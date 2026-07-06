r
Nosalty Logó
fagyi házi fagyi

Tiramisu fagyi házilag

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A fagyihoz

701
Kalória
12g
Fehérje
52.4g
Szénhidrát
50.7g
Zsír
99.2g
Víz
109.5g
Koleszterin
2.4g
Élelmi rost
39.5g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A fagyihoz

Összesen 701 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A fagyihoz

Összesen 4204 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 24% Zsír

A fagyihoz

Összesen 288 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 46% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    12 g

Zsír

  • Összesen
    50.7 g
  • Telített zsírsav
    21 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    109 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    619.3 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    9 mg
  • Kálcium
    207 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    70 mg
  • Foszfor
    216 mg
  • Nátrium
    115 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    52.4 g
  • Cukor
    40 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    99.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    270 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    22 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    60 mg
  • Retinol - A vitamin:
    265 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    57 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    2 micro
Összesen 701 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 46% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    72.3 g

Zsír

  • Összesen
    304.4 g
  • Telített zsírsav
    124 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    54 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    657 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3715.7 g
  • Cink
    6 mg
  • Szelén
    51 mg
  • Kálcium
    1239 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    423 mg
  • Foszfor
    1298 mg
  • Nátrium
    690 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    314.2 g
  • Cukor
    237 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    595.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1617 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    5 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    133 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    12 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    65 micro
  • Kolin:
    360 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1589 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    342 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    11 micro
Összesen 4204 kcal
  • 6% Fehérje
  • 24% Szénhidrát
  • 24% Zsír
  • 46% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5 g

Zsír

  • Összesen
    20.9 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    45 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    254.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    4 mg
  • Kálcium
    85 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    29 mg
  • Foszfor
    89 mg
  • Nátrium
    47 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    21.5 g
  • Cukor
    16 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    40.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    111 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    25 mg
  • Retinol - A vitamin:
    109 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    23 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1 micro
Összesen 288 kcal

Elkészítés

A fagyihoz

  1. Haborítsuk ki a mascarpone-t, majd keverjük hozzá a sűtített tejet és ízesítsük vaníliával.
  2. A hideg tejszínt verjük habossá, majd öntsük hozzá a korábban elkészített krémet, és lassú mozdulatokkal keverjük össze. Adjunk hozzá egy kis csipet sót is.
  3. Válasszunk egy tálat, amiben összeállítjuk a fagyit. A tál alljára kerüljön a krém, majd elszórtan tegyünk rá kávéba áztatott babapiskótát, és szórjuk meg kakaóval. Folytassuk tovább a rétegzést, úgy, hogy a tetejét krémmel zárjuk.
  4. Mikor elkészültünk a rétegzésse, tegyük a tálat minimum 4 órára a fagyasztóba.
  5. Fogyasztás előtt kb. 5 percig hagyjuk szobahőmérsékleten, hogy szépen lehessen kanalazni, majd szórjuk meg kakaóval.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ha imádod a tiramisut és a fagyit, akkor készítsd el ezt az egyszerűen összedobható, házi tiramisu fagyit! A habosításnak és a zsíros tejtermékeknek köszönhetően fagylaltgép nélkül is szuper krémes lesz az állaga. A recept legnehezebb része pedig nem más, mint kivárni, hogy a mélyhűtőben teljesen megdermedjen.

Hasonló receptek

Összes házi fagyi
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Krémes házi citromfagyi fém fagylaltkehelyben, friss citrommal és reszelt citromhéjjal tálalva
gyümölcsfagyi

Citromfagyi

Mindösszesen 5 alapanyag és pár óra pihentetés szükséges hozzá, hogy elkészítsétek a szezon legfinomabb citromfagylaltját. Nem kell se fagylaltgép, se extra alapanyagok: dobjuk össze 10 ...

Rosanics Petra
Három pöttyös kerámiatálban tálalt, halvány rózsaszín vegán puncsfagylalt kekszmorzsával, világos háttéren.
házi fagyi

Vegán puncsfagyi

A puncsfagyi igazi retró kedvenc, ami sokunknak a gyerekkori fagyizásokat idézi. Ebben a vegán változatban tejtermékek nélkül is krémes, gazdag és jellegzetesen puncsos lesz a ...

Hankusz Sára

Címlapról ajánljuk

Nagymama és unoka paprikapalánták között
Életmód

Csupán ezt kell tenned, hogy nagy melegben is sok paprikád...

A nyári hőség és hosszan tartó szárazság minden növényt nagy próbatétel elé állít: nincs ez másképp a paprikával sem. Ha nem szeretnéd, hogy kipusztuljanak növényeid, sőt, a vágyad, hogy folyamatos legyen a virágzása és bőséges a termése, akkor mutatjuk, mit kell tenned.

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

kovaszos-uborka-egyszeruen
kovászos uborka

Kovászos uborka egyszerűen

Túlmisztifikált receptek helyett a 96 éves Dédimama receptje. Tanyán született, ott nőtt föl, sok hasznos  praktikát hozott magával. Sokszor készítettük már, de legfinomabb akkor ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept