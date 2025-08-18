A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. Ezek a részek és a hozzáadott leveszöldségek adják meg a leves karakteres, mély ízét. Levesbetétnek választhatunk tésztát vagy akár grízgaluskát , melyektől igazán laktatóvá válik a fogás.