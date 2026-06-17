Töltött paprika egyszerűen
Hozzávalók
húsgombóc
-
500 g darált sertéshús
-
150 g rizs (félig megfőzve)
-
1 db vöröshagyma (reszelve-párolva)
-
majoranna ízlés szerint
-
petrezselyem ízlés szerint
-
1 ek paprikakrém
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
6 db tv-paprika
paradicsomszósz
-
15 dl paradicsomszósz
-
5 dl alaplé
-
2 ek paprikakrém
-
1 db vöröshagyma (reszelve-párolva)
-
3 evőkanál kukoricakeményítő
-
2 ek repceolaj
-
2 ek cukor (elhagyható)
-
1 ek füstölt pirospaprika
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
- 5% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 3% Zsír
húsgombóc
-
83g darált sertéshús152 kcal
-
25g rizs90 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
100g tv-paprika16 kcal
paradicsomszósz
-
250g paradicsomszósz60 kcal
-
83g alaplé6 kcal
-
2g paprikakrém0 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
29 kcal
-
3g repceolaj29 kcal
-
3g cukor13 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 3% Zsír
húsgombóc
-
500g darált sertéshús910 kcal
-
150g rizs537 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
600g tv-paprika98 kcal
paradicsomszósz
-
1500g paradicsomszósz360 kcal
-
500g alaplé35 kcal
-
10g paprikakrém0 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
171 kcal
-
20g repceolaj177 kcal
-
20g cukor77 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 3% Zsír
húsgombóc
-
14.2g darált sertéshús26 kcal
-
4.2g rizs15 kcal
-
2.5g vöröshagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.1g paprikakrém0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
17g tv-paprika3 kcal
paradicsomszósz
-
42.5g paradicsomszósz10 kcal
-
14.2g alaplé1 kcal
-
0.3g paprikakrém0 kcal
-
2.5g vöröshagyma1 kcal
-
1.3g kukoricakeményítő5 kcal
-
0.6g repceolaj5 kcal
-
0.6g cukor2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 5% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 22.5 g
Zsír
-
Összesen 13.2 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 52 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1975 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 22 mg
-
Kálcium 60 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 71 mg
-
Foszfor 297 mg
-
Nátrium 1517 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 49.6 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 390.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 74 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 85 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 94 micro
-
Kolin: 89 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 17 micro
-
β-karotin 818 micro
-
β-crypt 13 micro
-
Likopin 34738 micro
-
Lut-zea 341 micro
- 5% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 135.3 g
Zsír
-
Összesen 79.5 g
-
Telített zsírsav 20 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 36 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 19 g
-
Koleszterin 315 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 11850 g
-
Cink 14 mg
-
Szelén 132 mg
-
Kálcium 362 mg
-
Vas 26 mg
-
Magnézium 426 mg
-
Foszfor 1779 mg
-
Nátrium 9102 mg
-
Réz 3 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 297.6 g
-
Cukor 92 mg
-
Élelmi rost 38 mg
Víz
-
Összesen 2344 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 444 micro
-
B6 vitamin: 6 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 28 mg
-
C vitamin: 513 mg
-
D vitamin: 90 micro
-
K vitamin: 93 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 4 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 3 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 52 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 562 micro
-
Kolin: 534 mg
-
Retinol - A vitamin: 25 micro
-
α-karotin 103 micro
-
β-karotin 4910 micro
-
β-crypt 79 micro
-
Likopin 208425 micro
-
Lut-zea 2044 micro
- 5% Fehérje
- 10% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Likopin
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.8 g
Zsír
-
Összesen 2.3 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 9 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 335.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 50 mg
-
Nátrium 258 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.4 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 66.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 13 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 15 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 15 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 139 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 5904 micro
-
Lut-zea 58 micro
Elkészítés
húsgombóc
- Az előkészületekkel kezdjük a főzést: a rizst félkészre főzzük és leszűrjük; a paprikákat kicsumázzuk; a két hagymát pedig lereszeljük és kevés olajon üvegesre pároljuk. Ne felejtsük el, hogy a hagyma fele a szószba kell majd, ezt akár félre is tehetjük!
- A húsgombóchoz a paprikán kívül az összes hozzávalót egy nagy tálba tesszük és alaposan összegyűrjük, míg egynemű masszát kapunk.
- A húsmasszával megtöltjük a kivájt belű paprikákat, a maradékból pedig mandarin nagyságú húsgolyókat gyúrunk. Természetesen az összes húst tölthetjük paprikákba, ebben az esetben mérettől függően 8-12 paprikával számoljunk.
paradicsomszósz
- A paradicsomszószt készíthetjük hagyományos rántással is, ám mi inkább ezt az egyszerűbb, gluténmentes verziók kedveljük. Ehhez nem is kell mást tenni, mint a szósz összes hozzávalóját egy nagyobb és mély lábasban összeturmixoljuk. Mi passatát használtunk, de sűrített paradicsommal is ugyanúgy elkészíthető a recept: két nagy konzervet (kb. 300-400g) keverjünk össze nagyjából 1-1,2 liter vízzel.
- Az átturmixolt paradicsomszószt ezután forraljuk fel, majd egyesével, óvatosan helyezzük bele a töltött paprikákat és a pucér húsgolyókat. Lefedve főzzük legalább 45 percet, de akár egy órát is. Az utolsó 10-15 percre vegyük le a fedőt is, hogy kicsit még sűrűsödjün a szósz is.
- A kész töltött paprikát tálaljuk azon melegében, tetszőleges körettel. Ez a legtöbbeknél főtt burgonya, míg a mi családunkban álompuha tésztájú, kelt stangli készül mellé.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 60 p
Bár az év minden szakában szokás főzni töltött paprikát, nyáron elmaradhatatlan, hiszen nincs is finomabb verzió, mint a szezon harsanósan friss tv-paprikáival készülő. Elsőre kicsit macerásnak tűnhet ez a retro klasszikus, de ha már egyszer elkészítjük, egyértelmű lesz, hogy valójában igen egyszerű, ám annál ízletesebb fogásról van szó.