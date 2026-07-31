Babapiskótás süti egyszerűen
Hozzávalók
A sütihez
-
250 g mascarpone
-
100 ml habtejszín
-
1 ek porcukor
-
400 ml tej (a pudinghoz)
-
1 csomag vaníliás pudingpor (instant)
-
1 csipet só
-
1 teáskanál vaníliaaroma
-
200 ml tej (a babapiskóták áztatásához)
-
100 ml málnaszörp
-
200 g babapiskóta
-
100 g málna
-
100 g áfonya
-
100 g szeder
-
100 g piros ribizli
-
20 g málna (liofilizált málna a tetejére)
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 16% Zsír
A sütihez
-
42g mascarpone168 kcal
-
17g habtejszín49 kcal
-
1g porcukor5 kcal
-
67g tej37 kcal
-
29 kcal
-
0 kcal
-
1g vaníliaaroma0 kcal
-
33g tej19 kcal
-
17g málnaszörp51 kcal
-
33g babapiskóta125 kcal
-
17g málna9 kcal
-
17g áfonya10 kcal
-
17g szeder7 kcal
-
17g piros ribizli9 kcal
-
3g málna2 kcal
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 16% Zsír
A sütihez
-
250g mascarpone1010 kcal
-
100g habtejszín292 kcal
-
7g porcukor27 kcal
-
400g tej224 kcal
-
171 kcal
-
0 kcal
-
5g vaníliaaroma0 kcal
-
200g tej112 kcal
-
100g málnaszörp303 kcal
-
200g babapiskóta752 kcal
-
100g málna52 kcal
-
100g áfonya57 kcal
-
100g szeder41 kcal
-
100g piros ribizli55 kcal
-
20g málna10 kcal
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 16% Zsír
A sütihez
-
14.5g mascarpone58 kcal
-
5.8g habtejszín17 kcal
-
0.4g porcukor2 kcal
-
23.2g tej13 kcal
-
2.6g vaníliás pudingpor10 kcal
-
0 kcal
-
0.3g vaníliaaroma0 kcal
-
11.6g tej6 kcal
-
5.8g málnaszörp18 kcal
-
11.6g babapiskóta44 kcal
-
5.8g málna3 kcal
-
5.8g áfonya3 kcal
-
5.8g szeder2 kcal
-
5.8g piros ribizli3 kcal
-
1.2g málna1 kcal
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 16% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 9.8 g
Zsír
-
Összesen 25.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 19 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 265.5 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 142 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 12 mg
-
Foszfor 30 mg
-
Nátrium 80 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 59.8 g
-
Cukor 35 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 70.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 49 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 17 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 11 micro
-
Kolin: 9 mg
-
Retinol - A vitamin: 46 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 42 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 67 micro
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 16% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 58.7 g
Zsír
-
Összesen 153.2 g
-
Telített zsírsav 33 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 9 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 111 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1593.1 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 850 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 73 mg
-
Foszfor 178 mg
-
Nátrium 482 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 358.6 g
-
Cukor 209 mg
-
Élelmi rost 24 mg
Víz
-
Összesen 421.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 297 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 4 mg
-
C vitamin: 102 mg
-
D vitamin: 23 micro
-
K vitamin: 61 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 67 micro
-
Kolin: 53 mg
-
Retinol - A vitamin: 274 micro
-
α-karotin 19 micro
-
β-karotin 254 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 403 micro
- 6% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 16% Zsír
- 42% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 3.4 g
Zsír
-
Összesen 8.9 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 6 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 92.2 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 49 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 4 mg
-
Foszfor 10 mg
-
Nátrium 28 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 20.8 g
-
Cukor 12 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 24.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 17 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 4 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 4 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 16 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 15 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 23 micro
Elkészítés
A sütihez
- A krémhez kihabosítjuk a mascarponét a tejszínnel és a porcukorral.
- Elkészítjük az instant pudingot, majd hozzáadjuk a kihabosított mascarponét, a vaníliaaromát és egy csipet sót. Jól elkeverjük a krémet.
- A babapiskóták áztatásához felmelegítjük a tejet és beleöntünk 1 dl málnaszörpöt.
- Kiválasztunk egy tálat, amibe elkezdjük rétegezni a sütit. Az első réteg legyen a krém, majd jöhetnek rá a gyümölcsök elszórtan, utána pedig a málnaszörpös tejbe áztatott babapiskóták. Folytassuk a rétegzést, úgy, hogy a tetejére krém kerüljön lezárásként.
- Az összeállított sütit tegyük minimum 4 órára hűtőbe.
- Tálalás előtt egy finom lyukú szűrőn keresztül szórjunk rá liofilizált málnaport, majd díszítsük friss gyümölcsökkel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
Ehhez a babapiskótás sütihez még krémet sem kell főzni, így tényleg nagyon hamar elkészül. Csak arra kell várni, hogy a hűtőben néhány óra alatt megpuhuljon a piskóta. Mi most friss bogyós gyümölcsökkel készítettük, de más szezonális gyümölcsökkel is remekül működik. Ezzel a süteménnyel igazán le lehet nyűgözni a vendégeket, akik azt sem fogják sejteni, milyen egyszerű volt az elkészítése.