2025.11.28.

Nem zsír, nem napraforgóolaj: 3+1 zsiradék, amitől még finomabb lesz a tükörtojás vagy omlett

Próbáld ki a zsíron vagy napraforgóolajon túl ezeket a zsiradéktípusokat is, ha legközelebb tükörtojás sütsz, és válasz ki belátásod szerint a kedvencedet!

Az, hogy hogyan készül "a legjobb" tükörtojás, omlett vagy rántotta, örök vita tárgya, és ez így van jól: miért is kellene, hogy létezzen egy megmásíthatatlan recept, amitől nem szabad eltérni? Ahány család, annyi módi. Így van ez a tojássütés versus zsiradék témakörében is. Sertészsír, étolaj? Vagy valami más? Te mivel sütöd? Mutatunk 3 opciót + 1 ötletet, amivel olyan lesz a tükörtojásod vagy rántottád, mint a profi séfeknek!

Receptajánlónk tojásos reggelikhez:

Forrásunk volt.

mézeskalács

Teljes kiőrlésű puha mézeskalács

Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...

Hétköznapi ásványi anyag, mégis ez a legfontosabb a zsírmáj elleni...

A zsírmáj az az állapot, amikor májunk túl sok zsírt halmoz fel, ennek leggyakoribb kiváltó oka pedig a helytelen étrend, a rossz bélflóra, az elhízás és a túlzott alkoholfogyasztás. Ez a májlerakódás később begyulladhat, ami súlyosabb problémákhoz vezethet, akár májelégtelenséghez is. Az állapot megelőzése érdekében a helyes életmód mellett egy kulcsfontosságú tápanyag is szerepet játszik abban, hogy a zsírmáj ne alakulhasson ki.

gulyásleves

Tradicionális gulyásleves

Az igazi Hungarikum, amire igazán büszkék lehetünk. Vendéglátós lévén tapasztaltam, hogy a külföldi turisták, amikor betérnek az étterembe, az volt az első kérdésük, hogy "Gulász " ...

