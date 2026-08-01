Új rekord született: ennyi balatoni különlegesség verseng az Év strandétele címért

Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi idén az Év strandétele versenyt: a Balatoni Kör tájékoztatása szerint rekordot jelentő 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel nevezett a balatoni strandgasztronómia legrangosabb megméretésére.
A magas nevezési szám különösen figyelemre méltó, hiszen a verseny szigorú feltételeket támaszt a résztvevőkkel szemben. A szervezők olyan fogásokat vártak, amelyek egészségesek, lehetőség szerint helyi alapanyagokból készülnek, emellett kreatívak és képesek megújítani a balatoni strandgasztronómiát. A Balatoni Kör zsűrije július végén értékelte a benevezett ételeket.
Kardos Gábor, az Év strandétele verseny ötletgazdája szerint az idei mezőny ismét bizonyította, hogy a balatoni strandbüfék és bisztrók kínálata évről évre fejlődik.
Idén is erős volt a mezőny. A korábbi évek díjazottjai mellett több új szereplő is megmutatta, hogy a csúcsminőségben is komoly a verseny. Ma már jóval több kiváló strandbüfé és strandbisztró működik a Balatonnál, ráadásul jobb ár-érték arányban kínálják ételeiket, mint négy-öt évvel ezelőtt, amikor a közvélemény még kedvezőbben ítélte meg a balatoni vendéglátást– fogalmazott.
A szervezők hangsúlyozták, hogy azok a vendéglátóhelyek is figyelemre méltó ötletekkel neveztek, amelyek idén nem jutottak döntőbe. A verseny színvonala ugyanis olyan magasra emelkedett, hogy már a döntőből kimaradók között is számos kreatív és minőségi strandétel található.
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Három trend rajzolódik ki
Az idei nevezések alapján három fontos tendencia is kirajzolódik. Először fordult elő, hogy ugyanannyi északi parti vendéglátóhely nevezett, mint déli parti, miközben korábban a déli part egyértelmű fölényben volt.
Nagy sikert aratott az idén első alkalommal meghirdetett Beach Food palacsinta kategória is, amelynek célja a klasszikus strandétel újragondolása volt. A kategóriába 12 nevezés érkezett, a zsűri pedig számos kreatív megoldással találkozott. Bár végül nem került döntőbe, különleges ötletként említették a balatongyöröki fagylaltot palacsintafészekben tálaló desszertet.
Ők jutottak a döntőbe
Az augusztus 4-i döntőbe tíz balatoni vendéglátóhely jutott be – több esetben több étellel is:
- BL YachtClub & Apartments Étterem (Balatonlelle)
- Fogas Bisztró (Alsóörs)
- Julcsi Kalácsoda (Siófok)
- Kicsi Csóka Bisztró (Balatongyörök)
- Kis Tihany Beach Bistro (Tihany)
- Lokal at the Lake (Fonyódliget)
- Millacsinta (Szántód)
- Mónisüti (Gyenesdiás)
- PART by WM (Balatonmáriafürdő)
- Vitorlás Fagyizó (Balatonmáriafürdő)
A verseny győzteseit és a kategóriák díjazottjait augusztus 6-án hirdetik ki.
Az Év strandétele verseny az elmúlt években számos különleges fogást emelt reflektorfénybe. Korábban többek között a kovászosuborka-leves, a sós kürtőskalács, valamint a marhanyelvből készült, lepénykenyéren tálalt ínyencség is elnyerte a rangos címet.