SzilvakrémlevesRosanics Petra
Hozzávalók
szilvakrémleves
-
40 g vaj
-
60 g cukor
-
650 g szilva
-
1 tk kardamom
-
450 ml fekete tea (cukormentes, earl grey)
-
450 ml víz
-
2 ek étkezési keményítő
-
2 dl habtejszín
tálalás (fakultatív)
-
1 db szilva
-
25 ml habtejszín
-
3 ek mandulapehely (pirított)
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 8% Zsír
szilvakrémleves
-
7g vaj48 kcal
-
10g cukor39 kcal
-
108g szilva47 kcal
-
0g kardamom1 kcal
-
75g fekete tea0 kcal
-
75g víz0 kcal
-
19 kcal
-
33g habtejszín97 kcal
tálalás (fakultatív)
-
12g szilva5 kcal
-
4g habtejszín12 kcal
-
21 kcal
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 8% Zsír
szilvakrémleves
-
40g vaj287 kcal
-
60g cukor232 kcal
-
650g szilva281 kcal
-
2g kardamom6 kcal
-
450g fekete tea0 kcal
-
450g víz0 kcal
-
114 kcal
-
200g habtejszín584 kcal
tálalás (fakultatív)
-
70g szilva30 kcal
-
25g habtejszín73 kcal
-
21g mandulapehely124 kcal
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 8% Zsír
szilvakrémleves
-
2g vaj14 kcal
-
3g cukor12 kcal
-
32.5g szilva14 kcal
-
0.1g kardamom0 kcal
-
22.5g fekete tea0 kcal
-
22.5g víz0 kcal
-
1.5g étkezési keményítő6 kcal
-
10g habtejszín29 kcal
tálalás (fakultatív)
-
3.5g szilva2 kcal
-
1.3g habtejszín4 kcal
-
1.1g mandulapehely6 kcal
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 2.5 g
Zsír
-
Összesen 19.2 g
-
Telített zsírsav 11 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 6 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 56 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 147.9 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 1 mg
-
Kálcium 46 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 22 mg
-
Foszfor 61 mg
-
Nátrium 18 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 29.4 g
-
Cukor 22 mg
-
Élelmi rost 2 mg
Víz
-
Összesen 198.8 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 169 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 2 mg
-
C vitamin: 11 mg
-
D vitamin: 9 micro
-
K vitamin: 9 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 1 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 9 micro
-
Kolin: 12 mg
-
Retinol - A vitamin: 147 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 247 micro
-
β-crypt 39 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 82 micro
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 14.7 g
Zsír
-
Összesen 115.1 g
-
Telített zsírsav 65 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 38 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 6 g
-
Koleszterin 336 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 887.6 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 277 mg
-
Vas 2 mg
-
Magnézium 130 mg
-
Foszfor 364 mg
-
Nátrium 107 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 1 mg
Szénhidrát
-
Összesen 176.6 g
-
Cukor 135 mg
-
Élelmi rost 12 mg
Víz
-
Összesen 1192.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 1016 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 1 micro
-
E vitamin: 10 mg
-
C vitamin: 66 mg
-
D vitamin: 52 micro
-
K vitamin: 52 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 4 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 54 micro
-
Kolin: 69 mg
-
Retinol - A vitamin: 885 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 1485 micro
-
β-crypt 237 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 494 micro
- 1% Fehérje
- 12% Szénhidrát
- 8% Zsír
- 80% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Foszfor
-
Kálcium
-
Magnézium
-
Nátrium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 0.7 g
Zsír
-
Összesen 5.8 g
-
Telített zsírsav 3 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 17 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 44.4 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 0 mg
-
Kálcium 14 mg
-
Vas 0 mg
-
Magnézium 7 mg
-
Foszfor 18 mg
-
Nátrium 5 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 8.8 g
-
Cukor 7 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 59.7 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 51 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 3 micro
-
K vitamin: 3 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 3 micro
-
Kolin: 3 mg
-
Retinol - A vitamin: 44 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 74 micro
-
β-crypt 12 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 25 micro
Elkészítés
szilvakrémleves
- Ha különlegesen finom levest szeretnétek, hallgassatok ránk, és főzzetek le fél liter jóféle earl grey teát - sokkal ízesebb lesz így a leves. Bizalmatlanok persze el is hagyhatják ezt a lépést, viszont ha teával készítitek, akkor ez legyen az első lépés.
- Egy lábasban a vajból és a nádcukorból készítsünk közepesen barna, folyékony karamellt. Erre jöhet aztán rá a magozott, darabolt szilva, amit gyorsan át is keverünk a karamellel.
- Ízesítjük kardamommal (vagy fahéjjal), majd felöntjük kb. 9-10 deci folyadékkal - ez lehet tea és víz felesben, de csak víz is. Felforraljuk, majd hagyjuk kb. 10 percet gyöngyözni, ezalatt puhára fő a gyümölcs is.
- A főzőléből kimerünk pár evőkanállal egy tálkába, majd kikeverjük először a keményítővel, majd a habtejszínnel is. A habarást ezután visszaöntjük az edénybe és elkeverjük.
- Botmixerrel krémesítjük a levesünket, ha pedig extrán selymesre szeretnénk, egy szűrőn passzírozzuk is át. Ez nagyjából 5 perc plusz munka, de higgyétek el, hatalmas különbség a végeredmény szempontjából!
- A levest ezután hagyjuk szobahőmérsékletre hűlni, majd 2-3 óra tegyük hűtőbe, hogy teljesen hidegen tálalhassuk.
tálalás (fakultatív)
- Szilvachipsz: egy szilvát félbevágunk, majd keresztben vékonyan felszeletelünk kb. 1,5mm vékony szeletekre. Ezeket ezután sütőpapíros tepsire fektetjük és 120 fokos, résnyire nyitott ajtajú sütőben szárítjuk kb. 40 percet, félidőnél megforgatva a szeleteket.
- A kész szilvakrémlevest tálkákba merjük, a tetejüket pedig tejszínnel, pirított mandulapehellyel és a szilvachipsszel díszítjük.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 10 p
- Főzés ideje: 20 p
A nyári gyümölcsszezon egyik kedvenc receptje lett nálunk ez a selymes szilvakrémleves, aminek a karamellizált cukor és az earl grey ad különleges aromát. Gyorsan elkészíthető, aztán már csak hűteni kell, viszont ha van egy kis plusz időtök, érdemes szilvachipszet is készíteni mellé.