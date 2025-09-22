Selymes lecsókrém kolbászmorzsával
Hozzávalók
A kolbászmorzsához
-
40 g sertészsír
-
200 g kolbász
A lecsókrémhez
-
3 közepes db paprika
-
2 közepes db kápia paprika
-
2 közepes db paradicsom
-
1 ek sertészsír (és a félretett kolbászzsír)
-
1 közepes db vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 tk füstölt pirospaprika
-
1 tk fűszerpaprika
-
1 csipet őrölt fűszerkömény
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
40 g vaj
- 6% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 18% Zsír
A kolbászmorzsához
-
10g sertészsír90 kcal
-
50g kolbász226 kcal
A lecsókrémhez
-
75g paprika12 kcal
-
60g kápia paprika13 kcal
-
50g paradicsom9 kcal
-
4g sertészsír34 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10g vaj72 kcal
- 6% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 18% Zsír
A kolbászmorzsához
-
40g sertészsír361 kcal
-
200g kolbász904 kcal
A lecsókrémhez
-
300g paprika49 kcal
-
240g kápia paprika51 kcal
-
200g paradicsom36 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
40g vaj287 kcal
- 6% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 18% Zsír
A kolbászmorzsához
-
3.5g sertészsír32 kcal
-
17.7g kolbász80 kcal
A lecsókrémhez
-
26.5g paprika4 kcal
-
21.2g kápia paprika5 kcal
-
17.7g paradicsom3 kcal
-
1.3g sertészsír12 kcal
-
8g vöröshagyma3 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
3.5g vaj25 kcal
- 6% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 18% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Likopin
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 12.9 g
Zsír
-
Összesen 42.2 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 35 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 952 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 24 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 20 mg
-
Foszfor 47 mg
-
Nátrium 858 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.1 g
-
Cukor 6 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 171 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 178 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 121 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 41 micro
-
Kolin: 20 mg
-
Retinol - A vitamin: 67 micro
-
α-karotin 73 micro
-
β-karotin 1168 micro
-
β-crypt 245 micro
-
Likopin 1287 micro
-
Lut-zea 297 micro
Fehérje
-
Összesen 51.4 g
Zsír
-
Összesen 169 g
-
Telített zsírsav 74 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 34 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 8 g
-
Koleszterin 138 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3808.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 97 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 81 mg
-
Foszfor 190 mg
-
Nátrium 3434 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40.5 g
-
Cukor 23 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 684.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 711 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 484 mg
-
D vitamin: 56 micro
-
K vitamin: 47 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 162 micro
-
Kolin: 79 mg
-
Retinol - A vitamin: 268 micro
-
α-karotin 293 micro
-
β-karotin 4670 micro
-
β-crypt 982 micro
-
Likopin 5146 micro
-
Lut-zea 1189 micro
Fehérje
-
Összesen 4.5 g
Zsír
-
Összesen 14.9 g
-
Telített zsírsav 7 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 12 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 336.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 9 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 17 mg
-
Nátrium 304 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.6 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 60.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 63 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 43 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 7 mg
-
Retinol - A vitamin: 24 micro
-
α-karotin 26 micro
-
β-karotin 413 micro
-
β-crypt 87 micro
-
Likopin 455 micro
-
Lut-zea 105 micro
Elkészítés
A kolbászmorzsához
- A morzsához válasszunk kissé szárazabb kolbászt. Első lépésben húzzuk le róla a héját, majd karikázzuk fel.
- Egy serpenyőben melegítsünk zsírt, és pirítsuk meg benne a kolbászkarikákat. Miután ez megtörtént, szedjük ki őket egy papírtörlőre. A kolbász után maradt zsírt tegyük félre.
- A kihűlt, pirított kolbászkarikákat egy aprítógép segítségével daráljuk morzsává és ezt is tegyük félre.
A lecsókrémhez
- A hagymát, paprikát és paradicsomot tisztítsuk meg és aprítsuk fel. Semmit nem kell túl apróra vágni, hiszen a végén mindent le fogunk pürésíteni.
- A zsíron kezdjük el dinsztelni a hagymát, majd nyomjuk hozzá a fokhagymát. Miután a hagymák megdinsztelődtek, fűszerezzük és adjuk hozzájuk a paradicsomot és kétféle paprikát. Keverjük el jól és locsoljuk meg a félretett kolbászzsírral. Lefedve főzzük puhára.
- Miután minden megpuhult, pürésítsük a lecsót egy botmixerrel. Adhatunk hozzá vizet, ha kicsit hígabb krémet szeretnénk kapni. Miután teljesen krémesre pürésítettük, tegyünk hozzá egy kevés vajat, hogy selymesebbé varázsoljuk a krémünket. Tálaláskor szórjuk meg a kolbászmorzsával.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 20 p
A lecsó egy rendkívül sokoldalú étel, egy kis kreativitással mártogatós, előétel, leves és szósz is készülhet belőle. Ez a selymes lecsókrém tökéletesen működik pirítósra kenve, mártogatósként, húsok mellé tálalva vagy akár ételek ízesítésére. Az extrán koncentrált lecsós íz garantált!