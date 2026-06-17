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egytálételek töltött paprika

Töltött paprika egyszerűen

Rosanics Petra
adag
Idő
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Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

húsgombóc

paradicsomszósz

405
Kalória
22.5g
Fehérje
49.6g
Szénhidrát
13.2g
Zsír
390.7g
Víz
52.5g
Koleszterin
6.4g
Élelmi rost
15.4g
Cukor
  • 5% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 3% Zsír

húsgombóc

paradicsomszósz

Összesen 405 kcal
  • 5% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 3% Zsír

húsgombóc

paradicsomszósz

Összesen 2431 kcal
  • 5% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 3% Zsír

húsgombóc

paradicsomszósz

Összesen 69 kcal
  • 5% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    22.5 g

Zsír

  • Összesen
    13.2 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    52 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1975 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    22 mg
  • Kálcium
    60 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    71 mg
  • Foszfor
    297 mg
  • Nátrium
    1517 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    49.6 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    390.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    74 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    85 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    94 micro
  • Kolin:
    89 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    17 micro
  • β-karotin
    818 micro
  • β-crypt
    13 micro
  • Likopin
    34738 micro
  • Lut-zea
    341 micro
Összesen 405 kcal
  • 5% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    135.3 g

Zsír

  • Összesen
    79.5 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    36 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    19 g
  • Koleszterin
    315 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    11850 g
  • Cink
    14 mg
  • Szelén
    132 mg
  • Kálcium
    362 mg
  • Vas
    26 mg
  • Magnézium
    426 mg
  • Foszfor
    1779 mg
  • Nátrium
    9102 mg
  • Réz
    3 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    297.6 g
  • Cukor
    92 mg
  • Élelmi rost
    38 mg

Víz

  • Összesen
    2344 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    444 micro
  • B6 vitamin:
    6 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    28 mg
  • C vitamin:
    513 mg
  • D vitamin:
    90 micro
  • K vitamin:
    93 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    4 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    52 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    562 micro
  • Kolin:
    534 mg
  • Retinol - A vitamin:
    25 micro
  • α-karotin
    103 micro
  • β-karotin
    4910 micro
  • β-crypt
    79 micro
  • Likopin
    208425 micro
  • Lut-zea
    2044 micro
Összesen 2431 kcal
  • 5% Fehérje
  • 10% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Likopin
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.8 g

Zsír

  • Összesen
    2.3 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    9 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    335.7 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    50 mg
  • Nátrium
    258 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.4 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    66.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    13 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    15 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    15 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    139 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    5904 micro
  • Lut-zea
    58 micro
Összesen 69 kcal

Elkészítés

húsgombóc

  1. Az előkészületekkel kezdjük a főzést: a rizst félkészre főzzük és leszűrjük; a paprikákat kicsumázzuk; a két hagymát pedig lereszeljük és kevés olajon üvegesre pároljuk. Ne felejtsük el, hogy a hagyma fele a szószba kell majd, ezt akár félre is tehetjük!
  2. A húsgombóchoz a paprikán kívül az összes hozzávalót egy nagy tálba tesszük és alaposan összegyűrjük, míg egynemű masszát kapunk.
  3. A húsmasszával megtöltjük a kivájt belű paprikákat, a maradékból pedig mandarin nagyságú húsgolyókat gyúrunk. Természetesen az összes húst tölthetjük paprikákba, ebben az esetben mérettől függően 8-12 paprikával számoljunk.

paradicsomszósz

  1. A paradicsomszószt készíthetjük hagyományos rántással is, ám mi inkább ezt az egyszerűbb, gluténmentes verziók kedveljük. Ehhez nem is kell mást tenni, mint a szósz összes hozzávalóját egy nagyobb és mély lábasban összeturmixoljuk. Mi passatát használtunk, de sűrített paradicsommal is ugyanúgy elkészíthető a recept: két nagy konzervet (kb. 300-400g) keverjünk össze nagyjából 1-1,2 liter vízzel.
  2. Az átturmixolt paradicsomszószt ezután forraljuk fel, majd egyesével, óvatosan helyezzük bele a töltött paprikákat és a pucér húsgolyókat. Lefedve főzzük legalább 45 percet, de akár egy órát is. Az utolsó 10-15 percre vegyük le a fedőt is, hogy kicsit még sűrűsödjün a szósz is.
  3. A kész töltött paprikát tálaljuk azon melegében, tetszőleges körettel. Ez a legtöbbeknél főtt burgonya, míg a mi családunkban álompuha tésztájú, kelt stangli készül mellé.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 60 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Bár az év minden szakában szokás főzni töltött paprikát, nyáron elmaradhatatlan, hiszen nincs is finomabb verzió, mint a szezon harsanósan friss tv-paprikáival készülő. Elsőre kicsit macerásnak tűnhet ez a retro klasszikus, de ha már egyszer elkészítjük, egyértelmű lesz, hogy valójában igen egyszerű, ám annál ízletesebb fogásról van szó.

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