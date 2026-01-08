r
Gombapörkölt

Hankusz Sára
Hozzávalók

127
Kalória
8.8g
Fehérje
14g
Szénhidrát
6.4g
Zsír
318.8g
Víz
-
Koleszterin
4.2g
Élelmi rost
7.6g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 127 kcal
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 384 kcal
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 2% Zsír
Összesen 35 kcal
  • 3% Fehérje
  • 4% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 92% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.8 g

Zsír

  • Összesen
    6.4 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    369.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    23 mg
  • Kálcium
    40 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    38 mg
  • Foszfor
    239 mg
  • Nátrium
    24 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14 g
  • Cukor
    8 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    318.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    82 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    54 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    251 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    77 micro
  • Kolin:
    49 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    39 micro
  • β-karotin
    965 micro
  • β-crypt
    2 micro
  • Likopin
    858 micro
  • Lut-zea
    969 micro
Elkészítés

  1. A gombát tisztítsuk meg és vágjuk fel tetszőlegesre a gombafejeket. Egy forró serpenyőben pirítsuk meg, majd tegyük félre.
  2. Ebben a serpenyőben dinszteljük meg a finomra vágott hagymát, és adjuk hozzá az apróra vágott paradicsomot és paprikát.
  3. Sózzuk, pirítsuk oda és öntsük fel vízzel. Főzzük amíg, minden megpuhul. Legyen szaftos, mert ennél a pontnál le kell turmixolni.
  4. Ízlés szerint mehet bele fűszerkömény.
  5. Miután elkészült az ízletes pörköltalap, tegyük bele a lesütött gombát.
  6. Főzzük össze és adjuk hozzá az apróra vágott petrezselymet. Tálaljuk tésztával és tejföllel(vagy növényi tejföllel).

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 15 p
  • Főzés ideje: 50 p
A gombapörkölt egy igazi klasszikus, ami kiváló választás a húsmentes napokra. Tálalhatjuk tejföllel, azonban ez a verzió igazi pörköltesen készül, nem tejfölösen.

