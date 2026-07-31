r
Nosalty Logó
tapas bundázott zöldség

Rántott patisszon

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A patisszonhoz

694
Kalória
23.6g
Fehérje
100.1g
Szénhidrát
22g
Zsír
234.2g
Víz
180g
Koleszterin
7.1g
Élelmi rost
9.7g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 26% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A patisszonhoz

Összesen 694 kcal
  • 6% Fehérje
  • 26% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A patisszonhoz

Összesen 1387 kcal
  • 6% Fehérje
  • 26% Szénhidrát
  • 6% Zsír

A patisszonhoz

Összesen 89 kcal
  • 6% Fehérje
  • 26% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    23.6 g

Zsír

  • Összesen
    22 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    8 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    180 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1331.1 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    51 mg
  • Kálcium
    209 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    95 mg
  • Foszfor
    345 mg
  • Nátrium
    621 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    100.1 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    234.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    99 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    36 mg
  • D vitamin:
    40 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    7 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    175 micro
  • Kolin:
    173 mg
  • Retinol - A vitamin:
    77 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    257 micro
  • β-crypt
    4 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4822 micro
Összesen 694 kcal
  • 6% Fehérje
  • 26% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    47.3 g

Zsír

  • Összesen
    43.9 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    17 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    15 g
  • Koleszterin
    360 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2662.2 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    102 mg
  • Kálcium
    419 mg
  • Vas
    12 mg
  • Magnézium
    189 mg
  • Foszfor
    690 mg
  • Nátrium
    1241 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    200.2 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    468.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    198 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    71 mg
  • D vitamin:
    79 micro
  • K vitamin:
    25 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    14 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    351 micro
  • Kolin:
    346 mg
  • Retinol - A vitamin:
    155 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    515 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    9645 micro
Összesen 1387 kcal
  • 6% Fehérje
  • 26% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 62% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    3 g

Zsír

  • Összesen
    2.8 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    23 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    168.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    27 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    44 mg
  • Nátrium
    79 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    12.7 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    29.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    13 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    5 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    22 micro
  • Kolin:
    22 mg
  • Retinol - A vitamin:
    10 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    33 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    610 micro
Összesen 89 kcal

Elkészítés

A patisszonhoz

  1. A patisszont hámozzuk meg, majd szeleteljük kb 1,5-2 cm vastagságúra, tetszőleges alakban. A szeletekből szedjük ki a magokat.
  2. Alaposan sózzuk be, majd pár perc elteltével itassuk le a szeletekről a felesleges nedvességet egy papírtörlővel. Ezek után kezdjük el a panírozást a szokásos módon.
  3. Az olajat tegyük a tűzhelyre melegedni. Ne forrosítsuk túl, mert akkor a panír meg fog égni a tök viszont nyers marad. Közepes lángon süssük mindkét oldalukat kb. 3 percig.
  4. Fogyasszuk frissen, melegen tartármártásba vagy majonézbe mártogatva. Készíthetünk mellé rizst vagy petrezselmyes burgonyát.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 6 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A rántott patisszon, vagy csillagtök egy igazi nyári komfort kaja. Bár olajban sül, mégsem nehezíti el a gyomrot, így ebédre vagy vacsira is remek választás. Tartármártással vagy majonézzel az igazi!

Hasonló receptek

Összes bundázott zöldség
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

tinilány ebéd közben vizet iszik
Grillezz!

Tényleg árt az evés közbeni vízivás? Ezt mondják a szakemberek

Sokan még ma is úgy gondolják, hogy az étkezés közbeni vízivás káros, mert felhígítja a gyomorsavat, felfúj, és megnehezíti az emésztést. A szakértők szerint azonban ennek nincs tudományos alapja: az egészséges szervezet képes egyszerre feldolgozni az ételt és a folyadékot is. Sőt, a megfelelő hidratáltság kifejezetten fontos szerepet játszik az emésztőrendszer működésében.

lángossütés szabadban, rengeteg olajban
Grillezz!

Mit együnk és mit ne, ha kánikula van – A...

A nyári hőség nemcsak a közérzetünkre van hatással, hanem az étvágyunkat és az étkezési szokásainkat is megváltoztathatja. Kánikulában sokan kevésbé kívánják a nehéz, forró ételeket, a szervezet ugyanis igyekszik csökkenteni az emésztésből származó plusz hőtermelést. A megfelelő ételek kiválasztása azonban ilyenkor különösen fontos, hiszen a nagy melegben nemcsak vizet veszítünk, hanem értékes ásványi anyagokat és elektrolitokat is. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek hidratáltabbnak maradni a forró napokon, és mely fogásokat érdemes inkább kerülni.

Még több cikk

Top Receptek

mini-parti-ropogos-pogacsa
túrós pogácsa

Mini parti ropogós pogácsa

Egy parti szerintem pogácsa nélkül nem jöhet létre. Lehet a hajtogatás miatt megijedsz, de ahhoz, hogy a vendégek teljesen meg legyenek elégedve, meg kell adni a módját!!! Hihetetlen finom, ...

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept