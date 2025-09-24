r
Nosalty Logó
sós krémek tojáskrém

Villámgyors tojáskrém

Fekete Melinda
Villámgyors tojáskrém
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A tojáskrémhez

285
Kalória
19.4g
Fehérje
2.7g
Szénhidrát
21.3g
Zsír
124g
Víz
565.4g
Koleszterin
187mg
Élelmi rost
2.3g
Cukor
  • 11% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A tojáskrémhez

Összesen 285 kcal
  • 11% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A tojáskrémhez

Összesen 569 kcal
  • 11% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A tojáskrémhez

Összesen 166 kcal
  • 11% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    19.4 g

Zsír

  • Összesen
    21.3 g
  • Telített zsírsav
    6 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    565 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    680.4 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    47 mg
  • Kálcium
    90 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    19 mg
  • Foszfor
    270 mg
  • Nátrium
    251 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    2.7 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    124 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    246 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    2 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    131 micro
  • K vitamin:
    28 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    71 micro
  • Kolin:
    443 mg
  • Retinol - A vitamin:
    234 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    135 micro
  • β-crypt
    16 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    621 micro
Összesen 285 kcal
  • 11% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    38.7 g

Zsír

  • Összesen
    42.5 g
  • Telített zsírsav
    13 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    4 g
  • Koleszterin
    1131 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1360.9 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    95 mg
  • Kálcium
    180 mg
  • Vas
    4 mg
  • Magnézium
    37 mg
  • Foszfor
    540 mg
  • Nátrium
    501 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    5.4 g
  • Cukor
    5 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    248 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    491 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    3 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    261 micro
  • K vitamin:
    57 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    141 micro
  • Kolin:
    887 mg
  • Retinol - A vitamin:
    468 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    271 micro
  • β-crypt
    32 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1242 micro
Összesen 569 kcal
  • 11% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 74% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    11.3 g

Zsír

  • Összesen
    12.4 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    4 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    331 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    397.9 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    28 mg
  • Kálcium
    53 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    11 mg
  • Foszfor
    158 mg
  • Nátrium
    147 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.6 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    72.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    144 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    76 micro
  • K vitamin:
    17 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    41 micro
  • Kolin:
    259 mg
  • Retinol - A vitamin:
    137 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    79 micro
  • β-crypt
    9 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    363 micro
Összesen 166 kcal

Elkészítés

A tojáskrémhez

  1. A tojásokat keményre főzzük. Hideg vízben lehűtjük őket, majd eltávolítjuk a héjukat. Nagy lyukú reszelőn reszeljük le őket egy tálba.
  2. A lereszelt tojásokhoz hozzáadjuk a többi alapanyagot és az apróra vágott zöldfűszereket, majd alaposan elkeverjük. Fogyasztás előtt érdemes hűtőbe tenni, hogy összeérjen a krém.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 8 p
  • Főzés módja: hidegkonyha
nosalty-badge További kipróbált receptek

A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a hűtőben, úgy még kellemesebb íze lesz a krémnek.

Hasonló receptek

Összes tojáskrém
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Zsidótojás
tojáskrém

Zsidótojás

A zsidótojás egy hagyományos kóser étel, ami feltételezhetően Lengyelországból érkezett hazánkba, ezért lengyel tojás néven is ismert. Hagyományosan libazsírral készült, ami mellé ...

Rosanics Petra
Tojáskrém
tojáskrém

Mennyei tojáskrém

Gyorsan és könnyen elkészíthető húsvéti fogás ez a tojáskrém, ami pont olyan krémes és légiesen könnyed, mint ahogy gyerekkorunkból emlékszünk rá! A majonézes torma és a tejföl ...

Nosalty

Címlapról ajánljuk

Nyalókázó kisfiú szőke fürtökkel
Család

Gyerekkedvenc epres nyalókát vontak ki a forgalomból, mert égető érzést...

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszere (RASFF) révén érkezett jelzés alapján hatósági vizsgálat során érzékszervi eltéréseket észleltek egy Hollandiában gyártott nyalókánál, amiből Magyarországra is érkezett. A termék fogyasztásakor avas íz érezhető, továbbá enyhe égető érzés jelentkezhet a nyelven és a szájban.

Még több cikk

Top Receptek

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept