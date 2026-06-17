Töltött paprika egyszerűen

Tizenhárom évnyi közös munka után MÁK by mizseijani néven új fejezet indult a Vigyázó Ferenc utcai étterem és Mizsei János séf történetében. Az új koncepció valódi bepillantást enged a fine dining világába, miközben segít egy, a műfajhoz képest szokatlanul oldott légkör megteremtésében. A Nosaltynak adott interjújában Mizsei János beszélt a Z-generáció jelenlétéről, kiégésről, a vágyott Michelin-csillagról, és arról is, hogy mit jelent számára estéről estére kiállni a vendégek elé.