Gombapörkölt
Hozzávalók
-
750 g csiperkegomba
-
1 db vöröshagyma
-
1 db tv-paprika
-
1 db paradicsom
-
2 ek napraforgó olaj
-
2 ek füstölt pirospaprika
-
1 kávéskanál őrölt fűszerkömény
-
1 csokor petrezselyem
-
só ízlés szerint
- 3% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 2% Zsír
-
250g csiperkegomba53 kcal
-
30g vöröshagyma11 kcal
-
33g tv-paprika5 kcal
-
33g paradicsom6 kcal
-
47 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
15g petrezselyem5 kcal
-
0 kcal
- 92% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 8.8 g
Zsír
-
Összesen 6.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 3 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 369.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 23 mg
-
Kálcium 40 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 38 mg
-
Foszfor 239 mg
-
Nátrium 24 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14 g
-
Cukor 8 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 318.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 82 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 54 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 251 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 77 micro
-
Kolin: 49 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 39 micro
-
β-karotin 965 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 858 micro
-
Lut-zea 969 micro
Elkészítés
- A gombát tisztítsuk meg és vágjuk fel tetszőlegesre a gombafejeket. Egy forró serpenyőben pirítsuk meg, majd tegyük félre.
- Ebben a serpenyőben dinszteljük meg a finomra vágott hagymát, és adjuk hozzá az apróra vágott paradicsomot és paprikát.
- Sózzuk, pirítsuk oda és öntsük fel vízzel. Főzzük amíg, minden megpuhul. Legyen szaftos, mert ennél a pontnál le kell turmixolni.
- Ízlés szerint mehet bele fűszerkömény.
- Miután elkészült az ízletes pörköltalap, tegyük bele a lesütött gombát.
- Főzzük össze és adjuk hozzá az apróra vágott petrezselymet. Tálaljuk tésztával és tejföllel(vagy növényi tejföllel).
Recept infó
- Előkészítés ideje: 15 p
- Főzés ideje: 50 p
A gombapörkölt egy igazi klasszikus, ami kiváló választás a húsmentes napokra. Tálalhatjuk tejföllel, azonban ez a verzió igazi pörköltesen készül, nem tejfölösen.