezet ugyanis igyekszik csökkenteni az emésztésből származó plusz hőtermelést. A megfelelő ételek kiválasztása azonban ilyenkor különösen fontos, hiszen a nagy melegben nemcsak vizet veszítünk, hanem értékes ásványi anyagokat és elektrolitokat is. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek hidratáltabbnak maradni a forró napokon, és mely fogásokat érdemes inkább kerülni.

Még több cikk

Top Receptek

mini-parti-ropogos-pogacsa
túrós pogácsa

Mini parti ropogós pogácsa

Egy parti szerintem pogácsa nélkül nem jöhet létre. Lehet a hajtogatás miatt megijedsz, de ahhoz, hogy a vendégek teljesen meg legyenek elégedve, meg kell adni a módját!!! Hihetetlen finom, ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept