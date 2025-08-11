Cranachan, a skót málnás-zabos pohárkrém

Cranachan, a skót málnás-zabos pohárkrémRosanics Petra
Hozzávalók
- 3% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 3% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 3% Fehérje
- 18% Szénhidrát
- 15% Zsír
- 64% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 5.9 g
Zsír
-
Összesen 31 g
-
Telített zsírsav 18 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 98 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 357.2 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 8 mg
-
Kálcium 86 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 57 mg
-
Foszfor 173 mg
-
Nátrium 29 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 38.4 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 133.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 259 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 20 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 34 mg
-
Retinol - A vitamin: 252 micro
-
α-karotin 12 micro
-
β-karotin 65 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 147 micro
Elkészítés
- A zabpelyhet beáztatjuk a whiskey kb. kétharmadába és hagyjuk állni 2-3 órát.
- Amikor már megszívta magát a zabpehely az alkohollal, serpenyőben átpirítjuk, majd hozzáadunk egy kevés vajat és a méz felét is. Ezzel is a zabot, majd félretesszük kihűlni.
- A málnát meglocsoljuk a méz másik felével és hozzáöntjük a whiskey maradékát is. Krumplinyomóval alaposan összetörjük az egészet.
- A tejszínhabot felverjük, majd hozzáforgatjuk a kihűlt zabpehely nagyjából 3/4-ét és habzsákba töltjük.
- Végül összeállítjuk a pohárkrémeket: alulra egy adag málnapüré kerül, arra egy réteg tejszínhab, arra málna, majd megint krém. A tetejét megszórjuk a maradék zabpehellyel és málnaszemekkel valamint mentalevelekkel díszítjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Sütés ideje: 10 p
A cranachan egy skót pohárkrém, amit hagyományosan a nyári málnaszüret alkalmából készítettek. A málnapürét a krémes tejszínhab remekül kiegészíti, amit zabbal és whiskey-vel szoktak felturbózni.