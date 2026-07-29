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Bolognai spagetti szaftosan

Fekete Melinda
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Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A bolognai spagettihez

706
Kalória
44.9g
Fehérje
83.5g
Szénhidrát
17.6g
Zsír
239.1g
Víz
78g
Koleszterin
5.8g
Élelmi rost
6.6g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A bolognai spagettihez

Összesen 706 kcal
  • 12% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A bolognai spagettihez

Összesen 4242 kcal
  • 12% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 5% Zsír

A bolognai spagettihez

Összesen 152 kcal
  • 12% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    44.9 g

Zsír

  • Összesen
    17.6 g
  • Telített zsírsav
    7 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    78 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1613.2 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    102 mg
  • Kálcium
    376 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    109 mg
  • Foszfor
    614 mg
  • Nátrium
    398 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    83.5 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    239.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    201 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    22 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    135 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    275 micro
  • Kolin:
    118 mg
  • Retinol - A vitamin:
    50 micro
  • α-karotin
    413 micro
  • β-karotin
    1604 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    1830 micro
  • Lut-zea
    576 micro
Összesen 706 kcal
  • 12% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    269.5 g

Zsír

  • Összesen
    105.6 g
  • Telített zsírsav
    40 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    45 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    468 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    9679.3 g
  • Cink
    38 mg
  • Szelén
    612 mg
  • Kálcium
    2254 mg
  • Vas
    43 mg
  • Magnézium
    652 mg
  • Foszfor
    3685 mg
  • Nátrium
    2386 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    7 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    501 g
  • Cukor
    39 mg
  • Élelmi rost
    35 mg

Víz

  • Összesen
    1434.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1206 micro
  • B6 vitamin:
    6 mg
  • B12 Vitamin:
    28 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    131 mg
  • D vitamin:
    29 micro
  • K vitamin:
    809 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    8 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    5 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    87 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1652 micro
  • Kolin:
    707 mg
  • Retinol - A vitamin:
    302 micro
  • α-karotin
    2476 micro
  • β-karotin
    9624 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    10981 micro
  • Lut-zea
    3454 micro
Összesen 4242 kcal
  • 12% Fehérje
  • 22% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    9.6 g

Zsír

  • Összesen
    3.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    17 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    346.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    81 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    23 mg
  • Foszfor
    132 mg
  • Nátrium
    85 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    43 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    29 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    3 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    59 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    11 micro
  • α-karotin
    89 micro
  • β-karotin
    344 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    393 micro
  • Lut-zea
    124 micro
Összesen 152 kcal

Elkészítés

A bolognai spagettihez

  1. A hagymát, a répát és a zellert nagyon apróra vágjuk, majd megdinszteljük az olívaolajon. Ezt az alapot nevezzük sofritónak.
  2. A sofritóhoz adjuk a darálthúst és kissé lepirítjuk az egészet. Ezután felöntjük a borral, amivel hagyjuk pár percig rotyogtatni a húst.
  3. A húsos alaphoz hozzáadjuk a jó minőségű darabolt konzerv paradicsomot, és felöntjük marhahús alaplével.
  4. Ízesítjük fokhagymával, sóval, borssal, petrezselyemmel és babérlevéllel. Félig lefedve kb. 2-3 órán át főzzük. Ha nagyon elfőtte a levét, akkor főzés közben pótoljuk vízzel.
  5. A kész ragut forgassuk össze a kifőzött spagettivel, majd tálaláskor reszeljünk a tészta tetejére parmezánt.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 150 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Azt nem mondanánk, hogy ez egy teljesen autentikus recept, hiszen a spagettinél már „megbukik” a dolog: az olaszok ugyanis eredetileg tagliatellével fogyasztják a bolognai ragut. Mi viszont spagettivel is ugyanúgy szeretjük. Alapjaiban azonban az olasz verziónál maradtunk: sofritóval készítettük, fűszerezésként pedig csak fokhagyma, só, bors, petrezselyem és babérlevél került bele.

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