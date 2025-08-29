Vajas sült csirke meleg babsalátával

Vajas sült csirke meleg babsalátávalFekete Melinda
Hozzávalók
A csirkéhez
-
1 db csirke (egész)
-
150 g vaj
-
só ízlés szerint
-
1 tk bors
-
1 tk kakukkfű
-
1 tk rozmaring
-
babérlevél ízlés szerint (őrölt)
-
chilipehely ízlés szerint
-
5 g vöröshagyma (por)
-
3 gerezd fokhagyma
A mártogatóhoz
-
2 ek joghurt
-
100 g krémsajt
-
1 ek snidling (friss)
-
1 ek petrezselyem (friss)
-
1 ek menta (friss)
-
1 csipet só
-
1 csipet bors
-
1 teáskanál olívaolaj
A babsalátához
-
800 g fehérbab (konzerves)
-
1 nagy fej vöröshagyma
-
1 dl fehérbor
-
1 dl víz
-
bors ízlés szerint
-
1 teáskanál olívaolaj
-
1 ek petrezselyem (friss)
- 49% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 99.9 g
Zsír
-
Összesen 81.2 g
-
Telített zsírsav 32 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 27 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 11 g
-
Koleszterin 286 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2380.2 g
-
Cink 11 mg
-
Szelén 66 mg
-
Kálcium 552 mg
-
Vas 24 mg
-
Magnézium 446 mg
-
Foszfor 1040 mg
-
Nátrium 235 mg
-
Réz 2 mg
-
Mangán 4 mg
Szénhidrát
-
Összesen 127.3 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 31 mg
Víz
-
Összesen 300.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 380 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 27 micro
-
K vitamin: 46 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 20 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 806 micro
-
Kolin: 307 mg
-
Retinol - A vitamin: 365 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 164 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 90 micro
Elkészítés
A csirkéhez
- A puha vajba belekeverjük a fűszereket.
- A csirkét megmossuk, kivágjuk a nyaktól indítva a gerincét, majd úgy tesszük egy vágódeszkára, hogy a mellrész felénk nézzen. A tenyerünket ráhelyezzük a mellcsontra és egy kis erőkifejtéssel megtörjük, hogy teljesen ki tudjuk teríteni a csirkét.
- A húst besózzuk, ,majd jól belemasszírozzuk a fűszervajat. Sütőben kb 1,5 óra alatt aranybarnára sütjük.
A mártogatóhoz
- Amíg sül a csirke készítsük el a mártogatóst, amihez a joghurtot és a sajtkrémet összekeverjük, majd fűszerezzük.
A babsalátához
- A sült csirkét kivesszük a tepsiből, amiben sült, majd ugyanebbe a tepsibe beleöntjük a babot és a hagymát, hogy a csirke után maradt szaftot szépen magukba szívják. Öntünk hozzá fehérbort és egy kevés vizet is, ha a szaft nem lenne elég. Borsozzuk és olívaolajat locsolunk rá. Kóstoljuk meg, mert a csirke szaftja általában sós, de ha mégis sótlannak találnánk sózzuk is meg.
- A babot tegyük vissza a sütőbe kb. 10 percre, hogy összeérjenek az ízek. Mikor kivettük a sütőből szórjuk meg friss petrezselyemmel.
- Az étel mellé érdemes friss kenyeret tálalni, hiszen a bab ízes szaftját egy élmény tunkolgatni vele.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 100 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: alul-felül sütés
Sült húsok mellé köretnek leggyakrabban burgonya vagy rizs kerül, pedig számtalan zöldségből vagy gabonából tudunk még izgalmas köreteket kreálni. Ötletnek itt van ez a mennyei, fűszeres vajban sült csirke, aminek a kisült szaftjában pároljuk meg a fehérbabot. Egyszerű, gyors, laktató és izgalmas köretet tudunk így készíteni a babból.