r
Nosalty Logó
édes süti mézeskalács

Ünnepi mézeskalács

Ünnepi mézeskalács
Nosalty
Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

821
Kalória
16.2g
Fehérje
157.2g
Szénhidrát
14.2g
Zsír
44.9g
Víz
129.5g
Koleszterin
3.6g
Élelmi rost
66.8g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 68% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 821 kcal
  • 7% Fehérje
  • 68% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 2461 kcal
  • 7% Fehérje
  • 68% Szénhidrát
  • 6% Zsír
Összesen 339 kcal
  • 7% Fehérje
  • 68% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 19% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    16.2 g

Zsír

  • Összesen
    14.2 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    130 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    874.5 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    50 mg
  • Kálcium
    191 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    390 mg
  • Nátrium
    207 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    157.2 g
  • Cukor
    67 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    44.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    52 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    37 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    47 micro
  • Kolin:
    112 mg
  • Retinol - A vitamin:
    52 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    183 micro
Összesen 821 kcal
  • 7% Fehérje
  • 68% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 19% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    48.7 g

Zsír

  • Összesen
    42.7 g
  • Telített zsírsav
    15 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    17 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    389 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2623.5 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    150 mg
  • Kálcium
    573 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    95 mg
  • Foszfor
    1170 mg
  • Nátrium
    622 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    471.6 g
  • Cukor
    200 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    134.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    157 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    17 mg
  • D vitamin:
    110 micro
  • K vitamin:
    1 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    141 micro
  • Kolin:
    337 mg
  • Retinol - A vitamin:
    155 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    550 micro
Összesen 2461 kcal
  • 7% Fehérje
  • 68% Szénhidrát
  • 6% Zsír
  • 19% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    6.7 g

Zsír

  • Összesen
    5.9 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    54 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    363.4 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    21 mg
  • Kálcium
    79 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    13 mg
  • Foszfor
    162 mg
  • Nátrium
    86 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    65.3 g
  • Cukor
    28 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    18.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    22 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    15 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    47 mg
  • Retinol - A vitamin:
    21 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    0 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    76 micro
Összesen 339 kcal

Elkészítés

  1. A lisztet egy széles tálba szitáljuk a porcukorral, a házi mézeskalács-fűszerkeverékkel és a sütőporral együtt.
  2. A poralapú hozzávalók után jöhet a tojás, a disznózsír, a vegyes virágméz, majd a végére a narancs reszelt héja és egy kis vaníliakivonat.
  3. Ha minden hozzávaló a tálban landolt addig gyúrjuk, míg puha állagú tésztává áll össze. A tésztát ezután félrerakjuk pár percre pihentetni, addig előkészítjük a sütőpapírt, a tepsit és 170°-ra előmelegítjük a sütőt. Ha tehetjük használjunk több tepsit, főleg, ha nagyobb adaggal készítjük, hogy ne kelljen várni, míg kihűl.
  4. Ezután a tésztát jól belisztezett sodródeszkára helyezzük, és kb. 1-1,5 centi vastagra nyújtjuk. Amikor már megfelelő méretű, helytakarékos módon, tetszés szerinti formákkal kiszaggatjuk.
  5. A mintás tésztákat a tepsire helyezzük, majd 8 percre a sütőbe rakjuk. Figyeljünk az időre, hiszen a mézeskalácsokat könnyen túl lehet sütni, amitől kemények lesznek. A legjobb, ha akkor vesszük ki őket, amikor az aljuk már elkezd pirulni, de a teteje még puha.
  6. Amikor elkészültek, hagyjuk őket kihűlni, majd ízlésünk szerint díszítjük őket. Ha nem fogy el frissen, zárt dobozban tároljuk őket.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 8 p
  • Sütés hőfoka: 170 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

Mézeskalács nélkül az ünnepek sem igazán édesek, a megfelelő recept megtalálása azonban nem könnyű feladat. Hogy ráleljünk az igazira, érdemes kísérletezni - ez a recept is így formálódott és alakult, hogy végül a narancshéjjal kiegészülve az egész családot levegye a lábáról.

A mézeskalács nem pusztán egy egyszerű sütemény, hanem egy komplex ízű darabka a gasztrotörténelemből. Mi sem jobb példa erre, mint hogy hány fűszeres, mézzel készült édességfélét illethetünk ezzel a névvel: a lebkuchent, a puszedlit, a svéd pepparkakort, a gyömbérkekszet és a spekulatius-t (mesekeksz) egyaránt szoktuk mézeskalácsnak hívni.

A leggyakrabban azonban a mézeskalács szó kapcsán a ropogós, barna tésztájú, vékonyra nyújtott és formára kiszurkált kekszekre gondolunk. A maihoz hasonló mézes-fűszeres süteményeket már az ókorban is sütöttek a görögök és a rómaiak, főként ünnepekre, a középkorban pedig már a vásárok elmaradhatatlan kelléke lett. Dekorálni már ekkor is divat volt a kekszeket, a tésztájuk azonban mézzel, mandulával és zsemlemorzsával készült - a liszt és a tojás csak később került bele.

Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal
Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal

Variációk egy témára:

Így lesz tökéletes a mézeskalács

  • A jó mézeskalács ismertetője, hogy kellemesen fűszeres: bolti keverék helyett használjunk házi keveréket, így a saját ízlésünkre szabhatjuk.
  • A fűszerek mellett keverjük kevés friss citrushéjat is a tésztába, csodákat tesz vele!
  • Nyilván nem hagyható el a süteményből a névadó méz, emellett azonban cukrot is kell tenni a süteménybe. Ez lehet por- vagy kristálycukor (ha puha és lágy tésztát szeretnénk), de akár sötétebb nádcukorral vagy melasszal is készíthetjük (így mélyebb ízű és sötétebb színű lesz).
  • Apropó szín: ha sötét színű tésztát szeretnék, kevés kakaóport a tésztához keverve javíthatunk a szaturáción és az ízének is jót fog tenni.
  • Keverjünk zsiradékot is a tésztához, a legjobb választás a vaj vagy zsír, ami egyszerre ad neki jó textúrát és kölcsönöz finom ízt.
Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal
Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal

A vegán mézeskalács sem lehetetlen küldetés

Méz helyett használjunk sötét színű, sűrű datolyaszirupot, ezzel helyttesíti legjobban állagra és ízrre. A legtöbb hagyományos mézeskalácsba kerül vaj és tojás is, ezeket margarinnal illetve 1-2 kanál lenmaglisztből és vízből kikevert, úgynevezett "lentojással" érdemes pótolni.

Mentes mézeskalácsreceptek:

Hasonló receptek

Összes mézeskalács
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Mézeskalács
mézeskalács

Svéd mézeskalács

Ha a ropogós mézeskalácsok rabjai vagytok, akkor mindenképpen készítsétek el ezt a sötétbarna svéd csodakekszet, mert mennyeien fűszeres és csodásan ropog! Falatozhatjuk magában az ...

Rosanics Petra
Brownie
brownie

Legszaftosabb brownie

Íme egy brownie-recept, amit pont olyan, mint amilyennek lennie kell: masszív, kiadós, ragacsos, és nagyon csokis. Bárki használhatja alapnak! Az is, aki először készíti, és az is, aki ...

Gerzsenyi Flóra

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept