Téli orjaleves lassú tűzön főzve
Hozzávalók
-
1 kg sertés karajcsont (húsos)
-
500 g sertésborda (vagy a gerinc csontos, húsos része, bőrrel együtt)
-
1 közepes fej vöröshagyma (héjastul, megmosva)
-
4 db sárgarépa
-
2 db fehérrépa
-
1 kis db zeller (zöldjével együtt)
-
1 kis db karalábé
-
3 gerezd fokhagyma (opcionális)
-
5 db kelbimbó (vagy pár rózsa karfiol - opcionális, de vidéken gyakran került bele)
-
1 csokor petrezselyem
-
15 szem fekete bors
-
só ízlés szerint
-
4 l víz
-
15 g csigatészta (vagy cérnametélt, eperlevél a tálaláshoz)
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
167g sertés karajcsont0 kcal
-
83g sertésborda106 kcal
-
15g vöröshagyma5 kcal
-
53g sárgarépa19 kcal
-
30g fehérrépa19 kcal
-
27g zeller10 kcal
-
30g karalábé6 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
16g kelbimbó6 kcal
-
8g petrezselyem3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
667g víz0 kcal
-
3g csigatészta9 kcal
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
1000g sertés karajcsont0 kcal
-
500g sertésborda638 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
320g sárgarépa117 kcal
-
180g fehérrépa115 kcal
-
160g zeller58 kcal
-
180g karalábé36 kcal
-
9g fokhagyma12 kcal
-
95g kelbimbó37 kcal
-
45g petrezselyem16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
4000g víz0 kcal
-
15g csigatészta56 kcal
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 1% Zsír
-
15.2g sertés karajcsont0 kcal
-
7.6g sertésborda10 kcal
-
1.4g vöröshagyma0 kcal
-
4.9g sárgarépa2 kcal
-
2.7g fehérrépa2 kcal
-
2.4g zeller1 kcal
-
2.7g karalábé1 kcal
-
0.1g fokhagyma0 kcal
-
1.4g kelbimbó1 kcal
-
0.7g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
60.7g víz0 kcal
-
0.2g csigatészta1 kcal
- 2% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 1% Zsír
- 95% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
α-karotin
Fehérje
-
Összesen 15.7 g
Zsír
-
Összesen 6.1 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 43 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 536 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 24 mg
-
Kálcium 94 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 54 mg
-
Foszfor 227 mg
-
Nátrium 132 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 18 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 844.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 435 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 46 mg
-
D vitamin: 13 micro
-
K vitamin: 170 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 5 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 60 micro
-
Kolin: 49 mg
-
Retinol - A vitamin: 1 micro
-
α-karotin 1651 micro
-
β-karotin 4381 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 767 micro
Elkészítés
- Az orját hideg vízben alaposan megmossuk. Ha friss vágásból származik, érdemes leforrázni: forrásban lévő vízbe dobjuk 2–3 percre, majd hideg vízzel leöblítjük. Ez segít, hogy a leves tisztább maradjon.
- Az orját hideg vízbe tesszük (kb. 4 liter), és lassan, kis lángon kezdjük melegíteni. Fontos, hogy ne forraljuk fel hirtelen, a jó orjaleves titka a lassú főzés. Ahogy melegszik, kanállal leszedjük a habot, ami a tetején képződik.
- Mikor a hab már elfőtt, hozzáadjuk a héjastul hagyott vöröshagymát, fokhagymát, a zöldségeket (nagyobb darabokra vágva), a borsot és a sót. A zöldségeket egészben is hagyhatjuk, így nem zavarják meg a leves tisztaságát.
- Lefedve, nagyon kis lángon (alig gyöngyözve) főzzük 2,5–3 órán át, amíg a hús teljesen megpuhul, a csontokról szinte leomlik, és a leves aranyszínűvé válik. Közben ne kevergessük, legfeljebb időnként kicsit megmozgatod a fazekat.
- A kész levest sűrű szűrőn átszűrjük. A zöldségeket és a főtt húst külön tálra szedjük A levesbe frissen aprított petrezselyemzöldet szórunk, és forrón tálaljuk, lehetőleg csigatésztával vagy cérnametélttel.
- A csontos főtt orjahúst külön adják a leves mellé, tormával, mustárral, friss kenyérrel. Sok helyen a húsleves után második fogásként ezt szolgálják fel, főtt krumplival vagy mártással.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
- Főzés ideje: 180 p
Ez az orjaleves igazi időutazás a nagymama konyhájába: lassan fő, csontból, zöldségből és szeretetből. Aranyló, telt ízű leves, amit disznóvágáskor vagy vasárnapi ebédre is érdemes megfőzni.
Van egy leves, amit a nagymamáink még pontosan tudtak főzni, mi viszont hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert nem fér bele a "gyorsan valami finomat" kategóriába. Ez az orjaleves, a magyar vidéki konyha egyik legmélyebb, legőszintébb fogása, ami nem csupán étel, hanem idő, türelem és hagyomány egy fazékban.
Mi is az az orja?
Aki nem disznóvágások közelében nőtt fel, annak az „orja” szó elsőre talán semmit sem mond. Pedig ez nem más, mint a sertés gerinccsontos része, vagyis az a csontos-húsos alapanyag, amiből a régi háziasszonyok a legízesebb leveseket főzték. Az orjában benne van minden, amit a jó leves kíván: csont, velő, egy kevés zsíros hús és bőr, amelyek együtt adják azt a mély, telt ízt, amitől a lé aranyló és selymes lesz.
Tudtad, hogy az orjaleves a disznóvágásból született?
A karajra bontásnál a disznót „rendfára” akasztották, majd miután eltávolították a belsőségeket, hentesbárddal hosszában kettéhasították a gerincoszlopot. Így két, szép hosszú karajdarab született, innen kapta a módszer a nevét.
Az orjára bontás ezzel szemben másképp zajlott: a disznót hasra fektették, és egy éles bontókéssel, jobbról balra haladva, a gerinc két oldalán végigvágták a szalonnát. Ez volt a disznóvágás egyik legizgalmasabb pillanata, mert ha a szalonna szépen szétfutott a vágás mentén, az azt jelentette, hogy bőven lesz zsír az egész rokonságnak a télre.
A vágás után a hentes kiemelte a gerincoszlopot – vagyis az orját – a hátszínnel együtt, és ebből főzték meg a zamatos, selymes orjalevest, amit semmilyen más hús nem tudott pótolni. Ezt az ízt csak a sertés orjából lehetett kihozni, a marhahús soha nem adott ilyen telt, házias aromát.
A lassú főzés művészete
Az orjaleves nem az a leves, amit fél óra alatt összedobsz. Ez a leves türelemre tanít: kis lángon, gyöngyözve fő 2–3 órán át, miközben az egész lakás megtelik azzal a jellegzetes, megnyugtató illattal, amitől az embernek kedve támad vasárnapot csinálni a hét bármely napjából. A lassú főzés pedig nemcsak technika, hanem filozófia is: a régi, lassabb életmód, amikor még volt idő odafigyelni az ételre, és a fazékban fortyogó leves közben beszélgetett a család.
A jó orjaleves titkai
A titok nem bonyolult: jó minőségű, friss orja kell (lehetőleg házi sertésből), hideg víz, rengeteg zöldség, és semmi kapkodás. A héjastul főzött hagyma adja meg a leves szép színét, a fokhagyma és az egész borsszemek az alapízét.
Aki pedig igazán falusi módon szeretné, az a végén nemcsak tésztával tálalja, hanem a csontos főtt húst is melléteszi tormával, mustárral, friss kenyérrel. Ez a fajta étkezés nem a díszítésről szól, hanem a valódi, laktató, szeretettel főzött ételekről.
Az orjaleves egy kicsit az idő íze: emlékeztet arra, hogy a jó ételhez nem mindig kell különleges hozzávaló, elég, ha hagyjuk, hogy az alapanyag megmutassa magát. A modern konyhában, ahol minden a gyorsaságról és hatékonyságról szól, az orjaleves pont az ellentéte: lassú, nyugodt, házias.
Egy kanál belőle, és máris érzed, miért volt régen ez a disznóvágások nyitó fogása: erőt adott, átmelegített, és összehozta az embereket.
Nem véletlen, hogy a régi falusi házakban a „levesillat” volt a vasárnap legbiztosabb jele. Az orjaleves nem trendi, nem fotogén, de lélekkel teli étel, pont olyan, amiből egy tányér után is úgy érzed, megérkeztél.
Tipp:
Recept és fotók: Hering András / @andrishering