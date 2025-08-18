r
Nosalty Logó
levesek húsleves

Csirkeaprólék-leves

Fekete Melinda
Csirkeaprólék-leves
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A leveshez

692
Kalória
42.6g
Fehérje
60.8g
Szénhidrát
30.9g
Zsír
1126.9g
Víz
155.3g
Koleszterin
11g
Élelmi rost
11.8g
Cukor
  • 3% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

Összesen 692 kcal
  • 3% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

Összesen 2772 kcal
  • 3% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 2% Zsír

A leveshez

Összesen 50 kcal
  • 3% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 89% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    42.6 g

Zsír

  • Összesen
    30.9 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    7 g
  • Koleszterin
    155 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1093.6 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    47 mg
  • Kálcium
    145 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    126 mg
  • Foszfor
    517 mg
  • Nátrium
    247 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    60.8 g
  • Cukor
    12 mg
  • Élelmi rost
    11 mg

Víz

  • Összesen
    1126.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    925 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    97 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    231 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    17 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    246 micro
  • Kolin:
    39 mg
  • Retinol - A vitamin:
    400 micro
  • α-karotin
    1892 micro
  • β-karotin
    5357 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    515 micro
  • Lut-zea
    2105 micro
Összesen 692 kcal
  • 3% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 89% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    170.6 g

Zsír

  • Összesen
    123.7 g
  • Telített zsírsav
    32 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    50 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    30 g
  • Koleszterin
    621 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    4374.3 g
  • Cink
    18 mg
  • Szelén
    186 mg
  • Kálcium
    580 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    503 mg
  • Foszfor
    2067 mg
  • Nátrium
    989 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    5 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    243 g
  • Cukor
    47 mg
  • Élelmi rost
    44 mg

Víz

  • Összesen
    4507.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    3701 micro
  • B6 vitamin:
    4 mg
  • B12 Vitamin:
    8 micro
  • E vitamin:
    13 mg
  • C vitamin:
    389 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    922 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    3 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    68 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    983 micro
  • Kolin:
    158 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1601 micro
  • α-karotin
    7567 micro
  • β-karotin
    21430 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    2061 micro
  • Lut-zea
    8421 micro
Összesen 2772 kcal
  • 3% Fehérje
  • 5% Szénhidrát
  • 2% Zsír
  • 89% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • C vitamin:
  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    3.1 g

Zsír

  • Összesen
    2.2 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    11 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    78.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    10 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    9 mg
  • Foszfor
    37 mg
  • Nátrium
    18 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    81.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    67 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    7 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    17 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    18 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    29 micro
  • α-karotin
    136 micro
  • β-karotin
    386 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    37 micro
  • Lut-zea
    152 micro
Összesen 50 kcal

Elkészítés

A leveshez

  1. A húst és a zöldségeket előkészítjük, megtisztítjuk. A hagymát, répákat és a karalábét felvágjuk.
  2. Olajon elkezdjük dinsztelni a húsokat, majd a hagymát és a felszeletelt zöldségeket is hozzátesszük. Tovább dinszteljük kb. 4 percig.
  3. Ezután sózzuk, borsozzuk, felöntjük vízzel és beletesszük a fokhagyma gerezdeket, a paradicsomot, paprikát és zellert egészben, továbbá egy csokor petrezselymet és pár szál zellerlevelet adunk a leveshez.
  4. Miután felforrt leszedjük a tetejéről a habot és minimum 40 percig főzzük, alacsony fokozaton.
  5. A 40 perc letelte után beletesszük a burgonyát és borsót, majd ezeket is puhára főzzük.
  6. Miután minden megpuhult, a levesbe szórjuk a csigatésztát, és megvárjuk míg felforr vele. Ezután le lehet zárni.
  7. Kiszedjük a levesből a húsokat, az egész zöldségeket, és fűszernövényeket. A húsokat tálalhatjuk a levesben, vagy külön tálban.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 50 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A csirkeaprólék-leves igazi klasszikus a magyar konyhában. A neve onnan ered, hogy nem a színhúsból készül, hanem a csirke apróbb részeiből: nyak, farhát, szárnyak, lábak, belsőségek. Ezek a részek és a hozzáadott leveszöldségek adják meg a leves karakteres, mély ízét. Levesbetétnek választhatunk tésztát vagy akár grízgaluskát , melyektől igazán laktatóvá válik a fogás.

Hasonló receptek

Összes húsleves
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Aranyló tyúkhúsleves
húsleves

Aranyló tyúkhúsleves

Mi az? Aranyló, illatos, és minden gondra megoldás. Bizony, egy melengető tyúkhúsleves! Az ünnepekre való tekintettel most hoztunk nektek pár egyszerű ötletet, amivel még ízletesebbé ...

Kristyán Fanni

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

egyszeru-tokfozelek
tökfőzelék

Egyszerű tökfőzelék

Van, aki tejjel, van, aki csontlével, megint mások kovászos uborka levével készítik - mi így szeretjük, egy kis fűszerpaprikával és sok sok kaporral.

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept