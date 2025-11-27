Karácsony

5 alapanyag, amivel feldobhatod a habcsók tojásfehérje-alapját

A habcsók egy olyan édesség, amivel még a teljesen kezdők is simán megbirkóznak, ráadásul gyorsak, nagyon rövid a sütési idejük, és cukor + tojásfehérje kell csak hozzájuk. Kivéve, ha ízesítjük őket... erre hozunk most 5 tippet!

A habcsók sokkal több és finomabb lehet annál, mint amit a boltban előre csomagolva megveszünk, kőkemény, és természetellenes színekben pompázva, habkarika néven illegeti magát a fára akasztva. A házi habcsók legtöbbször valóban egy csókformájú, kupolaszerű, édes kis halom, a méretet tetszőlegesen variálhatjuk, lehet mini vagy óriási, és csupán tojásfehérje + cukor kerül bele - no meg egy icipici só és ecet vagy citrom, a tartás végett.

Habcsókreceptjeinkből:

mézeskalács

Teljes kiőrlésű puha mézeskalács

Imádjuk, rögtön puha, és dobozban az is marad!! Egészségesebb, fűszeresebb ízvilágú, viszont teljes kiőrlésű lisztből az egészet nem ajánlatos készíteni, mert tömörebb, kevésbé ...

