Paprikás krumpli hagyományosan elkészítve

Fekete Melinda
Paprikás krumpli hagyományosan elkészítve
Elkészítés

Az ételhez

  1. Először a hagymát, paprikát és paradicsomot apróra vágjuk, a kolbászt és a virslit pedig szeletekre. A burgonyákat megpucoljuk és gerezdekre vágjuk.
  2. Egy edényben felforrósítjuk a zsírt, majd beletesszük a kolbász karikákat és miután megpirultak ki is szedjük őket. A kolbászos zsírban megdinszteljük a hagymát és a fokhagymát, majd hozzátesszük a paradicsomot, paprikát, paprikakrémet is. Erre az alapra mehetnek a fűszerek és miután a fűszerpaprikát is beleszórtuk rögtön mehet a burgonya is. Felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje a krumplikat és puhára főzzük.
  3. Miután megfőtt a burgonya, visszatesszük a pirított kolbászkarikákat, és a felkarikázott virslit is hozzátesszük. Megvárjuk míg ezekkel is felforr az étel és lezárjuk alatta a tűzhelyet.
  4. Tálaljunk az étel mellé kenyeret és savanyúságot.

A paprikás krumpli a magyar konyha egyik remekműve: puha, ízes, szaftos és kellemesen füstös. Akár szabadtéren akár a konyhában, az elkészítése egyáltalán nem időigényes és nem is bonyolult, így nagyobb társaság megvendégelésére is remek választás.

