r
Nosalty Logó
levesek raguleves

Klasszikus tárkonyos csirkeraguleves

Klasszikus tárkonyos csirkeraguleves
Hering András
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

588
Kalória
45.3g
Fehérje
44.5g
Szénhidrát
23.4g
Zsír
503.1g
Víz
193.9g
Koleszterin
13.1g
Élelmi rost
15.4g
Cukor
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 588 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 2936 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
Összesen 54 kcal
  • 7% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 4% Zsír
  • 82% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin
  • E vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    45.3 g

Zsír

  • Összesen
    23.4 g
  • Telített zsírsav
    12 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    7 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    2 g
  • Koleszterin
    194 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2479.7 g
  • Cink
    3 mg
  • Szelén
    49 mg
  • Kálcium
    162 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    123 mg
  • Foszfor
    635 mg
  • Nátrium
    1503 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    44.5 g
  • Cukor
    15 mg
  • Élelmi rost
    13 mg

Víz

  • Összesen
    503.1 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    790 micro
  • B6 vitamin:
    2 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    3 mg
  • C vitamin:
    125 mg
  • D vitamin:
    14 micro
  • K vitamin:
    42 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    19 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    127 micro
  • Kolin:
    211 mg
  • Retinol - A vitamin:
    174 micro
  • α-karotin
    2484 micro
  • β-karotin
    6145 micro
  • β-crypt
    1 micro
  • Likopin
    1 micro
  • Lut-zea
    1225 micro
Elkészítés

  1. Előkészítjük a zöldségeket: megmossuk őket, a hagymát finomra aprítjuk, a zöldségeket megtisztítjuk, karikákra vágjuk, a zellert és a karalábét pedig felkockázzuk. A gombafejeket félbe, majd vékony szeletekre vágjuk.
  2. A csirkehúst kis darabokra vágjuk.
  3. Egy serpenyőben, vajon megpirítjuk a vöröshagymát és az összes zöldségeket (a gomba és a borsó kivételével, őket a legvégén adjuk a leveshez). A pirítás után kivesszük őket a serpenyőből, majd átrakjuk őket a leveses fazekunkba. A serpenyőben maradt vajon megpirítjuk a kockázott csirkemelldarabokat is (ha szükséges, adjunk hozzá még egy kevés vajat is).
  4. A húst is a levesesfazékba adjuk a zöldségekhez, majd felöntjük az alaplével, sózzuk, borsozzuk, tárkonnyal fűszerezzük, és addig főzzük alacsony lángon, amíg a zöldségek éppen megpuhulnak (nagyjából 15-30 perc).
  5. Ha már éppen hogy puhák a zöldségek, adjuk hozzá a zöldborsót és a gombát is. A klasszikus verzióban ezután kerül bele az ereszték, ami főzőtejszínből, tojássárgájából, tejfölből és néhány evőkanál lisztből áll össze. Tegyük keverőtálba az alapanyagokat, merjünk rá néhány kanál forró levest, majd mindezt alaposan keverjük el, és így adagoljuk a leveshez. A modern konyhákban általában csak főzőtejszínnel krémesítjük: szerintem a 30%-os zsírtartalmú habtejszín teszi a legkrémesebbé. Ha állagát sűrűbbre szeretnénk, keverjünk simára 2 evőkanál étkezési keményítőt 1 merőkanál levessel, majd öntsük vissza a leveshez. Ha tejfölt használunk, egy kis tálban keverjük ki a liszttel, majd kanalazzunk bele 1 merőkanál levest, keverjük simára, és öntsük a leveshez.
  6. Legvégül adjuk hozzá a finomra vágott petrezselymet, facsarjunk hozzá friss citromlevet, vagy menjen rá pár csepp tárkonyecet, sőt, ízesíthetjük pár teáskanál mustárral is.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 30 p
  • Főzés ideje: 30 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A klasszikus tárkonyos csirkeraguleves titkát az eresztéke adja (így nevezik az erdélyi gasztronómiában a levesekhez, főzelékekhez sűrítés céljából adott alapanyagokat), mely tejszínből, tojássárgájából, tejfölből és néhány evőkanál lisztből áll össze. Tegyük keverőtálba az alapanyagokat, merjünk rájuk néhány kanál forró levest, majd mindezt alaposan keverjük el, és így adagoljuk a leveshez. Ha tudunk, szerezzünk be az ízesítéshez tárkonyecetet és mustárt is, isteni pikantériát ad a ragulevesnek.

gazdag tárkonyos csirkeraguleves, tányérban tálalva
Szerezzünk be az ízesítéshez tárkonyecetet, remek pikantériát ad a csirkeragulevesnek!
Hering András / Nosalty

Tárkonyos csirkeraguleves: nem ünnepi, inkább gyors, hétköznapi kedvenc

A tárkonyos raguleves nem tartozik a több száz éves, szigorúan kötött receptúrájú magyar ételek közé. Inkább a 20. század második felében vált igazán népszerűvé, amikor a francia és erdélyi konyha hatásai erősebben beszivárogtak a hazai gasztronómiába.

A tárkony – amely korábban inkább Erdélyben volt elterjedt fűszer – különleges, enyhén ánizsos aromájával új karaktert adott a hagyományos, húslevesalapú fogásoknak.

A raguleves pikantériáját a savanykás íz és a selymes habarás adja

Az alábbi recept is jól mutatja, hogy a tárkonyos csirkeraguleves nem egy bonyolult, ünnepi fogásnak indult. Inkább egy gyors, könnyen elkészíthető, mégis tartalmas leves, amit akár egy átlagos hétköznapon is meg lehet főzni - a hűtőben fellelhető, maradék vegyes zöldségekből is.

Pont ez az egyszerűség az egyik oka annak, hogy ennyire elterjedt: nem igényel különleges alapanyagokat, mégis „többet ad”, mint egy sima húsleves.

A csirkehús, a gyökérzöldségek, a tejszínes vagy tejfölös habarás, a citrom vagy ecet savanykássága és a tárkony különlegessége együtt olyan komplex ízélményt hoznak létre, amit nehéz nem szeretni.

gazdag tárkonyos csirkeraguleves, két tányérban tálalva
A tárkonyos csirkeraguleves nem ünnepi, inkább gyors, hétköznapi kedvenc
Hering András / Nosalty

Hogyan lehet felturbózni a tárkonyos csirkeragulevest?

A tárkonyos csirkeraguleves egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte végtelenül alakítható, és persze húsmentesen is kiváló. Néhány népszerű és izgalmas variáció:

  • Gombával gazdagítva – mélyebb, földes ízt kap + fehérje kerül bele
  • Fehérborral – elegánsabb, kissé savasabb karakter
  • Friss citromhéjjal vagy citromlével – frissebb, üdébb lesz
  • Tejszín helyett kókusztejjel – modern, édeskésebb, gurmé változat
  • Tárkonyecettel sima fehérecet helyett – ebben a receptben is ezt használtuk hozzá!
  • Csipetkével, galuskával, tésztával – laktatóbb, „egytálételesebb”.

Sőt, egyesek még mustárt is adnak hozzá, ami meglepően jól kiemeli a tárkony aromáját.

További raguleveseinkből:

Hasonló receptek

Összes raguleves
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

husveti-hatos-fonott-kalacs
kalács

Húsvéti kalács

A húsvéti fonott kalács a tavaszi ünnepi asztal egyik legkedvesebb klasszikusa. Ez a nem túl édes, pihe-puha fonott kalács tökéletesen passzol a húsvéti sonkához. Sülés közben vajas ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept