Kókuszos-barackos mini répatorták

A függőkosarakba helyezett növények csodásan díszíthetik a korlátot vagy teraszt, viszont nem olyan egyszerű őket egész nyáron kellően hidratáltan tartani. Könnyen kiszáradnak, így előbb utóbb hervadásnak indulnak, ezt a folyamatot pedig nem egyszerű visszafordítani. Most 5 olyan bevált tippet mutatunk, amivel megakadályozhatod a kiszáradásukat!