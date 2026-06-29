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halételek rántott hal

Rántott hal egyszerűen

Rosanics Petra
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

rántott hal

rizibizi

tartármártás

884
Kalória
49.3g
Fehérje
96.3g
Szénhidrát
32.2g
Zsír
418.8g
Víz
185.4g
Koleszterin
5.7g
Élelmi rost
7.4g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 5% Zsír

rántott hal

rizibizi

tartármártás

Összesen 884 kcal
  • 8% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 5% Zsír

rántott hal

rizibizi

tartármártás

Összesen 3527 kcal
  • 8% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 5% Zsír

rántott hal

rizibizi

tartármártás

Összesen 125 kcal
  • 8% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    49.3 g

Zsír

  • Összesen
    32.2 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    185 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1453.8 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    95 mg
  • Kálcium
    135 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    110 mg
  • Foszfor
    616 mg
  • Nátrium
    487 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    96.3 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    418.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    106 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    87 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    228 micro
  • Kolin:
    215 mg
  • Retinol - A vitamin:
    91 micro
  • α-karotin
    8 micro
  • β-karotin
    175 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1056 micro
Összesen 884 kcal
  • 8% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    197.2 g

Zsír

  • Összesen
    128.8 g
  • Telített zsírsav
    24 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    27 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    15 g
  • Koleszterin
    742 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5815.1 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    381 mg
  • Kálcium
    541 mg
  • Vas
    23 mg
  • Magnézium
    441 mg
  • Foszfor
    2463 mg
  • Nátrium
    1948 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    385.2 g
  • Cukor
    30 mg
  • Élelmi rost
    23 mg

Víz

  • Összesen
    1675.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    426 micro
  • B6 vitamin:
    3 mg
  • B12 Vitamin:
    8 micro
  • E vitamin:
    11 mg
  • C vitamin:
    68 mg
  • D vitamin:
    349 micro
  • K vitamin:
    66 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    37 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    912 micro
  • Kolin:
    860 mg
  • Retinol - A vitamin:
    366 micro
  • α-karotin
    32 micro
  • β-karotin
    699 micro
  • β-crypt
    10 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4224 micro
Összesen 3527 kcal
  • 8% Fehérje
  • 16% Szénhidrát
  • 5% Zsír
  • 70% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    7.1 g

Zsír

  • Összesen
    4.7 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    27 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    210.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    14 mg
  • Kálcium
    20 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    89 mg
  • Nátrium
    70 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    60.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    15 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    33 micro
  • Kolin:
    31 mg
  • Retinol - A vitamin:
    13 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    25 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    153 micro
Összesen 125 kcal

Elkészítés

rántott hal

  1. A halfilét átnézzük, biztos nincs-e benne szálka, majd konyhai papírtörlővel szárazra itatjuk. A panírozáshoz külön-külön tálkákba kikészítjük a lisztet, a zsemlemorzsát és a felvert tojást, utóbbit sózzuk is meg alaposan.
  2. Jöhet a hagyományos panírozás: a halszeleteket előbb a lisztben, majd a tojásban, végül a zsemlemorzsában forgatjuk meg. Ügyeljünk rá, hogy mindegyik réteg egyenletesen bevonja a halszeleteket, ne legyenek lyukas területek. A panírozáshoz az a legcélszerűbb, ha egy-egy villát dedikálunk a hozzávalókhoz és azokkal emeljük a halszeleteket (különösen a tojásból kiemelés esetén fontos ez).
  3. Amikor szépen bepaníroztuk a halakat, mehetnek a forró olajba, ahol mindkét oldalukat aranybarnára sütjük - ez nagyjából oldalanként 3-3 perc sütést igényel.
  4. A kész rántott halszeleteket szedjük papírtörlővel bélelt tálra, majd tálaljuk rizibizivel és tartármártással.

rizibizi

  1. A rizst picit pirítsuk meg az olajon, majd sózzuk és adjuk hozzá a fagyasztott zöldborsót is.
  2. Öntsük fel az egészet háromszoros mennyiségű rizzsel, majd főzzük teljesen puhára.

tartármártás

  1. A hozzávalókat egy kis tálkában teljesen egyneműre keverjük, majd tálalásig a hűtőben tároljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 30 p
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Rántott halat nem csak a vízparton érdemes fogyasztani - álljunk neki otthon is bátran az elkészítésének, mert laktató és mennyei. A kívül ropogós panír és a belül omlós, szaftos hal párosa nem véletlenül örökzöld kedvenc, a tőkehalon túl pedig bátran kísérletezzünk más sovány halfilékkel is.

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