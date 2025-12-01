Narancsmázas-szezámmagos csirkefalatok
Hozzávalók
A csirkéhez
-
600 g csirkemellfilé
-
1 db tojásfehérje
-
65 g étkezési keményítő
-
2 ek szójaszósz (világos)
-
bors ízlés szerint
-
100 ml szódavíz
-
500 ml napraforgó olaj
A narancsmázhoz
-
250 ml narancslé (Happy Day 100% narancslé)
-
100 ml szójaszósz
-
1 tk rizsecet (vagy 10%-os ecetből 1 kk)
-
1 teáskanál szezámolaj (opcionális)
-
2 ek barna cukor (vagy kristálycukor)
-
1 tk narancshéj
-
1 gerezd fokhagyma
-
gyömbér ízlés szerint (friss)
-
chilipehely ízlés szerint
-
1 csapott ek étkezési keményítő
-
50 ml víz
-
1 ek szezámmag
-
1 db újhagyma zöldje (opcionális)
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 30% Zsír
A csirkéhez
-
150g csirkemellfilé180 kcal
-
10g tojásfehérje5 kcal
-
62 kcal
-
5g szójaszósz3 kcal
-
0 kcal
-
25g szódavíz0 kcal
-
125g napraforgó olaj1105 kcal
A narancsmázhoz
-
63g narancslé29 kcal
-
25g szójaszósz15 kcal
-
1g rizsecet0 kcal
-
1g szezámolaj9 kcal
-
5g barna cukor19 kcal
-
1g narancshéj0 kcal
-
1g fokhagyma1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
10 kcal
-
13g víz0 kcal
-
2g szezámmag10 kcal
-
2 kcal
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 30% Zsír
A csirkéhez
-
600g csirkemellfilé720 kcal
-
40g tojásfehérje21 kcal
-
248 kcal
-
20g szójaszósz12 kcal
-
0 kcal
-
100g szódavíz0 kcal
-
500g napraforgó olaj4420 kcal
A narancsmázhoz
-
250g narancslé118 kcal
-
100g szójaszósz60 kcal
-
2g rizsecet0 kcal
-
4g szezámolaj35 kcal
-
20g barna cukor76 kcal
-
2g narancshéj2 kcal
-
3g fokhagyma4 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
38 kcal
-
50g víz0 kcal
-
7g szezámmag40 kcal
-
30g újhagyma zöldje8 kcal
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 30% Zsír
A csirkéhez
-
33.3g csirkemellfilé40 kcal
-
2.2g tojásfehérje1 kcal
-
3.6g étkezési keményítő14 kcal
-
1.1g szójaszósz1 kcal
-
0 kcal
-
5.5g szódavíz0 kcal
-
27.7g napraforgó olaj245 kcal
A narancsmázhoz
-
13.9g narancslé7 kcal
-
5.5g szójaszósz3 kcal
-
0.1g rizsecet0 kcal
-
0.2g szezámolaj2 kcal
-
1.1g barna cukor4 kcal
-
0.1g narancshéj0 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0.6g étkezési keményítő2 kcal
-
2.8g víz0 kcal
-
0.4g szezámmag2 kcal
-
1.7g újhagyma zöldje0 kcal
- 9% Fehérje
- 7% Szénhidrát
- 30% Zsír
- 55% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Kálcium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
E vitamin:
-
C vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
Fehérje
-
Összesen 38.9 g
Zsír
-
Összesen 131 g
-
Telített zsírsav 17 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 60 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 47 g
-
Koleszterin 110 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 2316.6 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 38 mg
-
Kálcium 49 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 70 mg
-
Foszfor 387 mg
-
Nátrium 1768 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 31.8 g
-
Cukor 11 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 241.6 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 34 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 52 mg
-
C vitamin: 21 mg
-
D vitamin: 2 micro
-
K vitamin: 19 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 16 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 38 micro
-
Kolin: 140 mg
-
Retinol - A vitamin: 14 micro
-
α-karotin 3 micro
-
β-karotin 198 micro
-
β-crypt 93 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 136 micro
Elkészítés
A csirkéhez
- A csirkét vágjuk fel nagyobb kockákra vagy csíkokra. Tegyük egy keverőtálba és adjuk hozzá a keményítőt, a tojásfehérjét, a szójaszószt, a borsot és a szódavizet, majd alaposan keverjük össze.
- Az olajat kezdjük el melegíteni egy mélyebb serpenyőben. Mikor felforrósodott süssük benne a csirkefalatokat kb. 5 percig, amíg aranybarnák lesznek. Amint elkészültek, szedjük ki konyhai papírtörlőre, majd hagyjuk, hogy kissé kihűljenek.
- Nem kötelező, de ha igazán ropogós bundájú csirkefalatokat szeretnénk, akkor kihűlés után dobjuk vissza őket még egyszer az olajba, egy második sütésre. Utána tegyük tiszta konyhai papírtörlőre.
A narancsmázhoz
- Amíg a csirke hűl az első sütés után, addig összeállíthatjuk a narancsmázat.
- A keményítőt keverjük ki a vízzel és tegyük félre. A többi hozzávalót alaposan keverjük össze a Happy Day 100%-os narancslevével, öntsük egy nagyobb serpenyőbe és forraljuk össze.
- Kb. egy percig forraljuk a szószt, majd vegyük lejjebb a lángot/hőfokot, és adjuk hozzá a keményítőt. Folyamatos keverés mellett sűrűsítsük be a mázat. Kóstoljuk meg, ha nem elég sós, tegyünk hozzá szójaszószt, ha nem elég édes, akkor adjunk még hozzá cukrot.
- Miután kisütöttük másodjára is a húsokat, mehetnek a mázba - jó alaposan forgassuk össze és szórjuk meg szezámmaggal is.
- Tálaláskor szórjuk meg az újhagyma zöldjével és kínáljuk főtt rizzsel vagy pirított tésztával, ha pedig szeretnénk mellé egy kis zöldséget is, akkor pároljunk mellé tetszőleges leveles zöldet (pl. pak choi) gyömbérrel, fokhagymával és szójaszósszal fűszerezve.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 10 p
- Sütés ideje: 7 p
Ez az ázsiai jellegű narancsmázas-szezámmagos csirke szinte függőséget okoz: nemcsak az édes, savanyú és sós ízek tökéletes harmóniája, hanem a durván ropogós textúra miatt is, amit úgy érünk el, hogy duplán sütjük ki a húst. Tálalhatunk hozzá főtt rizst, de ha extráznánk, pirított tésztával is jól működik.