Rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással

Vénusz
Rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással
adag
Idő
p
Költség
megfizethető
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A kacsához

A túrófánkhoz

A mártáshoz

2101
Kalória
93.1g
Fehérje
75.4g
Szénhidrát
155.9g
Zsír
475.2g
Víz
491.4g
Koleszterin
4.5g
Élelmi rost
20.8g
Cukor
  • 12% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 20% Zsír

A kacsához

A túrófánkhoz

A mártáshoz

Összesen 2101 kcal
  • 12% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 20% Zsír

A kacsához

A túrófánkhoz

A mártáshoz

Összesen 8404 kcal
  • 12% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 20% Zsír

A kacsához

A túrófánkhoz

A mártáshoz

Összesen 257 kcal
  • 12% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 59% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Cink
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    93.1 g

Zsír

  • Összesen
    155.9 g
  • Telített zsírsav
    31 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    65 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    46 g
  • Koleszterin
    491 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2569.2 g
  • Cink
    171 mg
  • Szelén
    83 mg
  • Kálcium
    226 mg
  • Vas
    137 mg
  • Magnézium
    121 mg
  • Foszfor
    1168 mg
  • Nátrium
    650 mg
  • Réz
    7 mg
  • Mangán
    6 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    75.4 g
  • Cukor
    21 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    475.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    1
  • A vitamin (RAE):
    215 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    49 mg
  • C vitamin:
    27 mg
  • D vitamin:
    45 micro
  • K vitamin:
    47 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    17 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    77 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    23 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    143 micro
  • Kolin:
    358 mg
  • Retinol - A vitamin:
    194 micro
  • α-karotin
    27 micro
  • β-karotin
    213 micro
  • β-crypt
    40 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    233 micro
Összesen 2101 kcal
  • 12% Fehérje
  • 9% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 59% Víz

Összesen 257 kcal

Elkészítés

A kacsához

  1. A kacsa bőrét vágjuk be, ügyelve arra, hogy ne vágjunk bele a húsba.
  2. Fordítsuk meg, a húsos felét fűszerezzük, és locsoljuk meg a Vénusz PLUSZ fokhagymás fűszerolajával.
  3. A bőrös felével lefele tegyük forró serpenyőbe, pirítsuk meg, és dobjunk mellé egy gerezd fokhagymát és egy szál kakukkfüvet. Ha megpirult, és kisült belőle a zsír, fordítsuk meg, és pirítsuk meg a húsos oldalát is, majd tegyük előmelegített sütőbe kb. 10-12 percre.
  4. Miután kivettük a sütőből, hagyjuk pihenni.

A túrófánkhoz

  1. Az olajat kezdjük el lassan felmelegíteni egy mélyebb serpenyőben.
  2. A tésztához tegyünk minden hozzávalót egy keverőtálba, majd gyúrjuk össze. Kilisztezett felületen nyújtsuk kb. 1 ujjnyi vastagra. Karácsonyi kiszúróval szúrjuk ki a fánkokat.
  3. Az olaj ne legyen túl forró, mikor beletesszük a fánkokat, és sütés közben forgassuk őket, hogy szépen átsüljön a belsejük is. Mikor elkészültek, szedjük papírtörlőre őket.

A mártáshoz

  1. Az aszalt szilvát áztassuk be forró vízbe, felhasználás előtt kb. 10 perccel.
  2. A cukrot szórjuk a kacsa visszamaradt zsírjába, hagyjuk kissé megkaramellizálódni, majd dobjuk rá az apróra vágott hagymát, és dinszteljük meg.
  3. Mikor kész a hagyma, tegyük hozzá a kissé kinyomkodott szilvát is, öntsük fel a vörösborral és a vízzel, továbbá fűszerezzük a fahéjjal, a kakukkfűvel, a szójaszósszal, végül sózzuk, borsozzuk. Forraljuk pár percig.
  4. Miután összeforraltuk a mártást, vegyük ki belőle a fahéjrudat és a kakukkfüvet, és robotgép segítségével pürésítsük le. Ha túl sűrűnek találjuk, adjunk még hozzá vizet, és fűszerezzük újra.
  5. A húst vágjuk fel, tálaljunk mellé a fánkból és a mártásból. A mártáshoz használt vörösbor kiválóan passzol az ételhez.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Sütés ideje: 10 p
  • Sütés hőfoka: 190 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
Karácsony alkalmával szeretnénk valami különlegeset tálalni az asztalra. Ez a sós túrófánk nem egy mindennapi köret, és nem is gondolnánk, mennyire jól passzol a sült húsokhoz is. Ezúttal rozé kacsát sütöttünk, ami alapvetően egy finom, szaftos hús, de hogy még ízletesebbé varázsoljuk, készítsünk hozzá mártást is: mi egy vörösboros szilvamártást dobtunk össze percek alatt, amely igazán karácsonyivá tette.

Hozzávalók
Elkészítés

