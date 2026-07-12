Grillezett őszibarackos-burratás bagett
Hozzávalók
-
2 szelet bagett (vagy hosszúkás rusztikus kenyér)
-
25 dkg burrata (2 darab)
-
2 közepes db őszibarack (érett, de még kissé kemény)
-
3 ek olívaolaj
-
2 ek méz (csípős)
-
25 g pisztácia (1 maréknyi)
-
1 marék bazsalikom (friss)
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 19% Zsír
-
13g bagett36 kcal
-
125g burrata313 kcal
-
127g őszibarack48 kcal
-
12g olívaolaj106 kcal
-
25g méz76 kcal
-
13g pisztácia72 kcal
-
6g bazsalikom1 kcal
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 19% Zsír
-
26g bagett71 kcal
-
250g burrata625 kcal
-
254g őszibarack95 kcal
-
24g olívaolaj212 kcal
-
50g méz152 kcal
-
25g pisztácia143 kcal
-
12g bazsalikom3 kcal
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 19% Zsír
-
4.1g bagett11 kcal
-
39g burrata98 kcal
-
39.6g őszibarack15 kcal
-
3.7g olívaolaj33 kcal
-
7.8g méz24 kcal
-
3.9g pisztácia22 kcal
-
1.9g bazsalikom0 kcal
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 18.8 g
Zsír
-
Összesen 45.4 g
-
Telített zsírsav 20 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 12 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 89 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 794.8 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 317 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 34 mg
-
Foszfor 104 mg
-
Nátrium 331 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 46.6 g
-
Cukor 32 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 123 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 37 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 10 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 38 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 27 micro
-
Kolin: 20 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 406 micro
-
β-crypt 84 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 601 micro
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 37.6 g
Zsír
-
Összesen 90.9 g
-
Telített zsírsav 41 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 24 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 7 g
-
Koleszterin 178 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1589.5 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 633 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 69 mg
-
Foszfor 208 mg
-
Nátrium 662 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 93.1 g
-
Cukor 65 mg
-
Élelmi rost 8 mg
Víz
-
Összesen 245.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 74 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 6 mg
-
C vitamin: 19 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 75 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 54 micro
-
Kolin: 40 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 812 micro
-
β-crypt 169 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 1201 micro
- 8% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 19% Zsír
- 53% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 5.9 g
Zsír
-
Összesen 14.2 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 4 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 28 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 248 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 2 mg
-
Kálcium 99 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 11 mg
-
Foszfor 32 mg
-
Nátrium 103 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.5 g
-
Cukor 10 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 38.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 12 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 12 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 8 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 127 micro
-
β-crypt 26 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 187 micro
Elkészítés
- A sütőt előmelegítjük 200 fokra.
- A bagettet hosszában kettévágjuk, majd a vágott felületeket meglocsoljuk olívaolajjal. Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük, és körülbelül 6 perc alatt enyhén aranybarnára, ropogósra sütjük. Ha nem szeretnénk a nyári meleg miatt a sütőt használni, piríthatjuk serpenyőben vagy pirítós sütőben is, csak jól locsoljuk meg olívaolajjal.
- Közben az őszibarackokat megmossuk, félbevágjuk, kimagozzuk, majd vékonyabb gerezdekre szeleteljük.
- Egy serpenyőben kevés olívaolajat hevítünk. Beletesszük az őszibarackszeleteket, és oldalanként 1-2 percig sütjük őket, amíg enyhén megpirulnak és karamellizálódnak. Nem kell teljesen puhára sütni őket, akkor a legfinomabbak, ha megtartják a formájukat.
- A burratákat lecsepegtetjük, majd kisebb darabokra tépkedve vagy egy kanál segítségével eloszlatjuk a pirított bagettek tetején.
- Ráhelyezzük a grillezett őszibarackszeleteket, majd az egészet ízlés szerint meglocsoljuk csípős mézzel.
- A pisztáciát durvára vágjuk, a bazsalikomleveleket pedig felaprítjuk vagy kisebb darabokra tépkedjük. Mindkettőt a bagettek tetejére szórjuk.
- A kész bagetteket kisebb szeletekre vágjuk, és még frissen, azonnal tálaljuk.
- Tipp: Amennyiben nincs otthon csípős méz, hagyományos mézet is használhatunk, amelyet egy kevés chilivel vagy chilipehellyel keverünk össze. Az őszibarackot grillserpenyőben vagy szabadtéri grillsütőn is megsüthetjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 10 p
A ropogósra sült bagett, a lágy burrata és a karamellizált őszibarack együtt egyszerre édes, sós és krémes. A csípős méz, a pisztácia és a friss bazsalikom teszi igazán izgalmassá ezt a gyors nyári fogást, amely előételként, vendégváróként vagy könnyű vacsoraként is remekül működik.
Ez a grillezett barackos, burratás bagett a nyár slágere
A grillezett őszibarackos-burratás bagett egyszerre édes, sós, krémes és ropogós. Látványos nyári fogás, amely akár 20 perc alatt elkészülhet.
Nyáron különösen jól jönnek azok a receptek, amelyekhez nem kell órákig a konyhában állni, mégis izgalmasabbak egy átlagos szendvicsnél. Ez a grillezett őszibarackos-burratás bagett pontosan ilyen: gyorsan összeállítható, látványos, és minden falatban többféle íz és állag találkozik.
A grillezett őszibarack sós fogásokban is remekül működik
Az őszibarackot legtöbbször süteményekben, gyümölcssalátákban vagy csak önmagában fogyasztjuk, pedig sós ételekben is érdemes kipróbálni. A forró serpenyőben a gyümölcs felülete enyhén karamellizálódik, miközben a belseje lédús marad. Fontos, hogy érett, de még kissé kemény barackot válasszunk, így sütés közben nem esik szét.
A gyümölcs édességét remekül ellensúlyozza a lágy és krémes burrata, a csípős méz pedig egy kis pikantériát visz az összhatásba. A durvára vágott pisztácia ropogóssá, a friss bazsalikom pedig igazán üdévé teszi a bagettet.
Reggelire, vacsorára vagy vendégvárónak
A bagettet sütőben, serpenyőben vagy kenyérpirítóban is ropogósra süthetjük, így a nyári hőségben sem feltétlenül kell hosszú időre bekapcsolni a sütőt. A feltéteket közvetlenül tálalás előtt érdemes ráhalmozni, hogy a kenyér megtartsa ropogós állagát.
A kész bagettet kínálhatjuk különleges reggeliként, könnyű ebédként vagy gyors vacsoraként, kisebb szeletekre vágva pedig mutatós vendégváró falat lehet belőle. Egy biztos: ha egyszer kipróbáljuk a grillezett őszibarack, a burrata és a csípős méz párosítását, könnyen a nyár egyik kedvenc fogásává válhat.