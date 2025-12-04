Rozé kacsamell sós túrófánkkal és vörösboros szilvamártással

Karácsony alkalmával szeretnénk valami különlegeset tálalni az asztalra. Ez a sós túrófánk nem egy mindennapi köret, és nem is gondolnánk, mennyire jól passzol a sült húsokhoz is. Ezúttal rozé kacsát sütöttünk, ami alapvetően egy finom, szaftos hús, de hogy még ízletesebbé varázsoljuk, készítsünk hozzá mártást is: mi egy vörösboros szilvamártást dobtunk össze percek alatt, amely igazán karácsonyivá tette.