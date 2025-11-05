Ünnepi mézeskalács

A mézeskalács nem pusztán egy egyszerű sütemény, hanem egy komplex ízű darabka a gasztrotörténelemből. Mi sem jobb példa erre, mint hogy hány fűszeres, mézzel készült édességfélét illethetünk ezzel a névvel: a lebkuchent, a puszedlit, a svéd pepparkakort, a gyömbérkekszet és a spekulatius-t (mesekeksz) egyaránt szoktuk mézeskalácsnak hívni.

A leggyakrabban azonban a mézeskalács szó kapcsán a ropogós, barna tésztájú, vékonyra nyújtott és formára kiszurkált kekszekre gondolunk. A maihoz hasonló mézes-fűszeres süteményeket már az ókorban is sütöttek a görögök és a rómaiak, főként ünnepekre, a középkorban pedig már a vásárok elmaradhatatlan kelléke lett. Dekorálni már ekkor is divat volt a kekszeket, a tésztájuk azonban mézzel, mandulával és zsemlemorzsával készült - a liszt és a tojás csak később került bele.

Puha mézeskalácsfigurák színes mintákkal

Variációk egy témára:

Így lesz tökéletes a mézeskalács

A jó mézeskalács ismertetője, hogy kellemesen fűszeres: bolti keverék helyett használjunk házi keveréket, így a saját ízlésünkre szabhatjuk.

A fűszerek mellett keverjük kevés friss citrushéjat is a tésztába, csodákat tesz vele!

Nyilván nem hagyható el a süteményből a névadó méz, emellett azonban cukrot is kell tenni a süteménybe. Ez lehet por- vagy kristálycukor (ha puha és lágy tésztát szeretnénk), de akár sötétebb nádcukorral vagy melasszal is készíthetjük (így mélyebb ízű és sötétebb színű lesz).

Apropó szín: ha sötét színű tésztát szeretnék, kevés kakaóport a tésztához keverve javíthatunk a szaturáción és az ízének is jót fog tenni.

Keverjünk zsiradékot is a tésztához, a legjobb választás a vaj vagy zsír, ami egyszerre ad neki jó textúrát és kölcsönöz finom ízt.

A vegán mézeskalács sem lehetetlen küldetés Méz helyett használjunk sötét színű, sűrű datolyaszirupot, ezzel helyttesíti legjobban állagra és ízrre. A legtöbb hagyományos mézeskalácsba kerül vaj és tojás is, ezeket margarinnal illetve 1-2 kanál lenmaglisztből és vízből kikevert, úgynevezett "lentojással" érdemes pótolni.

Mentes mézeskalácsreceptek: