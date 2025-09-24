Villámgyors tojáskrém
Hozzávalók
A tojáskrémhez
-
5 db főtt tojás
-
1 ek tejföl
-
1 ek majonéz
-
1 tk mustár
-
1 ek snidling (friss)
-
1 ek petrezselyem (friss)
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
- 11% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 13% Zsír
A tojáskrémhez
-
150g főtt tojás233 kcal
-
10g tejföl20 kcal
-
6g majonéz29 kcal
-
3g mustár2 kcal
-
2g snidling0 kcal
-
2g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 11% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 13% Zsír
A tojáskrémhez
-
300g főtt tojás465 kcal
-
20g tejföl40 kcal
-
11g majonéz59 kcal
-
5g mustár3 kcal
-
3g snidling1 kcal
-
3g petrezselyem1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 11% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 13% Zsír
A tojáskrémhez
-
87.7g főtt tojás136 kcal
-
5.8g tejföl12 kcal
-
3.2g majonéz17 kcal
-
1.5g mustár1 kcal
-
0.9g snidling0 kcal
-
0.9g petrezselyem0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
- 11% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 13% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 19.4 g
Zsír
-
Összesen 21.3 g
-
Telített zsírsav 6 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 565 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 680.4 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 47 mg
-
Kálcium 90 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 19 mg
-
Foszfor 270 mg
-
Nátrium 251 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 2.7 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 0 mg
Víz
-
Összesen 124 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 246 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 131 micro
-
K vitamin: 28 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 71 micro
-
Kolin: 443 mg
-
Retinol - A vitamin: 234 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 135 micro
-
β-crypt 16 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 621 micro
Elkészítés
A tojáskrémhez
- A tojásokat keményre főzzük. Hideg vízben lehűtjük őket, majd eltávolítjuk a héjukat. Nagy lyukú reszelőn reszeljük le őket egy tálba.
- A lereszelt tojásokhoz hozzáadjuk a többi alapanyagot és az apróra vágott zöldfűszereket, majd alaposan elkeverjük. Fogyasztás előtt érdemes hűtőbe tenni, hogy összeérjen a krém.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 8 p
- Főzés módja: hidegkonyha
A tojáskrém egy igazi retro klasszikus. Készíthetjük reggelire pirítósra kenve, vendégvárónak vagy ebédre egy laktató szendvicsnek. Fogyasztás előtt érdemes pihentetni pár órát a hűtőben, úgy még kellemesebb íze lesz a krémnek.