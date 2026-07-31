Babapiskótás süti egyszerűen

Ehhez a babapiskótás sütihez még krémet sem kell főzni, így tényleg nagyon hamar elkészül. Csak arra kell várni, hogy a hűtőben néhány óra alatt megpuhuljon a piskóta. Mi most friss bogyós gyümölcsökkel készítettük, de más szezonális gyümölcsökkel is remekül működik. Ezzel a süteménnyel igazán le lehet nyűgözni a vendégeket, akik azt sem fogják sejteni, milyen egyszerű volt az elkészítése.