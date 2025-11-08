r
Téli orjaleves lassú tűzön főzve

Téli orjaleves lassú tűzön főzve
Hering András
Házi orjaleves csontos hússal, répával és petrezselyemmel tálalva, porcelántányérban, mellette főtt zöldségek, tészta és fokhagymamártás egy falusi ebédasztalon.
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

185
Kalória
15.7g
Fehérje
18g
Szénhidrát
6.1g
Zsír
844.2g
Víz
43.1g
Koleszterin
4.9g
Élelmi rost
5.5g
Cukor
  • 2% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 1% Zsír
TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • α-karotin

Fehérje

  • Összesen
    15.7 g

Zsír

  • Összesen
    6.1 g
  • Telített zsírsav
    2 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    43 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    536 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    24 mg
  • Kálcium
    94 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    54 mg
  • Foszfor
    227 mg
  • Nátrium
    132 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    18 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    5 mg

Víz

  • Összesen
    844.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    435 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    46 mg
  • D vitamin:
    13 micro
  • K vitamin:
    170 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    60 micro
  • Kolin:
    49 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1 micro
  • α-karotin
    1651 micro
  • β-karotin
    4381 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    767 micro
Fehérje

  • Összesen
    94.1 g

Zsír

  • Összesen
    36.5 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    14 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    259 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3216 g
  • Cink
    10 mg
  • Szelén
    144 mg
  • Kálcium
    566 mg
  • Vas
    10 mg
  • Magnézium
    325 mg
  • Foszfor
    1361 mg
  • Nátrium
    794 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    2 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    107.8 g
  • Cukor
    33 mg
  • Élelmi rost
    30 mg

Víz

  • Összesen
    5065 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    2610 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    7 mg
  • C vitamin:
    278 mg
  • D vitamin:
    79 micro
  • K vitamin:
    1018 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    33 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    361 micro
  • Kolin:
    294 mg
  • Retinol - A vitamin:
    8 micro
  • α-karotin
    9908 micro
  • β-karotin
    26285 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    3 micro
  • Lut-zea
    4600 micro
Fehérje

  • Összesen
    1.4 g

Zsír

  • Összesen
    0.6 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    4 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    48.8 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    9 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    5 mg
  • Foszfor
    21 mg
  • Nátrium
    12 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.6 g
  • Cukor
    0 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    76.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    40 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    4 mg
  • D vitamin:
    1 micro
  • K vitamin:
    15 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    4 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    150 micro
  • β-karotin
    399 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    70 micro
Elkészítés

  1. Az orját hideg vízben alaposan megmossuk. Ha friss vágásból származik, érdemes leforrázni: forrásban lévő vízbe dobjuk 2–3 percre, majd hideg vízzel leöblítjük. Ez segít, hogy a leves tisztább maradjon.
  2. Az orját hideg vízbe tesszük (kb. 4 liter), és lassan, kis lángon kezdjük melegíteni. Fontos, hogy ne forraljuk fel hirtelen, a jó orjaleves titka a lassú főzés. Ahogy melegszik, kanállal leszedjük a habot, ami a tetején képződik.
  3. Mikor a hab már elfőtt, hozzáadjuk a héjastul hagyott vöröshagymát, fokhagymát, a zöldségeket (nagyobb darabokra vágva), a borsot és a sót. A zöldségeket egészben is hagyhatjuk, így nem zavarják meg a leves tisztaságát.
  4. Lefedve, nagyon kis lángon (alig gyöngyözve) főzzük 2,5–3 órán át, amíg a hús teljesen megpuhul, a csontokról szinte leomlik, és a leves aranyszínűvé válik. Közben ne kevergessük, legfeljebb időnként kicsit megmozgatod a fazekat.
  5. A kész levest sűrű szűrőn átszűrjük. A zöldségeket és a főtt húst külön tálra szedjük A levesbe frissen aprított petrezselyemzöldet szórunk, és forrón tálaljuk, lehetőleg csigatésztával vagy cérnametélttel.
  6. A csontos főtt orjahúst külön adják a leves mellé, tormával, mustárral, friss kenyérrel. Sok helyen a húsleves után második fogásként ezt szolgálják fel, főtt krumplival vagy mártással.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
  • Főzés ideje: 180 p
További kipróbált receptek

Ez az orjaleves igazi időutazás a nagymama konyhájába: lassan fő, csontból, zöldségből és szeretetből. Aranyló, telt ízű leves, amit disznóvágáskor vagy vasárnapi ebédre is érdemes megfőzni.

Házi orjaleves csontos hússal, répával és petrezselyemmel tálalva, porcelántányérban, mellette főtt zöldségek, tészta és fokhagymamártás egy falusi ebédasztalon.
Falusi orjaleves, ahogy a nagymama főzte.
Hering András

Van egy leves, amit a nagymamáink még pontosan tudtak főzni, mi viszont hajlamosak vagyunk elfelejteni, mert nem fér bele a "gyorsan valami finomat" kategóriába. Ez az orjaleves, a magyar vidéki konyha egyik legmélyebb, legőszintébb fogása, ami nem csupán étel, hanem idő, türelem és hagyomány egy fazékban.

Mi is az az orja?

Aki nem disznóvágások közelében nőtt fel, annak az „orja” szó elsőre talán semmit sem mond. Pedig ez nem más, mint a sertés gerinccsontos része, vagyis az a csontos-húsos alapanyag, amiből a régi háziasszonyok a legízesebb leveseket főzték. Az orjában benne van minden, amit a jó leves kíván: csont, velő, egy kevés zsíros hús és bőr, amelyek együtt adják azt a mély, telt ízt, amitől a lé aranyló és selymes lesz.

Tudtad, hogy az orjaleves a disznóvágásból született?

Az orjaleves a disznóvágások kihagyhatatlan fogása volt, és szorosan összefüggött azzal, hogyan bontották fel a disznót. Régen ugyanis kétféle bontási mód volt elterjedt: a karajra bontás és az orjára bontás.
A karajra bontásnál a disznót „rendfára” akasztották, majd miután eltávolították a belsőségeket, hentesbárddal hosszában kettéhasították a gerincoszlopot. Így két, szép hosszú karajdarab született, innen kapta a módszer a nevét.
Az orjára bontás ezzel szemben másképp zajlott: a disznót hasra fektették, és egy éles bontókéssel, jobbról balra haladva, a gerinc két oldalán végigvágták a szalonnát. Ez volt a disznóvágás egyik legizgalmasabb pillanata, mert ha a szalonna szépen szétfutott a vágás mentén, az azt jelentette, hogy bőven lesz zsír az egész rokonságnak a télre.
A vágás után a hentes kiemelte a gerincoszlopot – vagyis az orját – a hátszínnel együtt, és ebből főzték meg a zamatos, selymes orjalevest, amit semmilyen más hús nem tudott pótolni. Ezt az ízt csak a sertés orjából lehetett kihozni, a marhahús soha nem adott ilyen telt, házias aromát.

A lassú főzés művészete

Az orjaleves nem az a leves, amit fél óra alatt összedobsz. Ez a leves türelemre tanít: kis lángon, gyöngyözve fő 2–3 órán át, miközben az egész lakás megtelik azzal a jellegzetes, megnyugtató illattal, amitől az embernek kedve támad vasárnapot csinálni a hét bármely napjából. A lassú főzés pedig nemcsak technika, hanem filozófia is: a régi, lassabb életmód, amikor még volt idő odafigyelni az ételre, és a fazékban fortyogó leves közben beszélgetett a család.

A jó orjaleves titkai

A titok nem bonyolult: jó minőségű, friss orja kell (lehetőleg házi sertésből), hideg víz, rengeteg zöldség, és semmi kapkodás. A héjastul főzött hagyma adja meg a leves szép színét, a fokhagyma és az egész borsszemek az alapízét.
Aki pedig igazán falusi módon szeretné, az a végén nemcsak tésztával tálalja, hanem a csontos főtt húst is melléteszi tormával, mustárral, friss kenyérrel. Ez a fajta étkezés nem a díszítésről szól, hanem a valódi, laktató, szeretettel főzött ételekről.

Házi orjaleves csontos hússal, répával és petrezselyemmel tálalva, porcelántányérban, mellette főtt zöldségek, tészta és fokhagymamártás egy falusi ebédasztalon.
Csontos ízorgia - hagyományos orjaleves.
Hering András

Az orjaleves egy kicsit az idő íze: emlékeztet arra, hogy a jó ételhez nem mindig kell különleges hozzávaló, elég, ha hagyjuk, hogy az alapanyag megmutassa magát. A modern konyhában, ahol minden a gyorsaságról és hatékonyságról szól, az orjaleves pont az ellentéte: lassú, nyugodt, házias.

Egy kanál belőle, és máris érzed, miért volt régen ez a disznóvágások nyitó fogása: erőt adott, átmelegített, és összehozta az embereket.

Házi orjaleves csontos hússal, répával és petrezselyemmel tálalva, porcelántányérban, mellette főtt zöldségek, tészta és fokhagymamártás egy falusi ebédasztalon.
Hétvégi orjaleves házi csigatésztával.
Hering András

Nem véletlen, hogy a régi falusi házakban a „levesillat” volt a vasárnap legbiztosabb jele. Az orjaleves nem trendi, nem fotogén, de lélekkel teli étel, pont olyan, amiből egy tányér után is úgy érzed, megérkeztél.

Tipp:

A hagyományos orjaleves nem erős, nem csípős, viszont zsírosabb, mint más levesek. Ha igazán „vidéki ízvilágra” vágysz, használj házias, kicsit zsírosabb sertést, és ne kapkodj, a jó orjaleves kulcsa az idő és a türelem.

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

