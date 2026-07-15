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Borsós brassói

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A brassóihoz

A krumplihoz

885
Kalória
33.8g
Fehérje
35.4g
Szénhidrát
67.2g
Zsír
341.8g
Víz
147.4g
Koleszterin
6g
Élelmi rost
4.7g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A brassóihoz

A krumplihoz

Összesen 885 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A brassóihoz

A krumplihoz

Összesen 3540 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 14% Zsír

A brassóihoz

A krumplihoz

Összesen 135 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    33.8 g

Zsír

  • Összesen
    67.2 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    31 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    147 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    762.4 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    41 mg
  • Kálcium
    65 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    80 mg
  • Foszfor
    445 mg
  • Nátrium
    122 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    35.4 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    6 mg

Víz

  • Összesen
    341.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    22 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    64 mg
  • D vitamin:
    113 micro
  • K vitamin:
    14 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    61 micro
  • Kolin:
    126 mg
  • Retinol - A vitamin:
    4 micro
  • α-karotin
    12 micro
  • β-karotin
    213 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1014 micro
Összesen 885 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    135.4 g

Zsír

  • Összesen
    268.8 g
  • Telített zsírsav
    91 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    123 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    37 g
  • Koleszterin
    590 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3049.6 g
  • Cink
    22 mg
  • Szelén
    162 mg
  • Kálcium
    258 mg
  • Vas
    15 mg
  • Magnézium
    321 mg
  • Foszfor
    1782 mg
  • Nátrium
    487 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    141.6 g
  • Cukor
    19 mg
  • Élelmi rost
    24 mg

Víz

  • Összesen
    1367.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    88 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    6 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    258 mg
  • D vitamin:
    451 micro
  • K vitamin:
    57 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    6 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    40 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    243 micro
  • Kolin:
    506 mg
  • Retinol - A vitamin:
    17 micro
  • α-karotin
    49 micro
  • β-karotin
    851 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4054 micro
Összesen 3540 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 14% Zsír
  • 72% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    5.1 g

Zsír

  • Összesen
    10.2 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    22 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    115.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    6 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    68 mg
  • Nátrium
    18 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    51.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    17 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    19 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    2 micro
  • β-karotin
    32 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    154 micro
Összesen 135 kcal

Elkészítés

A brassóihoz

  1. A húst és a szalonnát kockázzuk, vagy csíkozzuk fel.
  2. A szalonna zsírját kezdjük el egy kevés zsiradékon kipirítani, majd szedjük ki a szalonnát a serpenyőből.
  3. A szalonna zsírjában pirítsuk le a húst, majd azt is szedjük ki, és tegyük a helyére a felaprított hagymát és paprikát. Ha szükséges rakjunk még hozzá zsiradékot. Fűszerezzük fokhagymával, sóval, borssal, füstölt paprikával és majorannával.
  4. Az alapot engedjük fel egy kevés vízzel, majd tegyük vissza a húst és a szalonnát és főzzük össze kb. 10 perc alatt.
  5. Ez idő alatt pároljuk meg a borsót, majd azt is keverjük a raguhoz, rottyantsuk össze és ezzel el is készült az étel.

A krumplihoz

  1. A burgonyát hámozzuk meg és vágjuk nagyobb darabokra. Sós vízben főzzük félkészre.
  2. Az olajat melegítsük fel, majd süssük ki benne a félig megfőtt krumplit.
  3. A kívül ropogós, belül puha krumplit forgassuk bele a brassóiba és fogyasszuk el rögtön, frissen.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 20 p
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