Carbonara spagetti guanciale-val, vagyis olasz tokaszalonnával

A carbonaranak megannyi változata létezik, és gyakorlatilag bárhogyan járunk el egy ízletes, gyors, laktató étel lesz a végeredmény. Olaszországban leggyakrabban spagettiből készítik és egy olasz, érlelt tokaszalonnát használnak hozzá, amely borsos pácban érlelődik és nincs megfüstölve: ez a guanciale. A krémes szaftot a tojássárgáják és egész tojások megfelelő arányával érjük el, na meg persze a hozzáadott sajtok és tészta főzővizének keverékével.