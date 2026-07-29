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2026.07.29.

9 sütés nélküli süti a lusta asszonyoknak és a talán még lustább uraknak

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Kilenc könnyű sütirecept, mely egyszerűen nagyszerű, sütés nélküli háztartásokra lett szabva - avagy kánikulai napokra - és ellenállhatatlanul finom.

Ezúttal a „lusta asszonyok és urak” sütés nélküli süteményeire fókuszálunk - tartsatok velünk!

Barackos túrótorta
Barackos túrótorta sütés nélkül - recept a képre kattintva nyílik!
Nosalty

Imádjuk a sütés nélküli süteményeket, mert...

Egyrészt, kinek van kedve befűteni a konyhában, főleg nyáron, másrészt a sütés nélküli sütirecepteknek van néhány megmásíthatatlan előnyük a sütést igénylőkkel szemben:

  • jóval gyorsabban összedobhatók - kivéve, ha hűteni kell őket
  • általában csak össze kell keverni a hozzávalókat
  • nem igényelnek nehéz cukrászműveleteket
  • nem szenved csorbát a magabiztosságunk, ha nem sikerül a sütés
  • nem ég le, nem kap oda, nem kell nap végén elátkozunk a sütőt

Ezúttal a tiramisun és a kókuszgolyón túl sem állunk meg: mutatunk sütésmentes extragyönyörű répaszeletkockát, házi Sport szeletet, habosan krémes csokitortát piskóta nélkül, de datolyaszeletet is étcsokiba mártva.

A sütemények mellett sütés nélküli pohárkrémeket is mutatunk:

A „lusta asszony" receptjei mindig megoldást jelentenek, ha nincs kedved pepecselni, mert:

Íme aktuális ajánlónk a "„lusta asszonyoknak és uraknak" - csupa sütés nélküli sütivel:

  1. Klasszikus tiramisu tányéron, kakaóporral meghintve

    Legegyszerűbb tiramisu

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    737
    Kalória
    16.1g
    Fehérje
    41.1g
    Szénhidrát
    56.1g
    Zsír
    Még több tiramisu

    A tiramisut nem nagyon kell bemutatni senkinek, és nem véletlen: az olasz édesség, ami okkal és joggal vált a világ legismertebb krémesen kávés desszertjévé.
  2. cukormentes kókusztekercs

    Cukormentes kókusztekercs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    490
    Kalória
    6.5g
    Fehérje
    39.7g
    Szénhidrát
    36.2g
    Zsír
    Még több keksztekercs
    Ha már kókusztekercs, legyen cukormentes! Ezúttal még a vércukrunknak és a kalóriáknak is kedvezünk, és persze sütőt sem kapcsolunk.
  3. Csokis-mogyorós datolyaszelet

    Csokis-mogyorós datolyaszelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    744
    Kalória
    12.9g
    Fehérje
    99.9g
    Szénhidrát
    36.6g
    Zsír
    Még több csokoládérúd

    A mogyoró, a minőségi étcsoki és a datolya, mint természetes édesítő olyan hármast alkot ebben a "reform" nasiban, hogy talán még egy könnycseppet is elmorzsolunk kóstolás után.
  4. Répatortakocka sütés nélkül

    Répatortakocka sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    555
    Kalória
    15.2g
    Fehérje
    40.1g
    Szénhidrát
    39.7g
    Zsír
    Még több répatorta

    A répatorta nem csak húsvétkor kerülhet asztalra, sőt! Ezúttal sütés nélkül, kockaformában készítjük, nagyon csinosan, és még annál is krémesebben.
  5. Villámgyors mogyoróvajas zabszelet

    Villámgyors mogyoróvajas zabszelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    344
    Kalória
    8.9g
    Fehérje
    37.8g
    Szénhidrát
    18.4g
    Zsír
    Még több reform süti

    A mogyoróvaj és a zab megannyi tudatos életmódot követő influenszer és edző közösségi médiáján szerepel manapság, mint egészséges összetevő, szóval hajrá, ez a zabszelet se maradjon le a listánkról!
  7. Csupa csoki torta sütés nélkül

    Csupa csoki torta sütés nélkül

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    462
    Kalória
    4.7g
    Fehérje
    36.2g
    Szénhidrát
    34.2g
    Zsír
    Még több csokitorta

    A csoki, a csoki, a csoki. Semmi más nem írhatja le jobban eme sütésmentes csodát, mint a nagybetűs CSOKI szó.
  10. Sport szelet

    Sport szelet

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    572
    Kalória
    6.7g
    Fehérje
    71.3g
    Szénhidrát
    29.6g
    Zsír
    Még több sportszelet
    Oké, nem olyan, mint a bolti, de sokkal egészségesebb, csak az van benne, amiről tudjuk, hogy micsoda, és házilag készítve sokkal jobban meg is becsüljük az édességadagunkat.

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