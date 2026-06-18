r
Nosalty Logó
lekvárok-dzsemek sárgabaracklekvár

Cukormentes baracklekvár

Hankusz Sára
Két üveg házi cukormentes baracklekvár fém tetővel egy barna textilen, mellettük egy tálban krémes baracklekvár, vaníliarúd és friss sárgabarack egy világos faasztalon.
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

160
Kalória
4.4g
Fehérje
37.5g
Szénhidrát
1.2g
Zsír
268g
Víz
-
Koleszterin
6.5g
Élelmi rost
28.6g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 160 kcal
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 479 kcal
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 0% Zsír
Összesen 44 kcal
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 86% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    4.4 g

Zsír

  • Összesen
    1.2 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    155.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    41 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    31 mg
  • Foszfor
    71 mg
  • Nátrium
    10 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    37.5 g
  • Cukor
    29 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    268 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    298 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    31 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    28 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    59 micro
  • β-karotin
    3391 micro
  • β-crypt
    322 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    276 micro
Összesen 160 kcal
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 86% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13 g

Zsír

  • Összesen
    3.7 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    466.3 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    122 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    93 mg
  • Foszfor
    214 mg
  • Nátrium
    29 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    112.5 g
  • Cukor
    86 mg
  • Élelmi rost
    19 mg

Víz

  • Összesen
    803.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    893 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    8 mg
  • C vitamin:
    93 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    31 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    6 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    84 micro
  • Kolin:
    26 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    177 micro
  • β-karotin
    10174 micro
  • β-crypt
    967 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    828 micro
Összesen 479 kcal
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 0% Zsír
  • 86% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Vas

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • β-karotin
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    1.2 g

Zsír

  • Összesen
    0.3 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    42.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    20 mg
  • Nátrium
    3 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    10.3 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    73.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    82 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    9 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    2 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    16 micro
  • β-karotin
    933 micro
  • β-crypt
    89 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    76 micro
Összesen 44 kcal

Elkészítés

  1. Az édes barackokat cikkezzük fel, és tegyük oda egy lábosba a vaníliarúd kikapart magjaival.
  2. Tegyük rá a fedőt és közepes-alacsony fokozaton szépen lassan főzzük szét.
  3. Ha megpuhult, turmixoljuk le és kóstoljuk meg. Ha elég édesnek találjuk, akkor az édesítőt hagyjuk ki. Ha pedig igényli, akkor az édesítőt keverjük el a pektinnel és adjuk hozzá a barackhoz. Rotyogtassuk össze. Mikor jól besűrűsödött, akkor steril üvegekbe töltjük és miután lezártuk, fejjel lefelé fordítjuk és hagyjuk így kihűlni.
  4. Címkézzük fel és használjuk fel cukormentes desszertekhez.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 60 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A baracklekvár sokaknak a nyár egyik legjobb emléke: üvegbe zárt, napérlelte gyümölcs, ami télen is visszahozza a forró, ragacsos délutánokat. De miért ne készülhetne úgy, hogy közben a cukrot teljesen el is hagyjuk? Ez a cukormentes baracklekvár a barack természetes édességére épít, így könnyedebb, mégis ugyanannyira illatos és kenhető marad, mint a klasszikus verzió. Egy egyszerű befőzés, ami bizonyítja: néha tényleg elég a gyümölcs maga. Ha nem elég édes a barack, akkor pedig édesítővel érjük el a kívánt ízt.

Hasonló receptek

Összes sárgabaracklekvár
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

edesmama-meggyes-piteje
meggyes pite

Édesmama meggyes pitéje

Ebben nem ismerek megalkuvást. Nem, ez lehet, hogy nem klasszikus pitetészta. Mi több, egy egészen más sütinek a tésztája, de amióta édesmama kitalálta, hogy így süti, rá kellett ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept