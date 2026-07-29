9 sütés nélküli süti a lusta asszonyoknak és a talán még lustább uraknak

Kilenc könnyű sütirecept, mely egyszerűen nagyszerű, sütés nélküli háztartásokra lett szabva - avagy kánikulai napokra - és ellenállhatatlanul finom.

Ezúttal a „lusta asszonyok és urak” sütés nélküli süteményeire fókuszálunk - tartsatok velünk!

Barackos túrótorta sütés nélkül - recept a képre kattintva nyílik! Nosalty

Imádjuk a sütés nélküli süteményeket, mert...

Egyrészt, kinek van kedve befűteni a konyhában, főleg nyáron, másrészt a sütés nélküli sütirecepteknek van néhány megmásíthatatlan előnyük a sütést igénylőkkel szemben:

jóval gyorsabban összedobhatók - kivéve, ha hűteni kell őket

általában csak össze kell keverni a hozzávalókat

nem igényelnek nehéz cukrászműveleteket

nem szenved csorbát a magabiztosságunk, ha nem sikerül a sütés

nem ég le, nem kap oda, nem kell nap végén elátkozunk a sütőt

Ezúttal a tiramisun és a kókuszgolyón túl sem állunk meg: mutatunk sütésmentes extragyönyörű répaszeletkockát, házi Sport szeletet, habosan krémes csokitortát piskóta nélkül, de datolyaszeletet is étcsokiba mártva.

A sütemények mellett sütés nélküli pohárkrémeket is mutatunk:

A „lusta asszony" receptjei mindig megoldást jelentenek, ha nincs kedved pepecselni, mert:

kevés macerával elkészíthető ételek, sütemények

nem vesznek el több órát az életedből

kezdőknek, haladóknak is sikerülni fognak

nem igényelnek nehezen elérhető luxusösszetevőket

Íme aktuális ajánlónk a "„lusta asszonyoknak és uraknak" - csupa sütés nélküli sütivel:

7 tepsis „lusta asszony” recept – Csak dobd össze, és a sütő elvégzi helyetted a melót