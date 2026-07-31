Kókuszos-barackos mini répatorták
Hozzávalók
kókuszkrém
répatorta-piskóta
-
100 g sárgarépa
-
25 g aszalt sárgabarack
-
30 g mandula
-
100 g nádcukor
-
175 ml mandulatej
-
25 g napraforgó olaj
-
1 tk almaecet
-
145 g finomliszt
-
25 g mandulaliszt
-
4 g sütőpor
-
1 késhegynyi szódabikarbóna
-
1 csipet só
-
1 kk fahéj
-
2 cm gyömbér
passió-barack zselé
-
200 g sárgabarack
-
50 g maracuja (passiógyümölcslé)
-
30 g cukor
-
3 g pektin
kandírozott répaszalag
- 4% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 9% Zsír
kókuszkrém
répatorta-piskóta
-
8g sárgarépa3 kcal
-
5 kcal
-
3g mandula15 kcal
-
8g nádcukor32 kcal
-
15g mandulatej6 kcal
-
18 kcal
-
0g almaecet0 kcal
-
12g finomliszt44 kcal
-
2g mandulaliszt6 kcal
-
0g sütőpor0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g gyömbér1 kcal
passió-barack zselé
-
17g sárgabarack7 kcal
-
4g maracuja2 kcal
-
3g cukor10 kcal
-
0g pektin1 kcal
kandírozott répaszalag
- 4% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 9% Zsír
kókuszkrém
répatorta-piskóta
-
100g sárgarépa36 kcal
-
60 kcal
-
30g mandula177 kcal
-
100g nádcukor380 kcal
-
175g mandulatej67 kcal
-
25g napraforgó olaj221 kcal
-
2g almaecet0 kcal
-
145g finomliszt528 kcal
-
25g mandulaliszt71 kcal
-
4g sütőpor2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
12g gyömbér10 kcal
passió-barack zselé
-
200g sárgabarack89 kcal
-
50g maracuja25 kcal
-
30g cukor116 kcal
-
3g pektin10 kcal
kandírozott répaszalag
- 4% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 9% Zsír
kókuszkrém
-
1.9g cukor7 kcal
-
0.9g kukoricakeményítő4 kcal
-
0.2g agar-agar1 kcal
-
20.6g kókusztej41 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
répatorta-piskóta
-
6.3g sárgarépa2 kcal
-
1.6g aszalt sárgabarack4 kcal
-
1.9g mandula11 kcal
-
6.3g nádcukor24 kcal
-
11.1g mandulatej4 kcal
-
1.6g napraforgó olaj14 kcal
-
0.1g almaecet0 kcal
-
9.2g finomliszt33 kcal
-
1.6g mandulaliszt4 kcal
-
0.3g sütőpor0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.8g gyömbér1 kcal
passió-barack zselé
-
12.7g sárgabarack6 kcal
-
3.2g maracuja2 kcal
-
1.9g cukor7 kcal
-
0.2g pektin1 kcal
kandírozott répaszalag
- 4% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 51% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 3.8 g
Zsír
-
Összesen 9.8 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 240 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 5 mg
-
Kálcium 55 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 30 mg
-
Foszfor 98 mg
-
Nátrium 50 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 40.4 g
-
Cukor 26 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 57.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 132 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 16 micro
-
Kolin: 8 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 468 micro
-
β-karotin 1339 micro
-
β-crypt 29 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 60 micro
- 4% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 51% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 45.5 g
Zsír
-
Összesen 117.9 g
-
Telített zsírsav 66 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 25 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 15 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2880.6 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 54 mg
-
Kálcium 655 mg
-
Vas 18 mg
-
Magnézium 365 mg
-
Foszfor 1173 mg
-
Nátrium 604 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 5 mg
Szénhidrát
-
Összesen 484.7 g
-
Cukor 309 mg
-
Élelmi rost 30 mg
Víz
-
Összesen 686.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1587 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 22 mg
-
C vitamin: 70 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 31 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 195 micro
-
Kolin: 97 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 5610 micro
-
β-karotin 16072 micro
-
β-crypt 352 micro
-
Likopin 2 micro
-
Lut-zea 717 micro
- 4% Fehérje
- 36% Szénhidrát
- 9% Zsír
- 51% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Nátrium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
β-karotin
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.9 g
Zsír
-
Összesen 7.5 g
-
Telített zsírsav 4 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 182.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 42 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 23 mg
-
Foszfor 74 mg
-
Nátrium 38 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 30.7 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 43.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 100 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 4 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 2 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 12 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 355 micro
-
β-karotin 1018 micro
-
β-crypt 22 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 45 micro
Elkészítés
kókuszkrém
- A kókuszkrémmel kezdünk, hogy legyen ideje kihűlnie és pihennie, amíg elkészül a tészta. Ehhez először egy lábasban melegíteni kezdjük a kókusztejet.
- Elkeverjük a cukrot a keményítővel és az agar-agarral és hozzáadjuk a kókusztejhez. Ízesítjük egy vaníliarúd magjaival és egy csipet sóval, majd folyamatos keverés mellett pudingsűrűségűre főzzük.
- A krémet ezután átkanalazzuk egy tányérba, a tetejére fóliát simítunk, majd előbb szobahőmérsékletűre hűtjük, majd hűtőben teljesen kihűtjük.
- Mikor már teljesen kihűlt és elkészült-kihűlt a répatortánk is, a krémet botmixerrel átkeverjük és fellazítjuk, majd habzsákba tesszük, és azzal nyomjuk a répatortácskák tetejére.
répatorta-piskóta
- Egy nagy keverőtálban összekeverjük a nedves hozzávalókat: a reszelt sárgarépát és gyömbért, a nádcukrot, a mandulatejet, az olajat és az almaecetet. Kézi habverővel alaposan átkeverjük.
- Egy másik tálba jöhetnek a száraz alapanyagok: a liszt, a mandulaliszt, a sütőpor, a szódabikarbóna, a fahéj és egy csipet só. Csomómentesre keverjük az egészet.
- A nedves és a száraz hozzávalós keverékeket ezután összekeverjük, majd hozzáfforgatjuk a durvára vágott mandulát és az aprított aszalt sárgabarackot. Amikor már egyneműen elkeveredett, a masszát kiporciózzuk a mini fánkformába. Ha nincs ilyenünk, használhatunk sima muffinformát is, de figyeljünk, hogy utóbbit ne töltsük tele.
- 180 fokos sütőben kb. 15-20 perc alatt készre sütjük a répatortácskákat, majd hagyjuk őket teljesen kihűlni. Ha muffinformát használtunk, akkor a muffinok közepébe vágjunk mélyedést - ide töltjük majd a barackzselét.
passió-barack zselé
- A barackot feldaraboljuk, majd egy kis lábasban elkezdjük főzni a passiógyümölcslével együtt (2-3 passiógyümölcs átpasszírozásásával is kinyerhetjük a levet). Ha nem tudunk ilyet szerezni, használjunk narancslét helyette.
- Közben a pektint elkeverjük a cukorral, majd amikor már főni kezd a barack, hozzáadjuk és 1-2 percet forraljuk a cukorral is.
- A kész zselét egy teáskanál segítségével a répatortácskák közepébe kanalazzuk és ott hagyjuk kihűlni és megdermedni a zselét. (Amikor ez megtörtént, akkor díszíthetjük a tetejüket a kókuszkrémmel.)
kandírozott répaszalag
- A meghámozott répából zöldséghámozó segítségével csíkokat, azaz répaszalagokat vágunk.
- Kifacsarjuk a narancs levét, és ha szükséges, vízzel kiegészítjük, hogy 100 gramm legyen, majd ugyanennyi cukorral összefőzzük cukorsziruppá.
- A répaszalagokat 5 percig főzzük a cukorszirupban, majd szűrővel kiszedjük, hagyjuk lecsepegni, majd feltekerjük és a répatortácskák tetejét díszítjük vele.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 40 p
- Főzés ideje: 15 p
- Sütés ideje: 20 p
- Sütés hőfoka: 180 °C
A Mentesen teljesen új részében Ötvös Zsuzsi vendégszerepelt a Nosalty konyhájában, ahol új, mentes szakácskönyvéből készített el egy mennyei vegán mini répatortát.