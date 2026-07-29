Bolognai spagetti szaftosan

Azt nem mondanánk, hogy ez egy teljesen autentikus recept, hiszen a spagettinél már „megbukik” a dolog: az olaszok ugyanis eredetileg tagliatellével fogyasztják a bolognai ragut. Mi viszont spagettivel is ugyanúgy szeretjük. Alapjaiban azonban az olasz verziónál maradtunk: sofritóval készítettük, fűszerezésként pedig csak fokhagyma, só, bors, petrezselyem és babérlevél került bele.