Autentikus japán miso leves
Hozzávalók
- 9% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 9% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 9% Fehérje
- 13% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 74% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
E vitamin:
-
Lut-zea
Fehérje
-
Összesen 9.4 g
Zsír
-
Összesen 4.2 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 1 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 0 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2587.9 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 7 mg
-
Kálcium 245 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 61 mg
-
Foszfor 125 mg
-
Nátrium 2144 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 12.6 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 3 mg
Víz
-
Összesen 75.2 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 20 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 6 mg
-
D vitamin: 0 micro
-
K vitamin: 67 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 80 micro
-
Kolin: 27 mg
-
Retinol - A vitamin: 0 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 235 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 314 micro
Elkészítés
- A japán konyha lelke a dashi, amit otthon is gyorsan elkészíthetsz. Ha nincs időd kombu és bonito pehely (katsuobushi) áztatásával bajlódni, bátran használj instant dashi port: csak forró vízben oldd fel a csomagolás utasítása szerint.
- A szárított wakame algát áztasd be hideg vízbe 5 percre, amíg megduzzad. Ezután szűrd le, és tedd félre.
- A selyemtofut óvatosan vágd kis, harapásnyi kockákra, ez adja majd a leves lágy textúráját.
- A forró dashiból merj ki egy kis bögrényit, és ebben keverd el csomómentesen a miso pasztát. Ezután öntsd vissza a leveshez, így elkerülöd, hogy a miso leülepedjen vagy megégjen.
- Add a leveshez a tofu kockákat és az algát, majd melegítsd az egészet alacsony lángon pár percig. Fontos: ne forrald, mert a miso érzékeny a hőre, és elveszíti az ízét, valamint jótékony baktériumait.
- Szórd meg friss, karikázott újhagymával, és fogyaszd forrón. Egy tál rizs vagy néhány falat sushi mellé tökéletes előétel.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
Ha szereted a japán ízeket, ezt a miso levest nem hagyhatod ki! Mindössze 20 perc alatt elkészül, és olyan umamis, lágy ízvilágot hoz az asztalra, amitől a hideg napok is egy csapásra otthonosabbak lesznek.
A miso leves a japán konyha egyik legfontosabb és legősibb eledele. Japánban nem csupán előételként, hanem a mindennapi étrend szerves részeként fogyasztják gyakran már reggelire is. De mitől ilyen különleges ez a látszólag egyszerű, mégis rendkívül gazdag ízvilágú leves?
Mi az a miso?
A miso egy erjesztett szójababpaszta, amit általában rizzsel vagy árpával együtt fermentálnak koji gombakultúra (Aspergillus oryzae) segítségével. A fermentáció hetektől akár éveken át is tarthat: minél hosszabb ideig érlelik, annál mélyebb, sósabb és földesebb ízt kap.
A miso típusai között a leggyakoribbak:
- Shiro miso (fehér miso): lágy, enyhén édes, rövid ideig érlelt (kezdőknek ideális).
- Aka miso (vörös miso): sötétebb, karakteresebb, hosszabb ideig fermentált (mélyebb ízeket ad).
- Awase miso: a kettő keveréke, sok japán háztartás alapválasztása.
A miso nemcsak umamiban gazdag, hanem fehérjében, ásványi anyagokban és probiotikumokban is bővelkedik, így rendszeres fogyasztása támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.
A miso leves három pillére
A klasszikus japán miso leves három alapkomponensre épül:
- Dashi (alaplé)
- Miso paszta
- Töltelékek (tofu, alga, zöldségek)
1. Dashi: az umami alapja
A dashi a japán konyha „alapíze”, amit kombu (szárított tengeri alga) és katsuobushi (bonito pehely) főzetéből készítenek.
Ez adja a leves mély, füstös, tengeri aromáját.
Vegetáriánus változatban a bonito helyett szárított shiitake gombát használnak.
Ma már instant dashi por is kapható, amivel percek alatt elkészíthető az autentikus íz.
2. Miso: az íz és tápérték lelke
A miso pasztát soha nem szabad közvetlenül a forró levesbe dobni, mert a magas hő elpusztítja a benne lévő hasznos mikroorganizmusokat.
Mindig egy kis adag dashiban keverjük el, majd a főzés végén adjuk a leveshez.
3. Feltétek és textúrák
A leggyakoribb betétek a selyemtofu és a wakame alga, de gyakran kerül bele újhagyma, gomba, spenót, daikon retek vagy rizs is.
Japánban a miso levest az aktuális évszakhoz és régióhoz igazítják – például télen több zöldséget, nyáron könnyebb változatot készítenek.
Hogyan illeszkedik a japán étkezésbe?
Japánban a miso levest hagyományosan rizs, hal és savanyúság mellé tálalják. A klasszikus „ichiju sansai” (egy leves, három fogás) étkezési elv szerint a leves a napi étrend alapja, és minden családnak megvan a maga „házimiso” receptje.
A japánok számára a miso leves olyan, mint nekünk a húsleves vagy a zöldségleves – egy meleg, megnyugtató, otthonos étel, amihez mindig jó visszatérni.
Tippek az otthoni készítéshez
- A dashit ne forrald: a kombu hőre kesernyés lesz, a bonito pedig elveszti finom aromáját.
- A misót mindig külön oldd fel: így selymesebb és egyenletesebb ízt kapsz.
- Kísérletezz többféle misóval: keverheted is őket, így saját „házi blendet” alkothatsz.
- Ne spórolj a minőségen: egy jó minőségű miso paszta évekig eláll a hűtőben, és sokféle ételben használható – nemcsak leveshez, hanem pácokhoz, szószokhoz vagy ramenhez is.
Miért érdemes gyakran fogyasztani?
A miso leves egészséges, laktató, mégis könnyű. A fermentált miso segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert, és természetes forrása a növényi fehérjéknek.
A benne lévő umami íz serkenti az étvágyat, és fokozza más ételek ízérzetét is.
Nem véletlen, hogy Japánban az emberek hosszú életének egyik titkát sokan épp a miso leves rendszeres fogyasztásában látják.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering