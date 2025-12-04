Elképesztően olcsó most a trappista az ALDI-ban: készülhet a retró melegszendvics és a rántott sajt

2025. december 4-10-ig ismét hatalmas akciókkal vár mindenkit az ALDI: mint az jól látható, a mandarin mellett (899 Ft/kg)többek közt a Tolle trappista kilója is igen kedvező áron lehet a mienk, így készülhetnek a gyors melegszendvicsek vagy sajtos tészták a hétköznapokon, a rántott sajt pedig hétvégén!
A Tolle Trappista sajt 2490 forintos kilós áron érhető el tömbben, érdemes lecsapni rá!
A trappista sajt hazánk legkedveltebb sajtja, zsírtartalma 45% körül van, íze enyhén sós, jellegzetes, mégis semleges, így univerzálisan felhasználható. Ezt használjuk tésztaételekhez, hidegtálakhoz, rántani, pizzák tetején, csőben sült ételekhez, de hideg és melegszendvicsekhez is.
A trappista sajt előnyei:
- elérhető árú,
- jól olvad,
- semleges íze miatt szinte minden sajtos ételhez illik,
- magas fehérje- és kalciumtartalmú,
- valamint B-vitaminokban is gazdag.
Receptajánlónk trappistával: