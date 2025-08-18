Csirkeaprólék-levesFekete Melinda
Hozzávalók
A leveshez
-
2 ek napraforgó olaj
-
1 kg csirkeaprólék
-
3 közepes db sárgarépa
-
2 közepes db fehérrépa
-
1 kis db karalábé
-
1 közepes db vöröshagyma
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
3 l víz
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 kis db paradicsom
-
1 kis db zeller
-
1 közepes db paprika
-
1 csokor petrezselyem
-
2 db zellerlevél
-
1 közepes db burgonya
-
200 g zöldborsó
-
150 g csigatészta
Elkészítés
A leveshez
- A húst és a zöldségeket előkészítjük, megtisztítjuk. A hagymát, répákat és a karalábét felvágjuk.
- Olajon elkezdjük dinsztelni a húsokat, majd a hagymát és a felszeletelt zöldségeket is hozzátesszük. Tovább dinszteljük kb. 4 percig.
- Ezután sózzuk, borsozzuk, felöntjük vízzel és beletesszük a fokhagyma gerezdeket, a paradicsomot, paprikát és zellert egészben, továbbá egy csokor petrezselymet és pár szál zellerlevelet adunk a leveshez.
- Miután felforrt leszedjük a tetejéről a habot és minimum 40 percig főzzük, alacsony fokozaton.
- A 40 perc letelte után beletesszük a burgonyát és borsót, majd ezeket is puhára főzzük.
- Miután minden megpuhult, a levesbe szórjuk a csigatésztát, és megvárjuk míg felforr vele. Ezután le lehet zárni.
- Kiszedjük a levesből a húsokat, az egész zöldségeket, és fűszernövényeket. A húsokat tálalhatjuk a levesben, vagy külön tálban.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 50 p
A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. Ezek a részek és a hozzáadott leveszöldségek adják meg a leves karakteres, mély ízét. Levesbetétnek választhatunk tésztát vagy akár grízgaluskát , melyektől igazán laktatóvá válik a fogás.