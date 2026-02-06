Vegán majonéz
Hozzávalók
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 61% Zsír
-
16g szójatej8 kcal
-
1g mustár0 kcal
-
1g almaecet0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
27g napraforgó olaj235 kcal
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 61% Zsír
-
125g szójatej68 kcal
-
5g mustár3 kcal
-
5g almaecet1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
213g napraforgó olaj1879 kcal
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 61% Zsír
- 34% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 0.5 g
Zsír
-
Összesen 26.9 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 33.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 4 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 4 mg
-
Foszfor 9 mg
-
Nátrium 15 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 1 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 14.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 61% Zsír
- 34% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.3 g
Zsír
-
Összesen 214.9 g
-
Telített zsírsav 28 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 99 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 79 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 267.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 35 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 71 mg
-
Nátrium 119 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.2 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 118.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 87 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 15 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 23 micro
-
Kolin: 31 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 5 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 6 micro
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 61% Zsír
- 34% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
E vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.2 g
Zsír
-
Összesen 61.8 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 28 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 23 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 77.1 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 10 mg
-
Foszfor 20 mg
-
Nátrium 34 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 2.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 34.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 0 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 25 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 7 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
Elkészítés
- A majonéz készítéshez érdemes elővenni egy mélyebb tálkát, vagy ami még jobb, egy félliteres üveg mérőkancsót.
- Mérjük ki bele a szójatejet, majd adjuk hozzá a mustárt, az almaecetet, és ízesítsük sóval-borssal.
- Jöhet bele az olaj - pro tipp: ha van hátramaradt olajunk valamilyen olajban eltett zöldségből (pl. articsóka, aszalt paradicsom, olajbogyó), semmiképp ne dobjuk ki, hanem használjuk fel azt az olajat is, hiszen ebben fantasztikus extra ízek rejtőznek!
- Az olajból kb. 2-2.5 decire lesz szükségünk, de indítsunk csak a kétharmadával, a többit pedig fokozatosan adjuk hozzá, ha szükséges. A majonézt kikeverhetjük kézi vagy gép habverővel, de a legjobb megoldás, ha botmixerrel esünk neki, ami nettó 30 másodperc alatt gyönyörű krémesre és sűrűre turmixolja a majonézünket.
- A kész majonézt tunkolhatjuk magában, vagy használhatjuk alapanyagként salátákban, mártogatósokban, szendvicsekben.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 3 p
- Főzés módja: hidegkonyha
Filléres és villámgyors megoldást hoztunk a majonézre: ez a mindenmentes szósz, pont olyan krémes és ízes, mint az eredeti! Mindössze szójatej, egy kevés ecet, napraforgóolaj és ízlés szerinti fűszerek kellenek hozzá, a készterméket pedig finomságok garmadájában használhatjuk kedvünk szerint.