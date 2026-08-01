Figyelem, termékvisszahívás! Népszerű fűszert hívtak vissza nem engedélyezett növényvédőszer-maradék miatt

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
• Termék megnevezése: Kurkuma por
• Márka: MijiA
• Kiszerelés: 100 g
• Minőségmegőrzési idő: 25/12/2027
• Tételszám: 250643002
• Importőr: Mulackal Handel BMBH
Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, azt javasoljuk ne fogyaszd el!