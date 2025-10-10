Lencsefőzelék egyszerűen

Idén ősszel is igen változatos az időjárás, az egyre növekvő számú szomorkás-felhős napokon pedig nem árt odafigyelni rá, hogy tápláló és laktató fogásokat készítsünk. A sütőtök pedig szuper alapanyag, ha olcsó és kiadós fogásokról van szó, ráadásul rendkívül sokoldalú zöldség. Márk ezúttal egy krémes sütőtökös tésztát készített belőle.