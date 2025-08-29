A nyári gyümölcsszezon egyik kedvenc receptje lett nálunk ez a selymes szilvakrémleves, aminek a karamellizált cukor és az earl grey ad különleges aromát. Gyorsan elkészíthető, aztán már csak hűteni kell, viszont ha van egy kis plusz időtök, érdemes szilvachipszet is készíteni mellé.