Tiramisu fagyi házilag
Hozzávalók
A fagyihoz
-
280 g mascarpone
-
300 g sűrített tej (cukrozott)
-
1 db vanília
-
500 ml habtejszín
-
1 csipet só
-
150 g babapiskóta
-
3 evőkanál cukrozatlan kakaópor
-
2 dl kávé
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
A fagyihoz
-
47g mascarpone189 kcal
-
161 kcal
-
0 kcal
-
83g habtejszín243 kcal
-
0 kcal
-
25g babapiskóta94 kcal
-
11 kcal
-
33g kávé3 kcal
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
A fagyihoz
-
280g mascarpone1131 kcal
-
963 kcal
-
0 kcal
-
500g habtejszín1460 kcal
-
0 kcal
-
150g babapiskóta564 kcal
-
68 kcal
-
200g kávé18 kcal
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
A fagyihoz
-
19.2g mascarpone77 kcal
-
20.5g sűrített tej (cukrozott)66 kcal
-
0 kcal
-
34.2g habtejszín100 kcal
-
0 kcal
-
10.3g babapiskóta39 kcal
-
2.1g cukrozatlan kakaópor5 kcal
-
13.7g kávé1 kcal
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 12 g
Zsír
-
Összesen 50.7 g
-
Telített zsírsav 21 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 109 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 619.3 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 9 mg
-
Kálcium 207 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 70 mg
-
Foszfor 216 mg
-
Nátrium 115 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 52.4 g
-
Cukor 40 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 99.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 270 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 2 mg
-
D vitamin: 22 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 60 mg
-
Retinol - A vitamin: 265 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 57 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 2 micro
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 72.3 g
Zsír
-
Összesen 304.4 g
-
Telített zsírsav 124 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 54 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 657 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3715.7 g
-
Cink 6 mg
-
Szelén 51 mg
-
Kálcium 1239 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 423 mg
-
Foszfor 1298 mg
-
Nátrium 690 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 314.2 g
-
Cukor 237 mg
-
Élelmi rost 14 mg
Víz
-
Összesen 595.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1617 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 5 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 133 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 12 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 65 micro
-
Kolin: 360 mg
-
Retinol - A vitamin: 1589 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 342 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 11 micro
- 6% Fehérje
- 24% Szénhidrát
- 24% Zsír
- 46% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5 g
Zsír
-
Összesen 20.9 g
-
Telített zsírsav 9 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 45 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 254.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 4 mg
-
Kálcium 85 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 29 mg
-
Foszfor 89 mg
-
Nátrium 47 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 21.5 g
-
Cukor 16 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 40.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 111 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 1 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 1 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 4 micro
-
Kolin: 25 mg
-
Retinol - A vitamin: 109 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 23 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1 micro
Elkészítés
A fagyihoz
- Haborítsuk ki a mascarpone-t, majd keverjük hozzá a sűtített tejet és ízesítsük vaníliával.
- A hideg tejszínt verjük habossá, majd öntsük hozzá a korábban elkészített krémet, és lassú mozdulatokkal keverjük össze. Adjunk hozzá egy kis csipet sót is.
- Válasszunk egy tálat, amiben összeállítjuk a fagyit. A tál alljára kerüljön a krém, majd elszórtan tegyünk rá kávéba áztatott babapiskótát, és szórjuk meg kakaóval. Folytassuk tovább a rétegzést, úgy, hogy a tetejét krémmel zárjuk.
- Mikor elkészültünk a rétegzésse, tegyük a tálat minimum 4 órára a fagyasztóba.
- Fogyasztás előtt kb. 5 percig hagyjuk szobahőmérsékleten, hogy szépen lehessen kanalazni, majd szórjuk meg kakaóval.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
Ha imádod a tiramisut és a fagyit, akkor készítsd el ezt az egyszerűen összedobható, házi tiramisu fagyit! A habosításnak és a zsíros tejtermékeknek köszönhetően fagylaltgép nélkül is szuper krémes lesz az állaga. A recept legnehezebb része pedig nem más, mint kivárni, hogy a mélyhűtőben teljesen megdermedjen.