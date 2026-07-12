Ez a grillezett barackos, burratás bagett a nyár slágere

A grillezett őszibarackos-burratás bagett egyszerre édes, sós, krémes és ropogós. Látványos nyári fogás, amely akár 20 perc alatt elkészülhet.

Nyáron különösen jól jönnek azok a receptek, amelyekhez nem kell órákig a konyhában állni, mégis izgalmasabbak egy átlagos szendvicsnél. Ez a grillezett őszibarackos-burratás bagett pontosan ilyen: gyorsan összeállítható, látványos, és minden falatban többféle íz és állag találkozik.

A grillezett őszibarack sós fogásokban is remekül működik

Az őszibarackot legtöbbször süteményekben, gyümölcssalátákban vagy csak önmagában fogyasztjuk, pedig sós ételekben is érdemes kipróbálni. A forró serpenyőben a gyümölcs felülete enyhén karamellizálódik, miközben a belseje lédús marad. Fontos, hogy érett, de még kissé kemény barackot válasszunk, így sütés közben nem esik szét.

A gyümölcs édességét remekül ellensúlyozza a lágy és krémes burrata, a csípős méz pedig egy kis pikantériát visz az összhatásba. A durvára vágott pisztácia ropogóssá, a friss bazsalikom pedig igazán üdévé teszi a bagettet.

Reggelire, vacsorára vagy vendégvárónak

A bagettet sütőben, serpenyőben vagy kenyérpirítóban is ropogósra süthetjük, így a nyári hőségben sem feltétlenül kell hosszú időre bekapcsolni a sütőt. A feltéteket közvetlenül tálalás előtt érdemes ráhalmozni, hogy a kenyér megtartsa ropogós állagát.

A kész bagettet kínálhatjuk különleges reggeliként, könnyű ebédként vagy gyors vacsoraként, kisebb szeletekre vágva pedig mutatós vendégváró falat lehet belőle. Egy biztos: ha egyszer kipróbáljuk a grillezett őszibarack, a burrata és a csípős méz párosítását, könnyen a nyár egyik kedvenc fogásává válhat.