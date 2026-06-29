Rántott hal egyszerűen
Hozzávalók
rántott hal
-
750 g tőkehalfilé
-
100 g finomliszt
-
2 db tojás
-
-
100 g zsemlemorzsa
-
4 dl repceolaj
rizibizi
tartármártás
- 8% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 5% Zsír
rántott hal
-
188g tőkehalfilé154 kcal
-
25g finomliszt91 kcal
-
28g tojás35 kcal
-
0 kcal
-
25g zsemlemorzsa99 kcal
-
85g repceolaj38 kcal
rizibizi
tartármártás
- 8% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 5% Zsír
rántott hal
-
750g tőkehalfilé615 kcal
-
100g finomliszt364 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
0 kcal
-
100g zsemlemorzsa395 kcal
-
340g repceolaj150 kcal
rizibizi
tartármártás
- 8% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 5% Zsír
rántott hal
-
27.1g tőkehalfilé22 kcal
-
3.6g finomliszt13 kcal
-
4g tojás5 kcal
-
0 kcal
-
3.6g zsemlemorzsa14 kcal
-
12.3g repceolaj5 kcal
rizibizi
tartármártás
- 8% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 49.3 g
Zsír
-
Összesen 32.2 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 4 g
-
Koleszterin 185 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1453.8 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 95 mg
-
Kálcium 135 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 110 mg
-
Foszfor 616 mg
-
Nátrium 487 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 96.3 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 418.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 106 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 87 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 228 micro
-
Kolin: 215 mg
-
Retinol - A vitamin: 91 micro
-
α-karotin 8 micro
-
β-karotin 175 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1056 micro
- 8% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 197.2 g
Zsír
-
Összesen 128.8 g
-
Telített zsírsav 24 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 27 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 15 g
-
Koleszterin 742 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5815.1 g
-
Cink 12 mg
-
Szelén 381 mg
-
Kálcium 541 mg
-
Vas 23 mg
-
Magnézium 441 mg
-
Foszfor 2463 mg
-
Nátrium 1948 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 385.2 g
-
Cukor 30 mg
-
Élelmi rost 23 mg
Víz
-
Összesen 1675.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 426 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 8 micro
-
E vitamin: 11 mg
-
C vitamin: 68 mg
-
D vitamin: 349 micro
-
K vitamin: 66 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 4 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 37 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 912 micro
-
Kolin: 860 mg
-
Retinol - A vitamin: 366 micro
-
α-karotin 32 micro
-
β-karotin 699 micro
-
β-crypt 10 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4224 micro
- 8% Fehérje
- 16% Szénhidrát
- 5% Zsír
- 70% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 7.1 g
Zsír
-
Összesen 4.7 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 27 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 210.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 14 mg
-
Kálcium 20 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 16 mg
-
Foszfor 89 mg
-
Nátrium 70 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 13.9 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 60.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 15 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 33 micro
-
Kolin: 31 mg
-
Retinol - A vitamin: 13 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 25 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 153 micro
Elkészítés
rántott hal
- A halfilét átnézzük, biztos nincs-e benne szálka, majd konyhai papírtörlővel szárazra itatjuk. A panírozáshoz külön-külön tálkákba kikészítjük a lisztet, a zsemlemorzsát és a felvert tojást, utóbbit sózzuk is meg alaposan.
- Jöhet a hagyományos panírozás: a halszeleteket előbb a lisztben, majd a tojásban, végül a zsemlemorzsában forgatjuk meg. Ügyeljünk rá, hogy mindegyik réteg egyenletesen bevonja a halszeleteket, ne legyenek lyukas területek. A panírozáshoz az a legcélszerűbb, ha egy-egy villát dedikálunk a hozzávalókhoz és azokkal emeljük a halszeleteket (különösen a tojásból kiemelés esetén fontos ez).
- Amikor szépen bepaníroztuk a halakat, mehetnek a forró olajba, ahol mindkét oldalukat aranybarnára sütjük - ez nagyjából oldalanként 3-3 perc sütést igényel.
- A kész rántott halszeleteket szedjük papírtörlővel bélelt tálra, majd tálaljuk rizibizivel és tartármártással.
rizibizi
- A rizst picit pirítsuk meg az olajon, majd sózzuk és adjuk hozzá a fagyasztott zöldborsót is.
- Öntsük fel az egészet háromszoros mennyiségű rizzsel, majd főzzük teljesen puhára.
tartármártás
- A hozzávalókat egy kis tálkában teljesen egyneműre keverjük, majd tálalásig a hűtőben tároljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 30 p
Rántott halat nem csak a vízparton érdemes fogyasztani - álljunk neki otthon is bátran az elkészítésének, mert laktató és mennyei. A kívül ropogós panír és a belül omlós, szaftos hal párosa nem véletlenül örökzöld kedvenc, a tőkehalon túl pedig bátran kísérletezzünk más sovány halfilékkel is.