Ünnepi mézeskalács
Hozzávalók
-
350 g finomliszt
-
150 g porcukor
-
1 ek mézeskalács fűszerkeverék (házi mix)
-
0.5 csomag sütőpor
-
2 db tojás
-
2 ek disznózsír
-
60 g virágméz (vegyes)
-
2 narancsból nyert narancshéj
-
1 teáskanál vanília kivonat
- 7% Fehérje
- 68% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
117g finomliszt425 kcal
-
50g porcukor194 kcal
-
0 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
37g tojás46 kcal
-
10g disznózsír90 kcal
-
20g virágméz61 kcal
-
4g narancshéj4 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 68% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
350g finomliszt1274 kcal
-
150g porcukor581 kcal
-
0 kcal
-
6g sütőpor3 kcal
-
110g tojás138 kcal
-
30g disznózsír271 kcal
-
60g virágméz182 kcal
-
12g narancshéj12 kcal
-
0 kcal
- 7% Fehérje
- 68% Szénhidrát
- 6% Zsír
-
48.5g finomliszt176 kcal
-
20.8g porcukor80 kcal
-
0 kcal
-
0.8g sütőpor0 kcal
-
15.2g tojás19 kcal
-
4.2g disznózsír37 kcal
-
8.3g virágméz25 kcal
-
1.7g narancshéj2 kcal
-
0.6g vanília kivonat0 kcal
- 7% Fehérje
- 68% Szénhidrát
- 6% Zsír
- 19% Víz
Elkészítés
- A lisztet egy széles tálba szitáljuk a porcukorral, a házi mézeskalács-fűszerkeverékkel és a sütőporral együtt.
- A poralapú hozzávalók után jöhet a tojás, a disznózsír, a vegyes virágméz, majd a végére a narancs reszelt héja és egy kis vaníliakivonat.
- Ha minden hozzávaló a tálban landolt addig gyúrjuk, míg puha állagú tésztává áll össze. A tésztát ezután félrerakjuk pár percre pihentetni, addig előkészítjük a sütőpapírt, a tepsit és 170°-ra előmelegítjük a sütőt. Ha tehetjük használjunk több tepsit, főleg, ha nagyobb adaggal készítjük, hogy ne kelljen várni, míg kihűl.
- Ezután a tésztát jól belisztezett sodródeszkára helyezzük, és kb. 1-1,5 centi vastagra nyújtjuk. Amikor már megfelelő méretű, helytakarékos módon, tetszés szerinti formákkal kiszaggatjuk.
- A mintás tésztákat a tepsire helyezzük, majd 8 percre a sütőbe rakjuk. Figyeljünk az időre, hiszen a mézeskalácsokat könnyen túl lehet sütni, amitől kemények lesznek. A legjobb, ha akkor vesszük ki őket, amikor az aljuk már elkezd pirulni, de a teteje még puha.
- Amikor elkészültek, hagyjuk őket kihűlni, majd ízlésünk szerint díszítjük őket. Ha nem fogy el frissen, zárt dobozban tároljuk őket.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 8 p
- Sütés hőfoka: 170 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Mézeskalács nélkül az ünnepek sem igazán édesek, a megfelelő recept megtalálása azonban nem könnyű feladat. Hogy ráleljünk az igazira, érdemes kísérletezni - ez a recept is így formálódott és alakult, hogy végül a narancshéjjal kiegészülve az egész családot levegye a lábáról.
A mézeskalács nem pusztán egy egyszerű sütemény, hanem egy komplex ízű darabka a gasztrotörténelemből. Mi sem jobb példa erre, mint hogy hány fűszeres, mézzel készült édességfélét illethetünk ezzel a névvel: a lebkuchent, a puszedlit, a svéd pepparkakort, a gyömbérkekszet és a spekulatius-t (mesekeksz) egyaránt szoktuk mézeskalácsnak hívni.
A leggyakrabban azonban a mézeskalács szó kapcsán a ropogós, barna tésztájú, vékonyra nyújtott és formára kiszurkált kekszekre gondolunk. A maihoz hasonló mézes-fűszeres süteményeket már az ókorban is sütöttek a görögök és a rómaiak, főként ünnepekre, a középkorban pedig már a vásárok elmaradhatatlan kelléke lett. Dekorálni már ekkor is divat volt a kekszeket, a tésztájuk azonban mézzel, mandulával és zsemlemorzsával készült - a liszt és a tojás csak később került bele.
Variációk egy témára:
Így lesz tökéletes a mézeskalács
- A jó mézeskalács ismertetője, hogy kellemesen fűszeres: bolti keverék helyett használjunk házi keveréket, így a saját ízlésünkre szabhatjuk.
- A fűszerek mellett keverjük kevés friss citrushéjat is a tésztába, csodákat tesz vele!
- Nyilván nem hagyható el a süteményből a névadó méz, emellett azonban cukrot is kell tenni a süteménybe. Ez lehet por- vagy kristálycukor (ha puha és lágy tésztát szeretnénk), de akár sötétebb nádcukorral vagy melasszal is készíthetjük (így mélyebb ízű és sötétebb színű lesz).
- Apropó szín: ha sötét színű tésztát szeretnék, kevés kakaóport a tésztához keverve javíthatunk a szaturáción és az ízének is jót fog tenni.
- Keverjünk zsiradékot is a tésztához, a legjobb választás a vaj vagy zsír, ami egyszerre ad neki jó textúrát és kölcsönöz finom ízt.
A vegán mézeskalács sem lehetetlen küldetés
Mentes mézeskalácsreceptek: