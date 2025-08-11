r
édes krém pohárkrém

Cranachan, a skót málnás-zabos pohárkrém

Rosanics Petra
Cranachan, a skót málnás-zabos pohárkrém
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

504
Kalória
5.9g
Fehérje
38.4g
Szénhidrát
31g
Zsír
133.9g
Víz
98.3g
Koleszterin
7.4g
Élelmi rost
16.1g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    2.7 g

Zsír

  • Összesen
    14.1 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    162.7 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    39 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    26 mg
  • Foszfor
    79 mg
  • Nátrium
    13 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    17.5 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    3 mg

Víz

  • Összesen
    61 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    118 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    8 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    115 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    30 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    67 micro
Összesen 229 kcal

Elkészítés

  1. A zabpelyhet beáztatjuk a whiskey kb. kétharmadába és hagyjuk állni 2-3 órát.
  2. Amikor már megszívta magát a zabpehely az alkohollal, serpenyőben átpirítjuk, majd hozzáadunk egy kevés vajat és a méz felét is. Ezzel is a zabot, majd félretesszük kihűlni.
  3. A málnát meglocsoljuk a méz másik felével és hozzáöntjük a whiskey maradékát is. Krumplinyomóval alaposan összetörjük az egészet.
  4. A tejszínhabot felverjük, majd hozzáforgatjuk a kihűlt zabpehely nagyjából 3/4-ét és habzsákba töltjük.
  5. Végül összeállítjuk a pohárkrémeket: alulra egy adag málnapüré kerül, arra egy réteg tejszínhab, arra málna, majd megint krém. A tetejét megszórjuk a maradék zabpehellyel és málnaszemekkel valamint mentalevelekkel díszítjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Sütés ideje: 10 p
A cranachan egy skót pohárkrém, amit hagyományosan a nyári málnaszüret alkalmából készítettek. A málnapürét a krémes tejszínhab remekül kiegészíti, amit zabbal és whiskey-vel szoktak felturbózni.

Összes pohárkrém
Hozzávalók
Elkészítés

