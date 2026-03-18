Klasszikus tárkonyos csirkeraguleves

Szerezzünk be az ízesítéshez tárkonyecetet, remek pikantériát ad a csirkeragulevesnek!

Tárkonyos csirkeraguleves: nem ünnepi, inkább gyors, hétköznapi kedvenc

A tárkonyos raguleves nem tartozik a több száz éves, szigorúan kötött receptúrájú magyar ételek közé. Inkább a 20. század második felében vált igazán népszerűvé, amikor a francia és erdélyi konyha hatásai erősebben beszivárogtak a hazai gasztronómiába.

A tárkony – amely korábban inkább Erdélyben volt elterjedt fűszer – különleges, enyhén ánizsos aromájával új karaktert adott a hagyományos, húslevesalapú fogásoknak.

A raguleves pikantériáját a savanykás íz és a selymes habarás adja

Az alábbi recept is jól mutatja, hogy a tárkonyos csirkeraguleves nem egy bonyolult, ünnepi fogásnak indult. Inkább egy gyors, könnyen elkészíthető, mégis tartalmas leves, amit akár egy átlagos hétköznapon is meg lehet főzni - a hűtőben fellelhető, maradék vegyes zöldségekből is.

Pont ez az egyszerűség az egyik oka annak, hogy ennyire elterjedt: nem igényel különleges alapanyagokat, mégis „többet ad”, mint egy sima húsleves.

A csirkehús, a gyökérzöldségek, a tejszínes vagy tejfölös habarás, a citrom vagy ecet savanykássága és a tárkony különlegessége együtt olyan komplex ízélményt hoznak létre, amit nehéz nem szeretni.

A tárkonyos csirkeraguleves nem ünnepi, inkább gyors, hétköznapi kedvenc

Hogyan lehet felturbózni a tárkonyos csirkeragulevest?

A tárkonyos csirkeraguleves egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte végtelenül alakítható, és persze húsmentesen is kiváló. Néhány népszerű és izgalmas variáció:

Gombával gazdagítva – mélyebb, földes ízt kap + fehérje kerül bele

– mélyebb, földes ízt kap + fehérje kerül bele Fehérborral – elegánsabb, kissé savasabb karakter

– elegánsabb, kissé savasabb karakter Friss citromhéjjal vagy citromlével – frissebb, üdébb lesz

– frissebb, üdébb lesz Tejszín helyett kókusztejjel – modern, édeskésebb, gurmé változat

– modern, édeskésebb, gurmé változat Tárkonyecettel sima fehérecet helyett – ebben a receptben is ezt használtuk hozzá!

sima fehérecet helyett – ebben a receptben is ezt használtuk hozzá! Csipetkével, galuskával, tésztával – laktatóbb, „egytálételesebb”.

Sőt, egyesek még mustárt is adnak hozzá, ami meglepően jól kiemeli a tárkony aromáját.

További raguleveseinkből: