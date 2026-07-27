A görögdinnye vagy a sárgadinnye a jobb választás, ha figyelsz a vércukorszintedre? Dietetikusok elmagyarázzák, melyiknek milyen előnyei vannak, és hogyan érdemes fogyasztani őket.

Nyáron kevés frissítőbb gyümölcs van a dinnyénél, mégis sokan bizonytalanok, hogy belefér-e egy vércukorbarát étrendbe. A görögdinnyét gyakran éri kritika magas glikémiás indexe miatt, míg a sárgadinnyét sokan "biztonságosabbnak" tartják. A valóság azonban ennél jóval árnyaltabb: a szakértők szerint egyik gyümölcsről sem kell lemondani, ha odafigyelsz az adagokra és arra, mivel fogyasztod őket a nyáron.

A görögdinnye vagy a sárgadinnye jobb a vércukorszintnek? Meglepő, mit mondanak a dietetikusok

Miért emelheti a görögdinnye a vércukorszintet?

A görögdinnye természetes cukrokat tartalmaz, amelyek szénhidrátként viselkednek a szervezetben, ezért valóban emelhetik a vércukorszintet, de ez önmagában még nem jelenti azt, hogy problémás választás.

Tudtad? Egy csésze (nagyjából 150 gramm) felkockázott görögdinnye több mint 90 százalékban vízből áll, és csupán körülbelül 11 gramm szénhidrátot tartalmaz. A glikémiás indexe viszonylag magas, a glikémiás terhelése viszont alacsony, vagyis egy átlagos adag elfogyasztása nem okoz jelentős vércukor-ingadozást a legtöbb egészséges embernél.

A görögdinnye likopinban is gazdag

A görögdinnye egyik legértékesebb antioxidánsa a likopin, amely a gyümölcs élénk piros színéért is felelős. Kutatások szerint a megfelelő likopinbevitel összefügghet a kedvezőbb vércukorértékekkel és a jobb anyagcsere-egészséggel, bár a pontos mechanizmusokat még vizsgálják. Emellett a görögdinnye kiváló hidratáló gyümölcs is, ami a nyári melegben különösen fontos. Magas víztartalmának köszönhetően segíthet a folyadékpótlásban is.

A sárgadinnye miben más?

A sárgadinnye szintén tartalmaz természetes cukrokat, de egy adagban valamivel több rost található, mint a görögdinnyében.

Egy csésze felkockázott sárgadinnye:

körülbelül 93 százalék vizet,

nagyjából 12 gramm szénhidrátot,

és 1,5 gramm rostot tartalmaz.

A rost lassítja az emésztést, így a vércukorszint emelkedése is fokozatosabb lehet.

A sárgadinnye igazi C-vitamin-bomba

A sárgadinnye egyik legnagyobb előnye a kiemelkedően magas C-vitamin-tartalma. Egy adag fedezheti a napi szükséglet több mint felét.

A C-vitamin antioxidánsként támogatja a szervezet működését, és kutatások szerint a megfelelő bevitele összefügghet a kedvezőbb glükóz-anyagcserével. Önmagában természetesen nem vércukorszint-csökkentő csodaszer, de egy kiegyensúlyozott étrend részeként hozzájárulhat az anyagcsere egészségéhez.

Akkor most melyik a jobb választás?

A dietetikusok szerint nincs egyértelmű győztes.

Bár a sárgadinnye valamivel több rostot tartalmaz, a különbség a gyakorlatban minimális. Sokkal többet számít:

mekkora adagot eszel,

mivel fogyasztod együtt,

illetve milyen az egész napi étrended.

A szakemberek szerint sokan feleslegesen mondanak le a gyümölcsökről a természetes cukortartalmuk miatt, pedig a kutatások azt mutatják, hogy a teljes gyümölcsök rendszeres fogyasztása egy egészséges étrend részeként nem növeli, sőt akár csökkentheti is a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Így fogyaszd a dinnyét, ha szeretnéd elkerülni a nagyobb vércukor-ingadozást

A legjobb, ha a dinnyét nem önmagában eszed, hanem fehérjével, egészséges zsiradékkal vagy plusz rosttal párosítod. Így lassabb lesz a szénhidrátok felszívódása, és tovább is eltelít.

Jó párosítás lehet például:

natúr görög joghurttal,

túróval,

egy marék dióval, mandulával vagy pisztáciával,

zabkásába keverve,

saláták mellé,

tojásos reggeli vagy szendvics kísérőjeként.

A mértékletesség itt is kulcsfontosságú

A szakértők szerint egy kisebb tálnyi (körülbelül 150 gramm) görög- vagy sárgadinnye a legtöbb, cukorbetegségben nem szenvedő embernél önmagában sem okoz jelentős vércukorszint-emelkedést.

Fontos azonban tudni, hogy minden szervezet másként reagál a szénhidrátokra. Érdemes figyelni arra, te hogyan érzed magad egy-egy étkezés után, és ennek megfelelően alakítani az adagokat.

Tudtad? Amennyiben egyszerre nagyobb mennyiséget vágnál fel a görögdinnyéből, érdemes megfelelően tárolni, hogy minél tovább megőrizze frissességét. A f elvágott dinnyét mindig hűtőben tartsd, lehetőleg lefedve vagy légmentesen záródó dobozban.

Összegzés

Ha a vércukorszinted miatt eddig bizonytalan voltál, nem kell száműznöd sem a görög-, sem a sárgadinnyét az étrendedből. Bár összetételük között vannak kisebb különbségek, a szakértők szerint sokkal fontosabb a megfelelő adag, valamint az, hogy fehérjével és rostban gazdag ételekkel együtt fogyaszd őket. Így a nyár két legnépszerűbb gyümölcse továbbra is helyet kaphat a kiegyensúlyozott étrendben.

Ezeket a gyümölcsöket bátran ehetik a cukorbetegek!

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