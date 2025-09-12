Spaghetti all'assassina, az odakapott paradicsomos spagetti

Ezt a fantasztikusan ízes paradicsomos tésztaételt "égetett spagettinek" is szokták nevezni az olaszok, hiszen a lényege, hogy a legtöbb rokonával szemben itt nem bő, sós vízben, hanem fokozatosan adagolt paradicsomlében fő készre a tészta. Erre ráadásul még egy lapáttal rá is teszünk, az elején ugyanis a fűszeres paradicsomszószban direkt kicsit oda kell égetni a spagettit! A recept eredetileg az olasz csizma sarkáról származik, de az internetnek köszönhetően mostanában megújult népszerűségnek örvend egyszerű és olcsó volta miatt. A fogás így magában ráadásul teljesen vegán, de ha szeretnénk felvágni, akkor tálaljuk burrátával és bazsalikommal!