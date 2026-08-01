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2026.08.01.

Figyelem, termékvisszahívás! Népszerű fűszert hívtak vissza nem engedélyezett növényvédőszer-maradék miatt

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Hatósági ellenőrzés során nem engedélyezett növényvédőszer-maradékot (klórpirifoszt) mutattak ki Indiából származó kurkuma por termékben. A termékből hazánkba is szállítottak.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal (több cég érintett) a vállalkozások a Hatósággal együttműködve, saját hatáskörben megteszik a szükséges intézkedéseket, gondoskodnak a kifogásolt tétel forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásról.

Kurkuma por
Visszahívták a MijiA kurkuma porát növényvédőszer-maradék miatt
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Az érintett termék adatai az alábbiak:

• Termék megnevezése: Kurkuma por

• Márka: MijiA

• Kiszerelés: 100 g

• Minőségmegőrzési idő: 25/12/2027

• Tételszám: 250643002

• Importőr: Mulackal Handel BMBH

Amennyiben a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásároltál, és a termék még a birtokodban van, azt javasoljuk ne fogyaszd el!

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