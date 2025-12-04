Elképesztően olcsó most a trappista az ALDI-ban: készülhet a retró melegszendvics és a rántott sajt

Karácsony táján minden akció duplán számít, ilyenkor ugyanis hatványozódnak a kiadásaink. Ezt meglovagolva a boltok, diszkontláncok hatalmas leárazásokkal várják a vevőket. Ezúttal az ALDI trappistaakciójára figyeltünk fel.

2025. december 4-10-ig ismét hatalmas akciókkal vár mindenkit az ALDI: mint az jól látható, a mandarin mellett (899 Ft/kg)többek közt a Tolle trappista kilója is igen kedvező áron lehet a mienk, így készülhetnek a gyors melegszendvicsek vagy sajtos tészták a hétköznapokon, a rántott sajt pedig hétvégén!

A Tolle Trappista sajt 2490 forintos kilós áron érhető el tömbben, érdemes lecsapni rá!

2490 Ft most az ALDI-ban a kilós trappista ALDI

A trappista sajt hazánk legkedveltebb sajtja, zsírtartalma 45% körül van, íze enyhén sós, jellegzetes, mégis semleges, így univerzálisan felhasználható. Ezt használjuk tésztaételekhez, hidegtálakhoz, rántani, pizzák tetején, csőben sült ételekhez, de hideg és melegszendvicsekhez is.

A trappista sajt előnyei:

elérhető árú,

jól olvad,

semleges íze miatt szinte minden sajtos ételhez illik,

magas fehérje- és kalciumtartalmú,

valamint B-vitaminokban is gazdag.

Receptajánlónk trappistával:

