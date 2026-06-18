Cukormentes baracklekvár
Hozzávalók
-
1 kg sárgabarack (magozva)
-
1 db vanília (a magját kaparjuk ki)
-
80 g édesítőszer (negyedannyi édesítő)
-
10 g pektin
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
333g sárgabarack149 kcal
-
0 kcal
-
27g édesítőszer0 kcal
-
3g pektin11 kcal
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
1000g sárgabarack446 kcal
-
0 kcal
-
80g édesítőszer0 kcal
-
10g pektin33 kcal
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 0% Zsír
-
91.7g sárgabarack41 kcal
-
0 kcal
-
7.3g édesítőszer0 kcal
-
0.9g pektin3 kcal
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 4.4 g
Zsír
-
Összesen 1.2 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 155.4 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 41 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 31 mg
-
Foszfor 71 mg
-
Nátrium 10 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 37.5 g
-
Cukor 29 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 268 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 298 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 31 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 28 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 59 micro
-
β-karotin 3391 micro
-
β-crypt 322 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 276 micro
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 13 g
Zsír
-
Összesen 3.7 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 466.3 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 122 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 93 mg
-
Foszfor 214 mg
-
Nátrium 29 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 112.5 g
-
Cukor 86 mg
-
Élelmi rost 19 mg
Víz
-
Összesen 803.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 893 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 8 mg
-
C vitamin: 93 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 31 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 84 micro
-
Kolin: 26 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 177 micro
-
β-karotin 10174 micro
-
β-crypt 967 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 828 micro
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 0% Zsír
- 86% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Vas
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 1.2 g
Zsír
-
Összesen 0.3 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 0 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 42.8 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 11 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 20 mg
-
Nátrium 3 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 10.3 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 73.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 82 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 9 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 2 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 16 micro
-
β-karotin 933 micro
-
β-crypt 89 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 76 micro
Elkészítés
- Az édes barackokat cikkezzük fel, és tegyük oda egy lábosba a vaníliarúd kikapart magjaival.
- Tegyük rá a fedőt és közepes-alacsony fokozaton szépen lassan főzzük szét.
- Ha megpuhult, turmixoljuk le és kóstoljuk meg. Ha elég édesnek találjuk, akkor az édesítőt hagyjuk ki. Ha pedig igényli, akkor az édesítőt keverjük el a pektinnel és adjuk hozzá a barackhoz. Rotyogtassuk össze. Mikor jól besűrűsödött, akkor steril üvegekbe töltjük és miután lezártuk, fejjel lefelé fordítjuk és hagyjuk így kihűlni.
- Címkézzük fel és használjuk fel cukormentes desszertekhez.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 60 p
A baracklekvár sokaknak a nyár egyik legjobb emléke: üvegbe zárt, napérlelte gyümölcs, ami télen is visszahozza a forró, ragacsos délutánokat. De miért ne készülhetne úgy, hogy közben a cukrot teljesen el is hagyjuk? Ez a cukormentes baracklekvár a barack természetes édességére épít, így könnyedebb, mégis ugyanannyira illatos és kenhető marad, mint a klasszikus verzió. Egy egyszerű befőzés, ami bizonyítja: néha tényleg elég a gyümölcs maga. Ha nem elég édes a barack, akkor pedig édesítővel érjük el a kívánt ízt.