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2026.07.28.

Újabb termékvisszahívás! Kedvelt termékkel akadt gond a Pennyből: ciánhidrogén-tartalma határérték feletti

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A Penny-Market Kft. a „WELLGOOD LENMAG 200 g” nevet viselő termékével akadt gond. A terméket határérték feletti ciánhidrogén-tartalma miatt visszahívták, így aki ilyet vásárolt, semmiképp ne fogyassza el.

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi.

Lenmag
Újabb termékvisszahívás! Kedvelt termékkel akadt gond a Pennyből: ciánhidrogén-tartalma határérték feletti
forrás

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: WELLGOOD LENMAG
  • Kiszerelés: 200 g
  • EAN száma: 4337256810296
  • Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
  • Tételszám: valamennyi tétel
  • Beszállító: ENCINGER SK s.r.o.
  • Magyar forgalmazó: Penny-Market Kft.

Termékvisszahívás oka: határérték feletti ciánhidrogén-tartalom

A cián-hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását.

A határértéket meghaladó ciánhidrogén-tartalmú termék fogyasztása – különösen nagyobb mennyiségben vagy érzékeny fogyasztói csoportok (pl. gyermekek) esetében – egészségügyi kockázatot jelenthet.

Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, javasoljuk, hogy azt ne fogyaszd el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Penny üzletben visszaveszik.

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