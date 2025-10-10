Lencsefőzelék egyszerűen
Hozzávalók
-
25 dkg lencse
-
2 db babérlevél
-
15 dkg kolozsvári szalonna
-
1 l víz
-
só ízlés szerint
-
1 ek napraforgó olaj (szükség szerint)
-
1 db vöröshagyma
-
2 ek finomliszt
-
1 teáskanál fűszerpaprika
-
bors ízlés szerint
-
1.5 dl tejföl
-
1 ek ecet
-
20 dkg virsli (4 szál)
- 6% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
-
63g lencse220 kcal
-
0 kcal
-
246 kcal
-
250g víz0 kcal
-
0 kcal
-
18 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
8g finomliszt27 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
38g tejföl74 kcal
-
1g ecet0 kcal
-
50g virsli135 kcal
- 6% Fehérje
- 11% Szénhidrát
- 10% Zsír
Elkészítés
- Az átválogatott és megmosott lencsét egy lábosba öntjük. Hozzáadjuk a babérleveleket, valamint a füstölt szalonna bőrét, sózzuk, és felöntjük legalább egy liter vízzel. Fedő alatt, nagyjából 35-40 perc alatt puhára főzzük.
- A szalonnát felcsíkozzuk, majd egy nagyobb edényben zsírjára sütjük. Amikor már szép ropogós, kiszedjük a szalonnadarabkákat és félretesszük tálalásig.
- A hagymát megpucoljuk, és lereszeljük -ez macerás és megkönnyezős munka, de így lesz jó állaga a főzelékben. Szükség szerint adunk egy kanál olajat a szalonna kisült zsírjához, majd megpároljuk rajta a hagymát.
- Ezután jöhet bele a finomliszt, amit gyorsan elkeverünk, szükség szerint pedig adhatunk hozzá egy kanál vizet is, hogy kicsit hígabb legyen a hagymás rántás, de ne legyen túl olajos a végeredmény. Ízlés szerint szórunk rá fűszerpaprikát és frissen őrölt borsot, majd alaposan elkeverjük a rántással.
- Elkezdjük kanalanként felönteni a paprikás rántást a lencse főzővizével, közben folyamatosan kevergetve, nehogy becsomósodjon. Amikor elértük a nekünk tetsző főzeléksűrűséget, belekanalazzuk a lencsét, majd összeforraljuk.
- Egy deci tejfölt elkeverünk egy kis kanál főzelékkel, így kiegyenlítve a hőkülönbséget, majd az egészet visszaöntjük a lábasba, és elkeverjük. Ízlés szerint keverjünk hozzá egy kanál ecetet (vagy citromlevet), és ha szükséges, még megsózzuk.
- A kész főzeléket a pirult szalonnapörccel és sült virslivel tálaljuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 50 p
Egyszerű, pénztárcabarát főzelékféle, ami nem csak az újév első napján tökéletes választás, hanem bármelyik télies hétvégén. Laktató és ízletes, ráadásul gyorsan elkészül, nem véletlenül az egyik legnépszerűbb fogásunk!