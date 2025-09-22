Carbonara spagetti guanciale-val, vagyis olasz tokaszalonnával
Hozzávalók
A carbonara spagettihez
-
1 db tojás
-
3 db tojássárgája
-
50 g pecorino sajt
-
50 g parmezán sajt
-
20 dkg tokaszalonna (guanciale)
-
bors ízlés szerint
-
450 g spagetti tészta
-
só ízlés szerint
- 15% Fehérje
- 41% Szénhidrát
- 23% Zsír
- 21% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Szelén
-
Magnézium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
Tiamin - B1 vitamin:
-
E vitamin:
-
Riboflavin - B2 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 30.1 g
Zsír
-
Összesen 48 g
-
Telített zsírsav 19 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 21 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 274 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1364.7 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 89 mg
-
Kálcium 333 mg
-
Vas 5 mg
-
Magnézium 74 mg
-
Foszfor 520 mg
-
Nátrium 341 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 85.4 g
-
Cukor 3 mg
-
Élelmi rost 4 mg
Víz
-
Összesen 43 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 104 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 0 mg
-
D vitamin: 45 micro
-
K vitamin: 0 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 10 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 296 micro
-
Kolin: 177 mg
-
Retinol - A vitamin: 102 micro
-
α-karotin 6 micro
-
β-karotin 21 micro
-
β-crypt 6 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 245 micro
Elkészítés
A carbonara spagettihez
- A sajtokat lereszeljük és szétválasztjuk a tojásokat. A lereszelt sajtot összekeverjük a tojássárgájákkal, az egész tojással és a frissen őrölt borssal.
- Sós vizet forralunk a tésztának. A spagettit a csomagoláson jelzett ideig főzzük, majd a főzővízből félreteszünk kb. 1,5dl-t.
- A guanciale-t egy serpenyőben elkezdjük pirítani. Ahogy megfőtt a tészta rögtön a pirított szalonnához merjük, anélkül, hogy leöblítenénk. Jól megforrósítjuk a tésztát a zsiradékkal.
- A sajtos-tojásos keverékbe öntjük a félretett tészta főzővizet és alaposan elkeverjük.
- A tészta alatt lezárjuk a tűzhelyet és ráöntjük a tojásos szószt. Jól összeforgatjuk, hogy a tészta melegétől felolvadjanak a sajtok és a tojás besűrűsödjön. Vigyázzunk, hogy ekkor már ne legyen alatta meleg a tűzhely, különben a tojás teljesen megsül és elveszti a krémességét.
- Tálaláskor reszeljünk rá pecorino sajtot és szórjuk meg őrölt borssal, frissen fogyasszuk el.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 10 p
A carbonaranak megannyi változata létezik, és gyakorlatilag bárhogyan járunk el egy ízletes, gyors, laktató étel lesz a végeredmény. Olaszországban leggyakrabban spagettiből készítik és egy olasz, érlelt tokaszalonnát használnak hozzá, amely borsos pácban érlelődik és nincs megfüstölve: ez a guanciale. A krémes szaftot a tojássárgáják és egész tojások megfelelő arányával érjük el, na meg persze a hozzáadott sajtok és tészta főzővizének keverékével.