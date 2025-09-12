Paprikás krumpli hagyományosan elkészítve
Hozzávalók
Az ételhez
-
1 ek sertészsír
-
250 g kolbász
-
1 nagy fej vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 közepes db paprika
-
1 kis db paradicsom
-
1 teáskanál paprikakrém
-
őrölt fűszerkömény ízlés szerint
-
2 teáskanál fűszerpaprika
-
bors ízlés szerint
-
só ízlés szerint
-
1 kg burgonya
-
200 g virsli
-
5 dl víz (amennyi ellepi a burgonyát)
- 5% Fehérje
- 8% Szénhidrát
- 9% Zsír
Elkészítés
Az ételhez
- Először a hagymát, paprikát és paradicsomot apróra vágjuk, a kolbászt és a virslit pedig szeletekre. A burgonyákat megpucoljuk és gerezdekre vágjuk.
- Egy edényben felforrósítjuk a zsírt, majd beletesszük a kolbász karikákat és miután megpirultak ki is szedjük őket. A kolbászos zsírban megdinszteljük a hagymát és a fokhagymát, majd hozzátesszük a paradicsomot, paprikát, paprikakrémet is. Erre az alapra mehetnek a fűszerek és miután a fűszerpaprikát is beleszórtuk rögtön mehet a burgonya is. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a krumplikat és puhára főzzük.
- Miután megfőtt a burgonya, visszatesszük a pirított kolbászkarikákat, és a felkarikázott virslit is hozzátesszük. Megvárjuk míg ezekkel is felforr az étel és lezárjuk alatta a tűzhelyet.
- Tálaljunk az étel mellé kenyeret és savanyúságot.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 25 p
A paprikás krumpli a magyar konyha egyik remekműve: puha, ízes, szaftos és kellemesen füstös. Akár szabadtéren akár a konyhában, az elkészítése egyáltalán nem időigényes és nem is bonyolult, így nagyobb társaság megvendégelésére is remek választás.