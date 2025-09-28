Sashimi - a japán konyha letisztult mesterműve
Hozzávalók
-
200 g tonhal (és/vagy friss, sashimi minőségű hal / pl. tonhal, lazac, vörös sügér vagy fésűkagyló)
-
1 ek szójaszósz
-
1 teáskanál wasabi konzerv (vagy egy kevés wasabi paszta)
-
20 dkg uborka (vagy 1 marék daikon retek, hajszálvékony csíkokra vágva vagy reszelve a tálaláshoz)
-
zöldfűszer ízlés szerint (shiso levél vagy thai bazsalikom a díszítéshez / opcionális)
-
1 tk gyömbér (1 kis darab friss gyömbér, finomra reszelve)
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
100g tonhal144 kcal
-
5g szójaszósz3 kcal
-
0 kcal
-
100g uborka15 kcal
-
0 kcal
-
1g gyömbér1 kcal
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
200g tonhal288 kcal
-
10g szójaszósz6 kcal
-
0 kcal
-
200g uborka29 kcal
-
0 kcal
-
2g gyömbér2 kcal
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 3% Zsír
-
48.5g tonhal70 kcal
-
2.4g szójaszósz1 kcal
-
0 kcal
-
48.5g uborka7 kcal
-
0 kcal
-
0.5g gyömbér0 kcal
- 13% Fehérje
- 2% Szénhidrát
- 3% Zsír
- 83% Víz
TOP ásványi anyagok
-
Nátrium
-
Foszfor
-
Magnézium
-
Szelén
-
Kálcium
TOP vitaminok
-
Kolin:
-
Niacin - B3 vitamin:
-
C vitamin:
-
E vitamin:
-
A vitamin (RAE):
Fehérje
-
Összesen 24.5 g
Zsír
-
Összesen 5 g
-
Telített zsírsav 1 g
-
Egyszeresen telítetlen zsírsav: 2 g
-
Többszörösen telítetlen zsírsav 1 g
-
Koleszterin 38 mg
Ásványi anyagok
-
Összesen 734.1 g
-
Cink 1 mg
-
Szelén 37 mg
-
Kálcium 25 mg
-
Vas 1 mg
-
Magnézium 65 mg
-
Foszfor 284 mg
-
Nátrium 320 mg
-
Réz 0 mg
-
Mangán 0 mg
Szénhidrát
-
Összesen 4 g
-
Cukor 2 mg
-
Élelmi rost 1 mg
Víz
-
Összesen 165.5 g
Vitaminok
-
Összesen 0
-
A vitamin (RAE): 660 micro
-
B6 vitamin: 1 mg
-
B12 Vitamin: 9 micro
-
E vitamin: 1 mg
-
C vitamin: 3 mg
-
D vitamin: 227 micro
-
K vitamin: 16 micro
-
Tiamin - B1 vitamin: 0 mg
-
Riboflavin - B2 vitamin: 0 mg
-
Niacin - B3 vitamin: 9 mg
-
Pantoténsav - B5 vitamin: 0 mg
-
Folsav - B9-vitamin: 10 micro
-
Kolin: 73 mg
-
Retinol - A vitamin: 655 micro
-
α-karotin 11 micro
-
β-karotin 44 micro
-
β-crypt 25 micro
-
Likopin 0 micro
-
Lut-zea 23 micro
Elkészítés
- A sashimi lényege a minőség: mindig megbízható forrásból származó, sashimi minősítésű halat használjunk. A halat tartsuk jól lehűtve, majd éles késsel, határozott mozdulatokkal vágjuk kb. 5 mm vastag szeletekre. (A vágási technikáról olvass lentebb a cikkben.)
- Helyezzünk a tányérra néhány shiso levelet vagy salátalevelet, majd erre rendezzük a halszeleteket. A daikon retket (vagy vékonyra szelt uborkát) tehetjük mellé köretként, frissességet ad a fogásnak.
- Külön kis tálkában kínáljunk szójaszószt, mellé wasabit, és egy kevés reszelt gyömbért. A japán étkezési etikett szerint a halat a szójaszószba mártjuk, nem pedig a wasabit (a wasabit csak egy kevéssel a hal tetejére kenjük).
- A sashimi önmagában is elegáns előétel, de rizses fogásokkal vagy miso levessel együtt is tálalható egy teljes japán menü részeként. A frissesség érdekében mindig az elkészítés után azonnal fogyasszuk el!
Recept infó
- Előkészítés ideje: 20 p
A sashimi (ejtsd: szasimi) a japán konyha egyik legegyszerűbb, mégis legnemesebb fogása: friss, kiváló minőségű nyers hal vékonyra szeletelve, letisztult tálalással és ízesítéssel. A japánok szerint a sashimi igazi szépsége abban rejlik, hogy a hal természetes ízét és textúráját semmi sem fedi el, csak kiegészíti. Ezért a kulcs: a frissesség, a pontosság és a tisztelet az alapanyag iránt.
Ha van étel, ami tökéletesen kifejezi a japán konyha filozófiáját, az a sashimi. Nincs fűszerorgia, nincs pác, nincs hőkezelés: csupán a hal, a kés, és a szakács keze, aki tisztelettel bánik az alapanyaggal. A sashimi nemcsak egy fogás, hanem egy szemlélet: a letisztultság, a természetes ízek és a tökéletes arányok művészete.
Mi is az a sashimi?
A sashimi (刺身) szó szerint „felmetszett testet” jelent, ami kissé hátborzongatóan hangzik, de valójában a japán kulinária egyik legszebb hagyományára utal: a frissen fogott halat vagy tengeri herkentyűt hajszálpontos, egyenletes szeletekre vágják, és nyersen tálalják. Ez nem sushi (nincs hozzá rizs), a hangsúly kizárólag a hal minőségén és textúráján van.
A japánok szerint a sashimi az igazi mérce: ha egy étteremben jól készítik, az garancia a konyha megbízhatóságára. Mert sashimit csak az vállalhat, aki biztos a frissességben.
Nem minden hal alkalmas sashiminek
A sashimi-készítés alapja a sashimi-grade, vagyis nyers fogyasztásra alkalmas minőségű hal. Ez nemcsak friss, hanem speciális módon is kezelik: a halat a kifogás után azonnal lehűtik és jeges vízbe teszik, hogy megőrizze textúráját és mikrobiológiai biztonságát.
Japánban a tonhal, a lazac és a vörös sügér a legnépszerűbb sashimi-alapanyagok, de a tenger gyümölcsei – például az édes garnéla, a tintahal vagy a fésűkagyló is gyakran megjelennek a tányéron. A hal ízét nem fedi el semmi: csak egy kevés szójaszósz, wasabi és reszelt gyömbér kerül mellé.
A kés az egyik főszereplő
A sashimi szeletelése külön műfaj. A japán séfek hosszú, egyenes pengéjű kést használnak (yanagiba), amivel egyetlen mozdulattal, tépés nélkül vágnak át a halhúson. A cél, hogy a rostok ne sérüljenek, és minden falat tökéletesen sima legyen, így érezhető igazán a hal természetes állaga.
Ez a precizitás nemcsak esztétikai kérdés: a textúra a sashimi-élmény szíve. A japán gasztronómiában ugyanis nemcsak az íz, hanem az érzet is fontos, hogy mit tapasztal a szánkban minden harapásnál.
Hogyan vágjuk a halat sashimihoz?
A sashimi akkor lesz igazán tökéletes, ha a halszeletek egyenletesek, selymesen simák és nem szakadnak. Ehhez nemcsak jó alapanyagra, hanem éles késre és tudatos technikára is szükség van.
1. A hal kiválasztása és előkészítése
A sashimihoz mindig friss, nyers fogyasztásra alkalmas halat használjunk (pl. lazac, tonhal, vörös sügér). A filét tisztítsuk meg a bőrtől, szálkáktól és hártyáktól, majd tegyük pár percre a hűtőbe – a hideg, feszes hús könnyebben és szebben vágható.
2. A kés és a mozdulat
A japán séfek hosszú, vékony pengéjű kést használnak, amit „yanagiba”-nak hívnak. Ha ilyened nincs, egy nagyon éles, hosszú pengéjű kés is megteszi.
A titok: egy határozott, egyirányú mozdulat. Ne fűrészelj! A pengét egyetlen húzással vezesd át a halhúson, hogy a rostok ne sérüljenek, és a szelet tükörsima legyen.
3. A vágás iránya
Mindig a rostokkal ellentétesen vágj! Így a hal lágyabb, omlósabb lesz, és nem rágósodik el.
A tonhalat és a lazacot kb. 5 milliméter vastag szeletekre vágd, a fehér húsú halaknál ennél vékonyabb is lehet.
4. A vágás szöge
A séfek gyakran enyhén átlósan, kb. 45 fokos szögben szeletelnek, így a hal felülete nagyobb, a textúra pedig finomabb lesz. Ez a technika a sashimi látványát is elegánsabbá teszi.
5. A szeletek rendezése
A szeleteket ne halmozd egymásra! Tálaláskor legyező alakban vagy enyhe ívben rendezd el őket a tányéron. A japán konyhában a látvány is az élmény része: a sashimi mindig harmonikus, légies és rendezett.
Tipp: minden vágás után töröld le a kést egy tiszta, nedves kendővel, hogy a penge mindig simán csússzon és a szeletek szépek maradjanak.
Hogyan fogyasztják Japánban?
Japánban a sashimi gyakran az étkezés első fogása, mert így az ízlelőbimbók még frissek, és jobban kiérzik a hal természetes aromáit. A halat szójaszószba mártják, a tetejére kevés wasabit kennek, és gyakran reszelt daikon retekkel tálalják.
A japán étkezési etikett szerint a wasabit nem a szójaszószba keverik (ez udvariatlanságnak számít), hanem külön adagolják minden falatra. Az apró részletek, mint ez is, a japán gasztronómia tiszteletteljes, rituális jellegét tükrözik.
Sashimi otthon? Csak tudatosan!
Ha sashimit szeretnél készíteni otthon, mindig megbízható halforrásból vásárolj, és csak olyan halat használj, amelyet kifejezetten nyers fogyasztásra árulnak. A szeleteléshez éles késre és hideg környezetre van szükség. És ami talán a legfontosabb: mindig frissen, az elkészítés után rögtön fogyaszd el!
A sashimi nem az a fogás, amit előre el lehet készíteni – éppen ez adja a varázsát. Olyan, mint egy pillanatnyi műalkotás a tányéron.
Tisztaság, alázat, harmónia
A sashimi az a japán étel, amitől sokan megijednek, pedig a filozófiája roppant egyszerű: minél kevesebb beavatkozás, annál több íz. A japán konyhában ez a fajta tisztaság nem szegénységet jelent, hanem a természet iránti alázatot.
Egy tökéletes sashimi-tányéron minden falat egyensúlyban van: a hal, a szójaszósz sós mélysége, a wasabi csípős frissessége és a daikon ropogós textúrája. És ha mindehhez még egy korty zöld tea vagy hideg sake is társul, akkor megérted, miért nevezik Japánban a sashimit a „tenger tiszta ízének”.
Recept és fotók: Hering András / @andrishering