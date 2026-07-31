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édes süti babapiskótás süti

Babapiskótás süti egyszerűen

Fekete Melinda
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A sütihez

520
Kalória
9.8g
Fehérje
59.8g
Szénhidrát
25.5g
Zsír
70.2g
Víz
18.5g
Koleszterin
4g
Élelmi rost
34.9g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 16% Zsír

A sütihez

Összesen 520 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 16% Zsír

A sütihez

Összesen 3106 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 16% Zsír

A sütihez

Összesen 180 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 16% Zsír
  • 42% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    9.8 g

Zsír

  • Összesen
    25.5 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    19 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    265.5 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    142 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    12 mg
  • Foszfor
    30 mg
  • Nátrium
    80 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    59.8 g
  • Cukor
    35 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    70.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    49 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    4 micro
  • K vitamin:
    10 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    11 micro
  • Kolin:
    9 mg
  • Retinol - A vitamin:
    46 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    42 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    67 micro
Összesen 520 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 16% Zsír
  • 42% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    58.7 g

Zsír

  • Összesen
    153.2 g
  • Telített zsírsav
    33 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    9 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    111 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1593.1 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    850 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    73 mg
  • Foszfor
    178 mg
  • Nátrium
    482 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    358.6 g
  • Cukor
    209 mg
  • Élelmi rost
    24 mg

Víz

  • Összesen
    421.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    297 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    4 mg
  • C vitamin:
    102 mg
  • D vitamin:
    23 micro
  • K vitamin:
    61 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    67 micro
  • Kolin:
    53 mg
  • Retinol - A vitamin:
    274 micro
  • α-karotin
    19 micro
  • β-karotin
    254 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    403 micro
Összesen 3106 kcal
  • 6% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 16% Zsír
  • 42% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Kálcium
  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    3.4 g

Zsír

  • Összesen
    8.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    6 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    92.2 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    49 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    4 mg
  • Foszfor
    10 mg
  • Nátrium
    28 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    20.8 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    24.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    17 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    4 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    16 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    15 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    23 micro
Összesen 180 kcal

Elkészítés

A sütihez

  1. A krémhez kihabosítjuk a mascarponét a tejszínnel és a porcukorral.
  2. Elkészítjük az instant pudingot, majd hozzáadjuk a kihabosított mascarponét, a vaníliaaromát és egy csipet sót. Jól elkeverjük a krémet.
  3. A babapiskóták áztatásához felmelegítjük a tejet és beleöntünk 1 dl málnaszörpöt.
  4. Kiválasztunk egy tálat, amibe elkezdjük rétegezni a sütit. Az első réteg legyen a krém, majd jöhetnek rá a gyümölcsök elszórtan, utána pedig a málnaszörpös tejbe áztatott babapiskóták. Folytassuk a rétegzést, úgy, hogy a tetejére krém kerüljön lezárásként.
  5. Az összeállított sütit tegyük minimum 4 órára hűtőbe.
  6. Tálalás előtt egy finom lyukú szűrőn keresztül szórjunk rá liofilizált málnaport, majd díszítsük friss gyümölcsökkel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ehhez a babapiskótás sütihez még krémet sem kell főzni, így tényleg nagyon hamar elkészül. Csak arra kell várni, hogy a hűtőben néhány óra alatt megpuhuljon a piskóta. Mi most friss bogyós gyümölcsökkel készítettük, de más szezonális gyümölcsökkel is remekül működik. Ezzel a süteménnyel igazán le lehet nyűgözni a vendégeket, akik azt sem fogják sejteni, milyen egyszerű volt az elkészítése.

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Elkészítés

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