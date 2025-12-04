Változik, amit a lázról gondolunk: a tudósok szerint már nem 37 °C az alap testhőmérséklet

A kutatások azt sugallják: az emberi test hőtermelése és szabályozása az ipari forradalom óta elmozdult. Az, hogy ma jobban élünk, tisztább környezetben, kevesebb fertőzéssel és kényelmesebb körülmények között, befolyásolja a testhőnket is.

Hosszú időn át úgy tartottuk, hogy az egészséges ember normál testhőmérséklete nagyjából 36,6 °C — korábban pedig sokan a 37 °C-ot tartották irányadónak. Legfrissebb kutatások szerint azonban ezen elképzelés ideje lejárt: a modern ember testhője sokszor ennél alacsonyabb.

A testhőmérséklet az elmúlt másfél-két évszázadban lecsökkent Getty Images

Egy átfogó elemzés — amely több mint 677.000 testhőmérést vizsgált három különböző korban — arra jutott, hogy az átlaghőmérséklet évtizedenként körülbelül 0,03 °C-kal csökken. Ez az érték férfiaknál kb. 0,59 °C-kal, nőknél 0,32 °C-kal alacsonyabb most, mint 1800-as évekbeli elődeiknél.

Az utóbbi években készült mérések átlagosan ~36,4 °C-ot jeleznek — ez jelentősen eltér a régi, klasszikus 37°C-tól.

Mi állhat a változás hátterében?

Több lehetséges okot is felvetnek a kutatók:

Javuló közegészség és kevesebb krónikus gyulladás : a 19. században sokkal gyakoribbak voltak a fertőzések, gyulladások, amelyek megemelhették az átlaghőmérsékletet. Ma az antibiotikumok, a jobb higiénia és az orvosi ellátás miatt ezek a hatások ritkábbak.

: a 19. században sokkal gyakoribbak voltak a fertőzések, gyulladások, amelyek megemelhették az átlaghőmérsékletet. Ma az antibiotikumok, a jobb higiénia és az orvosi ellátás miatt ezek a hatások ritkábbak. Lassult anyagcsere : a modern életmód, ülő élet, kevesebb fizikai megterhelés és kényelmes lakáskörülmények (fűtés, klimatizálás) mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy testünk kevesebb hőt termel.

: a modern életmód, ülő élet, kevesebb fizikai megterhelés és kényelmes lakáskörülmények (fűtés, klimatizálás) mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy testünk kevesebb hőt termel. Rohanó élet: a felgyorsult életmód és kevesebb alvás, de a kevesebb fizikai stressz szintén lehet magyarázat. Sok modern ember testének nem kell már annyit „dolgoznia”, hogy fenntartsa a hőmérsékletet.

Mit jelent mindez az orvostudomány és a hétköznapok számára?

A kutatási eredmények alapján egyre valószínűbb, hogy újra kell értelmeznünk, mit tekintünk normál testhőmérsékletnek. A régi 37 °C-os vagy 36,6 °C-os érték már nem feltétlenül felel meg a mai átlagoknak, így az orvosi gyakorlatban is időszerű lehet ennek felülvizsgálata. Mivel a testhőmérséklet csökkenése több tényező — például a kevesebb fertőzés, a javuló közegészség, illetve a modern életmód — eredménye, a láz vagy az emelkedett testhő kategóriái is módosulhatnak. Előfordulhat, hogy ami korábban normálisnak számított, ma már odafigyelést igényel.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy az egyéni testhőmérsékletet számos tényező befolyásolhatja: az életkor, a nem, a testsúly, az aktivitás, valamint a napszak egyaránt hatással van rá. A szakértők szerint emiatt valójában nem létezik mindenki számára egységes, univerzális normál érték, inkább személyre szabott tartományokról beszélhetünk.

