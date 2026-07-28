A Penny-Market Kft. a „WELLGOOD LENMAG 200 g” nevet viselő termékével akadt gond. A terméket határérték feletti ciánhidrogén-tartalma miatt visszahívták, így aki ilyet vásárolt, semmiképp ne fogyassza el.

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi.

Újabb termékvisszahívás! Kedvelt termékkel akadt gond a Pennyből: ciánhidrogén-tartalma határérték feletti forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

Termék megnevezése: WELLGOOD LENMAG

WELLGOOD LENMAG Kiszerelés: 200 g

200 g EAN száma: 4337256810296

4337256810296 Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő

valamennyi minőségmegőrzési idő Tételszám: valamennyi tétel

valamennyi tétel Beszállító: ENCINGER SK s.r.o.

ENCINGER SK s.r.o. Magyar forgalmazó: Penny-Market Kft.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti ciánhidrogén-tartalom

A cián-hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását.

A határértéket meghaladó ciánhidrogén-tartalmú termék fogyasztása – különösen nagyobb mennyiségben vagy érzékeny fogyasztói csoportok (pl. gyermekek) esetében – egészségügyi kockázatot jelenthet.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, javasoljuk, hogy azt ne fogyaszd el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Penny üzletben visszaveszik.

Forrásunk volt.