Család

2025.12.04.

Elképesztően olcsó most a trappista az ALDI-ban: készülhet a retró melegszendvics és a rántott sajt

Nosalty profilképe Nosalty

Karácsony táján minden akció duplán számít, ilyenkor ugyanis hatványozódnak a kiadásaink. Ezt meglovagolva a boltok, diszkontláncok hatalmas leárazásokkal várják a vevőket. Ezúttal az ALDI trappistaakciójára figyeltünk fel.

2025. december 4-10-ig ismét hatalmas akciókkal vár mindenkit az ALDI: mint az jól látható, a mandarin mellett (899 Ft/kg)többek közt a Tolle trappista kilója is igen kedvező áron lehet a mienk, így készülhetnek a gyors melegszendvicsek vagy sajtos tészták a hétköznapokon, a rántott sajt pedig hétvégén!

A Tolle Trappista sajt 2490 forintos kilós áron érhető el tömbben, érdemes lecsapni rá!

2490 Ft most az ALDI-ban a kilós trappista
ALDI

trappista sajt hazánk legkedveltebb sajtja, zsírtartalma 45% körül van, íze enyhén sós, jellegzetes, mégis semleges, így univerzálisan felhasználható. Ezt használjuk tésztaételekhez, hidegtálakhoz, rántani, pizzák tetején, csőben sült ételekhez, de hideg és melegszendvicsekhez is.

A trappista sajt előnyei:

  • elérhető árú,
  • jól olvad,
  • semleges íze miatt szinte minden sajtos ételhez illik,
  • magas fehérje- és kalciumtartalmú,
  • valamint B-vitaminokban is gazdag.

Receptajánlónk trappistával:

Forrásunk volt.

Ajánlott videó

Legújabb receptek

Még több recept

Címlapról ajánljuk

További cikkek

Egy nő rostban gazdag tápanyagokat eszik
Család

Ezek lesznek 2026 legnagyobb diétatrendjei

2026-ban végleg búcsút inthetünk a megszorításokra épülő diétáknak: a táplálkozási trendek fókusza a rostokra, a minőségi alapanyagokra és az anyagcsere természetes ritmusának támogatására helyeződik át. A szakértők szerint ez az év már nem a fogyókúrás trükkökről, hanem a tudatos, élvezetes étkezésről szól majd.

Még több cikk

Top Receptek

klasszikus-hagyomanyos-bejgli
bejgli

Klasszikus hagyományos bejgli

Ez egy mennyei bejgli, egy igazi hungarikum! Karácsonykor nem hiányozhat az ünnepi asztalról! Hosszú - már évtizedekben mérhető - idő óta így készítem....mi nem szeretjük a hatalmas, ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept