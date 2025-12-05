Mit főzzek hétvégén? Krumplis rakottasokkal és kelt csigákkal támadunk

A levesek gyorsak, a főételek rakottak és krumplisak, a desszertek pedig kelt tésztájúak, édesek és nagyon puhák!
SZOMBAT
Főétel
Olaszos rakott burgonya
Desszert
Diós csigák
VASÁRNAP
Ezen a hétvégén nem töltünk majd kevés időt a konyhában, mert a rakottasok és a kelt tésztás csigák is igényelnek némi pepecsmelót, de ha kinézünk az ablakon, annyira nem is bánjuk.
SZOMBAT
VASÁRNAP
Ez a tortácska csak akkor lesz gluténmentes, ha olyan zabpelyhet (vagy zabpehelylisztet) használunk, melynek csomagolásán fel van tüntetve, hogy "gluténmentes".
Klasszikus ízek a magyar konyha legjavából. A lebbencsleves, a velős pacalpörkölt és a somlói is magáért beszél!
Ez a tészta többszöri kísérletezés végeredménye, ez a legtökéletesebb. Évek óta ezekkel az arányokkal dolgozom. Egy nagyon jól dolgozható, rugalmas tésztát kapunk, nem ragad, nem ...
Sokan előnyben részesítik a sós rágcsálnivalókat. Én is így vagyok ezzel, mindig a sósat részesítem előnyben. Noha azért eszem édességet is!! Ez a fajta tészta egy dobozba téve, ...
Nem szükséges hozzá három külön piskóta, rétegezni és éjszakákat pihentetni sem kell: ez a hamis somlói pikk-pakk elkészül, de ugyanúgy hozza azt az élvezeti élményt, mint a ...