Család

2025.10.01.

31 étel, amit melegen ajánlunk, hogy próbálj ki az októberi cidriben

Brecz Judit profilképe Brecz Judit

Főzzetek és süssetek velünk októberben is, nagyszerű szezonális receptekkel készültünk: húsok, gyökérzöldségek, sütőtök, édesburgonya, cékla, paszternák, burgonya várja, hogy melengető-laktató finomságként keljen életre a tányérotokon!

Csodás, melengető, októberhez tökéletesen passzoló fogásokat mutatunk nektek, minden egyes napra egyet. 31 recept vár rátok, lessétek meg őket:

  1. Nagyon vajas aranygaluska

    Nagyon vajas aranygaluska

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    931
    Kalória
    15.9g
    Fehérje
    97.8g
    Szénhidrát
    54.7g
    Zsír
    Még több aranygaluska

    Aranygaluska nem csak ünnepnapokon készülhet, az októberi hűvösebb-sötétebb hétvégék pont tökéletes alkalmat kínálnak rá.
  2. Villámgyors tojáskrém

    Villámgyors tojáskrém

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    285
    Kalória
    19.4g
    Fehérje
    2.7g
    Szénhidrát
    21.3g
    Zsír
    Még több tojáskrém

    Kiváló és örökzöld reggeli- vagy uzsonnaopció a tojáskrém, melyet kedvedre fűszerezhetsz és turbózhatsz zöldfűszerekkel, majonézzel, csípőssel, zöldhagymával, snidlinggel (is).
  3. Frankfurti leves majorannásan

    Frankfurti leves majorannásan

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    410
    Kalória
    14.6g
    Fehérje
    25.5g
    Szénhidrát
    28.5g
    Zsír
    Még több frankfurti leves

    A magyarok jolly jokere a frankfurti leves, melyet szinte mindenki imád, ráadásul jó áron rengeteget főzhetünk belőle, sok-sok napra előre.
  4. Autentikus japán miso leves selyemtofuval, wakame algával és újhagymával tálalva

    Autentikus japán miso leves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    könnyű
    133
    Kalória
    9.4g
    Fehérje
    12.6g
    Szénhidrát
    4.2g
    Zsír
    Még több ázsiai levesek

    Ha érdekel a japán kultúra és gasztronómia, kezdd az ismerkedést egy miso levessel - ennél autentikusabb japán étel kevés van!
  5. Lazac és tonhal sashimi szójaszósszal és wasabival tálalva.

    Sashimi - a japán konyha letisztult mesterműve

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    163
    Kalória
    24.5g
    Fehérje
    4g
    Szénhidrát
    5g
    Zsír
    Még több halas különlegességek

    A japán konyha egyik alapja a sashimig: a frissen fogott halat / tengeri herkentyűt hajszálpontosan egyenletes szeletekre vágják, és nyersen tálalják, általában szójaszósszal. Az élmény csakis a hal minőségén és textúráján múlik!
  8. Szilvakrémleves

    Szilvakrémleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    289
    Kalória
    2.5g
    Fehérje
    29.4g
    Szénhidrát
    19.2g
    Zsír
    Még több gyümölcskrémleves

    Még akad szilva a piacon, kanyarítsunk belőle egy kellemes, könnyed, krémes szilvalevest! Színe, illata, édes, fahéjas íze a desszert helyett is kárpótol.
  11. őzpörkölt nokedlivel

    Őzpörkölt erdei gombákkal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    költséges
    Nehézség
    közepes
    599
    Kalória
    62.5g
    Fehérje
    21g
    Szénhidrát
    21.8g
    Zsír
    Még több őzpörkölt
    Mi volna ősziesebb, lehullott, sárgás-bordós falevelekhez illőbb és melengetőbb, mint egy erdei gombás vadpörkölt? Ha bírod a nehezebb húsokat, organikus ízeket, ezt főzd meg!
  13. Egyszerű banános zabpalacsinta

    Egyszerű banános zabpalacsinta

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    450
    Kalória
    15.3g
    Fehérje
    78.3g
    Szénhidrát
    9.8g
    Zsír
    Még több reform palacsinta

    A palacsinta gyorsabb verziója, ráadásul még egészségtudatos is, hiszen zabbal készül, a banán pedig megédesíti az élményt.
  14. Sütőtökhéjban tálalt sütőtökpuding, roppanós karamelltetővel

    Karamellás sütőtökpuding

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    192
    Kalória
    3.9g
    Fehérje
    38.9g
    Szénhidrát
    3.1g
    Zsír
    Még több créme brulée

    Hát, szinte biztosra vesszük, hogy sütőtököt pudingként még nem kóstoltatok, főleg nem karamellával! Nyertünk? Pedig pont kellően édeskés és krémes állagú hozzá!
  15. Sütőben sült egyedényes gyoza

    Sütőben sült egyedényes gyoza

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    532
    Kalória
    12.2g
    Fehérje
    38.4g
    Szénhidrát
    38.1g
    Zsír
    Még több sült tészta

    Nem is vagy igazi ázsiaibatyu-rajongói, ha nem készíted el legalább egyszer otthon, házilag! Ez ráadásul sütőben sült készre.
  16. Vajas sült csirke meleg babsalátával

    Vajas sült csirke meleg babsalátával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    1646
    Kalória
    99.9g
    Fehérje
    127.3g
    Szénhidrát
    81.2g
    Zsír
    Még több sült csirke

    Ez a babsalátás csirkecomb vajjal sült finom puhára, és egy tökéletes fogás a bekuckózós hétvégékre. Több, mint laktató, utána egy tea vagy kávé, és meg is vagy!
  17. Tejszínes-kakukkfüves gombaleves

    Tejszínes-kakukkfüves gombaleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    327
    Kalória
    5.7g
    Fehérje
    15.1g
    Szénhidrát
    22.4g
    Zsír
    Még több gombaleves

    A gombákkal betelni ősszel nem lehet! Főzzünk egy lábasnyi krémes gombalevest a szezonban, és turbózzuk kakukkfűvel, tejszínnel!
  19. Csirkeaprólék-leves

    Csirkeaprólék-leves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    közepes
    692
    Kalória
    42.6g
    Fehérje
    60.8g
    Szénhidrát
    30.9g
    Zsír
    Még több húsleves

    Az olcsó húsos levesek non plus ultrája, és a maradékmentés és -felhasználás magasiskolája, melyet már a régiek is tökélyre fejlesztettek.
  20. Sütőtöktócsni

    Egyszerű sütőtöktócsni

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    74
    Kalória
    1.8g
    Fehérje
    18g
    Szénhidrát
    0.2g
    Zsír
    Még több tócsni

    A sütőtök nem csak sütőben sütve, szeletelve és mézzel csurgatva vagy krémleves formájában fincsi. Tócsnit sütöttél már belőle? Na ugye.
  21. Tányér gyöngytyúk húsleves házi csigatésztával, sárgarépával, gombával, hússal és petrezselyemmel díszítve, körülötte zöldségek és főtt hús.

    Aranyló gyöngytyúkhúsleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    608
    Kalória
    54.7g
    Fehérje
    66.2g
    Szénhidrát
    13.5g
    Zsír
    Még több húsleves

    Ez a húsleves egészen biztosan csak ünnepnapokon kerül az asztalra, kivéve persze, ha saját gyöngytyúkot tartasz otthon... Aranysárga, ízes, és lelket melengető.
  22. Linzerkarika

    Diós-birsalmás linzerkarika

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    524
    Kalória
    5.9g
    Fehérje
    65.9g
    Szénhidrát
    27.9g
    Zsír
    Még több linzer

    A linzersütés egy igazi családi program, mellyel szuperül gyakorolhatunk karácsonyra, a gyerekekkel is. Dió és birsalma került bele, ahogy azt októberben kell.
  23. Gyors és isteni vegán brownie édesburgonyából

    Gyors és isteni vegán brownie édesburgonyából

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    576
    Kalória
    15g
    Fehérje
    91.3g
    Szénhidrát
    21.2g
    Zsír
    Még több brownie

    Az édesburgonya is csúcsra van járatva ősszel és télen, és ez teljesen érthető. Tele van béta-karotinnal, rosttal, káliummal, színnel és édes ízzel, így süti is készülhet belőle!
  25. Céklacarpaccio naranccsal, fetával

    Céklacarpaccio naranccsal, fetával

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    1499
    Kalória
    22.5g
    Fehérje
    218.4g
    Szénhidrát
    57.2g
    Zsír
    Még több céklasaláta

    A céklát mindenképpen vessük be többször a konyhában, mert sokkal, de sokkal többre hivatott, mint hogy cukros-ecetes lében savanyítsuk! Ezt az olasz, fetás carpacciot nézd!
  26. Ínycsiklandó és tartalmas borscs

    Ínycsiklandó és tartalmas borscs

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    237
    Kalória
    16.4g
    Fehérje
    18g
    Szénhidrát
    9.7g
    Zsír
    Még több borscs

    A kiadós, színes, ízes céklás borscs a kelet-európai szomszédok egyik jellegzetes levese, melyet évszázadok óta készítenek. Mi is nagyon kedveljük!
  27. Sokzöldséges-csirkés-tésztás raguleves

    Sokzöldséges-csirkés-tésztás raguleves

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    350
    Kalória
    15.2g
    Fehérje
    37.4g
    Szénhidrát
    14g
    Zsír
    Még több raguleves

    A ragulevesek szezonja megérkezett, nincs végre izzasztó meleg, és többet is vagyunk otthon, van időnk főzőcskézni. Tésztás-húsos levesek rajongói, ide gyertek!
  29. Kovászos céklás kenyér

    Kovászos céklás kenyér

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    933
    Kalória
    26.5g
    Fehérje
    184.2g
    Szénhidrát
    7.3g
    Zsír
    Még több kovászos kenyér

    A cékla tipikus őszi-téli zöldségünk: színe utánozhatatlan, egészséges, jellegzetesen és organikusan földes ízű, ha pedig kovászos kenyérbe sütöd, ilyen szép színű kenyértésztát kapsz!
  32. Szőlős rétes borsodóval

    Szőlős rétes borsodóval

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    közepes
    707
    Kalória
    11g
    Fehérje
    78.2g
    Szénhidrát
    37g
    Zsír
    Még több gyümölcsös rétes

    Házi rétes szőlővel, borsodóval? A szüreti időszak abszolút tökéletes desszertje lesz, próbáljátok ki, mondjuk az előzőleg bemutatott kacsacomb után...
  33. Feketegyökér-krémleves paszternákchipsszel

    Feketegyökér-krémleves paszternákchipsszel

    adag
    Idő
    p
    Költség
    olcsó
    Nehézség
    könnyű
    157
    Kalória
    4.7g
    Fehérje
    31.8g
    Szénhidrát
    2.3g
    Zsír
    Még több zöldségkrémleves

    Ezt a krémlevest még biztosan nem próbáltad! Az októberi szezonhoz passzoló alapanyagokkal operál, érdemes megfőznöd, mert végre nem batátával vagy sütőtökkel készül, mint legtöbb társa.
  34. Feketeribizlis gin fizz Halloweenre

    Feketeribizlis gin fizz Halloweenre

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    180
    Kalória
    0.4g
    Fehérje
    23.2g
    Szénhidrát
    0.1g
    Zsír
    Még több alkoholos italok

    A halloweeni bulik növekvő népszerűsége tagadhatatlan: ezt a 18+-os koktélt érdemes kipróbálnotok, színében és ízében is tetszeni fog, ígérjük!
  37. Birsalmalekvár gyömbérrel-citrommal

    Birsalmalekvár gyömbérrel-citrommal

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    158
    Kalória
    0.5g
    Fehérje
    41.3g
    Szénhidrát
    0.1g
    Zsír
    Még több gyümölcslekvár

    A birsalmáról se felejtkezzünk meg, főzzünk belőle lekvárt, és fogyasszuk sütikkel, kenyérrel, pirítóssal, reggelire vagy uzsonnára!
  39. Virslimúmia halloweenre

    Virslimúmia halloweenre

    adag
    Idő
    p
    Költség
    megfizethető
    Nehézség
    könnyű
    374
    Kalória
    11.7g
    Fehérje
    20.3g
    Szénhidrát
    27.1g
    Zsír
    Még több töltött kifli

    A halloween elmaradhatatlan kellékei az ehető, mégis ijesztő bulifalatkák. Olcsó, kezdők által is kivitelezhető múmiák virsliből, leveles tésztából.

Ajánlott videó

5+1 gluténmentes köret, ami kevésbé hizlal, mint a fehér rizs, de legalább olyan finom

Legújabb receptek

aranygaluska

Nagyon vajas aranygaluska

Pihe-puha, szaftos kelttészta, rengeteg dió és krémes vaj, melyeket mind körbejár a citromhéj intenzív aromája: ez az aranygaluska. Ki ne szeretné ezt a desszertet, pláne egy selymes ...

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Fa vágódeszkák, tálak és kanalak szürke háttér előtt
Család

Ezt az olajat sose használd a fa vágódeszkádon, mert nem...

A fa deszkák rendkívül praktikusak és tartósak, de rendszeres használat mellett az ápolásukra külön figyelmet kell fordítani. Erre a célra az olajat ajánlják, azonban nem mindegy, milyen fajtát használsz, mert kellemetlen végeredménye lehet. Otthon Tippünk segít!

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept