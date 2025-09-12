Spaghetti all'assassina, az odakapott paradicsomos spagetti
Hozzávalók
paradicsomlé
-
20 dkg passzírozott paradicsom
-
1 ek sűrített paradicsom
-
7 dl víz
-
1 marék bazsalikom
-
só ízlés szerint
spagetti
-
4 ek olívaolaj
-
4 gerezd fokhagyma (nagy gerezd legyen!)
-
0.5 db chili (friss)
-
1 tk chilipehely
-
30 dkg passzírozott paradicsom
-
25 dkg spagetti tészta
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
- 3% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 2% Zsír
paradicsomlé
-
12 kcal
-
3 kcal
-
175g víz0 kcal
-
3g bazsalikom1 kcal
-
0 kcal
spagetti
-
8g olívaolaj71 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
18 kcal
-
63g spagetti tészta232 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 3% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 2% Zsír
paradicsomlé
-
48 kcal
-
13 kcal
-
700g víz0 kcal
-
12g bazsalikom3 kcal
-
0 kcal
spagetti
-
32g olívaolaj283 kcal
-
12g fokhagyma16 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
72 kcal
-
250g spagetti tészta928 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 3% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 2% Zsír
paradicsomlé
-
13.1g passzírozott paradicsom3 kcal
-
1.1g sűrített paradicsom1 kcal
-
46g víz0 kcal
-
0.8g bazsalikom0 kcal
-
0 kcal
spagetti
-
2.1g olívaolaj19 kcal
-
0.8g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
19.7g passzírozott paradicsom5 kcal
-
16.4g spagetti tészta61 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 3% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Likopin
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 10.1 g
Zsír
-
Összesen 9.4 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 919.7 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 41 mg
-
Kálcium 48 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 58 mg
-
Foszfor 161 mg
-
Nátrium 606 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 55 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 302.4 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 38 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 21 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 6 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 162 micro
-
Kolin: 24 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 1 micro
-
β-karotin 454 micro
-
β-crypt 5 micro
-
Likopin 18519 micro
-
Lut-zea 211 micro
- 3% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Likopin
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 40.4 g
Zsír
-
Összesen 37.5 g
-
Telített zsírsav 5 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 24 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 5 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 3678.8 g
-
Cink 5 mg
-
Szelén 163 mg
-
Kálcium 190 mg
-
Vas 14 mg
-
Magnézium 232 mg
-
Foszfor 644 mg
-
Nátrium 2425 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 3 mg
Szénhidrát
-
Összesen 220.1 g
-
Cukor 27 mg
-
Élelmi rost 17 mg
Víz
-
Összesen 1209.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 154 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 13 mg
-
C vitamin: 44 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 85 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 24 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 648 micro
-
Kolin: 97 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 5 micro
-
β-karotin 1817 micro
-
β-crypt 21 micro
-
Likopin 74077 micro
-
Lut-zea 845 micro
- 3% Fehérje
- 15% Szénhidrát
- 2% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Likopin
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 2.7 g
Zsír
-
Összesen 2.5 g
-
Telített zsírsav 0 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 241.7 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 11 mg
-
Kálcium 13 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 15 mg
-
Foszfor 42 mg
-
Nátrium 159 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 14.5 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 79.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 10 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 6 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 43 micro
-
Kolin: 6 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 119 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 4867 micro
-
Lut-zea 56 micro
Elkészítés
paradicsomlé
- Egy kis forralóedénybe beleöntjük a passátát, a sűrített paradicsomot, majd felöntjük vízzel (érdemes a passata üvegét előbb átlögybölni a vízzel). Hozzáadunk pár szál bazsalikomot és megsózzuk ízlés szerint.
- Lassú tűzön összeforraljuk az egészet egy picit hígabb paradicsomlevessé, majd félretesszük.
spagetti
- Vegyünk elő egy nagyobb serpenyőt, amiben keresztbe nagyjából elfér a spagetti. Lehetőleg olyan edényt használjunk, ami nem teflonbevonatú, mert itt pont az lesz a cél, hogy picit odaégessük a tésztát!
- Hevítsük fel az olívaolajat a serpenyőben, majd pár perc alatt futassuk meg rajta a zúzott fokhagymát, az aprított chilit és a szárított chilipelyhet. Amikor ezzel megvagyunk, öntsük bele a passata másik felét, keverjük át, majd jöhet bele a spagetti keresztbe fektetve.
- Hagyjuk így a tésztát pár percre, ügyelve rá, hogy alul minél nagyobb felületen érjen hozzá a spagetti a serpenyőhöz. A tészta ekkor egyrészt elkezd puhulni a passátában, másrészt az alja kissé odakap - ebben az olasz specialitásban pedig éppen ez a lényeg! Amikor eltelt 3-4 perc, spatula vagy csipesz segítségével fordítsuk át az egész spagettit, hogy a másik oldala is meg tudjon pirulni.
- Amikor a tésztát ilyen módon előkészítettük, elkezdhetjük hozzáadagolni a paradicsom-alaplevünket. Egyszerre csak egy-két kanállal adjunk hozzá, majd amikor felvette a tészta a folyadékot, pótoljuk - pont, mint a rizottó esetében!
- Hagyjuk így főni a tésztát, amíg tökéletesre fő. Valószínűleg nem lesz szükségünk az összes paradicsomlére, de a maradékot véletlenül se öntsük ki, remek alapja lehet raguknak, mártásoknak, leveseknek.
- Tálalás előtt kóstoljuk meg, majd sózzuk még meg, ha szükségesnek érezzük.
- Tálaljuk frissen őrölt borssal meghintve és bazsalikomlevéllel díszítve. Ízlés szerint kínálhatjuk burrátával vagy másféle, számunkra szimpatikus olasz sajttal.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 3 p
- Főzés ideje: 25 p
Ezt a fantasztikusan ízes paradicsomos tésztaételt "égetett spagettinek" is szokták nevezni az olaszok, hiszen a lényege, hogy a legtöbb rokonával szemben itt nem bő, sós vízben, hanem fokozatosan adagolt paradicsomlében fő készre a tészta. Erre ráadásul még egy lapáttal rá is teszünk, az elején ugyanis a fűszeres paradicsomszószban direkt kicsit oda kell égetni a spagettit! A recept eredetileg az olasz csizma sarkáról származik, de az internetnek köszönhetően mostanában megújult népszerűségnek örvend egyszerű és olcsó volta miatt. A fogás így magában ráadásul teljesen vegán, de ha szeretnénk felvágni, akkor tálaljuk burrátával és bazsalikommal!