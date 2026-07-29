9 sütés nélküli süti a lusta asszonyoknak és a talán még lustább uraknak

Ezúttal a „lusta asszonyok és urak” sütés nélküli süteményeire fókuszálunk - tartsatok velünk!
Imádjuk a sütés nélküli süteményeket, mert...
Egyrészt, kinek van kedve befűteni a konyhában, főleg nyáron, másrészt a sütés nélküli sütirecepteknek van néhány megmásíthatatlan előnyük a sütést igénylőkkel szemben:
- jóval gyorsabban összedobhatók - kivéve, ha hűteni kell őket
- általában csak össze kell keverni a hozzávalókat
- nem igényelnek nehéz cukrászműveleteket
- nem szenved csorbát a magabiztosságunk, ha nem sikerül a sütés
- nem ég le, nem kap oda, nem kell nap végén elátkozunk a sütőt
Ezúttal a tiramisun és a kókuszgolyón túl sem állunk meg: mutatunk sütésmentes extragyönyörű répaszeletkockát, házi Sport szeletet, habosan krémes csokitortát piskóta nélkül, de datolyaszeletet is étcsokiba mártva.
A sütemények mellett sütés nélküli pohárkrémeket is mutatunk:
A „lusta asszony" receptjei mindig megoldást jelentenek, ha nincs kedved pepecselni, mert:
- kevés macerával elkészíthető ételek, sütemények
- nem vesznek el több órát az életedből
- kezdőknek, haladóknak is sikerülni fognak
- nem igényelnek nehezen elérhető luxusösszetevőket
Íme aktuális ajánlónk a "„lusta asszonyoknak és uraknak" - csupa sütés nélküli sütivel:
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű737Kalória16.1gFehérje41.1gSzénhidrát56.1gZsír
A tiramisut nem nagyon kell bemutatni senkinek, és nem véletlen: az olasz édesség, ami okkal és joggal vált a világ legismertebb krémesen kávés desszertjévé.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű490Kalória6.5gFehérje39.7gSzénhidrát36.2gZsírHa már kókusztekercs, legyen cukormentes! Ezúttal még a vércukrunknak és a kalóriáknak is kedvezünk, és persze sütőt sem kapcsolunk.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű744Kalória12.9gFehérje99.9gSzénhidrát36.6gZsír
A mogyoró, a minőségi étcsoki és a datolya, mint természetes édesítő olyan hármast alkot ebben a "reform" nasiban, hogy talán még egy könnycseppet is elmorzsolunk kóstolás után.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű555Kalória15.2gFehérje40.1gSzénhidrát39.7gZsír
A répatorta nem csak húsvétkor kerülhet asztalra, sőt! Ezúttal sütés nélkül, kockaformában készítjük, nagyon csinosan, és még annál is krémesebben.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű344Kalória8.9gFehérje37.8gSzénhidrát18.4gZsír
A mogyoróvaj és a zab megannyi tudatos életmódot követő influenszer és edző közösségi médiáján szerepel manapság, mint egészséges összetevő, szóval hajrá, ez a zabszelet se maradjon le a listánkról!
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű462Kalória4.7gFehérje36.2gSzénhidrát34.2gZsír
A csoki, a csoki, a csoki. Semmi más nem írhatja le jobban eme sütésmentes csodát, mint a nagybetűs CSOKI szó.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű970Kalória11.7gFehérje112.8gSzénhidrát54.7gZsír
Kókuszgolyót a népnek! A sulibulik, ovis farsangok, házibulik és szilveszterek egyik kedvence, mely a kezdőknek is sikerélményt hoz.
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adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű346Kalória6.2gFehérje28.4gSzénhidrát23.2gZsír
Retró mánia, mely a mai napig tartja magát, sőt, sokan egyenesen rajongják a napsárga üdítős süteményt.
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adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű572Kalória6.7gFehérje71.3gSzénhidrát29.6gZsírOké, nem olyan, mint a bolti, de sokkal egészségesebb, csak az van benne, amiről tudjuk, hogy micsoda, és házilag készítve sokkal jobban meg is becsüljük az édességadagunkat.
7 tepsis „lusta asszony” recept – Csak dobd össze, és a sütő elvégzi helyetted a melót