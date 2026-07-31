Mit együnk és mit ne, ha kánikula van – A legtöbb imádott strandétel tiltólistás hőhullám idején

Miért változik meg az étvágyunk a nagy melegben?
A kánikula gyakran elveszi az étvágyat, ami nem véletlen: a szervezet hőszabályozása miatt ilyenkor kevésbé kívánjuk a nehéz, nagy adag ételeket. Egy 2018-as kutatás szerint az agy hipotalamuszában található hőérzékelő fehérjék magasabb hőmérsékleten olyan jelzéseket küldhetnek, amelyek teltségérzetet keltenek akkor is, ha valójában még nem ettünk.
Nagyon nem mindegy, mit eszünk kánikula idején
A szervezet tápanyagigénye azonban nyáron sem csökken. A cél ilyenkor az, hogy olyan ételeket válasszunk, amelyek folyadékot, elektrolitokat és fontos tápanyagokat pótolnak, miközben nem terhelik meg túlzottan az emésztést.
Kattints a képre, és nyílik a galéria az ételekkel, melyeket tényleg jobb, ha hanyagolsz, a hőhullám idején mindenképp...
Mit együnk inkább a forró napokon?
• Válasszunk könnyű fehérjeforrásokat
A nehezebb húsételek helyett érdemes könnyebb fehérjeforrásokat választani.
Jó nyári alternatívák lehetnek:
- főtt tojás,
- tonhalsaláta,
- lazacsaláta,
- tofu,
- hideg csirkesaláta,
- hüvelyesekből készült saláták.
Ezek laktatóak, mégsem olyan megterhelők, mint a zsírosabb húsételek.
Fontos azonban figyelni a tárolásukra: a nagy melegben a romlandó élelmiszerek gyorsabban veszélyessé válhatnak. A hideg ételeket mindig megfelelően hűtve tárold, és ne hagyd őket hosszú ideig a napon!
• Igyunk! A folyadékpótlás a legfontosabb kánikulában
Hőségben nemcsak az ételválasztás számít, hanem az is, hogy mennyit iszunk. A szervezet ilyenkor gyorsabban veszít vizet az izzadással, ezért fontos egész nap rendszeresen folyadékot fogyasztani.
A szakértők szerint jó kiindulópont lehet napi 8–12 pohár víz, de meleg időben, sportolás vagy fokozott izzadás esetén ennél többre is szükség lehet.
TIPP: Ne várd meg, amíg megszomjazol: kortyolgass rendszeresen a nap folyamán!
• Elektrolitokat is vigyünk be: mert nem csak a víz számít
A nagy melegben nem kizárólag vizet veszítünk, hanem elektrolitokat is. Ezek olyan ásványi anyagok, amelyek fontos szerepet játszanak többek között az idegrendszer, az izmok működésében, a tápanyagok szállításában és az energiaháztartásban.
Fontos elektrolitok például:
- nátrium,
- kálium,
- kalcium,
- magnézium,
- klorid.
A pótlásukban segíthetnek a:
- sportitalok,
- kókuszvíz,
- görögdinnyelé,
- narancslé,
- meggylé.
• Együnk friss gyümölcsöt és zöldséget - ezek az igazi kánikulaételek
A friss zöldségek és gyümölcsök természetesen is sok vizet tartalmaznak, ezért nyáron különösen jó választásnak számítanak: egy átlagos zöldség vagy gyümölcs nagy része víz, a görögdinnye például körülbelül 90 százalékban vízből áll, az uborka pedig még ennél is magasabb arányban tartalmaz folyadékot.
Tényleg annyira egészségesek a vízalapú zöldségek?
Kánikulában jó választás lehet például a:
- görögdinnye,
- uborka,
- narancs,
- bogyós gyümölcsök,
- salátafélék,
- zeller,
- paradicsom.
A gyümölcsökből készült, vízalapú smoothie-k is jó alternatívát jelenthetnek, hiszen egyszerre biztosíthatnak folyadékot, vitaminokat és ásványi anyagokat.
Összegzés
A kánikula idején nemcsak az számít, mennyit iszunk, hanem az is, milyen ételeket választunk. A nehéz, zsíros, feldolgozott és cukros fogások helyett érdemesebb könnyebb fehérjéket, sok zöldséget és vízben gazdag gyümölcsöket fogyasztani.