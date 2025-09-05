Sütőben sült egyedényes gyoza

Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen készített fogások közé. A fűszeres kókuszszószban tökéletesre főtt-pirult tésztabatyuk úgy emelik magasabb szintre a fagyasztott félkész fogást, hogy szinte semmi munka nincsen vele, ugyanakkor laktató és lélekmelengető a végeredmény.