tészta paradicsomos tészta

Spaghetti all'assassina, az odakapott paradicsomos spagetti

Rosanics Petra
Spaghetti all'assassina, az odakapott paradicsomos spagetti
Hozzávalók

paradicsomlé

spagetti

Összesen 341 kcal
  • 3% Fehérje
  • 15% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 80% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Likopin
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    40.4 g

Zsír

  • Összesen
    37.5 g
  • Telített zsírsav
    5 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    24 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    5 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    3678.8 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    163 mg
  • Kálcium
    190 mg
  • Vas
    14 mg
  • Magnézium
    232 mg
  • Foszfor
    644 mg
  • Nátrium
    2425 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    3 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    220.1 g
  • Cukor
    27 mg
  • Élelmi rost
    17 mg

Víz

  • Összesen
    1209.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    154 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    44 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    85 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    2 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    24 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    648 micro
  • Kolin:
    97 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    1817 micro
  • β-crypt
    21 micro
  • Likopin
    74077 micro
  • Lut-zea
    845 micro
Összesen 90 kcal

Elkészítés

paradicsomlé

  1. Egy kis forralóedénybe beleöntjük a passátát, a sűrített paradicsomot, majd felöntjük vízzel (érdemes a passata üvegét előbb átlögybölni a vízzel). Hozzáadunk pár szál bazsalikomot és megsózzuk ízlés szerint.
  2. Lassú tűzön összeforraljuk az egészet egy picit hígabb paradicsomlevessé, majd félretesszük.

spagetti

  1. Vegyünk elő egy nagyobb serpenyőt, amiben keresztbe nagyjából elfér a spagetti. Lehetőleg olyan edényt használjunk, ami nem teflonbevonatú, mert itt pont az lesz a cél, hogy picit odaégessük a tésztát!
  2. Hevítsük fel az olívaolajat a serpenyőben, majd pár perc alatt futassuk meg rajta a zúzott fokhagymát, az aprított chilit és a szárított chilipelyhet. Amikor ezzel megvagyunk, öntsük bele a passata másik felét, keverjük át, majd jöhet bele a spagetti keresztbe fektetve.
  3. Hagyjuk így a tésztát pár percre, ügyelve rá, hogy alul minél nagyobb felületen érjen hozzá a spagetti a serpenyőhöz. A tészta ekkor egyrészt elkezd puhulni a passátában, másrészt az alja kissé odakap - ebben az olasz specialitásban pedig éppen ez a lényeg! Amikor eltelt 3-4 perc, spatula vagy csipesz segítségével fordítsuk át az egész spagettit, hogy a másik oldala is meg tudjon pirulni.
  4. Amikor a tésztát ilyen módon előkészítettük, elkezdhetjük hozzáadagolni a paradicsom-alaplevünket. Egyszerre csak egy-két kanállal adjunk hozzá, majd amikor felvette a tészta a folyadékot, pótoljuk - pont, mint a rizottó esetében!
  5. Hagyjuk így főni a tésztát, amíg tökéletesre fő. Valószínűleg nem lesz szükségünk az összes paradicsomlére, de a maradékot véletlenül se öntsük ki, remek alapja lehet raguknak, mártásoknak, leveseknek.
  6. Tálalás előtt kóstoljuk meg, majd sózzuk még meg, ha szükségesnek érezzük.
  7. Tálaljuk frissen őrölt borssal meghintve és bazsalikomlevéllel díszítve. Ízlés szerint kínálhatjuk burrátával vagy másféle, számunkra szimpatikus olasz sajttal.

  • Előkészítés ideje: 3 p
  • Főzés ideje: 25 p
Ezt a fantasztikusan ízes paradicsomos tésztaételt "égetett spagettinek" is szokták nevezni az olaszok, hiszen a lényege, hogy a legtöbb rokonával szemben itt nem bő, sós vízben, hanem fokozatosan adagolt paradicsomlében fő készre a tészta. Erre ráadásul még egy lapáttal rá is teszünk, az elején ugyanis a fűszeres paradicsomszószban direkt kicsit oda kell égetni a spagettit! A recept eredetileg az olasz csizma sarkáról származik, de az internetnek köszönhetően mostanában megújult népszerűségnek örvend egyszerű és olcsó volta miatt. A fogás így magában ráadásul teljesen vegán, de ha szeretnénk felvágni, akkor tálaljuk burrátával és bazsalikommal!

