Klasszikus tárkonyos csirkeraguleves
Hozzávalók
-
750 g csirkemellfilé (vagy filézett csirkecomb kockákra vágva)
-
5 közepes db sárgarépa (karikázva)
-
4 kis db fehérrépa (karikázva)
-
1 kis db zeller (apró kockákra vágva)
-
1 kg karalábé (apró kockákra vágva)
-
1 közepes fej vöröshagyma (finomra vágva)
-
20 dkg zöldborsó
-
25 dkg gomba
-
2 teáskanál tárkony
-
2 dl főzőtejszín (vagy min. 20%-os zsírtartalmú tejföl)
-
1 fél citromból nyert citromlé
-
8 dkg vaj
-
5 dkg finomliszt (vagy 2 evőkanál étkezési keményítő)
-
2 l alaplé
-
só ízlés szerint
-
fehér bors ízlés szerint
-
2 teáskanál mustár (opcionális)
-
petrezselyem ízlés szerint (opcionális)
-
3 csepp tárkonyecet (opcionális)
-
1 db tojás (az eresztékhez)
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
-
150g csirkemellfilé180 kcal
-
80g sárgarépa29 kcal
-
48g fehérrépa31 kcal
-
32g zeller12 kcal
-
200g karalábé40 kcal
-
18g vöröshagyma7 kcal
-
40g zöldborsó32 kcal
-
50g gomba11 kcal
-
0 kcal
-
40g főzőtejszín52 kcal
-
4g citromlé1 kcal
-
16g vaj115 kcal
-
10g finomliszt36 kcal
-
400g alaplé28 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
11g tojás14 kcal
- 7% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 82% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
-
E vitamin:
Fehérje
-
Összesen 45.3 g
Zsír
-
Összesen 23.4 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 7 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 194 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2479.7 g
-
Cink 3 mg
-
Szelén 49 mg
-
Kálcium 162 mg
-
Vas 3 mg
-
Magnézium 123 mg
-
Foszfor 635 mg
-
Nátrium 1503 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 44.5 g
-
Cukor 15 mg
-
Élelmi rost 13 mg
Víz
-
Összesen 503.1 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 790 micro
-
B6 vitamin: 2 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 3 mg
-
C vitamin: 125 mg
-
D vitamin: 14 micro
-
K vitamin: 42 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 19 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 127 micro
-
Kolin: 211 mg
-
Retinol - A vitamin: 174 micro
-
α-karotin 2484 micro
-
β-karotin 6145 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 1 micro
-
Lut-zea 1225 micro
Elkészítés
- Előkészítjük a zöldségeket: megmossuk őket, a hagymát finomra aprítjuk, a zöldségeket megtisztítjuk, karikákra vágjuk, a zellert és a karalábét pedig felkockázzuk. A gombafejeket félbe, majd vékony szeletekre vágjuk.
- A csirkehúst kis darabokra vágjuk.
- Egy serpenyőben, vajon megpirítjuk a vöröshagymát és az összes zöldségeket (a gomba és a borsó kivételével, őket a legvégén adjuk a leveshez). A pirítás után kivesszük őket a serpenyőből, majd átrakjuk őket a leveses fazekunkba. A serpenyőben maradt vajon megpirítjuk a kockázott csirkemelldarabokat is (ha szükséges, adjunk hozzá még egy kevés vajat is).
- A húst is a levesesfazékba adjuk a zöldségekhez, majd felöntjük az alaplével, sózzuk, borsozzuk, tárkonnyal fűszerezzük, és addig főzzük alacsony lángon, amíg a zöldségek éppen megpuhulnak (nagyjából 15-30 perc).
- Ha már éppen hogy puhák a zöldségek, adjuk hozzá a zöldborsót és a gombát is. A klasszikus verzióban ezután kerül bele az ereszték, ami főzőtejszínből, tojássárgájából, tejfölből és néhány evőkanál lisztből áll össze. Tegyük keverőtálba az alapanyagokat, merjünk rá néhány kanál forró levest, majd mindezt alaposan keverjük el, és így adagoljuk a leveshez. A modern konyhákban általában csak főzőtejszínnel krémesítjük: szerintem a 30%-os zsírtartalmú habtejszín teszi a legkrémesebbé. Ha állagát sűrűbbre szeretnénk, keverjünk simára 2 evőkanál étkezési keményítőt 1 merőkanál levessel, majd öntsük vissza a leveshez. Ha tejfölt használunk, egy kis tálban keverjük ki a liszttel, majd kanalazzunk bele 1 merőkanál levest, keverjük simára, és öntsük a leveshez.
- Legvégül adjuk hozzá a finomra vágott petrezselymet, facsarjunk hozzá friss citromlevet, vagy menjen rá pár csepp tárkonyecet, sőt, ízesíthetjük pár teáskanál mustárral is.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 30 p
- Főzés ideje: 30 p
A klasszikus tárkonyos csirkeraguleves titkát az eresztéke adja (így nevezik az erdélyi gasztronómiában a levesekhez, főzelékekhez sűrítés céljából adott alapanyagokat), mely tejszínből, tojássárgájából, tejfölből és néhány evőkanál lisztből áll össze. Tegyük keverőtálba az alapanyagokat, merjünk rájuk néhány kanál forró levest, majd mindezt alaposan keverjük el, és így adagoljuk a leveshez. Ha tudunk, szerezzünk be az ízesítéshez tárkonyecetet és mustárt is, isteni pikantériát ad a ragulevesnek.
Tárkonyos csirkeraguleves: nem ünnepi, inkább gyors, hétköznapi kedvenc
A tárkonyos raguleves nem tartozik a több száz éves, szigorúan kötött receptúrájú magyar ételek közé. Inkább a 20. század második felében vált igazán népszerűvé, amikor a francia és erdélyi konyha hatásai erősebben beszivárogtak a hazai gasztronómiába.
A tárkony – amely korábban inkább Erdélyben volt elterjedt fűszer – különleges, enyhén ánizsos aromájával új karaktert adott a hagyományos, húslevesalapú fogásoknak.
A raguleves pikantériáját a savanykás íz és a selymes habarás adja
Az alábbi recept is jól mutatja, hogy a tárkonyos csirkeraguleves nem egy bonyolult, ünnepi fogásnak indult. Inkább egy gyors, könnyen elkészíthető, mégis tartalmas leves, amit akár egy átlagos hétköznapon is meg lehet főzni - a hűtőben fellelhető, maradék vegyes zöldségekből is.
Pont ez az egyszerűség az egyik oka annak, hogy ennyire elterjedt: nem igényel különleges alapanyagokat, mégis „többet ad”, mint egy sima húsleves.
A csirkehús, a gyökérzöldségek, a tejszínes vagy tejfölös habarás, a citrom vagy ecet savanykássága és a tárkony különlegessége együtt olyan komplex ízélményt hoznak létre, amit nehéz nem szeretni.
Hogyan lehet felturbózni a tárkonyos csirkeragulevest?
A tárkonyos csirkeraguleves egyik legjobb tulajdonsága, hogy szinte végtelenül alakítható, és persze húsmentesen is kiváló. Néhány népszerű és izgalmas variáció:
- Gombával gazdagítva – mélyebb, földes ízt kap + fehérje kerül bele
- Fehérborral – elegánsabb, kissé savasabb karakter
- Friss citromhéjjal vagy citromlével – frissebb, üdébb lesz
- Tejszín helyett kókusztejjel – modern, édeskésebb, gurmé változat
- Tárkonyecettel sima fehérecet helyett – ebben a receptben is ezt használtuk hozzá!
- Csipetkével, galuskával, tésztával – laktatóbb, „egytálételesebb”.
Sőt, egyesek még mustárt is adnak hozzá, ami meglepően jól kiemeli a tárkony aromáját.
