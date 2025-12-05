Sokan meg sem mozdulnak a kedvenc fitneszapplikációjuk nélkül. Most viszont úgy tűnik, nem is annyira hasznosak, mint gondoltuk – különösen akkor, ha a motivációról van szó.

A fitneszkövető alkalmazásoknak hála ma már bármelyikünk pillanatok alatt beállíthat egy célt és rábízhatja magát az algoritmusok iránymutatására. Sokunknak ez hatalmas segítséget jelent: végre mérhetővé válik, hol tartunk, pontos célokat látunk magunk előtt, és úgy érezhetjük, könnyebb fenntartani a motivációnkat. Egy friss kutatás szerint azonban ezek az appok nem mindenki esetében működnek ilyen jól — sőt, néhányunknál kifejezetten ellenkező hatást válthatnak ki.

Egy új tanulmány szerint a fitneszappok akár demotiválóak is lehetnek

Mit vizsgáltak a kutatók?

A British Journal of Health Psychology szaklapban megjelent tanulmányban a University College London és a Loughborough University kutatói közel 60 000 X-posztot elemeztek. Olyan bejegyzéseket gyűjtöttek össze, amelyek öt népszerű fitneszappot említettek: MyFitnessPal, Strava, WW (korábban WeightWatchers), Workouts by Muscle Booster és Fitness Coach & Diet.

A bejegyzésekből öt fő téma (kritika) rajzolódott ki:

az étkezés és a mozgás túlzott számszerűsítése

a kalóriakövetés bonyolultsága és az algoritmusok leegyszerűsítése

adatvesztés és a megszakadó önmegfigyelési folyamat

az alkalmazások érzelmi és pszichológiai hatásai

az appok szerepe az egyéni és társadalmi egészségi állapot javításában

A legtöbb téma a MyFitnessPalhez kapcsolódott – ahhoz az alkalmazáshoz, amelyet sokan használunk kalóriaszámlálásra és makrotápanyagok követésére. A kutatásban több mint 13 000 poszt tartalmazott negatív kulcsszavakat, és ezek több mint fele a ezt az appot említette.

Miért lehetnek problémásak ezek az alkalmazások?

A kutatók szerint sokan közülünk idővel annyira a számokra és az algoritmusokra figyelünk, hogy elterelődik a fókusz a valódi céljainkról és a tényleges haladásunkról.

Egyesek frusztrálttá váltak amiatt, hogy az appok nem számolnak az életünk természetes változásaival — például azzal, hogy a napi kalóriaégetésünk nem csak a sportból áll, vagy hogy vannak olyan életszakaszok (például szoptatás), amikor teljesen másképp működik a szervezetünk.

Mások kétségbe vonták a beállítások pontosságát, főleg amikor az alkalmazás olyan mértékű kalóriadeficitet ajánlott, amely egyszerűen nem volt tartható vagy akár egészségtelennek tűnt. Volt, aki arról számolt be, hogy „túl gyakran éhezik” csak azért, hogy megfeleljen az app által kijelölt célnak.

Akár a motivációnk is csökkenhet

Az érzelmi hatások és a motiváció csökkenése

A posztokban kétféle érzelmi reakció jelent meg erőteljesen:

bűntudatot , szégyenérzetet, irritációt, amikor valaki nem tudta tartani a célokat

, szégyenérzetet, irritációt, amikor valaki nem tudta tartani a célokat motivációvesztést, különösen akkor, ha valaki elvesztette a napi „streaket”, vagy nem érte el az app által javasolt célt

Volt, aki emiatt teljesen feladta nemcsak az alkalmazást, hanem magát a tevékenységet is. Mások viszont épp ellenkezőleg: még elszántabban próbálták behozni a lemaradást.

Azonban egy korábbi kutatás már kimutatta: a folyamatos önmegfigyelés nem feltétlenül segít. Sőt, le is rombolhatja a motivációnkat, és akár egészségtelen viselkedésekhez is vezethet — például túlzott megszorításokhoz.

Emellett az új kutatás arra is rámutatott, hogy sokan közülünk nem a fejlődésre koncentrálnak, hanem a hibákra: a kihagyott napokra, az elmaradt lépésszámra, a „tönkremenő” sorozatokra. És ez idővel egyre nagyobb elkeseredettséget okozhat.

Mindezt más kutatások is megerősítik: bár az aktivitásmérés sokszor növeli a mozgás mennyiségét, csökkentheti az élvezetet, így hosszú távon kevésbé leszünk kitartók.

A kutatók így foglalták össze a tanulságot: a fitneszappoknak akár ellentétes hatásuk is lehet: csökkenthetik a motivációnkat és a kívánt életmódváltás esélyét — ahelyett, hogy támogatnának bennünket. Fontos tehát egyénileg megfigyelnünk a reakciónkat, valamint a kapcsolatunkat ezekhez az appokhoz, és tudatosan dönteni arról, hogy valóban minket szolgálnak-e.

