Újabb termékvisszahívás! Kedvelt termékkel akadt gond a Pennyből: ciánhidrogén-tartalma határérték feletti

A vállalkozás a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve, gondoskodott az érintett tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket a hatóság nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: WELLGOOD LENMAG
- Kiszerelés: 200 g
- EAN száma: 4337256810296
- Minőségmegőrzési idő: valamennyi minőségmegőrzési idő
- Tételszám: valamennyi tétel
- Beszállító: ENCINGER SK s.r.o.
- Magyar forgalmazó: Penny-Market Kft.
Termékvisszahívás oka: határérték feletti ciánhidrogén-tartalom
A cián-hidrogén olyan mérgező vegyület, amely egyes növényekben természetes módon is előfordulhat, és nagyobb mennyiségben gátolja a szervezet sejtjeinek oxigénfelhasználását.
A határértéket meghaladó ciánhidrogén-tartalmú termék fogyasztása – különösen nagyobb mennyiségben vagy érzékeny fogyasztói csoportok (pl. gyermekek) esetében – egészségügyi kockázatot jelenthet.
Amennyiben a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, javasoljuk, hogy azt ne fogyaszd el. A forgalmazó tájékoztatása alapján a terméket bármely Penny üzletben visszaveszik.