Visszatér a '90-es évek a konyhákba: ilyen színű lesz egyre több konyhaszekrény

Szabó Tímea öt évvel ezelőtt hozta létre a Papírsárkány Gyermekalapítványt, hogy az állami gondozásban élő gyerekek számára megmutathassák, a közösségi létezés védelmet, erőt adhat nekik, és hogy hosszútávon jelen legyenek azoknak a gyerekeknek az életében, akik nem támaszkodhatnak a családjukra. Tímeával a jó segítségről, a sztereotípiákról és a hétköznapi sikerek fontosságáról is beszélgettünk.