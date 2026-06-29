Rántott hal egyszerűen

Rántott halat nem csak a vízparton érdemes fogyasztani - álljunk neki otthon is bátran az elkészítésének, mert laktató és mennyei. A kívül ropogós panír és a belül omlós, szaftos hal párosa nem véletlenül örökzöld kedvenc, a tőkehalon túl pedig bátran kísérletezzünk más sovány halfilékkel is.