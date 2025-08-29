r
Vajas sült csirke meleg babsalátával

Fekete Melinda
Vajas sült csirke meleg babsalátával
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
közepes

Hozzávalók

A csirkéhez

A mártogatóhoz

A babsalátához

1646
Kalória
99.9g
Fehérje
127.3g
Szénhidrát
81.2g
Zsír
300.9g
Víz
285.6g
Koleszterin
31.4g
Élelmi rost
6.6g
Cukor
  • 16% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A csirkéhez

A mártogatóhoz

A babsalátához

Összesen 1646 kcal
  • 16% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A csirkéhez

A mártogatóhoz

A babsalátához

Összesen 6586 kcal
  • 16% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 13% Zsír

A csirkéhez

A mártogatóhoz

A babsalátához

Összesen 213 kcal
  • 16% Fehérje
  • 21% Szénhidrát
  • 13% Zsír
  • 49% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    99.9 g

Zsír

  • Összesen
    81.2 g
  • Telített zsírsav
    32 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    27 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    11 g
  • Koleszterin
    286 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2380.2 g
  • Cink
    11 mg
  • Szelén
    66 mg
  • Kálcium
    552 mg
  • Vas
    24 mg
  • Magnézium
    446 mg
  • Foszfor
    1040 mg
  • Nátrium
    235 mg
  • Réz
    2 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    127.3 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    31 mg

Víz

  • Összesen
    300.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    380 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    27 micro
  • K vitamin:
    46 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    20 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    806 micro
  • Kolin:
    307 mg
  • Retinol - A vitamin:
    365 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    164 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    90 micro
Összesen 213 kcal

Elkészítés

A csirkéhez

  1. A puha vajba belekeverjük a fűszereket.
  2. A csirkét megmossuk, kivágjuk a nyaktól indítva a gerincét, majd úgy tesszük egy vágódeszkára, hogy a mellrész felénk nézzen. A tenyerünket ráhelyezzük a mellcsontra és egy kis erőkifejtéssel megtörjük, hogy teljesen ki tudjuk teríteni a csirkét.
  3. A húst besózzuk, ,majd jól belemasszírozzuk a fűszervajat. Sütőben kb 1,5 óra alatt aranybarnára sütjük.

A mártogatóhoz

  1. Amíg sül a csirke készítsük el a mártogatóst, amihez a joghurtot és a sajtkrémet összekeverjük, majd fűszerezzük.

A babsalátához

  1. A sült csirkét kivesszük a tepsiből, amiben sült, majd ugyanebbe a tepsibe beleöntjük a babot és a hagymát, hogy a csirke után maradt szaftot szépen magukba szívják. Öntünk hozzá fehérbort és egy kevés vizet is, ha a szaft nem lenne elég. Borsozzuk és olívaolajat locsolunk rá. Kóstoljuk meg, mert a csirke szaftja általában sós, de ha mégis sótlannak találnánk sózzuk is meg.
  2. A babot tegyük vissza a sütőbe kb. 10 percre, hogy összeérjenek az ízek. Mikor kivettük a sütőből szórjuk meg friss petrezselyemmel.
  3. Az étel mellé érdemes friss kenyeret tálalni, hiszen a bab ízes szaftját egy élmény tunkolgatni vele.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 100 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: alul-felül sütés
nosalty-badge További kipróbált receptek

Sült húsok mellé köretnek leggyakrabban burgonya vagy rizs kerül, pedig számtalan zöldségből vagy gabonából tudunk még izgalmas köreteket kreálni. Ötletnek itt van ez a mennyei, fűszeres vajban sült csirke, aminek a kisült szaftjában pároljuk meg a fehérbabot. Egyszerű, gyors, laktató és izgalmas köretet tudunk így készíteni a babból.

Hozzávalók
Elkészítés

