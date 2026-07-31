Mit együnk és mit ne, ha kánikula van – A legtöbb imádott strandétel tiltólistás hőhullám idején

A nyári hőség nemcsak a közérzetünkre van hatással, hanem az étvágyunkat és az étkezési szokásainkat is megváltoztathatja. Kánikulában sokan kevésbé kívánják a nehéz, forró ételeket, a szervezet ugyanis igyekszik csökkenteni az emésztésből származó plusz hőtermelést. A megfelelő ételek kiválasztása azonban ilyenkor különösen fontos, hiszen a nagy melegben nemcsak vizet veszítünk, hanem értékes ásványi anyagokat és elektrolitokat is. Mutatjuk, mely ételek segíthetnek hidratáltabbnak maradni a forró napokon, és mely fogásokat érdemes inkább kerülni.

Miért változik meg az étvágyunk a nagy melegben?

A kánikula gyakran elveszi az étvágyat, ami nem véletlen: a szervezet hőszabályozása miatt ilyenkor kevésbé kívánjuk a nehéz, nagy adag ételeket. Egy 2018-as kutatás szerint az agy hipotalamuszában található hőérzékelő fehérjék magasabb hőmérsékleten olyan jelzéseket küldhetnek, amelyek teltségérzetet keltenek akkor is, ha valójában még nem ettünk.

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Nagyon nem mindegy, mit eszünk kánikula idején

A szervezet tápanyagigénye azonban nyáron sem csökken. A cél ilyenkor az, hogy olyan ételeket válasszunk, amelyek folyadékot, elektrolitokat és fontos tápanyagokat pótolnak, miközben nem terhelik meg túlzottan az emésztést.

Kattints a képre, és nyílik a galéria az ételekkel, melyeket tényleg jobb, ha hanyagolsz, a hőhullám idején mindenképp...

5 fotó

Mit együnk inkább a forró napokon?

• Válasszunk könnyű fehérjeforrásokat

A nehezebb húsételek helyett érdemes könnyebb fehérjeforrásokat választani.

Jó nyári alternatívák lehetnek:

Ezek laktatóak, mégsem olyan megterhelők, mint a zsírosabb húsételek.

Fontos azonban figyelni a tárolásukra: a nagy melegben a romlandó élelmiszerek gyorsabban veszélyessé válhatnak. A hideg ételeket mindig megfelelően hűtve tárold, és ne hagyd őket hosszú ideig a napon!

• Igyunk! A folyadékpótlás a legfontosabb kánikulában

Hőségben nemcsak az ételválasztás számít, hanem az is, hogy mennyit iszunk. A szervezet ilyenkor gyorsabban veszít vizet az izzadással, ezért fontos egész nap rendszeresen folyadékot fogyasztani.

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A szakértők szerint jó kiindulópont lehet napi 8–12 pohár víz, de meleg időben, sportolás vagy fokozott izzadás esetén ennél többre is szükség lehet.

TIPP: Ne várd meg, amíg megszomjazol: kortyolgass rendszeresen a nap folyamán!

A hidratáltság egyik egyszerű ellenőrzési módja a vizelet színe: ha sötétebb sárga, az jelezheti, hogy több folyadékra van szükséged!

• Elektrolitokat is vigyünk be: mert nem csak a víz számít

A nagy melegben nem kizárólag vizet veszítünk, hanem elektrolitokat is. Ezek olyan ásványi anyagok, amelyek fontos szerepet játszanak többek között az idegrendszer, az izmok működésében, a tápanyagok szállításában és az energiaháztartásban.

Fontos elektrolitok például:

A pótlásukban segíthetnek a:

• Együnk friss gyümölcsöt és zöldséget - ezek az igazi kánikulaételek

A friss zöldségek és gyümölcsök természetesen is sok vizet tartalmaznak, ezért nyáron különösen jó választásnak számítanak: egy átlagos zöldség vagy gyümölcs nagy része víz, a görögdinnye például körülbelül 90 százalékban vízből áll, az uborka pedig még ennél is magasabb arányban tartalmaz folyadékot.

Tényleg annyira egészségesek a vízalapú zöldségek?

Kánikulában jó választás lehet például a:

A gyümölcsökből készült, vízalapú smoothie-k is jó alternatívát jelenthetnek, hiszen egyszerre biztosíthatnak folyadékot, vitaminokat és ásványi anyagokat.

Összegzés

A kánikula idején nemcsak az számít, mennyit iszunk, hanem az is, milyen ételeket választunk. A nehéz, zsíros, feldolgozott és cukros fogások helyett érdemesebb könnyebb fehérjéket, sok zöldséget és vízben gazdag gyümölcsöket fogyasztani.

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