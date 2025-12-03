Karácsony

2025.12.03.

Ne dobd ki: 5 gyümölcs- és zöldséghéj, amit érdemes megenni

Sok gyümölcs héja sajnos a kukában végzi, pedig gyakran ezek a részei a gyümölcsnek a leggazdagabbak tápanyagokban. Íme öt gyümölcs, amelynek a héja ehető, és akár a táplálkozásunkat is gazdagíthatja.

A legtöbben automatikusan lehámozzuk a gyümölcsök héját, mielőtt elfogyasztanánk őket. Sokszor egyszerűen megszokásból, máskor pedig azért, mert úgy gondoljuk, hogy a héj értéktelen, koszos, vagy éppen kellemetlen az állaga. Pedig a táplálkozási szakértők szerint éppen a gyümölcsök külső része rejti a legtöbb vitamint, ásványi anyagot és rostot. Összegyűjtöttünk öt olyan gyümölcsöt, amelyeknek a héját sokan gondolkodás nélkül a kukába dobják, pedig fogyaszthatóak, és meglepően sok egészségügyi előnyt rejtenek. Érdemes új szemmel nézni rájuk!

Tipp: ez esetben kezeletlen gyümölcsöt, zöldséget vásároljunk!

