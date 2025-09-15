Frankfurti leves majorannásan

Az alufóliára sokan úgy tekintenek, mint egy egyszerű konyhai eszközre, ami jól jön, ha be kell csomagolni a szendvicset, vagy éppen a maradékot kell letakarni. Azonban ennél sokkal több rétűbb a felhasználása, lássuk mai Otthon Tippünkben, miért raknak a hollandok alufóliát a kilincsre!