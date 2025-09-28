r
Nosalty Logó
halételek halas különlegességek

Sashimi - a japán konyha letisztult mesterműve

Sashimi - a japán konyha letisztult mesterműve
Hering András
Lazac és tonhal sashimi szójaszósszal és wasabival tálalva.
adag
Idő
p
Költség
költséges
Nehézség
közepes

Hozzávalók

  • 200 g tonhal (és/vagy friss, sashimi minőségű hal / pl. tonhal, lazac, vörös sügér vagy fésűkagyló)
  • 1 teáskanál wasabi konzerv (vagy egy kevés wasabi paszta)
  • 20 dkg uborka (vagy 1 marék daikon retek, hajszálvékony csíkokra vágva vagy reszelve a tálaláshoz)
  • zöldfűszer ízlés szerint (shiso levél vagy thai bazsalikom a díszítéshez / opcionális)
  • 1 tk gyömbér (1 kis darab friss gyömbér, finomra reszelve)
163
Kalória
24.5g
Fehérje
4g
Szénhidrát
5g
Zsír
165.5g
Víz
38g
Koleszterin
550mg
Élelmi rost
1.7g
Cukor
  • 13% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 163 kcal
  • 13% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 325 kcal
  • 13% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
Összesen 78 kcal
  • 13% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    24.5 g

Zsír

  • Összesen
    5 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    2 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    38 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    734.1 g
  • Cink
    1 mg
  • Szelén
    37 mg
  • Kálcium
    25 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    65 mg
  • Foszfor
    284 mg
  • Nátrium
    320 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    4 g
  • Cukor
    2 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    165.5 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    660 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    9 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    3 mg
  • D vitamin:
    227 micro
  • K vitamin:
    16 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    9 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    10 micro
  • Kolin:
    73 mg
  • Retinol - A vitamin:
    655 micro
  • α-karotin
    11 micro
  • β-karotin
    44 micro
  • β-crypt
    25 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    23 micro
Összesen 163 kcal
  • 13% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    49 g

Zsír

  • Összesen
    10 g
  • Telített zsírsav
    3 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    3 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    3 g
  • Koleszterin
    76 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    1468.2 g
  • Cink
    2 mg
  • Szelén
    74 mg
  • Kálcium
    50 mg
  • Vas
    3 mg
  • Magnézium
    130 mg
  • Foszfor
    569 mg
  • Nátrium
    641 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    8 g
  • Cukor
    3 mg
  • Élelmi rost
    1 mg

Víz

  • Összesen
    331 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    1320 micro
  • B6 vitamin:
    1 mg
  • B12 Vitamin:
    19 micro
  • E vitamin:
    2 mg
  • C vitamin:
    6 mg
  • D vitamin:
    454 micro
  • K vitamin:
    32 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    1 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    1 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    18 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    20 micro
  • Kolin:
    146 mg
  • Retinol - A vitamin:
    1310 micro
  • α-karotin
    22 micro
  • β-karotin
    88 micro
  • β-crypt
    51 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    45 micro
Összesen 325 kcal
  • 13% Fehérje
  • 2% Szénhidrát
  • 3% Zsír
  • 83% Víz

TOP ásványi anyagok

  • Nátrium
  • Foszfor
  • Magnézium
  • Szelén
  • Kálcium

TOP vitaminok

  • Kolin:
  • Niacin - B3 vitamin:
  • C vitamin:
  • E vitamin:
  • A vitamin (RAE):

Fehérje

  • Összesen
    11.9 g

Zsír

  • Összesen
    2.4 g
  • Telített zsírsav
    1 g
  • Egyszeresen telítetlen zsírsav:
    1 g
  • Többszörösen telítetlen zsírsav
    1 g
  • Koleszterin
    18 mg

Ásványi anyagok

  • Összesen
    356.4 g
  • Cink
    0 mg
  • Szelén
    18 mg
  • Kálcium
    12 mg
  • Vas
    1 mg
  • Magnézium
    32 mg
  • Foszfor
    138 mg
  • Nátrium
    156 mg
  • Réz
    0 mg
  • Mangán
    0 mg

Szénhidrát

  • Összesen
    1.9 g
  • Cukor
    1 mg
  • Élelmi rost
    0 mg

Víz

  • Összesen
    80.3 g

Vitaminok

  • Összesen
    0
  • A vitamin (RAE):
    320 micro
  • B6 vitamin:
    0 mg
  • B12 Vitamin:
    5 micro
  • E vitamin:
    1 mg
  • C vitamin:
    1 mg
  • D vitamin:
    110 micro
  • K vitamin:
    8 micro
  • Tiamin - B1 vitamin:
    0 mg
  • Riboflavin - B2 vitamin:
    0 mg
  • Niacin - B3 vitamin:
    4 mg
  • Pantoténsav - B5 vitamin:
    0 mg
  • Folsav - B9-vitamin:
    5 micro
  • Kolin:
    35 mg
  • Retinol - A vitamin:
    318 micro
  • α-karotin
    5 micro
  • β-karotin
    21 micro
  • β-crypt
    12 micro
  • Likopin
    0 micro
  • Lut-zea
    11 micro
Összesen 78 kcal

Elkészítés

  1. A sashimi lényege a minőség: mindig megbízható forrásból származó, sashimi minősítésű halat használjunk. A halat tartsuk jól lehűtve, majd éles késsel, határozott mozdulatokkal vágjuk kb. 5 mm vastag szeletekre. (A vágási technikáról olvass lentebb a cikkben.)
  2. Helyezzünk a tányérra néhány shiso levelet vagy salátalevelet, majd erre rendezzük a halszeleteket. A daikon retket (vagy vékonyra szelt uborkát) tehetjük mellé köretként, frissességet ad a fogásnak.
  3. Külön kis tálkában kínáljunk szójaszószt, mellé wasabit, és egy kevés reszelt gyömbért. A japán étkezési etikett szerint a halat a szójaszószba mártjuk, nem pedig a wasabit (a wasabit csak egy kevéssel a hal tetejére kenjük).
  4. A sashimi önmagában is elegáns előétel, de rizses fogásokkal vagy miso levessel együtt is tálalható egy teljes japán menü részeként. A frissesség érdekében mindig az elkészítés után azonnal fogyasszuk el!

Recept infó

  • Előkészítés ideje: 20 p
nosalty-badge További kipróbált receptek

A sashimi (ejtsd: szasimi) a japán konyha egyik legegyszerűbb, mégis legnemesebb fogása: friss, kiváló minőségű nyers hal vékonyra szeletelve, letisztult tálalással és ízesítéssel. A japánok szerint a sashimi igazi szépsége abban rejlik, hogy a hal természetes ízét és textúráját semmi sem fedi el, csak kiegészíti. Ezért a kulcs: a frissesség, a pontosság és a tisztelet az alapanyag iránt.

Ha van étel, ami tökéletesen kifejezi a japán konyha filozófiáját, az a sashimi. Nincs fűszerorgia, nincs pác, nincs hőkezelés: csupán a hal, a kés, és a szakács keze, aki tisztelettel bánik az alapanyaggal. A sashimi nemcsak egy fogás, hanem egy szemlélet: a letisztultság, a természetes ízek és a tökéletes arányok művészete.

Lazac és tonhal sashimi szójaszósszal és wasabival tálalva.
Friss lazac és tonhal sashimi, wasabival, szójaszósszal és japán savanyúsággal – a japán konyha esszenciája egy tányéron
Hering András

Mi is az a sashimi?

A sashimi (刺身) szó szerint „felmetszett testet” jelent, ami kissé hátborzongatóan hangzik, de valójában a japán kulinária egyik legszebb hagyományára utal: a frissen fogott halat vagy tengeri herkentyűt hajszálpontos, egyenletes szeletekre vágják, és nyersen tálalják. Ez nem sushi (nincs hozzá rizs), a hangsúly kizárólag a hal minőségén és textúráján van.

A japánok szerint a sashimi az igazi mérce: ha egy étteremben jól készítik, az garancia a konyha megbízhatóságára. Mert sashimit csak az vállalhat, aki biztos a frissességben.

Nem minden hal alkalmas sashiminek

A sashimi-készítés alapja a sashimi-grade, vagyis nyers fogyasztásra alkalmas minőségű hal. Ez nemcsak friss, hanem speciális módon is kezelik: a halat a kifogás után azonnal lehűtik és jeges vízbe teszik, hogy megőrizze textúráját és mikrobiológiai biztonságát.

Japánban a tonhal, a lazac és a vörös sügér a legnépszerűbb sashimi-alapanyagok, de a tenger gyümölcsei – például az édes garnéla, a tintahal vagy a fésűkagyló is gyakran megjelennek a tányéron. A hal ízét nem fedi el semmi: csak egy kevés szójaszósz, wasabi és reszelt gyömbér kerül mellé.

Japán sashimi tál friss halból és savanyúságból.
A sashimi egyszerű, mégis elegáns fogás: a hal frissessége és a precíz szeletelés teszi tökéletessé.
Hering András

A kés az egyik főszereplő

A sashimi szeletelése külön műfaj. A japán séfek hosszú, egyenes pengéjű kést használnak (yanagiba), amivel egyetlen mozdulattal, tépés nélkül vágnak át a halhúson. A cél, hogy a rostok ne sérüljenek, és minden falat tökéletesen sima legyen, így érezhető igazán a hal természetes állaga.

Ez a precizitás nemcsak esztétikai kérdés: a textúra a sashimi-élmény szíve. A japán gasztronómiában ugyanis nemcsak az íz, hanem az érzet is fontos, hogy mit tapasztal a szánkban minden harapásnál.

Hogyan vágjuk a halat sashimihoz?

A sashimi akkor lesz igazán tökéletes, ha a halszeletek egyenletesek, selymesen simák és nem szakadnak. Ehhez nemcsak jó alapanyagra, hanem éles késre és tudatos technikára is szükség van.

1. A hal kiválasztása és előkészítése

A sashimihoz mindig friss, nyers fogyasztásra alkalmas halat használjunk (pl. lazac, tonhal, vörös sügér). A filét tisztítsuk meg a bőrtől, szálkáktól és hártyáktól, majd tegyük pár percre a hűtőbe – a hideg, feszes hús könnyebben és szebben vágható.

2. A kés és a mozdulat

A japán séfek hosszú, vékony pengéjű kést használnak, amit „yanagiba”-nak hívnak. Ha ilyened nincs, egy nagyon éles, hosszú pengéjű kés is megteszi.
A titok: egy határozott, egyirányú mozdulat. Ne fűrészelj! A pengét egyetlen húzással vezesd át a halhúson, hogy a rostok ne sérüljenek, és a szelet tükörsima legyen.

3. A vágás iránya

Mindig a rostokkal ellentétesen vágj! Így a hal lágyabb, omlósabb lesz, és nem rágósodik el.
A tonhalat és a lazacot kb. 5 milliméter vastag szeletekre vágd, a fehér húsú halaknál ennél vékonyabb is lehet.

4. A vágás szöge

A séfek gyakran enyhén átlósan, kb. 45 fokos szögben szeletelnek, így a hal felülete nagyobb, a textúra pedig finomabb lesz. Ez a technika a sashimi látványát is elegánsabbá teszi.

5. A szeletek rendezése

A szeleteket ne halmozd egymásra! Tálaláskor legyező alakban vagy enyhe ívben rendezd el őket a tányéron. A japán konyhában a látvány is az élmény része: a sashimi mindig harmonikus, légies és rendezett.

Tipp: minden vágás után töröld le a kést egy tiszta, nedves kendővel, hogy a penge mindig simán csússzon és a szeletek szépek maradjanak.

Autentikus sashimi – nyers hal, wasabi és szójaszósz.
Egy tányéron a japán minimalizmus – nyers hal, szójaszósz és néhány friss kiegészítő.
Hering András

Hogyan fogyasztják Japánban?

Japánban a sashimi gyakran az étkezés első fogása, mert így az ízlelőbimbók még frissek, és jobban kiérzik a hal természetes aromáit. A halat szójaszószba mártják, a tetejére kevés wasabit kennek, és gyakran reszelt daikon retekkel tálalják.

A japán étkezési etikett szerint a wasabit nem a szójaszószba keverik (ez udvariatlanságnak számít), hanem külön adagolják minden falatra. Az apró részletek, mint ez is, a japán gasztronómia tiszteletteljes, rituális jellegét tükrözik.

Sashimi otthon? Csak tudatosan!

Ha sashimit szeretnél készíteni otthon, mindig megbízható halforrásból vásárolj, és csak olyan halat használj, amelyet kifejezetten nyers fogyasztásra árulnak. A szeleteléshez éles késre és hideg környezetre van szükség. És ami talán a legfontosabb: mindig frissen, az elkészítés után rögtön fogyaszd el!

A sashimi nem az a fogás, amit előre el lehet készíteni – éppen ez adja a varázsát. Olyan, mint egy pillanatnyi műalkotás a tányéron.

Friss sashimi szeletek lazacból és tonhalból.
A sashimi színei és textúrái: narancs lazac, mélyvörös tonhal és roppanós savanyúság – egyszerűen gyönyörű.
Hering András

Tisztaság, alázat, harmónia

A sashimi az a japán étel, amitől sokan megijednek, pedig a filozófiája roppant egyszerű: minél kevesebb beavatkozás, annál több íz. A japán konyhában ez a fajta tisztaság nem szegénységet jelent, hanem a természet iránti alázatot.

Egy tökéletes sashimi-tányéron minden falat egyensúlyban van: a hal, a szójaszósz sós mélysége, a wasabi csípős frissessége és a daikon ropogós textúrája. És ha mindehhez még egy korty zöld tea vagy hideg sake is társul, akkor megérted, miért nevezik Japánban a sashimit a „tenger tiszta ízének”.

Friss sashimi szeletek lazacból és tonhalból.
Egy tányéron a japán minimalizmus – nyers hal, szójaszósz és néhány friss kiegészítő.
Hering András

Recept és fotók: Hering András / @andrishering

Hasonló receptek

Összes halas különlegességek
Hozzávalók
Elkészítés
Sztori

További receptek

Címlapról ajánljuk

Még több cikk

Top Receptek

palacsinta-alaprecept
palacsinta alaptészta

Palacsinta alaprecept

Kicsi és nagyok kedvence a palacsinta. Akár sós, akár édes töltelékkel készíted, a legfontosabb, hogy az alap rendben legyen: ez a mi tökéletes palacsinta alapreceptünk, amiben biztosan ...

Még több top recept

Friss receptek

Még több friss recept