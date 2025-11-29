Család

2025.11.29.

Visszatér a '90-es évek a konyhákba: ilyen színű lesz egyre több konyhaszekrény

A ’90-es évek konyhaszínei újra hódítanak, de most sokkal kifinomultabban, mint valaha. Mutatjuk, hogyan frissítik fel ezek az árnyalatok a konyhát úgy, hogy az egyszerre legyen modern és nosztalgikus.

A ’90-es évek újra berobbantak, és most épp a konyhában kapnak új értelmet. Akár a természetes fa melegségét szeretnénk visszahozni, akár egy finomabb, festett árnyalattal frissítenénk a teret, három olyan irányt mutatunk, amelyek 2026-ban szinte biztosan meghatározzák majd a konyhatrendeket.

Kattints a képre, és nézd meg, milyen trendek térnek vissza!

Szabó Tímea, a Papírsárkány Gyermekalapítvány elnöke /Szabó Barbara /Essence Photo
Család

„Tudod, mik akarnak lenni a legtöbben? Szakács, pincér, eladó és...

Szabó Tímea öt évvel ezelőtt hozta létre a Papírsárkány Gyermekalapítványt, hogy az állami gondozásban élő gyerekek számára megmutathassák, a közösségi létezés védelmet, erőt adhat nekik, és hogy hosszútávon jelen legyenek azoknak a gyerekeknek az életében, akik nem támaszkodhatnak a családjukra. Tímeával a jó segítségről, a sztereotípiákról és a hétköznapi sikerek fontosságáról is beszélgettünk.

Kormos Lili

