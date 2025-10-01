31 étel, amit melegen ajánlunk, hogy próbálj ki az októberi cidriben

Csodás, melengető, októberhez tökéletesen passzoló fogásokat mutatunk nektek, minden egyes napra egyet. 31 recept vár rátok, lessétek meg őket:
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes931Kalória15.9gFehérje97.8gSzénhidrát54.7gZsír
Aranygaluska nem csak ünnepnapokon készülhet, az októberi hűvösebb-sötétebb hétvégék pont tökéletes alkalmat kínálnak rá.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű285Kalória19.4gFehérje2.7gSzénhidrát21.3gZsír
Kiváló és örökzöld reggeli- vagy uzsonnaopció a tojáskrém, melyet kedvedre fűszerezhetsz és turbózhatsz zöldfűszerekkel, majonézzel, csípőssel, zöldhagymával, snidlinggel (is).
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű410Kalória14.6gFehérje25.5gSzénhidrát28.5gZsír
A magyarok jolly jokere a frankfurti leves, melyet szinte mindenki imád, ráadásul jó áron rengeteget főzhetünk belőle, sok-sok napra előre.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségkönnyű133Kalória9.4gFehérje12.6gSzénhidrát4.2gZsír
Ha érdekel a japán kultúra és gasztronómia, kezdd az ismerkedést egy miso levessel - ennél autentikusabb japán étel kevés van!
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes163Kalória24.5gFehérje4gSzénhidrát5gZsír
A japán konyha egyik alapja a sashimig: a frissen fogott halat / tengeri herkentyűt hajszálpontosan egyenletes szeletekre vágják, és nyersen tálalják, általában szójaszósszal. Az élmény csakis a hal minőségén és textúráján múlik!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű907Kalória30.1gFehérje85.4gSzénhidrát48gZsír
Carbonara, a hétköznapok olasz megmentője! Természetesen kolozsvári szalonnával sem les rossz, sőt, a tejszínt viszont felejtsd el, az eredeti carbonara hírét sem látta soha!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű289Kalória2.5gFehérje29.4gSzénhidrát19.2gZsír
Még akad szilva a piacon, kanyarítsunk belőle egy kellemes, könnyed, krémes szilvalevest! Színe, illata, édes, fahéjas íze a desszert helyett is kárpótol.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű621Kalória24.9gFehérje38.7gSzénhidrát40.9gZsír
A nyári bográcsos szezont nyugodtan kitolhatjuk őszre is, a lecsót pedig lecserélhetjük paprikás krumplira! Hátha még van egy-két üveg eltett koviubi is hozzá...
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű341Kalória10.1gFehérje55gSzénhidrát9.4gZsír
Simán, hús nélkül lakunk ma jól, és nem marad hiányérzet: olasz tésztarecept odakapott paradicsomos szósszal, könnyedén, mégis imádni valóan.
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes599Kalória62.5gFehérje21gSzénhidrát21.8gZsírMi volna ősziesebb, lehullott, sárgás-bordós falevelekhez illőbb és melengetőbb, mint egy erdei gombás vadpörkölt? Ha bírod a nehezebb húsokat, organikus ízeket, ezt főzd meg!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű450Kalória15.3gFehérje78.3gSzénhidrát9.8gZsír
A palacsinta gyorsabb verziója, ráadásul még egészségtudatos is, hiszen zabbal készül, a banán pedig megédesíti az élményt.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes192Kalória3.9gFehérje38.9gSzénhidrát3.1gZsír
Hát, szinte biztosra vesszük, hogy sütőtököt pudingként még nem kóstoltatok, főleg nem karamellával! Nyertünk? Pedig pont kellően édeskés és krémes állagú hozzá!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű532Kalória12.2gFehérje38.4gSzénhidrát38.1gZsír
Nem is vagy igazi ázsiaibatyu-rajongói, ha nem készíted el legalább egyszer otthon, házilag! Ez ráadásul sütőben sült készre.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes1646Kalória99.9gFehérje127.3gSzénhidrát81.2gZsír
Ez a babsalátás csirkecomb vajjal sült finom puhára, és egy tökéletes fogás a bekuckózós hétvégékre. Több, mint laktató, utána egy tea vagy kávé, és meg is vagy!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes327Kalória5.7gFehérje15.1gSzénhidrát22.4gZsír
A gombákkal betelni ősszel nem lehet! Főzzünk egy lábasnyi krémes gombalevest a szezonban, és turbózzuk kakukkfűvel, tejszínnel!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségközepes692Kalória42.6gFehérje60.8gSzénhidrát30.9gZsír
Az olcsó húsos levesek non plus ultrája, és a maradékmentés és -felhasználás magasiskolája, melyet már a régiek is tökélyre fejlesztettek.
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű74Kalória1.8gFehérje18gSzénhidrát0.2gZsír
A sütőtök nem csak sütőben sütve, szeletelve és mézzel csurgatva vagy krémleves formájában fincsi. Tócsnit sütöttél már belőle? Na ugye.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű608Kalória54.7gFehérje66.2gSzénhidrát13.5gZsír
Ez a húsleves egészen biztosan csak ünnepnapokon kerül az asztalra, kivéve persze, ha saját gyöngytyúkot tartasz otthon... Aranysárga, ízes, és lelket melengető.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes524Kalória5.9gFehérje65.9gSzénhidrát27.9gZsír
A linzersütés egy igazi családi program, mellyel szuperül gyakorolhatunk karácsonyra, a gyerekekkel is. Dió és birsalma került bele, ahogy azt októberben kell.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű576Kalória15gFehérje91.3gSzénhidrát21.2gZsír
Az édesburgonya is csúcsra van járatva ősszel és télen, és ez teljesen érthető. Tele van béta-karotinnal, rosttal, káliummal, színnel és édes ízzel, így süti is készülhet belőle!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű1499Kalória22.5gFehérje218.4gSzénhidrát57.2gZsír
A céklát mindenképpen vessük be többször a konyhában, mert sokkal, de sokkal többre hivatott, mint hogy cukros-ecetes lében savanyítsuk! Ezt az olasz, fetás carpacciot nézd!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű237Kalória16.4gFehérje18gSzénhidrát9.7gZsír
A kiadós, színes, ízes céklás borscs a kelet-európai szomszédok egyik jellegzetes levese, melyet évszázadok óta készítenek. Mi is nagyon kedveljük!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű350Kalória15.2gFehérje37.4gSzénhidrát14gZsír
A ragulevesek szezonja megérkezett, nincs végre izzasztó meleg, és többet is vagyunk otthon, van időnk főzőcskézni. Tésztás-húsos levesek rajongói, ide gyertek!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű462Kalória11.8gFehérje49.5gSzénhidrát26.7gZsír
Ez a húsmentes, töltött batátás-káposztás fogás végre színt és kreativitást hoz a hús nélküli receptgyűjteményünkbe.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű933Kalória26.5gFehérje184.2gSzénhidrát7.3gZsír
A cékla tipikus őszi-téli zöldségünk: színe utánozhatatlan, egészséges, jellegzetesen és organikusan földes ízű, ha pedig kovászos kenyérbe sütöd, ilyen szép színű kenyértésztát kapsz!
adagIdőpKöltségköltségesNehézségközepes1188Kalória54.1gFehérje58.6gSzénhidrát81.7gZsír
A sült húsok, tepsis gyökérzöldségek, citrusok mind előkészítik a hideg, téli időszakot. Melengető aromák, testesebb ízek várnak, ha megsütitek ezt a kacsacombot!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségközepes707Kalória11gFehérje78.2gSzénhidrát37gZsír
Házi rétes szőlővel, borsodóval? A szüreti időszak abszolút tökéletes desszertje lesz, próbáljátok ki, mondjuk az előzőleg bemutatott kacsacomb után...
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű157Kalória4.7gFehérje31.8gSzénhidrát2.3gZsír
Ezt a krémlevest még biztosan nem próbáltad! Az októberi szezonhoz passzoló alapanyagokkal operál, érdemes megfőznöd, mert végre nem batátával vagy sütőtökkel készül, mint legtöbb társa.
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű180Kalória0.4gFehérje23.2gSzénhidrát0.1gZsír
A halloweeni bulik növekvő népszerűsége tagadhatatlan: ezt a 18+-os koktélt érdemes kipróbálnotok, színében és ízében is tetszeni fog, ígérjük!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű466Kalória16gFehérje33.1gSzénhidrát30.1gZsír
A kelbimbó régóta mostohagyerek, pedig az apró káposztaféle sokkal szerethetőbb tud lenni a gyerekek által is, mint a kelkáposzta. Süsd csőben, rakottasan!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű158Kalória0.5gFehérje41.3gSzénhidrát0.1gZsír
A birsalmáról se felejtkezzünk meg, főzzünk belőle lekvárt, és fogyasszuk sütikkel, kenyérrel, pirítóssal, reggelire vagy uzsonnára!
adagIdőpKöltségolcsóNehézségkönnyű507Kalória15gFehérje49.5gSzénhidrát26.9gZsír
A kelfélék szezonját éljük ősszel, használjuk ki, mert többre hivatottak, mint hogy egy adag menzás főzelékben érvényesüljenek. Mi most egy portugál, kolbászos kellevest hoztunk!
adagIdőpKöltségmegfizethetőNehézségkönnyű374Kalória11.7gFehérje20.3gSzénhidrát27.1gZsír
A halloween elmaradhatatlan kellékei az ehető, mégis ijesztő bulifalatkák. Olcsó, kezdők által is kivitelezhető múmiák virsliből, leveles tésztából.