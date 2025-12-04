Rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással
Hozzávalók
A kacsához
-
4 közepes db kacsamell
-
-
bors ízlés szerint
-
4 ek repceolaj (Vénusz PLUSZ fokhagymás fűszerolaj)
-
1 gerezd fokhagyma
-
1 szál kakukkfű
A túrófánkhoz
-
250 g tehéntúró
-
200 g finomliszt
-
140 g tejföl
-
3 db tojássárgája
-
-
1 kk sütőpor
-
petrezselyem ízlés szerint
-
5 dl napraforgó olaj (Vénusz sütőolaj a sütéshez)
A mártáshoz
-
1 kis db vöröshagyma
-
150 g aszalt szilva (beáztatott)
-
1 ek barna cukor
-
150 ml vörösbor (száraz)
-
150 ml víz
-
1 db fahéjrúd
-
1 szál kakukkfű
-
-
bors ízlés szerint
-
2 ek szójaszósz
A kacsához
-
1600g kacsamell2160 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
40g repceolaj354 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
3g kakukkfű3 kcal
A túrófánkhoz
-
250g tehéntúró368 kcal
-
200g finomliszt728 kcal
-
140g tejföl277 kcal
-
60g tojássárgája193 kcal
-
0 kcal
-
2g sütőpor1 kcal
-
0 kcal
-
425g napraforgó olaj3757 kcal
A mártáshoz
-
50g vöröshagyma18 kcal
-
150g aszalt szilva360 kcal
-
10g barna cukor38 kcal
-
150g vörösbor128 kcal
-
150g víz0 kcal
-
0 kcal
-
3g kakukkfű3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
20g szójaszósz12 kcal
- 59% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Cink
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 93.1 g
Zsír
-
Összesen 155.9 g
-
Telített zsírsav 31 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 65 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 46 g
-
Koleszterin 491 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2569.2 g
-
Cink 171 mg
-
Szelén 83 mg
-
Kálcium 226 mg
-
Vas 137 mg
-
Magnézium 121 mg
-
Foszfor 1168 mg
-
Nátrium 650 mg
-
Réz 7 mg
-
Mangán 6 mg
Szénhidrát
-
Összesen 75.4 g
-
Cukor 21 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 475.2 g
Vitaminok
-
Összesen 1
-
A vitamin (RAE): 215 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 49 mg
-
C vitamin: 27 mg
-
D vitamin: 45 micro
-
K vitamin: 47 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 17 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 77 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 23 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 143 micro
-
Kolin: 358 mg
-
Retinol - A vitamin: 194 micro
-
α-karotin 27 micro
-
β-karotin 213 micro
-
β-crypt 40 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 233 micro
Elkészítés
A kacsához
- A kacsa bőrét vágjuk be, ügyelve arra, hogy ne vágjunk bele a húsba.
- Fordítsuk meg, a húsos felét fűszerezzük, és locsoljuk meg a Vénusz PLUSZ fokhagymás fűszerolajával.
- A bőrös felével lefele tegyük forró serpenyőbe, pirítsuk meg, és dobjunk mellé egy gerezd fokhagymát és egy szál kakukkfüvet. Ha megpirult, és kisült belőle a zsír, fordítsuk meg, és pirítsuk meg a húsos oldalát is, majd tegyük előmelegített sütőbe kb. 10-12 percre.
- Miután kivettük a sütőből, hagyjuk pihenni.
A túrófánkhoz
- Az olajat kezdjük el lassan felmelegíteni egy mélyebb serpenyőben.
- A tésztához tegyünk minden hozzávalót egy keverőtálba, majd gyúrjuk össze. Kilisztezett felületen nyújtsuk kb. 1 ujjnyi vastagra. Karácsonyi kiszúróval szúrjuk ki a fánkokat.
- Az olaj ne legyen túl forró, mikor beletesszük a fánkokat, és sütés közben forgassuk őket, hogy szépen átsüljön a belsejük is. Mikor elkészültek, szedjük papírtörlőre őket.
A mártáshoz
- Az aszalt szilvát áztassuk be forró vízbe, felhasználás előtt kb. 10 perccel.
- A cukrot szórjuk a kacsa visszamaradt zsírjába, hagyjuk kissé megkaramellizálódni, majd dobjuk rá az apróra vágott hagymát, és dinszteljük meg.
- Mikor kész a hagyma, tegyük hozzá a kissé kinyomkodott szilvát is, öntsük fel a vörösborral és a vízzel, továbbá fűszerezzük a fahéjjal, a kakukkfűvel, a szójaszósszal, végül sózzuk, borsozzuk. Forraljuk pár percig.
- Miután összeforraltuk a mártást, vegyük ki belőle a fahéjrudat és a kakukkfüvet, és robotgép segítségével pürésítsük le. Ha túl sűrűnek találjuk, adjunk még hozzá vizet, és fűszerezzük újra.
- A húst vágjuk fel, tálaljunk mellé a fánkból és a mártásból. A mártáshoz használt vörösbor kiválóan passzol az ételhez.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Sütés ideje: 10 p
- Sütés hőfoka: 190 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Karácsony alkalmával szeretnénk valami különlegeset tálalni az asztalra. Ez a sós túrófánk nem egy mindennapi köret, és nem is gondolnánk, mennyire jól passzol a sült húsokhoz is. Ezúttal rozé kacsát sütöttünk, ami alapvetően egy finom, szaftos hús, de hogy még ízletesebbé varázsoljuk, készítsünk hozzá mártást is: mi egy vörösboros szilvamártást dobtunk össze percek alatt, amely igazán karácsonyivá tette.