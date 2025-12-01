Elárulta a Lidl, az Aldi és a Spar, lehet-e saját szatyorba pakolni üzleteikben

Nincs általános szabály arra, hogy a boltokban mibe kell pakolni a megvásárolandó termékeket. Van, ahol ki van írva, hogy kötelező a bolti kosarat vagy kocsit használni, míg másutt akár a kezedbe is foghatsz mindent, így végigszaladva az üzleten, ha csak pár dologért ugrottál be. Lássuk, milyen saját szabály él a Lidlben, Aldiban, Sparban, Tescóban és Pennyben!