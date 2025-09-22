r
Selymes lecsókrém kolbászmorzsával

Fekete Melinda
Selymes lecsókrém kolbászmorzsával
Hozzávalók

A kolbászmorzsához

A lecsókrémhez

466
Kalória
12.9g
Fehérje
10.1g
Szénhidrát
42.2g
Zsír
171g
Víz
34.6g
Koleszterin
3.1g
Élelmi rost
5.7g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 18% Zsír

A kolbászmorzsához

A lecsókrémhez

A kolbászmorzsához

A lecsókrémhez

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Likopin
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    51.4 g

Zsír

  • Összesen
    169 g
  • Telített zsírsav
    74 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    34 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    8 g
  • Koleszterin
    138 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3808.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    97 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    81 mg
  • Foszfor
    190 mg
  • Nátrium
    3434 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40.5 g
  • Cukor
    23 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    684.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    711 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    484 mg
  • D vitamin:
    56 micro
  • K vitamin:
    47 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    162 micro
  • Kolin:
    79 mg
  • Retinol - A vitamin:
    268 micro
  • α-karotin
    293 micro
  • β-karotin
    4670 micro
  • β-crypt
    982 micro
  • Likopin
    5146 micro
  • Lut-zea
    1189 micro
Összesen 1864 kcal
  • 6% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 18% Zsír
  • 72% Víz

Összesen 165 kcal

Elkészítés

A kolbászmorzsához

  1. A morzsához válasszunk kissé szárazabb kolbászt. Első lépésben húzzuk le róla a héját, majd karikázzuk fel.
  2. Egy serpenyőben melegítsünk zsírt, és pirítsuk meg benne a kolbászkarikákat. Miután ez megtörtént, szedjük ki őket egy papírtörlőre. A kolbász után maradt zsírt tegyük félre.
  3. A kihűlt, pirított kolbászkarikákat egy aprítógép segítségével daráljuk morzsává és ezt is tegyük félre.

A lecsókrémhez

  1. A hagymát, paprikát és paradicsomot tisztítsuk meg és aprítsuk fel. Semmit nem kell túl apróra vágni, hiszen a végén mindent le fogunk pürésíteni.
  2. A zsíron kezdjük el dinsztelni a hagymát, majd nyomjuk hozzá a fokhagymát. Miután a hagymák megdinsztelődtek, fűszerezzük és adjuk hozzájuk a paradicsomot és kétféle paprikát. Keverjük el jól és locsoljuk meg a félretett kolbászzsírral. Lefedve főzzük puhára.
  3. Miután minden megpuhult, pürésítsük a lecsót egy botmixerrel. Adhatunk hozzá vizet, ha kicsit hígabb krémet szeretnénk kapni. Miután teljesen krémesre pürésítettük, tegyünk hozzá egy kevés vajat, hogy selymesebbé varázsoljuk a krémünket. Tálaláskor szórjuk meg a kolbászmorzsával.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 20 p
A lecsó egy rendkívül sokoldalú étel, egy kis kreativitással mártogatós, előétel, leves és szósz is készülhet belőle. Ez a selymes lecsókrém tökéletesen működik pirítósra kenve, mártogatósként, húsok mellé tálalva vagy akár ételek ízesítésére. Az extrán koncentrált lecsós íz garantált!

