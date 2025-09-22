r
Nosalty Logó
tészta carbonara

Carbonara spagetti guanciale-val, vagyis olasz tokaszalonnával

Fekete Melinda
Carbonara spagetti guanciale-val, vagyis olasz tokaszalonnával
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A carbonara spagettihez

907
Kalória
30.1g
Fehérje
85.4g
Szénhidrát
48g
Zsír
43g
Víz
274.3g
Koleszterin
3.6g
Élelmi rost
3.1g
Cukor
  • 15% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 23% Zsír

A carbonara spagettihez

Összesen 907 kcal
  • 15% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 23% Zsír

A carbonara spagettihez

Összesen 3632 kcal
  • 15% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 23% Zsír

A carbonara spagettihez

Összesen 419 kcal
  • 15% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    30.1 g

Zsír

  • Összesen
    48 g
  • Telített zsírsav
    19 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    274 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1364.7 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    89 mg
  • Kálcium
    333 mg
  • Vas
    5 mg
  • Magnézium
    74 mg
  • Foszfor
    520 mg
  • Nátrium
    341 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    85.4 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    43 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    104 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    45 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    10 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    296 micro
  • Kolin:
    177 mg
  • Retinol - A vitamin:
    102 micro
  • α-karotin
    6 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    6 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    245 micro
Összesen 907 kcal
  • 15% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    120.4 g

Zsír

  • Összesen
    192 g
  • Telített zsírsav
    75 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    83 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    22 g
  • Koleszterin
    1097 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    5458.9 g
  • Cink
    12 mg
  • Szelén
    354 mg
  • Kálcium
    1331 mg
  • Vas
    19 mg
  • Magnézium
    296 mg
  • Foszfor
    2079 mg
  • Nátrium
    1362 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    4 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    341.6 g
  • Cukor
    13 mg
  • Élelmi rost
    14 mg

Víz

  • Összesen
    172.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    416 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    4 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    180 micro
  • K vitamin:
    2 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    5 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    3 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    42 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    1182 micro
  • Kolin:
    710 mg
  • Retinol - A vitamin:
    407 micro
  • α-karotin
    23 micro
  • β-karotin
    86 micro
  • β-crypt
    24 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    981 micro
Összesen 3632 kcal
  • 15% Fehérje
  • 41% Szénhidrát
  • 23% Zsír
  • 21% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Nátrium
  • Kálcium
  • Szelén
  • Magnézium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:
  • E vitamin:
  • Riboflavin - B2 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    13.9 g

Zsír

  • Összesen
    22.2 g
  • Telített zsírsav
    9 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    10 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    127 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    631.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    41 mg
  • Kálcium
    154 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    34 mg
  • Foszfor
    240 mg
  • Nátrium
    157 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    39.5 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    19.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    48 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    0 mg
  • D vitamin:
    21 micro
  • K vitamin:
    0 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    137 micro
  • Kolin:
    82 mg
  • Retinol - A vitamin:
    47 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    10 micro
  • β-crypt
    3 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    113 micro
Összesen 419 kcal

Elkészítés

A carbonara spagettihez

  1. A sajtokat lereszeljük és szétválasztjuk a tojásokat. A lereszelt sajtot összekeverjük a tojássárgájákkal, az egész tojással és a frissen őrölt borssal.
  2. Sós vizet forralunk a tésztának. A spagettit a csomagoláson jelzett ideig főzzük, majd a főzővízből félreteszünk kb. 1,5dl-t.
  3. A guanciale-t egy serpenyőben elkezdjük pirítani. Ahogy megfőtt a tészta rögtön a pirított szalonnához merjük, anélkül, hogy leöblítenénk. Jól megforrósítjuk a tésztát a zsiradékkal.
  4. A sajtos-tojásos keverékbe öntjük a félretett tészta főzővizet és alaposan elkeverjük.
  5. A tészta alatt lezárjuk a tűzhelyet és ráöntjük a tojásos szószt. Jól összeforgatjuk, hogy a tészta melegétől felolvadjanak a sajtok és a tojás besűrűsödjön. Vigyázzunk, hogy ekkor már ne legyen alatta meleg a tűzhely, különben a tojás teljesen megsül és elveszti a krémességét.
  6. Tálaláskor reszeljünk rá pecorino sajtot és szórjuk meg őrölt borssal, frissen fogyasszuk el.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 5 p
  • Főzés ideje: 10 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A carbonaranak megannyi változata létezik, és gyakorlatilag bárhogyan járunk el egy ízletes, gyors, laktató étel lesz a végeredmény. Olaszországban leggyakrabban spagettiből készítik és egy olasz, érlelt tokaszalonnát használnak hozzá, amely borsos pácban érlelődik és nincs megfüstölve: ez a guanciale. A krémes szaftot a tojássárgáják és egész tojások megfelelő arányával érjük el, na meg persze a hozzáadott sajtok és tészta főzővizének keverékével.

Hasonló receptek

Összes carbonara
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept