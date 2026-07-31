Rántott patisszon
Hozzávalók
A patisszonhoz
-
1 db patisszon
-
só ízlés szerint
-
100 g finomliszt
-
2 db tojás
-
150 g zsemlemorzsa
-
500 ml napraforgó olaj
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 6% Zsír
A patisszonhoz
-
360g patisszon36 kcal
-
0 kcal
-
50g finomliszt182 kcal
-
55g tojás69 kcal
-
75g zsemlemorzsa296 kcal
-
250g napraforgó olaj111 kcal
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 6% Zsír
A patisszonhoz
-
720g patisszon71 kcal
-
0 kcal
-
100g finomliszt364 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
150g zsemlemorzsa593 kcal
-
500g napraforgó olaj221 kcal
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 6% Zsír
A patisszonhoz
-
45.6g patisszon5 kcal
-
0 kcal
-
6.3g finomliszt23 kcal
-
7g tojás9 kcal
-
9.5g zsemlemorzsa38 kcal
-
31.6g napraforgó olaj14 kcal
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 23.6 g
Zsír
-
Összesen 22 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 8 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 180 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1331.1 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 51 mg
-
Kálcium 209 mg
-
Vas 6 mg
-
Magnézium 95 mg
-
Foszfor 345 mg
-
Nátrium 621 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 100.1 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 7 mg
Víz
-
Összesen 234.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 99 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 36 mg
-
D vitamin: 40 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 7 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 175 micro
-
Kolin: 173 mg
-
Retinol - A vitamin: 77 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 257 micro
-
β-crypt 4 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4822 micro
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 47.3 g
Zsír
-
Összesen 43.9 g
-
Telített zsírsav 8 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 17 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 15 g
-
Koleszterin 360 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2662.2 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 102 mg
-
Kálcium 419 mg
-
Vas 12 mg
-
Magnézium 189 mg
-
Foszfor 690 mg
-
Nátrium 1241 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 200.2 g
-
Cukor 19 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 468.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 198 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 12 mg
-
C vitamin: 71 mg
-
D vitamin: 79 micro
-
K vitamin: 25 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 14 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 351 micro
-
Kolin: 346 mg
-
Retinol - A vitamin: 155 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 515 micro
-
β-crypt 9 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 9645 micro
- 6% Fehérje
- 26% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 62% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 3 g
Zsír
-
Összesen 2.8 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 23 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 168.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 27 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 44 mg
-
Nátrium 79 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12.7 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 29.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 13 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 5 mg
-
D vitamin: 5 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 22 micro
-
Kolin: 22 mg
-
Retinol - A vitamin: 10 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 33 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 610 micro
Elkészítés
A patisszonhoz
- A patisszont hámozzuk meg, majd szeleteljük kb 1,5-2 cm vastagságúra, tetszőleges alakban. A szeletekből szedjük ki a magokat.
- Alaposan sózzuk be, majd pár perc elteltével itassuk le a szeletekről a felesleges nedvességet egy papírtörlővel. Ezek után kezdjük el a panírozást a szokásos módon.
- Az olajat tegyük a tűzhelyre melegedni. Ne forrosítsuk túl, mert akkor a panír meg fog égni a tök viszont nyers marad. Közepes lángon süssük mindkét oldalukat kb. 3 percig.
- Fogyasszuk frissen, melegen tartármártásba vagy majonézbe mártogatva. Készíthetünk mellé rizst vagy petrezselmyes burgonyát.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 6 p
A rántott patisszon, vagy csillagtök egy igazi nyári komfort kaja. Bár olajban sül, mégsem nehezíti el a gyomrot, így ebédre vagy vacsira is remek választás. Tartármártással vagy majonézzel az igazi!