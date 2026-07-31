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Kókuszos-barackos mini répatorták

Nosalty vegán
Vegán répatortácskák kókuszkrémmel és répaszalag-dísszel, házi készítésű desszert szürke tányéron, friss sárgabarackok mellett
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

kókuszkrém

répatorta-piskóta

passió-barack zselé

kandírozott répaszalag

257
Kalória
3.8g
Fehérje
40.4g
Szénhidrát
9.8g
Zsír
57.2g
Víz
-
Koleszterin
2.5g
Élelmi rost
25.7g
Cukor
  • 4% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 9% Zsír

kókuszkrém

répatorta-piskóta

passió-barack zselé

kandírozott répaszalag

Összesen 257 kcal
  • 4% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 9% Zsír

kókuszkrém

répatorta-piskóta

passió-barack zselé

kandírozott répaszalag

Összesen 3077 kcal
  • 4% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 9% Zsír

kókuszkrém

répatorta-piskóta

passió-barack zselé

kandírozott répaszalag

Összesen 196 kcal
  • 4% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.8 g

Zsír

  • Összesen
    9.8 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    240 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    5 mg
  • Kálcium
    55 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    30 mg
  • Foszfor
    98 mg
  • Nátrium
    50 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    40.4 g
  • Cukor
    26 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    57.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    132 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    16 micro
  • Kolin:
    8 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    468 micro
  • β-karotin
    1339 micro
  • β-crypt
    29 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    60 micro
Összesen 257 kcal
  • 4% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    45.5 g

Zsír

  • Összesen
    117.9 g
  • Telített zsírsav
    66 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    25 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    15 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2880.6 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    54 mg
  • Kálcium
    655 mg
  • Vas
    18 mg
  • Magnézium
    365 mg
  • Foszfor
    1173 mg
  • Nátrium
    604 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    484.7 g
  • Cukor
    309 mg
  • Élelmi rost
    30 mg

Víz

  • Összesen
    686.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1587 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    22 mg
  • C vitamin:
    70 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    31 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    195 micro
  • Kolin:
    97 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    5610 micro
  • β-karotin
    16072 micro
  • β-crypt
    352 micro
  • Likopin
    2 micro
  • Lut-zea
    717 micro
Összesen 3077 kcal
  • 4% Fehérje
  • 36% Szénhidrát
  • 9% Zsír
  • 51% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Nátrium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • β-karotin
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    2.9 g

Zsír

  • Összesen
    7.5 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    182.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    42 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    23 mg
  • Foszfor
    74 mg
  • Nátrium
    38 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    30.7 g
  • Cukor
    20 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    43.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    100 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    12 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    355 micro
  • β-karotin
    1018 micro
  • β-crypt
    22 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    45 micro
Összesen 196 kcal

Elkészítés

kókuszkrém

  1. A kókuszkrémmel kezdünk, hogy legyen ideje kihűlnie és pihennie, amíg elkészül a tészta. Ehhez először egy lábasban melegíteni kezdjük a kókusztejet.
  2. Elkeverjük a cukrot a keményítővel és az agar-agarral és hozzáadjuk a kókusztejhez. Ízesítjük egy vaníliarúd magjaival és egy csipet sóval, majd folyamatos keverés mellett pudingsűrűségűre főzzük.
  3. A krémet ezután átkanalazzuk egy tányérba, a tetejére fóliát simítunk, majd előbb szobahőmérsékletűre hűtjük, majd hűtőben teljesen kihűtjük.
  4. Mikor már teljesen kihűlt és elkészült-kihűlt a répatortánk is, a krémet botmixerrel átkeverjük és fellazítjuk, majd habzsákba tesszük, és azzal nyomjuk a répatortácskák tetejére.

répatorta-piskóta

  1. Egy nagy keverőtálban összekeverjük a nedves hozzávalókat: a reszelt sárgarépát és gyömbért, a nádcukrot, a mandulatejet, az olajat és az almaecetet. Kézi habverővel alaposan átkeverjük.
  2. Egy másik tálba jöhetnek a száraz alapanyagok: a liszt, a mandulaliszt, a sütőpor, a szódabikarbóna, a fahéj és egy csipet só. Csomómentesre keverjük az egészet.
  3. A nedves és a száraz hozzávalós keverékeket ezután összekeverjük, majd hozzáfforgatjuk a durvára vágott mandulát és az aprított aszalt sárgabarackot. Amikor már egyneműen elkeveredett, a masszát kiporciózzuk a mini fánkformába. Ha nincs ilyenünk, használhatunk sima muffinformát is, de figyeljünk, hogy utóbbit ne töltsük tele.
  4. 180 fokos sütőben kb. 15-20 perc alatt készre sütjük a répatortácskákat, majd hagyjuk őket teljesen kihűlni. Ha muffinformát használtunk, akkor a muffinok közepébe vágjunk mélyedést - ide töltjük majd a barackzselét.

passió-barack zselé

  1. A barackot feldaraboljuk, majd egy kis lábasban elkezdjük főzni a passiógyümölcslével együtt (2-3 passiógyümölcs átpasszírozásásával is kinyerhetjük a levet). Ha nem tudunk ilyet szerezni, használjunk narancslét helyette.
  2. Közben a pektint elkeverjük a cukorral, majd amikor már főni kezd a barack, hozzáadjuk és 1-2 percet forraljuk a cukorral is.
  3. A kész zselét egy teáskanál segítségével a répatortácskák közepébe kanalazzuk és ott hagyjuk kihűlni és megdermedni a zselét. (Amikor ez megtörtént, akkor díszíthetjük a tetejüket a kókuszkrémmel.)

kandírozott répaszalag

  1. A meghámozott répából zöldséghámozó segítségével csíkokat, azaz répaszalagokat vágunk.
  2. Kifacsarjuk a narancs levét, és ha szükséges, vízzel kiegészítjük, hogy 100 gramm legyen, majd ugyanennyi cukorral összefőzzük cukorsziruppá.
  3. A répaszalagokat 5 percig főzzük a cukorszirupban, majd szűrővel kiszedjük, hagyjuk lecsepegni, majd feltekerjük és a répatortácskák tetejét díszítjük vele.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 40 p
  • Főzés ideje: 15 p
  • Sütés ideje: 20 p
  • Sütés hőfoka: 180 °C
nosalty-badge További kipróbált receptek

A Mentesen teljesen új részében Ötvös Zsuzsi vendégszerepelt a Nosalty konyhájában, ahol új, mentes szakácskönyvéből készített el egy mennyei vegán mini répatortát.

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Lakos Benedek

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