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Grillezett őszibarackos-burratás bagett

Grillezett őszibarackos-burratás bagett
Hering András
Felülnézetből fotózott, ropogós bagettszeletek krémes burratával, grillezett őszibarackkal, pisztáciával és friss bazsalikommal, mézzel meglocsolva
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

652
Kalória
18.8g
Fehérje
46.6g
Szénhidrát
45.4g
Zsír
123g
Víz
88.8g
Koleszterin
3.8g
Élelmi rost
32.5g
Cukor
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 19% Zsír
Összesen 652 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 19% Zsír
Összesen 1301 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 19% Zsír
Összesen 203 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    18.8 g

Zsír

  • Összesen
    45.4 g
  • Telített zsírsav
    20 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    12 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    89 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    794.8 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    317 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    104 mg
  • Nátrium
    331 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    46.6 g
  • Cukor
    32 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    123 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    37 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    10 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    38 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    27 micro
  • Kolin:
    20 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    406 micro
  • β-crypt
    84 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    601 micro
Összesen 652 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    37.6 g

Zsír

  • Összesen
    90.9 g
  • Telített zsírsav
    41 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    24 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    178 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1589.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    11 mg
  • Kálcium
    633 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    69 mg
  • Foszfor
    208 mg
  • Nátrium
    662 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    93.1 g
  • Cukor
    65 mg
  • Élelmi rost
    8 mg

Víz

  • Összesen
    245.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    74 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    6 mg
  • C vitamin:
    19 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    75 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    54 micro
  • Kolin:
    40 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    812 micro
  • β-crypt
    169 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1201 micro
Összesen 1301 kcal
  • 8% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 19% Zsír
  • 53% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Kálcium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    5.9 g

Zsír

  • Összesen
    14.2 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    28 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    248 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    99 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    32 mg
  • Nátrium
    103 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    14.5 g
  • Cukor
    10 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    38.4 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    12 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    12 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    8 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    127 micro
  • β-crypt
    26 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    187 micro
Összesen 203 kcal

Elkészítés

  1. A sütőt előmelegítjük 200 fokra.
  2. A bagettet hosszában kettévágjuk, majd a vágott felületeket meglocsoljuk olívaolajjal. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és körülbelül 6 perc alatt enyhén aranybarnára, ropogósra sütjük. Ha nem szeretnénk a nyári meleg miatt a sütőt használni, piríthatjuk serpenyőben vagy pirítós sütőben is, csak jól locsoljuk meg olívaolajjal.
  3. Közben az őszibarackokat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk, majd vékonyabb gerezdekre szeleteljük.
  4. Egy serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk. Beletesszük az őszibarackszeleteket, és oldalanként 1-2 percig sütjük őket, amíg enyhén megpirulnak és karamellizálódnak. Nem kell teljesen puhára sütni őket, akkor a legfinomabbak, ha megtartják a formájukat.
  5. A burratákat lecsepegtetjük, majd kisebb darabokra tépkedve vagy egy kanál segítségével eloszlatjuk a pirított bagettek tetején.
  6. Ráhelyezzük a grillezett őszibarackszeleteket, majd az egészet ízlés szerint meglocsoljuk csípős mézzel.
  7. A pisztáciát durvára vágjuk, a bazsalikomleveleket pedig felaprítjuk vagy kisebb darabokra tépkedjük. Mindkettőt a bagettek tetejére szórjuk.
  8. A kész bagetteket kisebb szeletekre vágjuk, és még frissen, azonnal tálaljuk.
  9. Tipp: Amennyiben nincs otthon csípős méz, hagyományos mézet is használhatunk, amelyet egy kevés chilivel vagy chilipehellyel keverünk össze. Az őszibarackot grillserpenyőben vagy szabadtéri grillsütőn is megsüthetjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 10 p
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A ropogósra sült bagett, a lágy burrata és a karamellizált őszibarack együtt egyszerre édes, sós és krémes. A csípős méz, a pisztácia és a friss bazsalikom teszi igazán izgalmassá ezt a gyors nyári fogást, amely előételként, vendégváróként vagy könnyű vacsoraként is remekül működik.

Ez a grillezett barackos, burratás bagett a nyár slágere

A grillezett őszibarackos-burratás bagett egyszerre édes, sós, krémes és ropogós. Látványos nyári fogás, amely akár 20 perc alatt elkészülhet.

Nyáron különösen jól jönnek azok a receptek, amelyekhez nem kell órákig a konyhában állni, mégis izgalmasabbak egy átlagos szendvicsnél. Ez a grillezett őszibarackos-burratás bagett pontosan ilyen: gyorsan összeállítható, látványos, és minden falatban többféle íz és állag találkozik.

A grillezett őszibarack sós fogásokban is remekül működik

Az őszibarackot legtöbbször süteményekben, gyümölcssalátákban vagy csak önmagában fogyasztjuk, pedig sós ételekben is érdemes kipróbálni. A forró serpenyőben a gyümölcs felülete enyhén karamellizálódik, miközben a belseje lédús marad. Fontos, hogy érett, de még kissé kemény barackot válasszunk, így sütés közben nem esik szét.

A gyümölcs édességét remekül ellensúlyozza a lágy és krémes burrata, a csípős méz pedig egy kis pikantériát visz az összhatásba. A durvára vágott pisztácia ropogóssá, a friss bazsalikom pedig igazán üdévé teszi a bagettet.

Reggelire, vacsorára vagy vendégvárónak

A bagettet sütőben, serpenyőben vagy kenyérpirítóban is ropogósra süthetjük, így a nyári hőségben sem feltétlenül kell hosszú időre bekapcsolni a sütőt. A feltéteket közvetlenül tálalás előtt érdemes ráhalmozni, hogy a kenyér megtartsa ropogós állagát.

A kész bagettet kínálhatjuk különleges reggeliként, könnyű ebédként vagy gyors vacsoraként, kisebb szeletekre vágva pedig mutatós vendégváró falat lehet belőle. Egy biztos: ha egyszer kipróbáljuk a grillezett őszibarack, a burrata és a csípős méz párosítását, könnyen a nyár egyik kedvenc fogásává válhat.

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