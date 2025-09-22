Selymes lecsókrém kolbászmorzsával

Budapest gasztronómiai palettája újabb különleges színfolttal bővült: az ANTON by Alelí a laza olasz életérzést hozza el a mindennapokba. Giorgio Cavicchiolo vezetésével a hely egyszerre elegáns és otthonos, ahol a pizzák, paninik, antipastik és spritzek mellett a baráti vendégszeretet teremti meg az igazi dolcevita-hangulatot. Az étterem nemcsak az ízekről, hanem a pillanat varázsáról is szól: arról a spontán élményről, amelyért újra és újra visszatérünk.