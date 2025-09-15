Frankfurti leves majorannásan
Hozzávalók
A leveshez
-
1 kis fej kelkáposzta
-
300 g frankfurti virsli
-
4 közepes db burgonya
-
1 ek sertészsír
-
1 közepes fej vöröshagyma
-
2 gerezd fokhagyma
-
1 kk füstölt pirospaprika
-
1 tk őrölt fűszerkömény
-
1 tk majoranna
-
só ízlés szerint
-
bors ízlés szerint
-
1500 ml víz (amennyi ellepi a káposztát és a burgonyát)
A habaráshoz
-
140 g tejföl
-
1 csapott ek finomliszt
- 2% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 4% Zsír
A leveshez
-
125g kelkáposzta27 kcal
-
202 kcal
-
100g burgonya58 kcal
-
4g sertészsír34 kcal
-
23g vöröshagyma8 kcal
-
2g fokhagyma2 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g majoranna1 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
375g víz0 kcal
A habaráshoz
-
35g tejföl69 kcal
-
3g finomliszt9 kcal
- 2% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 4% Zsír
A leveshez
-
500g kelkáposzta108 kcal
-
300g frankfurti virsli807 kcal
-
400g burgonya231 kcal
-
15g sertészsír135 kcal
-
90g vöröshagyma33 kcal
-
6g fokhagyma8 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1g majoranna3 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
1500g víz0 kcal
A habaráshoz
-
140g tejföl277 kcal
-
10g finomliszt36 kcal
- 2% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 4% Zsír
A leveshez
-
16.9g kelkáposzta4 kcal
-
10.1g frankfurti virsli27 kcal
-
13.5g burgonya8 kcal
-
0.5g sertészsír5 kcal
-
3g vöröshagyma1 kcal
-
0.2g fokhagyma0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
0g majoranna0 kcal
-
0 kcal
-
0 kcal
-
50.6g víz0 kcal
A habaráshoz
-
4.7g tejföl9 kcal
-
0.3g finomliszt1 kcal
- 2% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 90% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 14.6 g
Zsír
-
Összesen 28.5 g
-
Telített zsírsav 12 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 11 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 2 g
-
Koleszterin 74 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 1325.2 g
-
Cink 2 mg
-
Szelén 25 mg
-
Kálcium 303 mg
-
Vas 4 mg
-
Magnézium 68 mg
-
Foszfor 251 mg
-
Nátrium 672 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 25.5 g
-
Cukor 5 mg
-
Élelmi rost 5 mg
Víz
-
Összesen 614.9 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 154 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 50 mg
-
D vitamin: 4 micro
-
K vitamin: 72 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 1 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 3 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 101 micro
-
Kolin: 32 mg
-
Retinol - A vitamin: 102 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 622 micro
-
β-crypt 1 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 91 micro
- 2% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 90% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 58.4 g
Zsír
-
Összesen 114.1 g
-
Telített zsírsav 46 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 46 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 10 g
-
Koleszterin 295 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 5300.7 g
-
Cink 9 mg
-
Szelén 98 mg
-
Kálcium 1213 mg
-
Vas 16 mg
-
Magnézium 270 mg
-
Foszfor 1004 mg
-
Nátrium 2687 mg
-
Réz 1 mg
-
Mangán 2 mg
Szénhidrát
-
Összesen 101.9 g
-
Cukor 20 mg
-
Élelmi rost 21 mg
Víz
-
Összesen 2459.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 615 micro
-
B6 vitamin: 3 mg
-
B12 Vitamin: 2 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 199 mg
-
D vitamin: 15 micro
-
K vitamin: 290 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 2 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 1 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 13 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 403 micro
-
Kolin: 128 mg
-
Retinol - A vitamin: 406 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 2487 micro
-
β-crypt 2 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 365 micro
- 2% Fehérje
- 4% Szénhidrát
- 4% Zsír
- 90% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Kálcium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
TOP vitaminok
-
C vitamin:
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
B6 vitamin:
-
β-karotin
Fehérje
-
Összesen 2 g
Zsír
-
Összesen 3.9 g
-
Telített zsírsav 2 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 0 g
-
Koleszterin 10 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 179 g
-
Cink 0 mg
-
Szelén 3 mg
-
Kálcium 41 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 9 mg
-
Foszfor 34 mg
-
Nátrium 91 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 3.4 g
-
Cukor 1 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 83 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 21 micro
-
B6 vitamin: 0 mg
-
B12 Vitamin: 0 micro
-
E vitamin: 0 mg
-
C vitamin: 7 mg
-
D vitamin: 1 micro
-
K vitamin: 10 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 0 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 14 micro
-
Kolin: 4 mg
-
Retinol - A vitamin: 14 micro
-
α-karotin 0 micro
-
β-karotin 84 micro
-
β-crypt 0 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 12 micro
Elkészítés
A leveshez
- A káposzta torzsáját kivágjuk majd tetszőleges méretűre daraboljuk, a burgonyát és a hagymát felkockázzuk, a virslit felkarikázzuk.
- Egy fazékban a zsíron megdinszteljük a hagymát és a zúzott fokhagymát. Erre az alapra rászórjuk a fűszereket és hozzátesszük a feldarabolt káposztát és a felkockázott burgonyát. Felöntjük annyi vízzel, hogy mindent ellepjen, majd fedő alatt addig főzzük, amíg minden megpuhul. Amikor ez megtörtént a felkarikázott virslit is beletehetjük.
A habaráshoz
- Egy tálban csomómentesre keverjük a tejfölt a liszttel. A levesből kimerünk egy merőkanálnyit és azt is a tejfölös keverékhez adjuk. Az elkészült habarást beleöntjük a levesbe, megvárjuk még felforr és le is zárhatjuk.
Recept infó
- Előkészítés ideje: 5 p
- Főzés ideje: 25 p
A frankfurti leves általában egy tejfölös habarással készült leves, amelybe frankfurti virsli kerül, innen jön az étel elnevezése. Ehhez a leveshez, nem kell sok alapanyag, mégis laktató, akár egy desszert is követheti az ebédmenüben. Ez egy majorannával fűszerezett változata, melybe füstölt paprika is kerül, hogy még karakteresebb íze legyen.