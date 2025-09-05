Sütőben sült egyedényes gyoza
Hozzávalók
-
4 dl kókusztej
-
2 ek szójaszósz
-
1 ek rizsecet
-
1 ek szezámolaj
-
1 ek curry paszta
-
2 ek mogyoróvaj (vagy tahini)
-
2 db újhagyma
-
16 db gyoza (1 csomag (kb. 300-400g))
-
1 teáskanál szezámmag (pirított)
-
1 teáskanál chiliolaj
-
1 teáskanál snidling
- 6% Fehérje
- 20% Szénhidrát
- 20% Zsír
-
100g kókusztej197 kcal
-
5g szójaszósz3 kcal
-
1g rizsecet0 kcal
-
3g szezámolaj22 kcal
-
0 kcal
-
8g mogyoróvaj48 kcal
-
46g újhagyma9 kcal
-
120g gyoza241 kcal
-
1g szezámmag3 kcal
-
1g chiliolaj9 kcal
-
0 kcal
- 54% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Vas
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 12.2 g
Zsír
-
Összesen 38.1 g
-
Telített zsírsav 23 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 5 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 3 g
-
Koleszterin 12 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1185.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 80 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 69 mg
-
Foszfor 143 mg
-
Nátrium 886 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 38.4 g
-
Cukor 4 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 102.3 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 14 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 8 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 58 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 2 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 40 micro
-
Kolin: 17 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 165 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 314 micro
Elkészítés
- Egy sütőtárba kimérjük összeöntjük a szósz alapanyagait: a kókusztejet, a szójaszószt, a rizsecetet, a szezámolajat, a currypasztát és a mogyoróvajat.
- Alaposan elkeverjük, majd beleszórjuk az karikázott újhagymát (a zöldjéből tegyünk félre a tálaláshoz).
- Belefektetjük a gyozákat a tepsibe, majd 200 fokos sütőben kb. 20.25 perc alatt megsütjük őket az ízes szószban. Bármilyen, számunkra szimpatikus gyozát használhatunk, legyen az kerek vagy félholdalakú, zöldséges vagy húsos.
- Tálaláskor megszórjuk újhagymazölddel, snidlinggel, pirított szezámmal és csepegtetünk rá chiliolajat.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Sütés ideje: 25 p
- Sütés hőfoka: 200 °C
- Sütés módja: hőlégkeveréses
Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen készített fogások közé. A fűszeres kókuszszószban tökéletesre főtt-pirult tésztabatyuk úgy emelik magasabb szintre a fagyasztott félkész fogást, hogy szinte semmi munka nincsen vele, ugyanakkor laktató és lélekmelengető a végeredmény.