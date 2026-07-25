Ez az esti nasi segíthet a fogyásban – A kutatások szerint ezért érdemes lefekvés előtt enni belőle

Egy egyszerű tejtermék lefekvés előtt nemcsak az izmaid regenerációját segítheti, hanem az anyagcserédre is pozitív hatással lehet. Mutatjuk, mit találtak a kutatók.

Amennyiben eddig úgy gondoltad, hogy este 6 után már semmit sem szabad enni, lehet, hogy érdemes újragondolnod ezt a szabályt. Egy kutatás szerint ugyanis egy fehérjedús esti nasi nemcsak, hogy nem akadályozza a fogyást, hanem még az izomregenerációt és az anyagcserét is támogathatja. A főszereplő nem más, mint a cottage cheese.

A kutatások szerint ezért érdemes lefekvés előtt enni belőle

Miért olyan különleges a cottage cheese?

A cottage cheese az egyik legjobb természetes fehérjeforrásnak számít. Száz grammjában gyártótól függően nagyjából 12–13 gramm fehérje található, emellett viszonylag kevés kalóriát tartalmaz, és zsírszegény változatban is könnyen beszerezhető.

Nem véletlen, hogy sportolók és fogyókúrázók is gyakran választják: magas fehérjetartalma hosszabb időre teltségérzetet adhat, miközben hozzájárulhat az izomtömeg megőrzéséhez is.

A cottage cheese egyik legfontosabb összetevője a kazein, vagyis egy lassan felszívódó tejfehérje. Míg a gyorsabban hasznosuló fehérjék hamar megemelik a vér aminosavszintjét, a kazein órákon át folyamatos utánpótlást biztosíthat a szervezet számára.

Mit mutatott a kutatás?

Amerikai kutatók azt vizsgálták, milyen hatással van az esti cottage cheese-fogyasztás a szervezetre. A résztvevők körülbelül 30–60 perccel lefekvés előtt két evőkanálnyi cottage cheese-t ettek.

A kutatás szerint ez a kis mennyiség: - támogatta az éjszakai izomfehérje-szintézist,

- kedvezően befolyásolta az anyagcserét,

- elősegíthette az izmok regenerációját fizikai terhelés után.

A kutatást vezető Michael Ormsbee professzor szerint a késő esti fehérjebevitel ebben a mennyiségben nem növelte a testzsír mennyiségét, vagyis nem igazolódott az a gyakori félelem, hogy minden esti falat automatikusan hízáshoz vezet.

Tényleg segít a fogyásban?

A szakértők szerint nem maga a cottage cheese égeti a zsírt. A fogyást továbbra is elsősorban az energiamérleg, vagyis a bevitt és az elégetett kalóriák különbsége határozza meg.

A magas fehérjetartalmú ételek ugyanakkor több módon is segíthetik a testsúlykontrollt:

hosszabb ideig eltelítenek,

csökkenthetik az esti nassolási vágyat,

segíthetnek megőrizni az izomtömeget fogyókúra alatt,

az izmok fenntartása pedig hozzájárulhat az egészséges anyagcseréhez.

Ezért a cottage cheese jó választás lehet azoknak, akik tudatosan szeretnének több fehérjét beépíteni az étrendjükbe.

Tudtad?

A cottage cheese a túróhoz hasonlóan kiváló fehérjeforrás, de állaga krémesebb, enyhébb ízű, ezért sós és édes fogásokban is jól használható. Magas fehérjetartalma miatt egyre népszerűbb azok körében, akik sportolnak, diétáznak vagy egyszerűen szeretnének laktatóbb, A cottage cheese a túróhoz hasonlóan kiváló fehérjeforrás, de állaga krémesebb, enyhébb ízű, ezért sós és édes fogásokban is jól használható. Magas fehérjetartalma miatt egyre népszerűbb azok körében, akik sportolnak, diétáznak vagy egyszerűen szeretnének laktatóbb, tápanyagdúsabb ételeket fogyasztani.

Nem szereted a cottage cheese-t? Ezek is jó alternatívák

A kutatók kiemelték, hogy valószínűleg nem kizárólag a cottage cheese rendelkezik ezekkel az előnyökkel. Más, hasonló tápanyagtartalmú élelmiszerek is megfelelőek lehetnek.

Ilyen például:

a görög joghurt,

a natúr skyr,

a zsírszegény túró,

más magas fehérjetartalmú tejtermékek.

Ezek szintén sok fehérjét és kalciumot tartalmaznak, így hozzájárulhatnak az izmok normál működéséhez és a kiegyensúlyozott étrendhez.

Mit mondanak a szakemberek?

A kutatás szerzői hangsúlyozzák, hogy az eredmények biztatók, de további, hosszabb távú vizsgálatokra is szükség van. A jövőben azt szeretnék feltérképezni, hogy más esti élelmiszerek is hasonló előnyökkel járhatnak-e az izomregeneráció, az anyagcsere és az általános egészség szempontjából.

Összegzés

Amikor este megéhezel, a cukros nassolnivalók helyett válassz inkább egy kisebb adag cottage cheese-t friss zöldségekkel vagy néhány bogyós gyümölccsel, így egyszerre juthatsz értékes fehérjéhez és hosszabban tartó teltségérzethez.

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