Bolognai spagetti szaftosan
Hozzávalók
A bolognai spagettihez
-
3 ek olívaolaj
-
1 nagy db vöröshagyma
-
1 db sárgarépa
-
3 közepes szár halványító zeller
-
600 g darált marhahús
-
200 ml vörösbor
-
400 g konzerv paradicsom
-
400 ml marha alaplé
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
2 db babérlevél
-
1 csokor petrezselyem
-
2 gerezd fokhagyma
-
600 g spagetti tészta
-
150 g parmezán sajt
- 12% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 5% Zsír
A bolognai spagettihez
-
4g olívaolaj35 kcal
-
28g vöröshagyma10 kcal
-
13g sárgarépa5 kcal
-
2 kcal
-
100g darált marhahús142 kcal
-
33g vörösbor28 kcal
-
11 kcal
-
67g marha alaplé0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
8g petrezselyem3 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
100g spagetti tészta371 kcal
-
25g parmezán sajt98 kcal
- 12% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 5% Zsír
A bolognai spagettihez
-
24g olívaolaj212 kcal
-
170g vöröshagyma62 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
120g halványító zeller15 kcal
-
600g darált marhahús852 kcal
-
200g vörösbor170 kcal
-
400g konzerv paradicsom64 kcal
-
400g marha alaplé0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
600g spagetti tészta2226 kcal
-
150g parmezán sajt588 kcal
- 12% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 5% Zsír
A bolognai spagettihez
-
0.9g olívaolaj8 kcal
-
6.1g vöröshagyma2 kcal
-
2.9g sárgarépa1 kcal
-
4.3g halványító zeller1 kcal
-
21.5g darált marhahús30 kcal
-
7.2g vörösbor6 kcal
-
14.3g konzerv paradicsom2 kcal
-
14.3g marha alaplé0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1.6g petrezselyem1 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
21.5g spagetti tészta80 kcal
-
5.4g parmezán sajt21 kcal
- 12% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 44.9 g
Zsír
-
Összesen 17.6 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 78 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1613.2 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 102 mg
-
Kálcium 376 mg
-
Vas 7 mg
-
Magnézium 109 mg
-
Foszfor 614 mg
-
Nátrium 398 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 83.5 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 239.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 201 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 5 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 22 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 135 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 275 micro
-
Kolin: 118 mg
-
Retinol - A vitamin: 50 micro
-
α-karotin 413 micro
-
β-karotin 1604 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 1830 micro
-
Lut-zea 576 micro
- 12% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 269.5 g
Zsír
-
Összesen 105.6 g
-
Telített zsírsav 40 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 45 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 468 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 9679.3 g
-
Cink 38 mg
-
Szelén 612 mg
-
Kálcium 2254 mg
-
Vas 43 mg
-
Magnézium 652 mg
-
Foszfor 3685 mg
-
Nátrium 2386 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 7 mg
Szénhidrát
-
Összesen 501 g
-
Cukor 39 mg
-
Élelmi rost 35 mg
Víz
-
Összesen 1434.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1206 micro
-
B6 vitamin: 6 mg
-
B12 Vitamin: 28 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 131 mg
-
D vitamin: 29 micro
-
K vitamin: 809 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 8 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 5 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 87 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 1652 micro
-
Kolin: 707 mg
-
Retinol - A vitamin: 302 micro
-
α-karotin 2476 micro
-
β-karotin 9624 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 10981 micro
-
Lut-zea 3454 micro
- 12% Fehérje
- 22% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 9.6 g
Zsír
-
Összesen 3.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 17 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 346.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 81 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 23 mg
-
Foszfor 132 mg
-
Nátrium 85 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 17.9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 43 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 29 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 59 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 11 micro
-
α-karotin 89 micro
-
β-karotin 344 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 393 micro
-
Lut-zea 124 micro
Elkészítés
A bolognai spagettihez
- A hagymát, a répát és a zellert nagyon apróra vágjuk, majd megdinszteljük az olívaolajon. Ezt az alapot nevezzük sofritónak.
- A sofritóhoz adjuk a darálthúst és kissé lepirítjuk az egészet. Ezután felöntjük a borral, amivel hagyjuk pár percig rotyogtatni a húst.
- A húsos alaphoz hozzáadjuk a jó minőségű darabolt konzerv paradicsomot, és felöntjük marhahús alaplével.
- Ízesítjük fokhagymával, sóval, borssal, petrezselyemmel és babérlevéllel. Félig lefedve kb. 2-3 órán át főzzük. Ha nagyon elfőtte a levét, akkor főzés közben pótoljuk vízzel.
- A kész ragut forgassuk össze a kifőzött spagettivel, majd tálaláskor reszeljünk a tészta tetejére parmezánt.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 150 p
Azt nem mondanánk, hogy ez egy teljesen autentikus recept, hiszen a spagettinél már „megbukik” a dolog: az olaszok ugyanis eredetileg tagliatellével fogyasztják a bolognai ragut. Mi viszont spagettivel is ugyanúgy szeretjük. Alapjaiban azonban az olasz verziónál maradtunk: sofritóval készítettük, fűszerezésként pedig csak fokhagyma, só, bors, petrezselyem és babérlevél került bele.