levesek ázsiai levesek

Autentikus japán miso leves

Autentikus japán miso leves
Hering András
Autentikus japán miso leves selyemtofuval, wakame algával és újhagymával tálalva
adag
Idő
Költség
költséges
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

Fehérje

  • Összesen
    37.7 g

Zsír

  • Összesen
    16.8 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    9 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    10351.6 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    27 mg
  • Kálcium
    981 mg
  • Vas
    9 mg
  • Magnézium
    245 mg
  • Foszfor
    502 mg
  • Nátrium
    8577 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    50.5 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    300.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    78 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    24 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    269 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    318 micro
  • Kolin:
    107 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    939 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    1255 micro
Fehérje

  • Összesen
    2.5 g

Zsír

  • Összesen
    1.1 g
  • Telített zsírsav
    0 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    0 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    0 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    688.3 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    2 mg
  • Kálcium
    65 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    33 mg
  • Nátrium
    570 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    3.4 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    20 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    5 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    2 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    18 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    21 micro
  • Kolin:
    7 mg
  • Retinol - A vitamin:
    0 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    62 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    83 micro
Elkészítés

  1. A japán konyha lelke a dashi, amit otthon is gyorsan elkészíthetsz. Ha nincs időd kombu és bonito pehely (katsuobushi) áztatásával bajlódni, bátran használj instant dashi port: csak forró vízben oldd fel a csomagolás utasítása szerint.
  2. A szárított wakame algát áztasd be hideg vízbe 5 percre, amíg megduzzad. Ezután szűrd le, és tedd félre.
  3. A selyemtofut óvatosan vágd kis, harapásnyi kockákra, ez adja majd a leves lágy textúráját.
  4. A forró dashiból merj ki egy kis bögrényit, és ebben keverd el csomómentesen a miso pasztát. Ezután öntsd vissza a leveshez, így elkerülöd, hogy a miso leülepedjen vagy megégjen.
  5. Add a leveshez a tofu kockákat és az algát, majd melegítsd az egészet alacsony lángon pár percig. Fontos: ne forrald, mert a miso érzékeny a hőre, és elveszíti az ízét, valamint jótékony baktériumait.
  6. Szórd meg friss, karikázott újhagymával, és fogyaszd forrón. Egy tál rizs vagy néhány falat sushi mellé tökéletes előétel.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
Ha szereted a japán ízeket, ezt a miso levest nem hagyhatod ki! Mindössze 20 perc alatt elkészül, és olyan umamis, lágy ízvilágot hoz az asztalra, amitől a hideg napok is egy csapásra otthonosabbak lesznek.

A miso leves a japán konyha egyik legfontosabb és legősibb eledele. Japánban nem csupán előételként, hanem a mindennapi étrend szerves részeként fogyasztják gyakran már reggelire is. De mitől ilyen különleges ez a látszólag egyszerű, mégis rendkívül gazdag ízvilágú leves?

Autentikus japán miso leves selyemtofuval, wakame algával és újhagymával tálalva.
Meleg, tápláló miso leves – a japán konyha lelke, amit otthon is könnyedén elkészíthetsz.
Hering András

Mi az a miso?

A miso egy erjesztett szójababpaszta, amit általában rizzsel vagy árpával együtt fermentálnak koji gombakultúra (Aspergillus oryzae) segítségével. A fermentáció hetektől akár éveken át is tarthat: minél hosszabb ideig érlelik, annál mélyebb, sósabb és földesebb ízt kap.

A miso típusai között a leggyakoribbak:

  • Shiro miso (fehér miso): lágy, enyhén édes, rövid ideig érlelt (kezdőknek ideális).
  • Aka miso (vörös miso): sötétebb, karakteresebb, hosszabb ideig fermentált (mélyebb ízeket ad).
  • Awase miso: a kettő keveréke, sok japán háztartás alapválasztása.

A miso nemcsak umamiban gazdag, hanem fehérjében, ásványi anyagokban és probiotikumokban is bővelkedik, így rendszeres fogyasztása támogatja az emésztést és a bélflóra egyensúlyát.

A miso leves három pillére

A klasszikus japán miso leves három alapkomponensre épül:

  1. Dashi (alaplé)
  2. Miso paszta
  3. Töltelékek (tofu, alga, zöldségek)

1. Dashi: az umami alapja

A dashi a japán konyha „alapíze”, amit kombu (szárított tengeri alga) és katsuobushi (bonito pehely) főzetéből készítenek.
Ez adja a leves mély, füstös, tengeri aromáját.
Vegetáriánus változatban a bonito helyett szárított shiitake gombát használnak.
Ma már instant dashi por is kapható, amivel percek alatt elkészíthető az autentikus íz.

2. Miso: az íz és tápérték lelke

A miso pasztát soha nem szabad közvetlenül a forró levesbe dobni, mert a magas hő elpusztítja a benne lévő hasznos mikroorganizmusokat.
Mindig egy kis adag dashiban keverjük el, majd a főzés végén adjuk a leveshez.

3. Feltétek és textúrák

A leggyakoribb betétek a selyemtofu és a wakame alga, de gyakran kerül bele újhagyma, gomba, spenót, daikon retek vagy rizs is.
Japánban a miso levest az aktuális évszakhoz és régióhoz igazítják – például télen több zöldséget, nyáron könnyebb változatot készítenek.

Hogyan illeszkedik a japán étkezésbe?

Japánban a miso levest hagyományosan rizs, hal és savanyúság mellé tálalják. A klasszikus „ichiju sansai” (egy leves, három fogás) étkezési elv szerint a leves a napi étrend alapja, és minden családnak megvan a maga „házimiso” receptje.

A japánok számára a miso leves olyan, mint nekünk a húsleves vagy a zöldségleves – egy meleg, megnyugtató, otthonos étel, amihez mindig jó visszatérni.

Japán miso leves tálalása autentikus eszközökkel, fehér terítőn.
Umamiban gazdag miso leves, amelyet Japánban akár reggelire is fogyasztanak.
Hering András

Tippek az otthoni készítéshez

  • A dashit ne forrald: a kombu hőre kesernyés lesz, a bonito pedig elveszti finom aromáját.
  • A misót mindig külön oldd fel: így selymesebb és egyenletesebb ízt kapsz.
  • Kísérletezz többféle misóval: keverheted is őket, így saját „házi blendet” alkothatsz.
  • Ne spórolj a minőségen: egy jó minőségű miso paszta évekig eláll a hűtőben, és sokféle ételben használható – nemcsak leveshez, hanem pácokhoz, szószokhoz vagy ramenhez is.

Miért érdemes gyakran fogyasztani?

A miso leves egészséges, laktató, mégis könnyű. A fermentált miso segíti az emésztést, erősíti az immunrendszert, és természetes forrása a növényi fehérjéknek.
A benne lévő umami íz serkenti az étvágyat, és fokozza más ételek ízérzetét is.
Nem véletlen, hogy Japánban az emberek hosszú életének egyik titkát sokan épp a miso leves rendszeres fogyasztásában látják.

Miso leves umamiban gazdag alaplével és apróra vágott feltétekkel, japán stílusú tálalásban.
A miso leves nem csupán egy étel, hanem a japán életérzés megtestesítője: egyszerű, természetes, tápláló és mélyen gyökerezik a hagyományban.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

