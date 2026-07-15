Borsós brassói
Hozzávalók
A brassóihoz
-
600 g sertéslapocka
-
150 g kolozsvári szalonna
-
2 ek disznózsír
-
1 közepes db vöröshagyma
-
4 gerezd fokhagyma
-
1 db paprika
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál füstölt pirospaprika
-
1 teáskanál majoranna
-
150 g zöldborsó (párolva)
-
2 dl víz
A krumplihoz
-
8 közepes db burgonya
-
só ízlés szerint
-
500 ml napraforgó olaj
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 14% Zsír
A brassóihoz
-
150g sertéslapocka354 kcal
-
246 kcal
-
8g disznózsír68 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
25g paprika4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
38g zöldborsó30 kcal
-
50g víz0 kcal
A krumplihoz
-
200g burgonya116 kcal
-
0 kcal
-
125g napraforgó olaj55 kcal
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 14% Zsír
A brassóihoz
-
600g sertéslapocka1416 kcal
-
150g kolozsvári szalonna983 kcal
-
30g disznózsír271 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
100g paprika16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
150g zöldborsó122 kcal
-
200g víz0 kcal
A krumplihoz
-
800g burgonya462 kcal
-
0 kcal
-
500g napraforgó olaj221 kcal
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 14% Zsír
A brassóihoz
-
22.8g sertéslapocka54 kcal
-
5.7g kolozsvári szalonna37 kcal
-
1.1g disznózsír10 kcal
-
3.4g vöröshagyma1 kcal
-
0.5g fokhagyma1 kcal
-
3.8g paprika1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
5.7g zöldborsó5 kcal
-
7.6g víz0 kcal
A krumplihoz
-
30.4g burgonya18 kcal
-
0 kcal
-
19g napraforgó olaj8 kcal
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 33.8 g
Zsír
-
Összesen 67.2 g
-
Telített zsírsav 23 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 31 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 9 g
-
Koleszterin 147 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 762.4 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 41 mg
-
Kálcium 65 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 80 mg
-
Foszfor 445 mg
-
Nátrium 122 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 35.4 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 6 mg
Víz
-
Összesen 341.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 22 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 64 mg
-
D vitamin: 113 micro
-
K vitamin: 14 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 61 micro
-
Kolin: 126 mg
-
Retinol - A vitamin: 4 micro
-
α-karotin 12 micro
-
β-karotin 213 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1014 micro
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 135.4 g
Zsír
-
Összesen 268.8 g
-
Telített zsírsav 91 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 123 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 37 g
-
Koleszterin 590 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3049.6 g
-
Cink 22 mg
-
Szelén 162 mg
-
Kálcium 258 mg
-
Vas 15 mg
-
Magnézium 321 mg
-
Foszfor 1782 mg
-
Nátrium 487 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 141.6 g
-
Cukor 19 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 1367.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 88 micro
-
B6 vitamin: 5 mg
-
B12 Vitamin: 6 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 258 mg
-
D vitamin: 451 micro
-
K vitamin: 57 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 6 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 2 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 40 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 243 micro
-
Kolin: 506 mg
-
Retinol - A vitamin: 17 micro
-
α-karotin 49 micro
-
β-karotin 851 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 4054 micro
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 14% Zsír
- 72% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 5.1 g
Zsír
-
Összesen 10.2 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 22 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 115.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 6 mg
-
Kálcium 10 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 68 mg
-
Nátrium 18 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 5.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 51.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 3 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 17 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 19 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 2 micro
-
β-karotin 32 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 154 micro
Elkészítés
A brassóihoz
- A húst és a szalonnát kockázzuk, vagy csíkozzuk fel.
- A szalonna zsírját kezdjük el egy kevés zsiradékon kipirítani, majd szedjük ki a szalonnát a serpenyőből.
- A szalonna zsírjában pirítsuk le a húst, majd azt is szedjük ki, és tegyük a helyére a felaprított hagymát és paprikát. Ha szükséges rakjunk még hozzá zsiradékot. Fűszerezzük fokhagymával, sóval, borssal, füstölt paprikával és majorannával.
- Az alapot engedjük fel egy kevés vízzel, majd tegyük vissza a húst és a szalonnát és főzzük össze kb. 10 perc alatt.
- Ez idő alatt pároljuk meg a borsót, majd azt is keverjük a raguhoz, rottyantsuk össze és ezzel el is készült az étel.
A krumplihoz
- A burgonyát hámozzuk meg és vágjuk nagyobb darabokra. Sós vízben főzzük félkészre.
- Az olajat melegítsük fel, majd süssük ki benne a félig megfőtt krumplit.
- A kívül ropogós, belül puha krumplit forgassuk bele a brassóiba és fogyasszuk el rögtön, frissen.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 20 p
Sokaknál nem, de nálunk a brassói aprópecsenye elengedhetetlen tartozéka a zsenge zöldborsó. Az édeskés borsó frissességet ad az ételnek, és könnyít az egyébként zsírosabb, nehezebb fogáson. Ha még nem próbáltad így, itt az ideje!