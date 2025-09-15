r
Frankfurti leves majorannásan

Fekete Melinda
Frankfurti leves majorannásan
Hozzávalók

A leveshez

A habaráshoz

A leveshez

A habaráshoz

A leveshez

A habaráshoz

A leveshez

A habaráshoz

Összesen 55 kcal

Elkészítés

A leveshez

  1. A káposzta torzsáját kivágjuk majd tetszőleges méretűre daraboljuk, a burgonyát és a hagymát felkockázzuk, a virslit felkarikázzuk.
  2. Egy fazékban a zsíron megdinszteljük a hagymát és a zúzott fokhagymát. Erre az alapra rászórjuk a fűszereket és hozzátesszük a feldarabolt káposztát és a felkockázott burgonyát. Felöntjük annyi vízzel, hogy mindent ellepjen, majd fedő alatt addig főzzük, amíg minden megpuhul. Amikor ez megtörtént a felkarikázott virslit is beletehetjük.

A habaráshoz

  1. Egy tálban csomómentesre keverjük a tejfölt a liszttel. A levesből kimerünk egy merőkanálnyit és azt is a tejfölös keverékhez adjuk. Az elkészült habarást beleöntjük a levesbe, megvárjuk még felforr és le is zárhatjuk.

A frankfurti leves általában egy tejfölös habarással készült leves, amelybe frankfurti virsli kerül, innen jön az étel elnevezése. Ehhez a leveshez, nem kell sok alapanyag, mégis laktató, akár egy desszert is követheti az ebédmenüben. Ez egy majorannával fűszerezett változata, melybe füstölt paprika is kerül, hogy még karakteresebb íze legyen.

