Vegán majonéz

Rosanics Petra
Krémszínű, házi vegán majonéz szójatejből, üvegtálban, frissen őrölt borssal megszórva, világos márványmintás felületen
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

243
Kalória
0.5g
Fehérje
1g
Szénhidrát
26.9g
Zsír
14.9g
Víz
-
Koleszterin
118.8mg
Élelmi rost
631.7mg
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 61% Zsír
Összesen 243 kcal
  • 2% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 61% Zsír
Összesen 1951 kcal
  • 2% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 61% Zsír
Összesen 561 kcal
  • 2% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 61% Zsír
  • 34% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • E vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    0.5 g

Zsír

  • Összesen
    26.9 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    33.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    4 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    4 mg
  • Foszfor
    9 mg
  • Nátrium
    15 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    14.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    214.9 g
  • Telített zsírsav
    28 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    99 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    79 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    267.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    35 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    71 mg
  • Nátrium
    119 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.2 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    118.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    87 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    23 micro
  • Kolin:
    31 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    5 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    6 micro
Fehérje

  • Összesen
    1.2 g

Zsír

  • Összesen
    61.8 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    28 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    23 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    77.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    10 mg
  • Foszfor
    20 mg
  • Nátrium
    34 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    34.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    0 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    25 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    7 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Elkészítés

  1. A majonéz készítéshez érdemes elővenni egy mélyebb tálkát, vagy ami még jobb, egy félliteres üveg mérőkancsót.
  2. Mérjük ki bele a szójatejet, majd adjuk hozzá a mustárt, az almaecetet, és ízesítsük sóval-borssal.
  3. Jöhet bele az olaj - pro tipp: ha van hátramaradt olajunk valamilyen olajban eltett zöldségből (pl. articsóka, aszalt paradicsom, olajbogyó), semmiképp ne dobjuk ki, hanem használjuk fel azt az olajat is, hiszen ebben fantasztikus extra ízek rejtőznek!
  4. Az olajból kb. 2-2.5 decire lesz szükségünk, de indítsunk csak a kétharmadával, a többit pedig fokozatosan adjuk hozzá, ha szükséges. A majonézt kikeverhetjük kézi vagy gép habverővel, de a legjobb megoldás, ha botmixerrel esünk neki, ami nettó 30 másodperc alatt gyönyörű krémesre és sűrűre turmixolja a majonézünket.
  5. A kész majonézt tunkolhatjuk magában, vagy használhatjuk alapanyagként salátákban, mártogatósokban, szendvicsekben.

