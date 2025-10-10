r
Lencsefőzelék egyszerűen

Lencsefőzelék egyszerűen
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

728
Kalória
26.1g
Fehérje
49.1g
Szénhidrát
48g
Zsír
340.9g
Víz
88.9g
Koleszterin
7.3g
Élelmi rost
3.4g
Cukor
TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • E vitamin:
  • Tiamin - B1 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    26.1 g

Zsír

  • Összesen
    48 g
  • Telített zsírsav
    18 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    21 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    89 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1065.8 g
  • Cink
    4 mg
  • Szelén
    19 mg
  • Kálcium
    208 mg
  • Vas
    6 mg
  • Magnézium
    48 mg
  • Foszfor
    336 mg
  • Nátrium
    444 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    49.1 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    7 mg

Víz

  • Összesen
    340.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    88 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    5 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    309 micro
  • Kolin:
    69 mg
  • Retinol - A vitamin:
    86 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    24 micro
  • β-crypt
    0 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    4 micro
Összesen 156 kcal

Elkészítés

  1. Az átválogatott és megmosott lencsét egy lábosba öntjük. Hozzáadjuk a babérleveleket, valamint a füstölt szalonna bőrét, sózzuk, és felöntjük legalább egy liter vízzel. Fedő alatt, nagyjából 35-40 perc alatt puhára főzzük.
  2. A szalonnát felcsíkozzuk, majd egy nagyobb edényben zsírjára sütjük. Amikor már szép ropogós, kiszedjük a szalonnadarabkákat és félretesszük tálalásig.
  3. A hagymát megpucoljuk, és lereszeljük -ez macerás és megkönnyezős munka, de így lesz jó állaga a főzelékben. Szükség szerint adunk egy kanál olajat a szalonna kisült zsírjához, majd megpároljuk rajta a hagymát.
  4. Ezután jöhet bele a finomliszt, amit gyorsan elkeverünk, szükség szerint pedig adhatunk hozzá egy kanál vizet is, hogy kicsit hígabb legyen a hagymás rántás, de ne legyen túl olajos a végeredmény. Ízlés szerint szórunk rá fűszerpaprikát és frissen őrölt borsot, majd alaposan elkeverjük a rántással.
  5. Elkezdjük kanalanként felönteni a paprikás rántást a lencse főzővizével, közben folyamatosan kevergetve, nehogy becsomósodjon. Amikor elértük a nekünk tetsző főzeléksűrűséget, belekanalazzuk a lencsét, majd összeforraljuk.
  6. Egy deci tejfölt elkeverünk egy kis kanál főzelékkel, így kiegyenlítve a hőkülönbséget, majd az egészet visszaöntjük a lábasba, és elkeverjük. Ízlés szerint keverjünk hozzá egy kanál ecetet (vagy citromlevet), és ha szükséges, még megsózzuk.
  7. A kész főzeléket a pirult szalonnapörccel és sült virslivel tálaljuk.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 50 p
Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nem csak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, nem véletlenül az egyik legnépszerűbb fogásunk!

