Szilvakrémleves

Rosanics Petra
Szilvakrémleves
adag
Idő
Költség
olcsó
Nehézség
könnyű

Hozzávalók

szilvakrémleves

tálalás (fakultatív)

289
Kalória
2.5g
Fehérje
29.4g
Szénhidrát
19.2g
Zsír
198.8g
Víz
56g
Koleszterin
2.1g
Élelmi rost
22.4g
Cukor
  • 1% Fehérje
  • 12% Szénhidrát
  • 8% Zsír

TOP ásványi anyagok

  • Foszfor
  • Kálcium
  • Magnézium
  • Nátrium
  • Szelén

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • β-karotin

Fehérje

  • Összesen
    2.5 g

Zsír

  • Összesen
    19.2 g
  • Telített zsírsav
    11 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    6 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    56 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    147.9 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    1 mg
  • Kálcium
    46 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    22 mg
  • Foszfor
    61 mg
  • Nátrium
    18 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    29.4 g
  • Cukor
    22 mg
  • Élelmi rost
    2 mg

Víz

  • Összesen
    198.8 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    169 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    11 mg
  • D vitamin:
    9 micro
  • K vitamin:
    9 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    1 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    9 micro
  • Kolin:
    12 mg
  • Retinol - A vitamin:
    147 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    247 micro
  • β-crypt
    39 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    82 micro
Fehérje

  • Összesen
    14.7 g

Zsír

  • Összesen
    115.1 g
  • Telített zsírsav
    65 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    38 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    6 g
  • Koleszterin
    336 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    887.6 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    3 mg
  • Kálcium
    277 mg
  • Vas
    2 mg
  • Magnézium
    130 mg
  • Foszfor
    364 mg
  • Nátrium
    107 mg
  • Réz
    1 mg
  • Mangán
    1 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    176.6 g
  • Cukor
    135 mg
  • Élelmi rost
    12 mg

Víz

  • Összesen
    1192.9 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1016 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    1 micro
  • E vitamin:
    10 mg
  • C vitamin:
    66 mg
  • D vitamin:
    52 micro
  • K vitamin:
    52 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    54 micro
  • Kolin:
    69 mg
  • Retinol - A vitamin:
    885 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    1485 micro
  • β-crypt
    237 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    494 micro
Fehérje

  • Összesen
    0.7 g

Zsír

  • Összesen
    5.8 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    0 g
  • Koleszterin
    17 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    44.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    0 mg
  • Kálcium
    14 mg
  • Vas
    0 mg
  • Magnézium
    7 mg
  • Foszfor
    18 mg
  • Nátrium
    5 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8.8 g
  • Cukor
    7 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    59.7 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    51 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    0 micro
  • E vitamin:
    0 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    3 micro
  • K vitamin:
    3 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    0 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    3 micro
  • Kolin:
    3 mg
  • Retinol - A vitamin:
    44 micro
  • α-karotin
    0 micro
  • β-karotin
    74 micro
  • β-crypt
    12 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    25 micro
Elkészítés

szilvakrémleves

  1. Ha különlegesen finom levest szeretnétek, hallgassatok ránk, és főzzetek le fél liter jóféle earl grey teát - sokkal ízesebb lesz így a leves. Bizalmatlanok persze el is hagyhatják ezt a lépést, viszont ha teával készítitek, akkor ez legyen az első lépés.
  2. Egy lábasban a vajból és a nádcukorból készítsünk közepesen barna, folyékony karamellt. Erre jöhet aztán rá a magozott, darabolt szilva, amit gyorsan át is keverünk a karamellel.
  3. Ízesítjük kardamommal (vagy fahéjjal), majd felöntjük kb. 9-10 deci folyadékkal - ez lehet tea és víz felesben, de csak víz is. Felforraljuk, majd hagyjuk kb. 10 percet gyöngyözni, ezalatt puhára fő a gyümölcs is.
  4. A főzőléből kimerünk pár evőkanállal egy tálkába, majd kikeverjük először a keményítővel, majd a habtejszínnel is. A habarást ezután visszaöntjük az edénybe és elkeverjük.
  5. Botmixerrel krémesítjük a levesünket, ha pedig extrán selymesre szeretnénk, egy szűrőn passzírozzuk is át. Ez nagyjából 5 perc plusz munka, de higgyétek el, hatalmas különbség a végeredmény szempontjából!
  6. A levest ezután hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni, majd 2-3 óra tegyük hűtőbe, hogy teljesen hidegen tálalhassuk.

tálalás (fakultatív)

  1. Szilvachipsz: egy szilvát félbevágunk, majd keresztben vékonyan felszeletelünk kb. 1,5mm vékony szeletekre. Ezeket ezután sütőpapíros tepsire fektetjük és 120 fokos, résnyire nyitott ajtajú sütőben szárítjuk kb. 40 percet, félidőnél megforgatva a szeleteket.
  2. A kész szilvakrémlevest tálkákba merjük, a tetejüket pedig tejszínnel, pirított mandulapehellyel és a szilvachipsszel díszítjük.

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 10 p
  • Főzés ideje: 20 p
A nyári gyümölcsszezon egyik kedvenc receptje lett nálunk ez a selymes szilvakrémleves, aminek a karamellizált cukor és az earl grey ad különleges aromát. Gyorsan elkészíthető, aztán már csak hűteni kell, viszont ha van egy kis plusz időtök, érdemes szilvachipszet is készíteni mellé.

