Sütőben sült egyedényes gyoza

Rosanics Petra
Sütőben sült egyedényes gyoza
adag
Idő
Költség
megfizethető
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

532
Kalória
12.2g
Fehérje
38.4g
Szénhidrát
38.1g
Zsír
102.3g
Víz
12g
Koleszterin
3.6g
Élelmi rost
4g
Cukor
  • 6% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 20% Zsír
Összesen 532 kcal
  • 6% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 20% Zsír
Összesen 2126 kcal
  • 6% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 20% Zsír
Összesen 187 kcal
  • 6% Fehérje
  • 20% Szénhidrát
  • 20% Zsír
  • 54% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Vas

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Lut-zea

Fehérje

  • Összesen
    12.2 g

Zsír

  • Összesen
    38.1 g
  • Telített zsírsav
    23 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    5 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    12 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1185.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    80 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    69 mg
  • Foszfor
    143 mg
  • Nátrium
    886 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    38.4 g
  • Cukor
    4 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    102.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    14 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    8 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    58 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    2 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    40 micro
  • Kolin:
    17 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    165 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    314 micro
Fehérje

  • Összesen
    4.3 g

Zsír

  • Összesen
    13.4 g
  • Telített zsírsav
    8 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    4 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    417.1 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    28 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    24 mg
  • Foszfor
    50 mg
  • Nátrium
    312 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    13.5 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    36 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    20 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    14 micro
  • Kolin:
    6 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    58 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    110 micro
Elkészítés

  1. Egy sütőtárba kimérjük összeöntjük a szósz alapanyagait: a kókusztejet, a szójaszószt, a rizsecetet, a szezámolajat, a currypasztát és a mogyoróvajat.
  2. Alaposan elkeverjük, majd beleszórjuk az karikázott újhagymát (a zöldjéből tegyünk félre a tálaláshoz).
  3. Belefektetjük a gyozákat a tepsibe, majd 200 fokos sütőben kb. 20.25 perc alatt megsütjük őket az ízes szószban. Bármilyen, számunkra szimpatikus gyozát használhatunk, legyen az kerek vagy félholdalakú, zöldséges vagy húsos.
  4. Tálaláskor megszórjuk újhagymazölddel, snidlinggel, pirított szezámmal és csepegtetünk rá chiliolajat.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Sütés ideje: 25 p
  • Sütés hőfoka: 200 °C
  • Sütés módja: hőlégkeveréses
Pár hónapja hatalmasat ment a közösségi médiában ez az egyedényes villámrecept, ami természetesen nekünk is nagy kedvencünk lett, olyannyira, hogy azonnal bekerült a rendszeresen készített fogások közé. A fűszeres kókuszszószban tökéletesre főtt-pirult tésztabatyuk úgy emelik magasabb szintre a fagyasztott félkész fogást, hogy szinte semmi munka nincsen vele, ugyanakkor laktató és lélekmelengető a végeredmény.

