Narancsmázas-szezámmagos csirkefalatok

Ez az ázsiai jellegű narancsmázas-szezámmagos csirke szinte függőséget okoz: nemcsak az édes, savanyú és sós ízek tökéletes harmóniája, hanem a durván ropogós textúra miatt is, amit úgy érünk el, hogy duplán sütjük ki a húst. Tálalhatunk hozzá főtt rizst, de ha extráznánk, pirított tésztával is jól működik.