r
Nosalty Logó
húsételek narancsos hús

Narancsmázas-szezámmagos csirkefalatok

Nosalty
Narancsmázas-szezámmagos csirkefalatok
adag
Idő
p
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

A csirkéhez

A narancsmázhoz

1450
Kalória
38.9g
Fehérje
31.8g
Szénhidrát
131g
Zsír
241.6g
Víz
109.5g
Koleszterin
1g
Élelmi rost
11.2g
Cukor
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 30% Zsír

A csirkéhez

A narancsmázhoz

Összesen 1450 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 30% Zsír

A csirkéhez

A narancsmázhoz

Összesen 5802 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 30% Zsír

A csirkéhez

A narancsmázhoz

Összesen 321 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 30% Zsír
  • 55% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    38.9 g

Zsír

  • Összesen
    131 g
  • Telített zsírsav
    17 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    60 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    47 g
  • Koleszterin
    110 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    2316.6 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    38 mg
  • Kálcium
    49 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    70 mg
  • Foszfor
    387 mg
  • Nátrium
    1768 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    31.8 g
  • Cukor
    11 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    241.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    34 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    52 mg
  • C vitamin:
    21 mg
  • D vitamin:
    2 micro
  • K vitamin:
    19 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    16 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    38 micro
  • Kolin:
    140 mg
  • Retinol - A vitamin:
    14 micro
  • α-karotin
    3 micro
  • β-karotin
    198 micro
  • β-crypt
    93 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    136 micro
Összesen 1450 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 30% Zsír
  • 55% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    155.6 g

Zsír

  • Összesen
    524 g
  • Telített zsírsav
    70 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    238 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    188 g
  • Koleszterin
    438 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    9266.6 g
  • Cink
    5 mg
  • Szelén
    151 mg
  • Kálcium
    196 mg
  • Vas
    7 mg
  • Magnézium
    281 mg
  • Foszfor
    1549 mg
  • Nátrium
    7074 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    127.3 g
  • Cukor
    45 mg
  • Élelmi rost
    4 mg

Víz

  • Összesen
    966.2 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    137 micro
  • B6 vitamin:
    5 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    209 mg
  • C vitamin:
    83 mg
  • D vitamin:
    6 micro
  • K vitamin:
    75 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    2 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    63 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    154 micro
  • Kolin:
    559 mg
  • Retinol - A vitamin:
    54 micro
  • α-karotin
    13 micro
  • β-karotin
    793 micro
  • β-crypt
    370 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    545 micro
Összesen 5802 kcal
  • 9% Fehérje
  • 7% Szénhidrát
  • 30% Zsír
  • 55% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Kálcium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • E vitamin:
  • C vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • B6 vitamin:

Fehérje

  • Összesen
    8.6 g

Zsír

  • Összesen
    29.1 g
  • Telített zsírsav
    4 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    13 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    10 g
  • Koleszterin
    24 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    514 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    8 mg
  • Kálcium
    11 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    16 mg
  • Foszfor
    86 mg
  • Nátrium
    392 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    7.1 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    53.6 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    8 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    12 mg
  • C vitamin:
    5 mg
  • D vitamin:
    0 micro
  • K vitamin:
    4 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    31 mg
  • Retinol - A vitamin:
    3 micro
  • α-karotin
    1 micro
  • β-karotin
    44 micro
  • β-crypt
    21 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    30 micro
Összesen 321 kcal

Elkészítés

A csirkéhez

  1. A csirkét vágjuk fel nagyobb kockákra vagy csíkokra. Tegyük egy keverőtálba és adjuk hozzá a keményítőt, a tojásfehérjét, a szójaszószt, a borsot és a szódavizet, majd alaposan keverjük össze.
  2. Az olajat kezdjük el melegíteni egy mélyebb serpenyőben. Mikor felforrósodott süssük benne a csirkefalatokat kb. 5 percig, amíg aranybarnák lesznek. Amint elkészültek, szedjük ki konyhai papírtörlőre, majd hagyjuk, hogy kissé kihűljenek.
  3. Nem kötelező, de ha igazán ropogós bundájú csirkefalatokat szeretnénk, akkor kihűlés után dobjuk vissza őket még egyszer az olajba, egy második sütésre. Utána tegyük tiszta konyhai papírtörlőre.

A narancsmázhoz

  1. Amíg a csirke hűl az első sütés után, addig összeállíthatjuk a narancsmázat.
  2. A keményítőt keverjük ki a vízzel és tegyük félre. A többi hozzávalót alaposan keverjük össze a Happy Day 100%-os narancslevével, öntsük egy nagyobb serpenyőbe és forraljuk össze.
  3. Kb. egy percig forraljuk a szószt, majd vegyük lejjebb a lángot/hőfokot, és adjuk hozzá a keményítőt. Folyamatos keverés mellett sűrűsítsük be a mázat. Kóstoljuk meg, ha nem elég sós, tegyünk hozzá szójaszószt, ha nem elég édes, akkor adjunk még hozzá cukrot.
  4. Miután kisütöttük másodjára is a húsokat, mehetnek a mázba - jó alaposan forgassuk össze és szórjuk meg szezámmaggal is.
  5. Tálaláskor szórjuk meg az újhagyma zöldjével és kínáljuk főtt rizzsel vagy pirított tésztával, ha pedig szeretnénk mellé egy kis zöldséget is, akkor pároljunk mellé tetszőleges leveles zöldet (pl. pak choi) gyömbérrel, fokhagymával és szójaszósszal fűszerezve.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 10 p
  • Sütés ideje: 7 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

Ez az ázsiai jellegű narancsmázas-szezámmagos csirke szinte függőséget okoz: nemcsak az édes, savanyú és sós ízek tökéletes harmóniája, hanem a durván ropogós textúra miatt is, amit úgy érünk el, hogy duplán sütjük ki a húst. Tálalhatunk hozzá főtt rizst, de ha extráznánk, pirított tésztával is jól működik.

Hasonló receptek

Összes narancsos hús
Hozzávalók
Elkészítés

További receptek

Borsos tokány
tokány

Borsos tokány

Hentes, zöldborsós vagy éppen borsos tokány, mindegyiket szeretjük. A lényeg, hogy a húst itt is ott is vékony csíkokra vágjuk, és mindenhol valami mással egészül ki az étel. Ennél ...

Hankusz Sára

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

tarhonya-hus-hazias
tarhonyás egytálétel

Tarhonyás hús háziasan

Ezt az ételt legtöbben a nagymamáink konyhájából ismerjük, így mindig jólesik visszatérni hozzá, ha éppen hagyományos ízekre vágyunk. A tarhonya tökéletesen magába szívja a ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept