Minden eddiginél nagyobb érdeklődés övezi idén az Év strandétele versenyt: a Balatoni Kör tájékoztatása szerint rekordot jelentő 22 vendéglátóhely összesen 44 étellel nevezett a balatoni strandgasztronómia legrangosabb megméretésére.

Új rekord született: ennyi balatoni különlegesség verseng az Év strandétele címért

A magas nevezési szám különösen figyelemre méltó, hiszen a verseny szigorú feltételeket támaszt a résztvevőkkel szemben. A szervezők olyan fogásokat vártak, amelyek egészségesek, lehetőség szerint helyi alapanyagokból készülnek, emellett kreatívak és képesek megújítani a balatoni strandgasztronómiát. A Balatoni Kör zsűrije július végén értékelte a benevezett ételeket.

Kardos Gábor, az Év strandétele verseny ötletgazdája szerint az idei mezőny ismét bizonyította, hogy a balatoni strandbüfék és bisztrók kínálata évről évre fejlődik.

Idén is erős volt a mezőny. A korábbi évek díjazottjai mellett több új szereplő is megmutatta, hogy a csúcsminőségben is komoly a verseny. Ma már jóval több kiváló strandbüfé és strandbisztró működik a Balatonnál, ráadásul jobb ár-érték arányban kínálják ételeiket, mint négy-öt évvel ezelőtt, amikor a közvélemény még kedvezőbben ítélte meg a balatoni vendéglátást – fogalmazott.

A szervezők hangsúlyozták, hogy azok a vendéglátóhelyek is figyelemre méltó ötletekkel neveztek, amelyek idén nem jutottak döntőbe. A verseny színvonala ugyanis olyan magasra emelkedett, hogy már a döntőből kimaradók között is számos kreatív és minőségi strandétel található.

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Három trend rajzolódik ki

Az idei nevezések alapján három fontos tendencia is kirajzolódik. Először fordult elő, hogy ugyanannyi északi parti vendéglátóhely nevezett, mint déli parti, miközben korábban a déli part egyértelmű fölényben volt.

Az idei nevezések alapján három fontos tendencia is kirajzolódik

Nagy sikert aratott az idén első alkalommal meghirdetett Beach Food palacsinta kategória is, amelynek célja a klasszikus strandétel újragondolása volt. A kategóriába 12 nevezés érkezett, a zsűri pedig számos kreatív megoldással találkozott. Bár végül nem került döntőbe, különleges ötletként említették a balatongyöröki fagylaltot palacsintafészekben tálaló desszertet.

Ők jutottak a döntőbe

Az augusztus 4-i döntőbe tíz balatoni vendéglátóhely jutott be – több esetben több étellel is:

BL YachtClub & Apartments Étterem (Balatonlelle)

Fogas Bisztró (Alsóörs)

Julcsi Kalácsoda (Siófok)

Kicsi Csóka Bisztró (Balatongyörök)

Kis Tihany Beach Bistro (Tihany)

Lokal at the Lake (Fonyódliget)

Millacsinta (Szántód)

Mónisüti (Gyenesdiás)

PART by WM (Balatonmáriafürdő)

Vitorlás Fagyizó (Balatonmáriafürdő)

A verseny győzteseit és a kategóriák díjazottjait augusztus 6-án hirdetik ki.

Az Év strandétele verseny az elmúlt években számos különleges fogást emelt reflektorfénybe. Korábban többek között a kovászosuborka-leves, a sós kürtőskalács, valamint a marhanyelvből készült, lepénykenyéren tálalt ínyencség is elnyerte a rangos címet.

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